Романтичный и уютный дизайн спальни в голубых тонах: 16 фотопримеров интерьера

Если вы хотите создать легкий и воздушный интерьер в спальне, то голубой — это ваш цвет! Мы расскажем, как избежать скучных сочетаний и сделать интерьер интересным.
Спальня в голубых тонах обычно ассоциируется с нежностью, небесной чистотой и легкостью. Она выглядит прохладной в жаркий летний день, а зимой создает дома снежную зимнюю сказку. Сложно остаться равнодушным к этому цвету. Правда, минусы у голубого цвета тоже есть. Однотонные оттенки могут сделать комнату скучной или чересчур холодной. Эти недочеты легко исправить. Мы расскажем, какими цветами лучше разбавить голубой и покажем это на примерах.
Достоинства голубого цвета в оформлении спальни
Психологи отмечают, что голубой цвет воздействует на человека успокаивающе, поэтому использование этого оттенка в спальне оправданно. В ней будет проще расслабиться перед сном и легче заснуть.
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Врачи отмечают положительное влияние голубого на самочувствие людей, у которых есть проблемы с дыханием. Они говорят, что цвет визуально делает воздух чистым и прозрачным, поэтому в спальне с голубыми стенами легче дышится.
Голубой — неплохой выбор для владельцев маленьких спален. Светлый цвет поможет визуально увеличить комнату и сделать ее просторнее.
Сочетание голубого с другими цветами
Может показаться, что с голубым цветом сочетается не очень много оттенков. Но это не так. Голубой дружит со многими светлыми цветами: например белым, бежевым и серым. Стоит немного разбавить основной цвет этими оттенками — и спальня заиграет новыми красками.
Бело-голубая спальня
Сочетание белого и голубого считается классическим. Его часто используют в оформлении спален в европейском стиле. Дизайнеры советуют применять эту комбинацию в оформлении комнат, в которых много естественного освещения и большие окна. Если в комнате будет темно, голубой может сделать спальню холодной и мрачной.
Что касается яркого декора, то лучше от него отказаться. Такие детали могут испортить легкость и воздушность белого и голубого.
Бежево-голубая спальня
Бежевый — более теплый оттенок, чем белый. Дизайнеры добавляют его к голубому, чтобы получить теплые тона, которых часто не хватает холодному оттенку. В сочетании с солнечным светом или дополнительной подсветкой вечером комната в бежево-голубых оттенках смотрится очень уютно и благородно.
Спальня в серо-голубых тонах
Интерьер в таких цветах привнесет в комнату утонченный и благородный характер. В серо-голубой интерьер спальни дизайнеры нередко вписывают другие вспомогательные оттенки: белый, жемчужно-серый и бежевый. Комбинации этих цветов хорошо смотрятся в различных оформлениях, особенно подходят стилям хай-тек и минимализм.
Смесь голубого с желтым в спальне
Спальня в таких цветах всегда будет создавать веселое настроение своей яркостью, так как желтый и голубой — это оттенки солнечного летнего дня. Сделайте сочный голубой цвет основой интерьера и разбавьте его желтыми и белыми акцентами.
Голубой и розовый
Эти оттенки подойдут для тех, кто любит очень нежные сочетания цветов. Например, голубой и розовый отлично будут смотреться в комнате девочки или молодой женщины.
Спальня в коричнево-голубых тонах
В сочетании коричневого и голубого главное — не переборщить с темным цветом. Иначе можно получить мрачную комнату с небольшими вкраплениями светлых деталей. Лучше голубой сделать базовым оттенком, а мебель выбрать деревянную. К этой комбинации можно добавить текстиль в коричневом или бежевом цвете.
Спальня в голубых тонах: фотопримеры дизайна
Вариантов дизайна голубой спальни множество. Мы подобрали разные вдохновляющие примеры, которыми вы можете вооружиться при создании своей спальни.
А как бы вы оформили спальню в голубых тонах? Поделитесь с нами своими идеями!
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