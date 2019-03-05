Как оформить квартиру-студию: 8 вариантов в разных стилях

Хотите повторить такой интерьер у себя дома? Тогда вам могут пригодиться вот эти предметы мебели и материалы для отделки:

На самом деле это полноценная однушка, но с такой сложной планировкой, что из нее пришлось сделать студию. Для небольшого помещения нужен был сдержанный стиль, но с уютными акцентами, и современный — как раз такой. Белоснежные стены и минималистичную мебель разбавляет плитка в стиле печворк и яркий текстиль.

Хотите повторить такой интерьер у себя дома? Тогда вам могут пригодиться вот эти предметы мебели и материалы для отделки:

На самом деле это полноценная однушка, но с такой сложной планировкой, что из нее пришлось сделать студию. Для небольшого помещения нужен был сдержанный стиль, но с уютными акцентами, и современный — как раз такой. Белоснежные стены и минималистичную мебель разбавляет плитка в стиле печворк и яркий текстиль.

ReRooms — это сервис, который выполнил уже более полутора тысяч дизайн-проектов в разных стилях. Среди оформленных нами квартир немало студий , а это одни из самых сложных помещений. Как сделать так, чтобы в студии поместилось все, что необходимо, и чтобы вам было приятно в ней находиться? Мы решили показать вам семь наших проектов, которые помогут получить ответ.

2. Лофт

Казалось бы, стиль лофт создан для больших пространств, но есть способ гармонично вписать его в интерьер маленькой студии. Для этого достаточно отказаться от обилия темных оттенков и красного кирпича. Пусть фактуры останутся грубыми и будет много металла, но все это на тон нежнее, сдержаннее и светлее.



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3. Минимализм

Пожалуй, это один из самых удобных стилей для оформления студии. Благодаря навесной мебели и практичности дизайнеров в это крохотное пространство удалось поместить и кухню, и гостиную, и обеденную зону, и места для хранения. Посмотрите, как изящно вписалась барная стойка!



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4. Прованс

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Иногда кажется, что прованс совсем не подходит для студий, потому что в нем много пестроты и декора. Но что делать, если очень хочется оформить интерьер именно в этом стиле, а у вас мини-квартира? Побольше светлых оттенков, грамотная расстановка мебели, выбор компактной мебели — и вот у вас уже замечательная квартира мечты.



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5. Смешанный стиль

В квартирах-студиях огромную роль играет планировка и зонирование. Даже на 25 квадратных метрах можно почувствовать уединение и покой, ощутить разницу между кухней и гостиной. Эта квартира — прекрасный пример удачного зонирования. Находясь на диване, вы даже не вспомните, что кухня всего в паре метров от вас. А за приготовлением завтрака не увидите ничего лишнего, чего не должно быть на кухне.



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6. Эклектика

Сегодня много говорят о том, что в современных интерьерах трудно выделить один конкретный стиль. Когда в дизайне можно найти и классические, и современные элементы, это принято называть эклектикой. Эта эклектичная студия кажется очень просторной, а все потому, что мебель в ней расставлена с умом и фантазией.



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7. Скандинавский

Скандинавский стиль любят все, и для квартир-студий он подходит идеально. Светлый, практичный, бюджетный и с приятной натуральной палитрой оттенков. В нашем климате, когда солнца в доме бывает немного, скандинавский стиль поможет сделать самое маленькое помещение более просторным и жизнерадостным.