Основные правила сочетания цветов в интерьере

Посмотрев схему сочетания цветов в интерьере, вы заметите, что серый отлично сочетается с голубым, синим, сиреневым, желтым, красным, розовым, коричневым и черным. За счет нейтральности серый глушит яркие цвета. Несмотря на это, с зеленым и оранжевым цветами применять его не стоит. Без других оттенков серый цвет сам по себе смотрится скучно, наводит тоску и грусть. Такие тона, по мнению психологов, предпочитают люди, старающиеся достичь постоянства и получить понимание.

Посмотрев схему сочетания цветов в интерьере, вы заметите, что серый отлично сочетается с голубым, синим, сиреневым, желтым, красным, розовым, коричневым и черным. За счет нейтральности серый глушит яркие цвета. Несмотря на это, с зеленым и оранжевым цветами применять его не стоит. Без других оттенков серый цвет сам по себе смотрится скучно, наводит тоску и грусть. Такие тона, по мнению психологов, предпочитают люди, старающиеся достичь постоянства и получить понимание. цветовой палитры и сочетаний цветов в интерьере интересует многих владельцев квартир. Чтобы избежать несовместимых оттенков и подобрать цвета, которые гармонируют друг с другом, нужно рассмотреть немало схем и таблиц. Основное, что нужно помнить: для придания уюта добавляйте теплые оттенки , для простора — холодные. Цвета имеют свойство влиять на настроение и самочувствие, но поговорим обо всем по порядку.

Выбор цветовой палитры и сочетаний цветов в интерьере интересует многих владельцев квартир. Чтобы избежать несовместимых оттенков и подобрать цвета, которые гармонируют друг с другом, нужно рассмотреть немало схем и таблиц. Основное, что нужно помнить: для придания уюта добавляйте теплые оттенки , для простора — холодные. Цвета имеют свойство влиять на настроение и самочувствие, но поговорим обо всем по порядку.

Фото: baimou.info

Фиолетовый

На просторах Интернета вы можете найти множество таблиц сочетания цветов в интерьере. Если вы решили оформить комнату в фиолетовом цвете, то в этих таблицах вы увидите, что лучше всего добавить золотой и светло-зеленый цвета. Такое сочетание успокаивает и дает обрести душевную гармонию. Для более яркого и сочного эффекта разбавьте фиолетовый оранжевым или желтым. При выборе фиолетового лучше отказаться от темно-зеленого, красного, серого и коричневого. Фиолетовый подходит творческим людям — обладая таинственной привлекательностью, он вдохновляет. Дизайнеры считают самыми выигрышными сочетания фиолетового с цветом лайма или желтым.

Фото: hgtv.com

Розовый

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

Если вы решили добавить романтики и нежности в свой интерьер с помощью розового, не забудьте, что многое зависит от его насыщенности. Для того чтобы добиться утонченного и воздушного интерьера, добавьте молочные, серо-зеленые или серые цвета. Розовый отлично сочетается с бордовым и коричневым — интерьер будет смотреться изысканно и элегантно. Неудачными окажутся комбинации с черным, оранжевым и желтым.

Фото: thedesignfiles.net

Коричневый

Цвет пола и стен в интерьере может быть результатом сочетаний разных оттенков коричневого. Однако находиться долго в комнате с преобладающим коричневым цветом психологи не рекомендуют, так как это может вызвать депрессию. Дизайнеры рекомендуют смешивать его с оттенками пастельных и бежевых цветов, например ванильным, кремовым и цветом топленого молока. Если разбавить коричневый золотистыми аксессуарами и добавить темные тона, вы получите по-королевски шикарный интерьер. К этому цвету подходят серый, розовый и желтый, а вот бордовый и сиреневый добавлять не рекомендуем. Коричневый — цвет разносторонних личностей.

