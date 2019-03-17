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Дизайн современной кухни-гостиной: 10 важных правил


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Разбираемся, как создать дизайн-проект гостиной, совмещенной с кухней.

Содержание

Не все могут грамотно организовать такое пространство без помощи дизайнера. Однако в малогабаритных квартирах создание кухни-гостиной значительно упростит жизнь. Рассказываем про десять важных правил создания дизайна современной кухни-гостиной 2021 года. 

Как разграничить пространства кухни и гостиной

Это можно сделать стильно и современно.

1. Зонирование мебельюе могут грамотно организовать такое пространство без помощи дизайнера. Однако в малогабаритных квартирах создание кухни-гостиной значительно упростит жизнь. Рассказываем про десять важных правил создания дизайна современной кухни-гостиной 2021 года. 

Как разграничить пространства кухни и гостиной

Это можно сделать стильно и современно.

1. Зонирование мебелью

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Один из самых простых способов создать современный дизайн-проект маленькой кухни-гостиной — расставить мебель так, чтобы она играла свою роль в зонировании помещения. Например использовать диваны и кресла для отделения гостиной от кухонной зоны.

Фото № 1: Дизайн современной кухни-гостиной: 10 важных правилФото: i.pinimg.com 

2. Зонирование островом или столешницей

Можно использовать для зонирования кухонную столешницу — отдельно стоящую или примыкающую к остальной кухне. Такой вариант поможет визуально разделить зоны, а также добавит функциональную поверхность для кухонных нужд.

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Фото № 2: Дизайн современной кухни-гостиной: 10 важных правилФото: 4.bp.blogspot.com

 

В больших помещениях место столешницы может занять отдельный кухонный остров. На нем можно разместить раковину и другие элементы или снабдить его дополнительными ящиками для хранения кухонных принадлежностей.

Фото № 3: Дизайн современной кухни-гостиной: 10 важных правилФото: porterdavis.com.au 

3. Зонирование перегородками

Перегородка может быть сплошной, прозрачной, ее роль может играть даже раздвижная занавеска. Интересный вариант перегородки представлен в дизайн-проекте гостиной, совмещенной с кухней  — отдельная часть стены, которая с обеих сторон участвует в обустройстве комнаты. На кухне возле маленькой стенки поставьте шкаф или стол, а в гостиной повесьте телевизор — как на фото ниже.

Фото № 4: Дизайн современной кухни-гостиной: 10 важных правилФото: architizer.com 

4. Использование подиума

Для сохранения открытого пространства при зонировании отличным вариантом будет организация подиума, на котором окажется зона кухни. 

Фото № 5: Дизайн современной кухни-гостиной: 10 важных правилФото: plataformaarquitectura.cl 

5. Зонирование цветом

Такой вариант отлично подойдет для создания современного дизайн-проекта маленькой кухни-гостиной, где использование перегородок или других элементов сильно уменьшит общее пространство. Можно сделать стены в кухне и в гостиной разных цветов, усилив визуальную разницу мебелью или другими предметами интерьера.

Фото № 6: Дизайн современной кухни-гостиной: 10 важных правилФото: eraallstarproperties.com 

6. Зонирование напольным покрытием

Укладка разного пола в каждой зоне подчеркнет их индивидуальность. Эффект сохранится даже при одинаковой отделке стен, как на фото ниже, где деревянное покрытие гостиной ярко контрастирует с серым кухонным полом.

Фото № 7: Дизайн современной кухни-гостиной: 10 важных правилФото: homestratosphere.com 

7. Размещение кухни в нише

Размещение кухонной зоны в отдельной нише — еще одно удачное решение для создания современного дизайна кухни-гостиной площадью 20 кв. метров и меньше. Главный плюс идеи в том, что пространство не уменьшается из-за использования массивных перегородок.

Фото № 8: Дизайн современной кухни-гостиной: 10 важных правилФото: internityhome.pl 

Как органично объединить гостиную и кухню

Показываем современные дизайн-проекты гостиной, совмещенной с кухней.

8. Правильная расстановка мебели

Расположение мебели гостиной и кухни «лицом» друг к другу поможет избежать разделения зон. Хороший вариант — расставить всю мебель, и кухонную, и из гостиной, вдоль стен, оставив общее пространство по центру.

Фото № 9: Дизайн современной кухни-гостиной: 10 важных правилФото: saota.com 

9. Спрятанная бытовая техника

Чтобы создать цельный интерьер кухни-гостиной, сделав кухонную зону максимально приближенной к остальному дизайну, можно скрыть бытовую технику шкафами и дверцами. Получится современный минималистичный интерьер.

Фото № 10: Дизайн современной кухни-гостиной: 10 важных правилФото: zeno.sk 

10. Единая палитра

И наконец, оформляем всю комнату в одном стиле, чтобы гостиная и кухня почти не отличались. Добиться правильного результата получится не только с помощью мебели, как в одном из прошлых пунктов, но и с помощью однотонной палитры и единого оформления. В таком ключе очень просто создать красивый дизайн белой кухни-гостиной в современном стиле.

Фото № 11: Дизайн современной кухни-гостиной: 10 важных правилФото: matteoschiavone.com

#дизайн#Интерьер#кухня-гостиная
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