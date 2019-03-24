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Дизайн кухни с барной стойкой: 10 удобных вариантов


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Если для вас барная стойка ассоциируется только с барами, значит, вы просто не видели, как красиво и практично можно использовать ее на домашней кухне. Зачем она вообще там нужна? Показываем на ярких примерах.

Дизайн современной кухни с барной стойкой — решение не только стильное, но и практичное. Этот элемент поможет зонировать пространство или добавить больше функциональных зон. В чем еще удобство барной стойки? Показываем десять идей ее размещения на кухне.

В кухне-гостиной

В дизайне кухни-гостиной с барной стойкой, где обе зоны находятся в одном помещении, она организует дополнительное зонирование на границе напольных покрытий. Для комфортного прохода в кухонную зону лучше оставлять между стойкой и противоположной стеной чуть больше половины свободного пространства.

Фото № 1: Дизайн кухни с барной стойкой: 10 удобных вариантовФото: дизайн кухни-гостиной 14 м с барной стойкой | stroyert.rultr">Дизайн современной кухни с барной стойкой — решение не только стильное, но и практичное. Этот элемент поможет зонировать пространство или добавить больше функциональных зон. В чем еще удобство барной стойки? Показываем десять идей ее размещения на кухне.

В кухне-гостиной

В дизайне кухни-гостиной с барной стойкой, где обе зоны находятся в одном помещении, она организует дополнительное зонирование на границе напольных покрытий. Для комфортного прохода в кухонную зону лучше оставлять между стойкой и противоположной стеной чуть больше половины свободного пространства.

Фото № 1: Дизайн кухни с барной стойкой: 10 удобных вариантовФото: дизайн кухни-гостиной 14 м с барной стойкой | stroyert.ru

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Если речь идет о дизайне кухни-столовой с барной стойкой, здесь принцип тот же. Но лучше расставить акценты: стойку соединить с общей кухонной столешницей, чтобы она отделяла от обеденной зоны не только участок комнаты, но и весь гарнитур в целом. К тому же так расширится функциональное пространство кухни.

Фото № 2: Дизайн кухни с барной стойкой: 10 удобных вариантовФото: cdn2el.r.worldssl.net

В большой кухне

В дизайне большой кухни барную стойку можно присоединить к отдельному острову — это отличная альтернатива классическому обеденному столу. Подойдет такое решение для дизайна прямоугольной кухни — барная стойка в ней не займет все пространство вокруг себя, если окажется в центре комнаты. Чтобы визуально разделить совмещенные остров и стойку, оформите ее в неожиданном цвете: со строгой серо-белой кухней будет контрастировать натуральное дерево.

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Фото № 3: Дизайн кухни с барной стойкой: 10 удобных вариантовФото: digsdigs.com

В квадратной кухне

Отличное решение для квадратной кухни — дизайн с барной стойкой у окна. Получится практичная организация комнаты, ведь вся мебель встанет вдоль стен и будет много свободного пространства в центре. Бонус: сидя за барной стойкой, можно любоваться видами на улице.

Фото № 4: Дизайн кухни с барной стойкой: 10 удобных вариантовФото: lakbermagazin.hu

Квадратную кухню дизайн с барной стойкой поможет также разделить на зоны. Сделать это можно даже в небольшом помещении. Просто оставьте у одной стены достаточно пространства для стульев — там и будет место для стойки, которая разграничит зону готовки и место для приема пищи. В итоге получится дизайн п-образной кухни с барной стойкой, органично вписанной в гарнитур. Идея для дополнительного зонирования: оформите уголок за стойкой другим цветом, как на фото.

Фото № 5: Дизайн кухни с барной стойкой: 10 удобных вариантовФото: дизайн кухни 12 м с барной стойкой | lakbermagazin.hu

В угловой кухне

В случае с дизайном угловой кухни барную стойку можно включить в интерьер с любой стороны гарнитура, тем самым удлинив его. Но есть более оригинальная идея для больших помещений: установить изогнутую барную стойку, как на фото ниже. Решение необычное, так что интерьер можно сделать соответствующим: в сочетании дерева и гранита, с высокими дизайнерскими стульями.

Фото № 6: Дизайн кухни с барной стойкой: 10 удобных вариантовФото: ovdan.com

В маленькой кухне

Что делать, если места в помещении совсем мало? Барная стойка в дизайне маленькой кухни может быть совсем компактной, максимум для одного-двух человек. Отличная идея — установить ее на стене и продумать складную конструкцию. Так она не будет отнимать пространство, когда не задействована. Можно использовать такой дизайн кухни с барной стойкой в хрущевке, где традиционно мало пространства.

Фото № 7: Дизайн кухни с барной стойкой: 10 удобных вариантовФото: дизайн кухни 10 метров с барной стойкой | lakbermagazin.hu 

В дизайне кухни-студии с барной стойкой логично поступить, как с совмещенной гостиной: использовать ее для зонирования. Если студия совсем небольшой площади — стойка должна быть компактной и расположить ее лучше чуть дальше кухонного уголка. Так она визуально превратится в перегородку между зонами, а не будет относиться только к кухне. Установите над барной стойкой дополнительное освещение, чтобы акцентировать на ней внимание.

Фото № 8: Дизайн кухни с барной стойкой: 10 удобных вариантовФото: vanil-studio.com.ua

Самое неудобное из маленьких пространств — это узкая кухня, там дизайн с барной стойкой реализовать труднее всего. Но нет ничего невозможного! Просто разместите гарнитур по одной стене, а стойку — по противоположной. Тем самым вы сохраните удобный проход в центре комнаты.

Фото № 9: Дизайн кухни с барной стойкой: 10 удобных вариантовФото: conservativeflag.com

На кухне с классическим интерьером

До этого мы рассматривали только современные интерьеры. Однако в дизайне классической кухни барная стойка будет смотреться не хуже. Главное — соблюдать стилистику интерьера. Если кухонный гарнитур белый с золотыми окантовками, стойку делайте такой же. Можно приподнять ее над остальной кухней, чтобы визуально подчеркнуть. Подберите подходящие барные стулья — на фото ниже они светлые, кремовые, с плавными формами и изгибами.

Фото № 10: Дизайн кухни с барной стойкой: 10 удобных вариантовФото: monamf.ru

#дизайн#Кухня#барная стойка
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3-к квартира49 990 руб.

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* — чертежи не входят в дизайн помещения

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03Через 3 дня
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05Через 10 дней
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Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
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