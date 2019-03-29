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15 идей для хранения всего необходимого в крошечных ванных


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Небольшая ванная комната — характерная особенность современных квартир. Где найти свободное место для многочисленных баночек и тюбиков? Как выиграть борьбу за лишние сантиметры? Наши советы помогут рационально разместить необходимые предметы в ванной комнате.

Содержание

Небольшая ванная комната — характерная особенность современных квартир. Где найти свободное место для многочисленных баночек и тюбиков? Как выиграть борьбу за лишние сантиметры? ReRooms публикует 15 лучших идей — наши рекомендации помогут рационально разместить необходимые предметы в ванной комнате.

1. Используем боковое пространство ванной

Если ванна расположена по всей длине стены, то одну из них можно использовать для установки дополнительных полок — для хранения душевых принадлежностей. При небольшом расстоянии между поверхностью стены и ванной устанавливаем систему полок или неглубокий стеллаж. А проект мебели на заказ позволить использовать маленькое пространство ванной наиболее рационально.

Фото № 1: 15 идей для хранения всего необходимого в крошечных ванныхФото: i.pinimg.com 

Для этого подойдут любые стеллажи, подходящие по габаритам. Например каскадный деревянный стеллаж Polini Home Smart:

Фото № 2: 15 идей для хранения всего необходимого в крошечных ванных
Стеллаж Каскадный 6 секций Polini Home Smart (винтаж)
2 190 руб.*
Купить
*Цена может измениться

2. Альтернатива полкам — навесные контейнеры

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Тип помещения
Стиль
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм, 37.0 м²
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика, 36.6 м²
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль, 35.6 м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм, 35.0 м²

Пластиковые корзины легко крепятся на стене или возле зеркала. Кроме того, эксклюзивные контейнеры можно изготовить самостоятельно. Потребуются жестяные банки, салфетки для декупажа, клей, ножницы и немного терпения и фантазии.

Фото: i.pinimg.com 

3. Максимально используем всю площадь ванной комнаты

Свободная стена за унитазом — удобное место для расположения стеллажа или открытых полок. Здесь можно хранить запасы туалетной бумаги, моющих средств, полотенца.

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Фото № 3: 15 идей для хранения всего необходимого в крошечных ванныхФото: secure.img1-fg.wfcdn.com 

Повторить идею можно при помощи металлических или деревянных стеллажей: достаточно убрать несколько нижних полок, чтобы освободить место под унитазом. Подходящие стеллажи предлагает, например, российский производитель Intelligent Design:

Фото № 4: 15 идей для хранения всего необходимого в крошечных ванных
Стеллаж Smolling 5 black светлый дуб
44 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться

4. Must-have для маленькой ванной — зеркало-трансформер

Зеркало расположено на двери шкафчика, в котором можно разместить зубную пасту, щетки, дезодоранты, флаконы с парфюмом и косметические средства. На боковых полках можно хранить принадлежности для душа.

Фото: secure.img1-fg.wfcdn.com 

Обычный шкафчик с зеркалом можно приобрести, например, в «Леруа Мерлен»:

Фото № 5: 15 идей для хранения всего необходимого в крошечных ванных
Шкаф зеркальный «Венеция» 65 см цвет белый
3 872 руб.*
Купить
*Цена может измениться

5. Самодельные полки в виде ящиков

Они позволят рационально использовать пространство для хранения средств гигиены. Окрашенные в яркие цвета, они оживят интерьер.

Фото: designtobira.com 

Реечный деревянный ящик под отделку можно приобрести, например, в компании «Тара-СТ» (цена зависит от размера):

Фото № 6: 15 идей для хранения всего необходимого в крошечных ванных
Ящик реечный 300х120х180мм (ЯП0006)
380 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Если говорить о дизайнерских ящиках, можно обратить внимание на решения из акрила от бренда Guzzini:

Ящик для хранения 'Storage', набор 2 шт
2 790 руб.*
Купить
*Цена может измениться

6. Крючки

На крючках, закрепленных на стене ванной, на зеркале или душевой перекладине, можно разместить мочалку, расчески, детские игрушки для купания, шампунь и так далее.

Фото: ae01.alicdn.com 

Производители предлагают огромное количество вариаций на тему крючков на присосках. Похожую модель можно приобрести в магазине «Сантехника онлайн»:

Фото № 7: 15 идей для хранения всего необходимого в крошечных ванных
Крючок Sorcosa Plain GHI 011
79 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Подойдет и навесная модель Schnook 5 от американского производителя UMBRA:

Вешалка надверная Schnook 5 крючков
1 750 руб.*
Купить
*Цена может измениться

7. Используйте пространство под раковиной

Дополнительные полки, корзины, подвесные элементы значительно расширят полезную площадь для размещения различных средств гигиены.

