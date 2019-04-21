Основные правила сочетания цветов в интерьере

Не знаете, как правильно сочетать цвета в интерьере? Мы с дизайнерами ReRooms подготовили удобную шпаргалку.
Выбор цветовой палитры и сочетаний цветов в интерьере интересует многих владельцев квартир. Чтобы избежать несовместимых оттенков и подобрать цвета, которые гармонируют друг с другом, нужно рассмотреть немало схем и таблиц. Основное, что нужно помнить: для придания уюта добавляйте теплые оттенки, для простора — холодные. Цвета имеют свойство влиять на настроение и самочувствие, но поговорим обо всем по порядку.
Серый
Посмотрев схему сочетания цветов в интерьере, вы заметите, что серый отлично сочетается с голубым, синим, сиреневым, желтым, красным, розовым, коричневым и черным. За счет нейтральности серый глушит яркие цвета. Несмотря на это, с зеленым и оранжевым цветами применять его не стоит. Без других оттенков серый цвет сам по себе смотрится скучно, наводит тоску и грусть. Такие тона, по мнению психологов, предпочитают люди, старающиеся достичь постоянства и получить понимание. цветовой палитры и сочетаний цветов в интерьере интересует многих владельцев квартир. Чтобы избежать несовместимых оттенков и подобрать цвета, которые гармонируют друг с другом, нужно рассмотреть немало схем и таблиц. Основное, что нужно помнить: для придания уюта добавляйте теплые оттенки, для простора — холодные. Цвета имеют свойство влиять на настроение и самочувствие, но поговорим обо всем по порядку.
Серый
Посмотрев схему сочетания цветов в интерьере, вы заметите, что серый отлично сочетается с голубым, синим, сиреневым, желтым, красным, розовым, коричневым и черным. За счет нейтральности серый глушит яркие цвета. Несмотря на это, с зеленым и оранжевым цветами применять его не стоит. Без других оттенков серый цвет сам по себе смотрится скучно, наводит тоску и грусть. Такие тона, по мнению психологов, предпочитают люди, старающиеся достичь постоянства и получить понимание.
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Фиолетовый
На просторах Интернета вы можете найти множество таблиц сочетания цветов в интерьере. Если вы решили оформить комнату в фиолетовом цвете, то в этих таблицах вы увидите, что лучше всего добавить золотой и светло-зеленый цвета. Такое сочетание успокаивает и дает обрести душевную гармонию. Для более яркого и сочного эффекта разбавьте фиолетовый оранжевым или желтым. При выборе фиолетового лучше отказаться от темно-зеленого, красного, серого и коричневого. Фиолетовый подходит творческим людям — обладая таинственной привлекательностью, он вдохновляет. Дизайнеры считают самыми выигрышными сочетания фиолетового с цветом лайма или желтым.
Розовый
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Если вы решили добавить романтики и нежности в свой интерьер с помощью розового, не забудьте, что многое зависит от его насыщенности. Для того чтобы добиться утонченного и воздушного интерьера, добавьте молочные, серо-зеленые или серые цвета. Розовый отлично сочетается с бордовым и коричневым — интерьер будет смотреться изысканно и элегантно. Неудачными окажутся комбинации с черным, оранжевым и желтым.
Коричневый
Цвет пола и стен в интерьере может быть результатом сочетаний разных оттенков коричневого. Однако находиться долго в комнате с преобладающим коричневым цветом психологи не рекомендуют, так как это может вызвать депрессию. Дизайнеры рекомендуют смешивать его с оттенками пастельных и бежевых цветов, например ванильным, кремовым и цветом топленого молока. Если разбавить коричневый золотистыми аксессуарами и добавить темные тона, вы получите по-королевски шикарный интерьер. К этому цвету подходят серый, розовый и желтый, а вот бордовый и сиреневый добавлять не рекомендуем. Коричневый — цвет разносторонних личностей.