Фото: i-c-p-inc.com

Синий

Правила сочетания цветов в интерьере гласят, что синий не следует комбинировать с зеленым, коричневым и сиреневым. Синий цвет дает ощущение прохлады, и такое помещение не кажется уютным. Добавить тепла и комфорта помогут красный и бордовый. В сочетании синего с серым или цветом морской волны создается ощущение беззаботности — такие оттенки успокаивают и помогают сконцентрироваться. Синий смотрится шикарно вместе с золотистым цветом.

Фото: topsimages.com

Зеленый

Красивые цветовые сочетания в интерьере вы получите, добавив к зеленому бордовый, красный, желтый, оранжевый. Весьма изысканно будет смотреться зеленый с черным. Интересный факт: зеленый цвет обладает антистрессовыми свойствами, он расслабляет и успокаивает. Рекомендуем использовать его в гостиной и спальне. Серые, синие и фиолетовые оттенки к зеленому не подходят. Совсем не обязательно делать зеленый основным — темно-зеленый диван даже на фоне ярких оттенков будет смотреться необычно и возьмет акцент на себя.

Фото: redonline.co.uk

Желтый

В раскладке сочетаний цветов есть и такой интересный цвет, как желтый. Он добавит солнечности и теплоты в дом. Преобладание желтого в интерьере говорит об энергичности и позитивности хозяина. Наиболее выигрышно желтый будет гармонировать с серым и зеленым. При сочетании с темными цветами, такими как коричневый, черный и фиолетовый, желтый забирает акцент на себя и сглаживает кажущуюся мрачность обстановки. Если заглянуть в палитру сочетания цветов в интерьере, мы увидим, с какими цветами желтый не стоит использовать — это розовый и бордовый. Некоторый психологи утверждают, что желтый цвет говорит о нереализованном потенциале и трусости, но это спорное утверждение. Используйте в декоре песочный цвет, и вы не пожалеете. Именно этот оттенок, между бежевым и желтым, в аксессуарах оживит ваш интерьер.

Фото: sneakerstoyou.com

Красный

Интересное сочетание красного цвета — с желтым или оранжевым. Лучше всего использовать его в деталях — они оживят интерьер. К красному можно добавлять зеленый или синий, но коричневый и фиолетовый не рекомендуем. Психологи говорят, что этот цвет может раздражать людей со слабой психикой. Серым цветом можно приглушить энергетику красного. Но есть и плюсы этого цвета — побуждение к действию и лидерству.

Фото: getit01.com

Белый

Об универсальности белого цвета наслышаны все, тут даже не нужно смотреть карту сочетания цветов в интерьере. Белый создает ощущение чистоты, визуально увеличивает пространство. В таких стилях, как минимализм и скандинавский, где белый цвет преобладает, комната может казаться неуютной. Добавьте ярких и насыщенных оттенков, немного черного в аксессуарах — и результат вас порадует. Дизайнеры не рекомендуют смешивать больше трех цветов. Белый с кремовыми и бежевыми оттенками рождает нежность, а с золотистыми элементами — шик и роскошь. Превосходство — это именно то, что несет с собой белый цвет, считают психологи.

Фото: new.rushi.net

Черный

Если вы отважились оформить интерьер в черном цвете, постарайтесь избежать монотонности. При сочетании черного с красным лучше сделать так, чтобы красный преобладал. Серый и белый цвет вместе с черным смотрятся изящно, но неуютно. Для того чтобы отвести акцент от черного, добавьте аксессуары желтого, зеленого и красного цветов. Обратите внимание на то, что черный «съедает» пространство, поэтому обеспечьте больше света. Несмотря на то что черный добавляет интерьеру элегантности и таинственности, психологи говорят, что он вселяет страх. Лучше не использовать черный в детской и спальне. Добавляйте черный в аксессуарах — и не промахнетесь. Выбирая этот цвет, стоит задуматься о его практичности: хоть на нем и не видна грязь, но заметны пыль и разводы.Так что отдайте предпочтение матовому оттенку, к тому же он мягче по насыщенности. С розовым и сиреневым сочетать черный не стоит.

Фото: philmelugin.co