Фото: prospecttube.com 

Реализовать эту идею можно, например, с помощью обычной деревянной этажерки, но ее придется модифицировать, вырезав в полках место под пьедестал умывальника:

Фото № 8: 15 идей для хранения всего необходимого в крошечных ванных
Этажерка (3 полки) (mod. JWBL-1031), цвет: натуральный
2 270 руб.*
Купить
*Цена может измениться

8. Для эффективного хранения используем контейнеры и корзины, а также функциональные полки

Разделяйте вещи на группы — это значительно упростит их поиск в небольшом помещении. Бытовая химия должна находиться отдельно, принадлежности для душа — в другом контейнере. Полотенца лучше хранить скрученными в валики. Не забываем про поверхность дверей. На них можно разместить мини-полочки или вешалку для полотенец.

Фото: altinfiyatlari.club 

Реализовать эту идею можно при помощи стеллажа КАЛЛАКС от ИKEA, который можно использовать как вертикально, так и горизонтально. Подобрать для полок подходящие корзины можно там же:

Фото № 9: 15 идей для хранения всего необходимого в крошечных ванных
КАЛЛАКС
4 299 руб.*
Купить
*Цена может измениться
БРАНЭС
1 299 руб.*
Купить
*Цена может измениться

9. Емкости с бытовой химией удобно хранить на специальной перекладине, закрепленной в шкафу

Для экономии места подойдут подвесные прозрачные карманы из ПВХ-пленки, закрепленные на дверце шкафа.

Удобные органайзеры для ванной можно найти в каталоге товарного агрегатора RegMarkets:

Органайзер для душа Umbra Bask White Nickel 022360-670
926 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Органайзер для душа flex голубой
1 750 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Можно приобрести подвесные карманы:

Подвесные карманы для ванной, 6 секций
704 руб.*
Купить
*Цена может измениться

10. Выдвижные ящики позволяют значительно экономить пространство

Эти конструкции можно разместить везде: под раковиной, под ванной, в шкафах.

Фото: ikea.com 

Подходящая тумба под раковину с выдвижными ящиками есть в наличии в гипермаркете «ОБИ»:

Фото № 10: 15 идей для хранения всего необходимого в крошечных ванных
Тумба под раковину напольная Акватон Юта белая/ясень фабрик 80 см
11 099 руб.*
Купить
*Цена может измениться

11. В небольшой ванной важен каждый сантиметр

Эффективным решением может стать использование угловых полочек в несколько ярусов.

Фото: cdn.homedit.com 

Классические угловые полки на присосках вы сможете найти в ближайшем хозяйственном магазине. Мы же вам предлагаем несколько дизайнерских решений — для вдохновения:

  • полка Bonja 282093 от немецкого производителя Axentia из стали и бамбука:

 

Фото № 11: 15 идей для хранения всего необходимого в крошечных ванных
Полка Axentia Bonja 282093
1 020 руб.*
Купить
*Цена может измениться

  • полка Cassandra 280875 от Axentia из стали:

Полка Axentia Cassandra 280875
1 690 руб.*
Купить
*Цена может измениться

  • полка Medici 10624 от итальянского производителя Boheme из латуни:

 

Полка Boheme Medici 10624
7 230 руб.*
Купить
*Цена может измениться

  • полка Ryna RYN 014 от чешского производителя FBS:

Полка FBS Ryna RYN 014 3-ярусная с крючками
9 170 руб.*
Купить
*Цена может измениться

  • полка от немецкого производителя Langberger из латуни и пластика:

 

Полка Langberger 75862
8 110 руб.*
Купить
*Цена может измениться

12. Крючки на стене тумбочки

Плойка или фен не помещаются на полке или в ящике? Крючки, прикрепленные к стене тумбочки под раковиной, решат эту проблему.

Фото: i0.wp.com 

Кстати, можно заменить крючки на тумбочке на полноценные держатели для фена и прочих бьюти-гаджетов:

Фото № 12: 15 идей для хранения всего необходимого в крошечных ванных
WasserKRAFT K-1080 держатель для фена, хром
2 440 руб.*
Купить
*Цена может измениться

13. Плетеные корзины

Набор плетеных корзин позволит разместить большую часть необходимых для ванной комнаты предметов. Выбирайте корзины одного размера, и тогда их можно будет компактно ставить друг на друга. Каждую емкость желательно подписать.

Фото: secure.img1-fg.wfcdn.com 

Подходящую корзину можно найти, например, на Tiu:

Фото № 13: 15 идей для хранения всего необходимого в крошечных ванных
Ротанг Плетеный с крышкой
3 191 руб.*
Купить
*Цена может измениться

14. Полки под потолком

Что делать, если ванная комната очень маленькая? В этом случае размещаем полки на максимальной высоте, практически под потолком. На них можно хранить вещи, в которых нет ежедневной необходимости. Естественно, не забываем о повышенной влажности.

Фото: i.pinimg.com 

15. Оригинальные корзины

Один из способов экономии площади в небольшой ванной — оригинальная корзина, используемая как держатель и емкость для хранения туалетной бумаги.

Фото № 14: 15 идей для хранения всего необходимого в крошечных ванныхФото: baanlaesuans.com

Такую корзину можно сделать самостоятельно, а можно заказать не менее оригинальный вариант на LiveMaster:

Плетеная корзина органайзер для туалетной бумаги из серии Рустик
3 100 руб.*
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*Цена может измениться

#Хранение#Интерьер#Ванная
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03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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