Элегантная двушка в богемном стиле лофт

На 63 квадратных метрах в двухкомнатной квартире в ЖК «Рассказово» дизайнеры создали необычный лофт, без привычных для этого стиля кирпичных и шершавых бетонных покрытий. Этот стиль вошел в моду и стал необычайно популярен как в США, откуда он родом, так и в Европе. Его предпочитают творческие, свободолюбивые люди, ценящие практичность и креативность.

Пройдемся по каждой комнате и посмотрим, как специалисты ReRooms оформили большую двушку.

Прихожая

Попадая в квартиру, вы сразу замечаете прекрасное цветовое решение прихожей: бежевое дерево гармонирует с белым керамогранитом, а черные акценты в виде зеркала, вешалки для верхней одежды и дверной рамы придают помещению шика. Особенно выделяется мятный потолок и изображение якоря в графической технике, которые намекают на экстравагантную морскую тематику и яркую индивидуальность хозяев квартиры. Видно, что они любят эксперименты и необычные детали — и дизайнеры ReRooms оформили интерьер с особым шиком и элегантностью.

Строгие угловатые формы олицетворяют минималистичный подход к оформлению интерьера, присущий стилю лофт. Он не против красивого декора и прочих изысков, но мебель должна быть комфортной и практичной — именно этим правилом руководствовались дизайнеры при работе над проектом.

Из предметов мебели здесь есть только зеркало, тумбочка и вешалка для одежды. Дизайнеры не стали загромождать помещение шкафом, так как прихожая площадью всего шесть метров не имеет достаточно места для его размещения. В холле есть три двери, которые «съедают» половину пространства. Они ведут в ванную комнату, кухню-гостиную и спальню.

Что касается освещения — в прихожей установлено только две лампы. Для светолюбивого стиля лофт это не так много, однако здесь такое решение оправданно. Большое количество белого цвета заменяет искусственное освещение. С помощью осветительных приборов подчеркиваются яркие детали интерьера — и пространство становится более уютным.

Ванная

Под совмещенную с санузлом ванную комнату отведено шесть квадратных метров. В этой комнате — почти классический минимализм: светлая отделка из керамогранита, никакого декора и закрытые системы хранения.

Интерьер очень сдержанный и аккуратный, с подвесной сантехникой и угловатыми формами. Свежести помещению придает все тот же мятный потолок, который продолжает дизайн прихожей. Между потолком и керамогранитом оставлена широкая полоса белого бетона. Как видно на фотографии, половина помещения отделана плиткой, а другая окрашена в однотонный белый цвет. Так как закрытая система хранения занимает значительную часть помещения, такой прием помогает зрительно увеличить пространство.

Еще один дизайнерский прием — сантехника и мебель белого цвета. Они будто растворяются в стенах, тем самым не перегружая интерьер и позволяя ему выглядеть более просторным.

Кухня-гостиная

Кухня и гостиная, совмещенные в единое пространство, занимают 24 квадратных метра. Казалось бы, такое большое помещение, где можно поставить столько предметов мебели, — но нет. Специалисты ReRooms расположили здесь только самые необходимые и практичные предметы мебели и декора.

Здесь царит уже знакомое сочетание белого цвета и деревянных поверхностей, которые мы можем видеть на полу, в мебели и гарнитуре. Оттенки органично подобраны друг к другу, чтобы ничто не выбивалось из целостного интерьера, не утяжеляло его излишней пестротой.

Эта комната получила больше всего ярких акцентов: живые растения, графические рисунки и картины в рамках, яркий текстиль (подушки и прикроватный коврик).

Благодаря этим деталям, во-первых, создается зонирование гостиной и кухонного гарнитура, а во-вторых — помещение будто оживает и становится более уютным.

Пространство не разделено массивными перегородками или другими элементами. Для условного зонирования используется текстиль, яркий графический рисунок на стене и обеденный стол.

Кухонный гарнитур выполнен в темном оттенке, поэтому, чтобы уравновесить цветовую палитру помещения, в качестве фартука используется уже знакомый нам светлый керамогранит и белые бетонные стены.

Из предметов мебели центральное место по своей необычности и красоте занимает, конечно же, обеденный стол. Этот индустриальный предмет мебели — прямое воплощение стиля лофт. Словно трансформер, который в одно мгновение может превратиться в действующего работа и выпить с вами чашечку чая за светскими беседами. К столу добавлены не менее оригинальные и интересные стулья, выполненные в черном цвете.

Еще одна особенность кухни-гостиной — зонированное освещение. Черные подвесные светильники расположены прямо над обеденным столом, встроенные настенные светильники находятся над кухонным гарнитуром в одной части комнаты и над диваном — в другой части. Это не только помогает акцентировать внимание на определенном участке помещения, но и способствует экономии электроэнергии — в этом тоже проявляется практичность стиля лофт.

Спальня

В светлой спальне площадью 25 квадратных метров сразу заметно, что здесь, как и в кухне-гостиной, использовано зонирование. Только в спальне для этого используется стеллаж с полками и нежно-розовые шторы. Таким образом комната делится на собственно спальное место и зону для отдыха.

Хозяева такой спальни ценят простоту, удобство и красоту без лишних деталей, однако в интерьере им необходимы стиль и домашний уют.

В спальне используется преимущественно белый цвет: стеллаж, стены и потолок, постельное белье и глянцевый шкаф для вещей. На первый взгляд может показаться, что помещение напоминает больничную палату со стерильными белыми стенами, но это впечатление обманчиво: уют и стиль побеждают.

Дизайнеры использовали несколько интересных деталей, благодаря которым спальня не кажется безликой и скучной.

Темно-коричневый велюровый диван стал не только прекрасным акцентом в помещении, но и практичным предметом мебели. Благодаря тому что он раскладывается, вы получаете дополнительное спальное место.

Красный шкаф, наверное, самая яркая деталь во всей квартире, он отлично вписывается в приглушенный интерьер комнаты, не перегружая своим ярким цветом.

Живые растения в необычных горшках и вазах прибавляют помещению одновременно шика и уюта.

Зеркало во весь рост с потрясающей резной рамой визуально расширяет пространство.

В качестве напольного покрытия использован ламинат из светлого дерева, чтобы он не сливался с белоснежными стенами. Оттенки отлично гармонируют друг с другом, создавая спокойную атмосферу для отдыха.

В спальной зоне преобладает природная атмосфера благодаря использованию деревянного изголовья кровати и текстиля из льна.

Здесь также используется зонированное освещение: индустриальная люстра со стеклянными плафонами — в зоне отдыха, встроенные светильники — над кроватью и шкафом.