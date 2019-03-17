Дизайн современной кухни-гостиной: 10 важных правил

Разбираемся, как создать дизайн-проект гостиной, совмещенной с кухней.
Не все могут грамотно организовать такое пространство без помощи дизайнера. Однако в малогабаритных квартирах создание кухни-гостиной значительно упростит жизнь. Рассказываем про десять важных правил создания дизайна современной кухни-гостиной 2021 года.
Как разграничить пространства кухни и гостиной
Это можно сделать стильно и современно.
1. Зонирование мебельюе могут грамотно организовать такое пространство без помощи дизайнера. Однако в малогабаритных квартирах создание кухни-гостиной значительно упростит жизнь. Рассказываем про десять важных правил создания дизайна современной кухни-гостиной 2021 года.
Как разграничить пространства кухни и гостиной
Это можно сделать стильно и современно.
1. Зонирование мебелью
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Один из самых простых способов создать современный дизайн-проект маленькой кухни-гостиной — расставить мебель так, чтобы она играла свою роль в зонировании помещения. Например использовать диваны и кресла для отделения гостиной от кухонной зоны.
2. Зонирование островом или столешницей
Можно использовать для зонирования кухонную столешницу — отдельно стоящую или примыкающую к остальной кухне. Такой вариант поможет визуально разделить зоны, а также добавит функциональную поверхность для кухонных нужд.
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В больших помещениях место столешницы может занять отдельный кухонный остров. На нем можно разместить раковину и другие элементы или снабдить его дополнительными ящиками для хранения кухонных принадлежностей.
3. Зонирование перегородками
Перегородка может быть сплошной, прозрачной, ее роль может играть даже раздвижная занавеска. Интересный вариант перегородки представлен в дизайн-проекте гостиной, совмещенной с кухней — отдельная часть стены, которая с обеих сторон участвует в обустройстве комнаты. На кухне возле маленькой стенки поставьте шкаф или стол, а в гостиной повесьте телевизор — как на фото ниже.
4. Использование подиума
Для сохранения открытого пространства при зонировании отличным вариантом будет организация подиума, на котором окажется зона кухни.
5. Зонирование цветом
Такой вариант отлично подойдет для создания современного дизайн-проекта маленькой кухни-гостиной, где использование перегородок или других элементов сильно уменьшит общее пространство. Можно сделать стены в кухне и в гостиной разных цветов, усилив визуальную разницу мебелью или другими предметами интерьера.
6. Зонирование напольным покрытием
Укладка разного пола в каждой зоне подчеркнет их индивидуальность. Эффект сохранится даже при одинаковой отделке стен, как на фото ниже, где деревянное покрытие гостиной ярко контрастирует с серым кухонным полом.
7. Размещение кухни в нише
Размещение кухонной зоны в отдельной нише — еще одно удачное решение для создания современного дизайна кухни-гостиной площадью 20 кв. метров и меньше. Главный плюс идеи в том, что пространство не уменьшается из-за использования массивных перегородок.
Как органично объединить гостиную и кухню
Показываем современные дизайн-проекты гостиной, совмещенной с кухней.
8. Правильная расстановка мебели
Расположение мебели гостиной и кухни «лицом» друг к другу поможет избежать разделения зон. Хороший вариант — расставить всю мебель, и кухонную, и из гостиной, вдоль стен, оставив общее пространство по центру.
9. Спрятанная бытовая техника
Чтобы создать цельный интерьер кухни-гостиной, сделав кухонную зону максимально приближенной к остальному дизайну, можно скрыть бытовую технику шкафами и дверцами. Получится современный минималистичный интерьер.
10. Единая палитра
И наконец, оформляем всю комнату в одном стиле, чтобы гостиная и кухня почти не отличались. Добиться правильного результата получится не только с помощью мебели, как в одном из прошлых пунктов, но и с помощью однотонной палитры и единого оформления. В таком ключе очень просто создать красивый дизайн белой кухни-гостиной в современном стиле.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники