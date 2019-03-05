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Как оформить квартиру-студию: 8 вариантов в разных стилях


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Вот так можно сделать мини-квартиру удобной, уютной и красивой.

Содержание

ReRooms — это сервис, который выполнил уже более полутора тысяч дизайн-проектов в разных стилях. Среди оформленных нами квартир немало студий, а это одни из самых сложных помещений. Как сделать так, чтобы в студии поместилось все, что необходимо, и чтобы вам было приятно в ней находиться? Мы решили показать вам семь наших проектов, которые помогут получить ответ.

1. Современный

На самом деле это полноценная однушка, но с такой сложной планировкой, что из нее пришлось сделать студию. Для небольшого помещения нужен был сдержанный стиль, но с уютными акцентами, и современный — как раз такой. Белоснежные стены и минималистичную мебель разбавляет плитка в стиле печворк и яркий текстиль.


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Хотите повторить такой интерьер у себя дома? Тогда вам могут пригодиться вот эти предметы мебели и материалы для отделки:

Фото № 1: Как оформить квартиру-студию: 8 вариантов в разных стилях

Фото № 2: Как оформить квартиру-студию: 8 вариантов в разных стилях

  • Люстра Eurosvet
    • ltr">ReRooms — это сервис, который выполнил уже более полутора тысяч дизайн-проектов в разных стилях. Среди оформленных нами квартир немало студий, а это одни из самых сложных помещений. Как сделать так, чтобы в студии поместилось все, что необходимо, и чтобы вам было приятно в ней находиться? Мы решили показать вам семь наших проектов, которые помогут получить ответ.

    1. Современный

    На самом деле это полноценная однушка, но с такой сложной планировкой, что из нее пришлось сделать студию. Для небольшого помещения нужен был сдержанный стиль, но с уютными акцентами, и современный — как раз такой. Белоснежные стены и минималистичную мебель разбавляет плитка в стиле печворк и яркий текстиль.


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    2/3

    3/3

    Хотите повторить такой интерьер у себя дома? Тогда вам могут пригодиться вот эти предметы мебели и материалы для отделки:

    Фото № 1: Как оформить квартиру-студию: 8 вариантов в разных стилях

    Фото № 2: Как оформить квартиру-студию: 8 вариантов в разных стилях

Наше портфолио более 10 000 проектов

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Фото № 3: Как оформить квартиру-студию: 8 вариантов в разных стилях

Фото № 4: Как оформить квартиру-студию: 8 вариантов в разных стилях

2. Лофт

Казалось бы, стиль лофт создан для больших пространств, но есть способ гармонично вписать его в интерьер маленькой студии. Для этого достаточно отказаться от обилия темных оттенков и красного кирпича. Пусть фактуры останутся грубыми и будет много металла, но все это на тон нежнее, сдержаннее и светлее.


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3. Минимализм

Пожалуй, это один из самых удобных стилей для оформления студии. Благодаря навесной мебели и практичности дизайнеров в это крохотное пространство удалось поместить и кухню, и гостиную, и обеденную зону, и места для хранения. Посмотрите, как изящно вписалась барная стойка!


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4. Прованс

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Иногда кажется, что прованс совсем не подходит для студий, потому что в нем много пестроты и декора. Но что делать, если очень хочется оформить интерьер именно в этом стиле, а у вас мини-квартира? Побольше светлых оттенков, грамотная расстановка мебели, выбор компактной мебели — и вот у вас уже замечательная квартира мечты.


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5. Смешанный стиль

В квартирах-студиях огромную роль играет планировка и зонирование. Даже на 25 квадратных метрах можно почувствовать уединение и покой, ощутить разницу между кухней и гостиной. Эта квартира — прекрасный пример удачного зонирования. Находясь на диване, вы даже не вспомните, что кухня всего в паре метров от вас. А за приготовлением завтрака не увидите ничего лишнего, чего не должно быть на кухне.


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6. Эклектика

Сегодня много говорят о том, что в современных интерьерах трудно выделить один конкретный стиль. Когда в дизайне можно найти и классические, и современные элементы, это принято называть эклектикой. Эта эклектичная студия кажется очень просторной, а все потому, что мебель в ней расставлена с умом и фантазией.


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7. Скандинавский

Скандинавский стиль любят все, и для квартир-студий он подходит идеально. Светлый, практичный, бюджетный и с приятной натуральной палитрой оттенков. В нашем климате, когда солнца в доме бывает немного, скандинавский стиль поможет сделать самое маленькое помещение более просторным и жизнерадостным.


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#квартира-студия#дизайн#мини-квартира#Интерьер#Квартира
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Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
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от 14 990 ₽
Спасибо
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специалист свяжется с вами.
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