Синий
Правила сочетания цветов в интерьере гласят, что синий не следует комбинировать с зеленым, коричневым и сиреневым. Синий цвет дает ощущение прохлады, и такое помещение не кажется уютным. Добавить тепла и комфорта помогут красный и бордовый. В сочетании синего с серым или цветом морской волны создается ощущение беззаботности — такие оттенки успокаивают и помогают сконцентрироваться. Синий смотрится шикарно вместе с золотистым цветом.
Зеленый
Красивые цветовые сочетания в интерьере вы получите, добавив к зеленому бордовый, красный, желтый, оранжевый. Весьма изысканно будет смотреться зеленый с черным. Интересный факт: зеленый цвет обладает антистрессовыми свойствами, он расслабляет и успокаивает. Рекомендуем использовать его в гостиной и спальне. Серые, синие и фиолетовые оттенки к зеленому не подходят. Совсем не обязательно делать зеленый основным — темно-зеленый диван даже на фоне ярких оттенков будет смотреться необычно и возьмет акцент на себя.
Желтый
В раскладке сочетаний цветов есть и такой интересный цвет, как желтый. Он добавит солнечности и теплоты в дом. Преобладание желтого в интерьере говорит об энергичности и позитивности хозяина. Наиболее выигрышно желтый будет гармонировать с серым и зеленым. При сочетании с темными цветами, такими как коричневый, черный и фиолетовый, желтый забирает акцент на себя и сглаживает кажущуюся мрачность обстановки. Если заглянуть в палитру сочетания цветов в интерьере, мы увидим, с какими цветами желтый не стоит использовать — это розовый и бордовый. Некоторый психологи утверждают, что желтый цвет говорит о нереализованном потенциале и трусости, но это спорное утверждение. Используйте в декоре песочный цвет, и вы не пожалеете. Именно этот оттенок, между бежевым и желтым, в аксессуарах оживит ваш интерьер.
Красный
Интересное сочетание красного цвета — с желтым или оранжевым. Лучше всего использовать его в деталях — они оживят интерьер. К красному можно добавлять зеленый или синий, но коричневый и фиолетовый не рекомендуем. Психологи говорят, что этот цвет может раздражать людей со слабой психикой. Серым цветом можно приглушить энергетику красного. Но есть и плюсы этого цвета — побуждение к действию и лидерству.
Белый
Об универсальности белого цвета наслышаны все, тут даже не нужно смотреть карту сочетания цветов в интерьере. Белый создает ощущение чистоты, визуально увеличивает пространство. В таких стилях, как минимализм и скандинавский, где белый цвет преобладает, комната может казаться неуютной. Добавьте ярких и насыщенных оттенков, немного черного в аксессуарах — и результат вас порадует. Дизайнеры не рекомендуют смешивать больше трех цветов. Белый с кремовыми и бежевыми оттенками рождает нежность, а с золотистыми элементами — шик и роскошь. Превосходство — это именно то, что несет с собой белый цвет, считают психологи.
Черный
Если вы отважились оформить интерьер в черном цвете, постарайтесь избежать монотонности. При сочетании черного с красным лучше сделать так, чтобы красный преобладал. Серый и белый цвет вместе с черным смотрятся изящно, но неуютно. Для того чтобы отвести акцент от черного, добавьте аксессуары желтого, зеленого и красного цветов. Обратите внимание на то, что черный «съедает» пространство, поэтому обеспечьте больше света. Несмотря на то что черный добавляет интерьеру элегантности и таинственности, психологи говорят, что он вселяет страх. Лучше не использовать черный в детской и спальне. Добавляйте черный в аксессуарах — и не промахнетесь. Выбирая этот цвет, стоит задуматься о его практичности: хоть на нем и не видна грязь, но заметны пыль и разводы.Так что отдайте предпочтение матовому оттенку, к тому же он мягче по насыщенности. С розовым и сиреневым сочетать черный не стоит.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники