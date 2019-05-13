Элегантная двушка в богемном стиле лофт

Дизайнеры ReRooms на примере собственного проекта покажут, как создать богемный стиль лофт в двухкомнатной квартире, которую можно рассматривать бесконечно.
На 63 квадратных метрах в двухкомнатной квартире в ЖК «Рассказово» дизайнеры создали необычный лофт, без привычных для этого стиля кирпичных и шершавых бетонных покрытий. Этот стиль вошел в моду и стал необычайно популярен как в США, откуда он родом, так и в Европе. Его предпочитают творческие, свободолюбивые люди, ценящие практичность и креативность.
Пройдемся по каждой комнате и посмотрим, как специалисты ReRooms оформили большую двушку.
Прихожая
Попадая в квартиру, вы сразу замечаете прекрасное цветовое решение прихожей: бежевое дерево гармонирует с белым керамогранитом, а черные акценты в виде зеркала, вешалки для верхней одежды и дверной рамы придают помещению шика. Особенно выделяется мятный потолок и изображение якоря в графической технике, которые намекают на экстравагантную морскую тематику и яркую индивидуальность хозяев квартиры. Видно, что они любят эксперименты и необычные детали — и дизайнеры ReRooms оформили интерьер с особым шиком и элегантностью.
Строгие угловатые формы олицетворяют минималистичный подход к оформлению интерьера, присущий стилю лофт. Он не против красивого декора и прочих изысков, но мебель должна быть комфортной и практичной — именно этим правилом руководствовались дизайнеры при работе над проектом.
Из предметов мебели здесь есть только зеркало, тумбочка и вешалка для одежды. Дизайнеры не стали загромождать помещение шкафом, так как прихожая площадью всего шесть метров не имеет достаточно места для его размещения. В холле есть три двери, которые «съедают» половину пространства. Они ведут в ванную комнату, кухню-гостиную и спальню.
Что касается освещения — в прихожей установлено только две лампы. Для светолюбивого стиля лофт это не так много, однако здесь такое решение оправданно. Большое количество белого цвета заменяет искусственное освещение. С помощью осветительных приборов подчеркиваются яркие детали интерьера — и пространство становится более уютным.
Ванная
Под совмещенную с санузлом ванную комнату отведено шесть квадратных метров. В этой комнате — почти классический минимализм: светлая отделка из керамогранита, никакого декора и закрытые системы хранения.
Интерьер очень сдержанный и аккуратный, с подвесной сантехникой и угловатыми формами. Свежести помещению придает все тот же мятный потолок, который продолжает дизайн прихожей. Между потолком и керамогранитом оставлена широкая полоса белого бетона. Как видно на фотографии, половина помещения отделана плиткой, а другая окрашена в однотонный белый цвет. Так как закрытая система хранения занимает значительную часть помещения, такой прием помогает зрительно увеличить пространство.
Еще один дизайнерский прием — сантехника и мебель белого цвета. Они будто растворяются в стенах, тем самым не перегружая интерьер и позволяя ему выглядеть более просторным.
Кухня-гостиная
Кухня и гостиная, совмещенные в единое пространство, занимают 24 квадратных метра. Казалось бы, такое большое помещение, где можно поставить столько предметов мебели, — но нет. Специалисты ReRooms расположили здесь только самые необходимые и практичные предметы мебели и декора.
Здесь царит уже знакомое сочетание белого цвета и деревянных поверхностей, которые мы можем видеть на полу, в мебели и гарнитуре. Оттенки органично подобраны друг к другу, чтобы ничто не выбивалось из целостного интерьера, не утяжеляло его излишней пестротой.
Эта комната получила больше всего ярких акцентов: живые растения, графические рисунки и картины в рамках, яркий текстиль (подушки и прикроватный коврик).
Благодаря этим деталям, во-первых, создается зонирование гостиной и кухонного гарнитура, а во-вторых — помещение будто оживает и становится более уютным.
Пространство не разделено массивными перегородками или другими элементами. Для условного зонирования используется текстиль, яркий графический рисунок на стене и обеденный стол.
Кухонный гарнитур выполнен в темном оттенке, поэтому, чтобы уравновесить цветовую палитру помещения, в качестве фартука используется уже знакомый нам светлый керамогранит и белые бетонные стены.
Из предметов мебели центральное место по своей необычности и красоте занимает, конечно же, обеденный стол. Этот индустриальный предмет мебели — прямое воплощение стиля лофт. Словно трансформер, который в одно мгновение может превратиться в действующего работа и выпить с вами чашечку чая за светскими беседами. К столу добавлены не менее оригинальные и интересные стулья, выполненные в черном цвете.
Еще одна особенность кухни-гостиной — зонированное освещение. Черные подвесные светильники расположены прямо над обеденным столом, встроенные настенные светильники находятся над кухонным гарнитуром в одной части комнаты и над диваном — в другой части. Это не только помогает акцентировать внимание на определенном участке помещения, но и способствует экономии электроэнергии — в этом тоже проявляется практичность стиля лофт.
Спальня
В светлой спальне площадью 25 квадратных метров сразу заметно, что здесь, как и в кухне-гостиной, использовано зонирование. Только в спальне для этого используется стеллаж с полками и нежно-розовые шторы. Таким образом комната делится на собственно спальное место и зону для отдыха.
Хозяева такой спальни ценят простоту, удобство и красоту без лишних деталей, однако в интерьере им необходимы стиль и домашний уют.
В спальне используется преимущественно белый цвет: стеллаж, стены и потолок, постельное белье и глянцевый шкаф для вещей. На первый взгляд может показаться, что помещение напоминает больничную палату со стерильными белыми стенами, но это впечатление обманчиво: уют и стиль побеждают.
Дизайнеры использовали несколько интересных деталей, благодаря которым спальня не кажется безликой и скучной.
Темно-коричневый велюровый диван стал не только прекрасным акцентом в помещении, но и практичным предметом мебели. Благодаря тому что он раскладывается, вы получаете дополнительное спальное место.
Красный шкаф, наверное, самая яркая деталь во всей квартире, он отлично вписывается в приглушенный интерьер комнаты, не перегружая своим ярким цветом.
Живые растения в необычных горшках и вазах прибавляют помещению одновременно шика и уюта.
Зеркало во весь рост с потрясающей резной рамой визуально расширяет пространство.
В качестве напольного покрытия использован ламинат из светлого дерева, чтобы он не сливался с белоснежными стенами. Оттенки отлично гармонируют друг с другом, создавая спокойную атмосферу для отдыха.
В спальной зоне преобладает природная атмосфера благодаря использованию деревянного изголовья кровати и текстиля из льна.
Здесь также используется зонированное освещение: индустриальная люстра со стеклянными плафонами — в зоне отдыха, встроенные светильники — над кроватью и шкафом.
Наше портфолио более 10 000 проектов
Стоимость дизайн-проекта для этой двушки составила 39 990 рублей. Все отделочные материалы и мебель, использованные при создании интерьера, можно рассмотреть в
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники