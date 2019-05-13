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Элегантная двушка в богемном стиле лофт


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Дизайнеры ReRooms на примере собственного проекта покажут, как создать богемный стиль лофт в двухкомнатной квартире, которую можно рассматривать бесконечно.

На 63 квадратных метрах в двухкомнатной квартире в ЖК «Рассказово» дизайнеры создали необычный лофт, без привычных для этого стиля кирпичных и шершавых бетонных покрытий. Этот стиль вошел в моду и стал необычайно популярен как в США, откуда он родом, так и в Европе. Его предпочитают творческие, свободолюбивые люди, ценящие практичность и креативность.

Пройдемся по каждой комнате и посмотрим, как специалисты ReRooms оформили большую двушку.

Прихожая

Попадая в квартиру, вы сразу замечаете прекрасное цветовое решение прихожей: бежевое дерево гармонирует с белым керамогранитом, а черные акценты в виде зеркала, вешалки для верхней одежды и дверной рамы придают помещению шика. Особенно выделяется мятный потолок и изображение якоря в графической технике, которые намекают на экстравагантную морскую тематику и яркую индивидуальность хозяев квартиры. Видно, что они любят эксперименты и необычные детали — и дизайнеры ReRooms оформили интерьер с особым шиком и элегантностью.

Фото № 1: Элегантная двушка в богемном стиле лофт

Строгие угловатые формы олицетворяют минималистичный подход к оформлению интерьера, присущий стилю лофт. Он не против красивого декора и прочих изысков, но мебель должна быть комфортной и практичной — именно этим правилом руководствовались дизайнеры при работе над проектом.

Из предметов мебели здесь есть только зеркало, тумбочка и вешалка для одежды. Дизайнеры не стали загромождать помещение шкафом, так как прихожая площадью всего шесть метров не имеет достаточно места для его размещения. В холле есть три двери, которые «съедают» половину пространства. Они ведут в ванную комнату, кухню-гостиную и спальню.

Что касается освещения — в прихожей установлено только две лампы. Для светолюбивого стиля лофт это не так много, однако здесь такое решение оправданно. Большое количество белого цвета заменяет искусственное освещение. С помощью осветительных приборов подчеркиваются яркие детали интерьера — и пространство становится более уютным.

Фото № 2: Элегантная двушка в богемном стиле лофт

Ванная

Под совмещенную с санузлом ванную комнату отведено шесть квадратных метров. В этой комнате — почти классический минимализм: светлая отделка из керамогранита, никакого декора и закрытые системы хранения.

Фото № 3: Элегантная двушка в богемном стиле лофт

Интерьер очень сдержанный и аккуратный, с подвесной сантехникой и угловатыми формами. Свежести помещению придает все тот же мятный потолок, который продолжает дизайн прихожей. Между потолком и керамогранитом оставлена широкая полоса белого бетона. Как видно на фотографии, половина помещения отделана плиткой, а другая окрашена в однотонный белый цвет. Так как закрытая система хранения занимает значительную часть помещения, такой прием помогает зрительно увеличить пространство

Еще один дизайнерский прием — сантехника и мебель белого цвета. Они будто растворяются в стенах, тем самым не перегружая интерьер и позволяя ему выглядеть более просторным.  

Фото № 4: Элегантная двушка в богемном стиле лофт

Кухня-гостиная

Кухня и гостиная, совмещенные в единое пространство, занимают 24 квадратных метра. Казалось бы, такое большое помещение, где можно поставить столько предметов мебели, — но нет. Специалисты ReRooms расположили здесь только самые необходимые и практичные предметы мебели и декора.

Здесь царит уже знакомое сочетание белого цвета и деревянных поверхностей, которые мы можем видеть на полу, в мебели и гарнитуре. Оттенки органично подобраны друг к другу, чтобы ничто не выбивалось из целостного интерьера, не утяжеляло его излишней пестротой.

Фото № 5: Элегантная двушка в богемном стиле лофт

Эта комната получила больше всего ярких акцентов: живые растения, графические рисунки и картины в рамках, яркий текстиль (подушки и прикроватный коврик).

Благодаря этим деталям, во-первых, создается зонирование гостиной и кухонного гарнитура, а во-вторых — помещение будто оживает и становится более уютным.

Пространство не разделено массивными перегородками или другими элементами. Для условного зонирования используется текстиль, яркий графический рисунок на стене и обеденный стол.

Кухонный гарнитур выполнен в темном оттенке, поэтому, чтобы уравновесить цветовую палитру помещения, в качестве фартука используется уже знакомый нам светлый керамогранит и белые бетонные стены.

Фото № 6: Элегантная двушка в богемном стиле лофт

Из предметов мебели центральное место по своей необычности и красоте занимает, конечно же, обеденный стол. Этот индустриальный предмет мебели — прямое воплощение стиля лофт. Словно трансформер, который в одно мгновение может превратиться в действующего работа и выпить с вами чашечку чая за светскими беседами. К столу добавлены не менее оригинальные и интересные стулья, выполненные в черном цвете.

Еще одна особенность кухни-гостиной — зонированное освещение. Черные подвесные светильники расположены прямо над обеденным столом, встроенные настенные светильники находятся над кухонным гарнитуром в одной части комнаты и над диваном — в другой части. Это не только помогает акцентировать внимание на определенном участке помещения, но и способствует экономии электроэнергии — в этом тоже проявляется практичность стиля лофт.

Фото № 7: Элегантная двушка в богемном стиле лофт

Спальня

В светлой спальне площадью 25 квадратных метров сразу заметно, что здесь, как и в кухне-гостиной, использовано зонирование. Только в спальне для этого используется стеллаж с полками и нежно-розовые шторы. Таким образом комната делится на собственно спальное место и зону для отдыха.

Фото № 8: Элегантная двушка в богемном стиле лофт

Хозяева такой спальни ценят простоту, удобство и красоту без лишних деталей, однако в интерьере им необходимы стиль и домашний уют.

В спальне используется преимущественно белый цвет: стеллаж, стены и потолок, постельное белье и глянцевый шкаф для вещей. На первый взгляд может показаться, что помещение напоминает больничную палату со стерильными белыми стенами, но это впечатление обманчиво: уют и стиль побеждают.

Фото № 9: Элегантная двушка в богемном стиле лофт

Дизайнеры использовали несколько интересных деталей, благодаря которым спальня не кажется безликой и скучной.

Темно-коричневый велюровый диван стал не только прекрасным акцентом в помещении, но и практичным предметом мебели. Благодаря тому что он раскладывается, вы получаете дополнительное спальное место.

Фото № 10: Элегантная двушка в богемном стиле лофт

Красный шкаф, наверное, самая яркая деталь во всей квартире, он отлично вписывается в приглушенный интерьер комнаты, не перегружая своим ярким цветом.

Живые растения в необычных горшках и вазах прибавляют помещению одновременно шика и уюта.

Зеркало во весь рост с потрясающей резной рамой визуально расширяет пространство.

Фото № 11: Элегантная двушка в богемном стиле лофт

В качестве напольного покрытия использован ламинат из светлого дерева, чтобы он не сливался с белоснежными стенами. Оттенки отлично гармонируют друг с другом, создавая спокойную атмосферу для отдыха.

В спальной зоне преобладает природная атмосфера благодаря использованию деревянного изголовья кровати и текстиля из льна.

Здесь также используется зонированное освещение: индустриальная люстра со стеклянными плафонами — в зоне отдыха, встроенные светильники — над кроватью и шкафом.

Фото № 12: Элегантная двушка в богемном стиле лофт

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Стоимость дизайн-проекта для этой двушки составила 39 990 рублей. Все отделочные материалы и мебель, использованные при создании интерьера, можно рассмотреть в полной ведомости.  

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Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
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от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
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