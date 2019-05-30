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Романтичный и уютный дизайн спальни в голубых тонах: 16 фотопримеров интерьера


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Если вы хотите создать легкий и воздушный интерьер в спальне, то голубой — это ваш цвет! Мы расскажем, как избежать скучных сочетаний и сделать интерьер интересным.

Спальня в голубых тонах обычно ассоциируется с нежностью, небесной чистотой и легкостью. Она выглядит прохладной в жаркий летний день, а зимой создает дома снежную зимнюю сказку. Сложно остаться равнодушным к этому цвету. Правда, минусы у голубого цвета тоже есть. Однотонные оттенки могут сделать комнату скучной или чересчур холодной. Эти недочеты легко исправить. Мы расскажем, какими цветами лучше разбавить голубой и покажем это на примерах.

Достоинства голубого цвета в оформлении спальни

Психологи отмечают, что голубой цвет воздействует на человека успокаивающе, поэтому использование этого оттенка в спальне оправданно. В ней будет проще расслабиться перед сном и легче заснуть.

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: Романтичный и уютный дизайн спальни в голубых тонах: 16 фотопримеров интерьераФото: livabl.com

Врачи отмечают положительное влияние голубого на самочувствие людей, у которых есть проблемы с дыханием. Они говорят, что цвет визуально делает воздух чистым и прозрачным, поэтому в спальне с голубыми стенами легче дышится.

Фото № 2: Романтичный и уютный дизайн спальни в голубых тонах: 16 фотопримеров интерьераФото: about-ruth.com

Голубой — неплохой выбор для владельцев маленьких спален. Светлый цвет поможет визуально увеличить комнату и сделать ее просторнее.

Фото № 3: Романтичный и уютный дизайн спальни в голубых тонах: 16 фотопримеров интерьераФото: hunker.com

Сочетание голубого с другими цветами

Может показаться, что с голубым цветом сочетается не очень много оттенков. Но это не так. Голубой дружит со многими светлыми цветами: например белым, бежевым и серым. Стоит немного разбавить основной цвет этими оттенками — и спальня заиграет новыми красками.

Бело-голубая спальня

Сочетание белого и голубого считается классическим. Его часто используют в оформлении спален в европейском стиле. Дизайнеры советуют применять эту комбинацию в оформлении комнат, в которых много естественного освещения и большие окна. Если в комнате будет темно, голубой может сделать спальню холодной и мрачной.

Фото № 4: Романтичный и уютный дизайн спальни в голубых тонах: 16 фотопримеров интерьераФото: instagram.com

Что касается яркого декора, то лучше от него отказаться. Такие детали могут испортить легкость и воздушность белого и голубого.

Фото № 5: Романтичный и уютный дизайн спальни в голубых тонах: 16 фотопримеров интерьераФото: ryan-kerby-keo1.squarespace.com

Бежево-голубая спальня

Бежевый — более теплый оттенок, чем белый. Дизайнеры добавляют его к голубому, чтобы получить теплые тона, которых часто не хватает холодному оттенку. В сочетании с солнечным светом или дополнительной подсветкой вечером комната в бежево-голубых оттенках смотрится очень уютно и благородно.

Фото № 6: Романтичный и уютный дизайн спальни в голубых тонах: 16 фотопримеров интерьераФото: pufikhomes.com

Спальня в серо-голубых тонах

Интерьер в таких цветах привнесет в комнату утонченный и благородный характер. В серо-голубой интерьер спальни дизайнеры нередко вписывают другие вспомогательные оттенки: белый, жемчужно-серый и бежевый. Комбинации этих цветов хорошо смотрятся в различных оформлениях, особенно подходят стилям хай-тек и минимализм.

Фото № 7: Романтичный и уютный дизайн спальни в голубых тонах: 16 фотопримеров интерьераФото: skonahem.com

Смесь голубого с желтым в спальне

Спальня в таких цветах всегда будет создавать веселое настроение своей яркостью, так как желтый и голубой — это оттенки солнечного летнего дня. Сделайте сочный голубой цвет основой интерьера и разбавьте его желтыми и белыми акцентами.

Фото № 8: Романтичный и уютный дизайн спальни в голубых тонах: 16 фотопримеров интерьераФото: divesanddollar.com

Голубой и розовый

Эти оттенки подойдут для тех, кто любит очень нежные сочетания цветов. Например, голубой и розовый отлично будут смотреться в комнате девочки или молодой женщины.

Фото № 9: Романтичный и уютный дизайн спальни в голубых тонах: 16 фотопримеров интерьераФото: bhg.com

Спальня в коричнево-голубых тонах

В сочетании коричневого и голубого главное — не переборщить с темным цветом. Иначе можно получить мрачную комнату с небольшими вкраплениями светлых деталей. Лучше голубой сделать базовым оттенком, а мебель выбрать деревянную. К этой комбинации можно добавить текстиль в коричневом или бежевом цвете.

Фото № 10: Романтичный и уютный дизайн спальни в голубых тонах: 16 фотопримеров интерьераФото: etsy.com

Спальня в голубых тонах: фотопримеры дизайна

Вариантов дизайна голубой спальни множество. Мы подобрали разные вдохновляющие примеры, которыми вы можете вооружиться при создании своей спальни.

Акцентная стена, выполненная в технике омбре, украшает интерьер
sherwin-williams.com
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Голубые элементы декора являются акцентами на белой основе
jane-athome.com
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Серо-голубые стены — база интерьера
potterybarn.com
3/6
Оригинальный туалетный столик украшает голубую спальню
countryliving.com
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Смешение орнаментов голубого текстиля — изюминка комнаты
homebunch.com
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Узор на стене оживляет спальню
elledecor.com
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А как бы вы оформили спальню в голубых тонах? Поделитесь с нами своими идеями!


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