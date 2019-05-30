Романтичный и уютный дизайн спальни в голубых тонах: 16 фотопримеров интерьера

Психологи отмечают, что голубой цвет воздействует на человека успокаивающе, поэтому использование этого оттенка в спальне оправданно. В ней будет проще расслабиться перед сном и легче заснуть.

Спальня в голубых тонах обычно ассоциируется с нежностью, небесной чистотой и легкостью. Она выглядит прохладной в жаркий летний день, а зимой создает дома снежную зимнюю сказку. Сложно остаться равнодушным к этому цвету. Правда, минусы у голубого цвета тоже есть. Однотонные оттенки могут сделать комнату скучной или чересчур холодной. Эти недочеты легко исправить. Мы расскажем, какими цветами лучше разбавить голубой и покажем это на примерах.

Фото: livabl.com

Врачи отмечают положительное влияние голубого на самочувствие людей, у которых есть проблемы с дыханием. Они говорят, что цвет визуально делает воздух чистым и прозрачным, поэтому в спальне с голубыми стенами легче дышится.

Фото: about-ruth.com



Голубой — неплохой выбор для владельцев маленьких спален. Светлый цвет поможет визуально увеличить комнату и сделать ее просторнее.

Фото: hunker.com

Сочетание голубого с другими цветами

Может показаться, что с голубым цветом сочетается не очень много оттенков. Но это не так. Голубой дружит со многими светлыми цветами: например белым, бежевым и серым. Стоит немного разбавить основной цвет этими оттенками — и спальня заиграет новыми красками.

Бело-голубая спальня

Сочетание белого и голубого считается классическим. Его часто используют в оформлении спален в европейском стиле. Дизайнеры советуют применять эту комбинацию в оформлении комнат, в которых много естественного освещения и большие окна. Если в комнате будет темно, голубой может сделать спальню холодной и мрачной.

Фото: instagram.com

Что касается яркого декора, то лучше от него отказаться. Такие детали могут испортить легкость и воздушность белого и голубого.

Фото: ryan-kerby-keo1.squarespace.com

Бежево-голубая спальня

Бежевый — более теплый оттенок, чем белый. Дизайнеры добавляют его к голубому, чтобы получить теплые тона, которых часто не хватает холодному оттенку. В сочетании с солнечным светом или дополнительной подсветкой вечером комната в бежево-голубых оттенках смотрится очень уютно и благородно.

Фото: pufikhomes.com

Спальня в серо-голубых тонах

Интерьер в таких цветах привнесет в комнату утонченный и благородный характер. В серо-голубой интерьер спальни дизайнеры нередко вписывают другие вспомогательные оттенки: белый, жемчужно-серый и бежевый. Комбинации этих цветов хорошо смотрятся в различных оформлениях, особенно подходят стилям хай-тек и минимализм.

Фото: skonahem.com

Смесь голубого с желтым в спальне

Спальня в таких цветах всегда будет создавать веселое настроение своей яркостью, так как желтый и голубой — это оттенки солнечного летнего дня. Сделайте сочный голубой цвет основой интерьера и разбавьте его желтыми и белыми акцентами.

Фото: divesanddollar.com

Голубой и розовый

Эти оттенки подойдут для тех, кто любит очень нежные сочетания цветов. Например, голубой и розовый отлично будут смотреться в комнате девочки или молодой женщины.

Фото: bhg.com

Спальня в коричнево-голубых тонах

В сочетании коричневого и голубого главное — не переборщить с темным цветом. Иначе можно получить мрачную комнату с небольшими вкраплениями светлых деталей. Лучше голубой сделать базовым оттенком, а мебель выбрать деревянную. К этой комбинации можно добавить текстиль в коричневом или бежевом цвете.

Фото: etsy.com

Спальня в голубых тонах: фотопримеры дизайна

Вариантов дизайна голубой спальни множество. Мы подобрали разные вдохновляющие примеры, которыми вы можете вооружиться при создании своей спальни.



sherwin-williams.com Акцентная стена, выполненная в технике омбре, украшает интерьер 1 /6

jane-athome.com Голубые элементы декора являются акцентами на белой основе 2 /6

potterybarn.com Серо-голубые стены — база интерьера 3 /6

countryliving.com Оригинальный туалетный столик украшает голубую спальню 4 /6

homebunch.com Смешение орнаментов голубого текстиля — изюминка комнаты 5 /6

elledecor.com Узор на стене оживляет спальню 6 /6

А как бы вы оформили спальню в голубых тонах? Поделитесь с нами своими идеями!



