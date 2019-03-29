15 идей для хранения всего необходимого в крошечных ванных

Небольшая ванная комната — характерная особенность современных квартир. Где найти свободное место для многочисленных баночек и тюбиков? Как выиграть борьбу за лишние сантиметры? Наши советы помогут рационально разместить необходимые предметы в ванной комнате.
- 1. Используем боковое пространство ванной
- 2. Альтернатива полкам — навесные контейнеры
- 3. Максимально используем всю площадь ванной комнаты
- 4. Must-have для маленькой ванной — зеркало-трансформер
- 5. Самодельные полки в виде ящиков
- 6. Крючки
- 7. Используйте пространство под раковиной
- 8. Для эффективного хранения используем контейнеры и корзины, а также функциональные полки
- 9. Емкости с бытовой химией удобно хранить на специальной перекладине, закрепленной в шкафу
- 10. Выдвижные ящики позволяют значительно экономить пространство
- 11. В небольшой ванной важен каждый сантиметр
- 12. Крючки на стене тумбочки
- 13. Плетеные корзины
- 14. Полки под потолком
- 15. Оригинальные корзины
Небольшая ванная комната — характерная особенность современных квартир. Где найти свободное место для многочисленных баночек и тюбиков? Как выиграть борьбу за лишние сантиметры? ReRooms публикует 15 лучших идей — наши рекомендации помогут рационально разместить необходимые предметы в ванной комнате.
1. Используем боковое пространство ванной
Если ванна расположена по всей длине стены, то одну из них можно использовать для установки дополнительных полок — для хранения душевых принадлежностей. При небольшом расстоянии между поверхностью стены и ванной устанавливаем систему полок или неглубокий стеллаж. А проект мебели на заказ позволить использовать маленькое пространство ванной наиболее рационально.
Для этого подойдут любые стеллажи, подходящие по габаритам. Например каскадный деревянный стеллаж Polini Home Smart:
2. Альтернатива полкам — навесные контейнеры
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Пластиковые корзины легко крепятся на стене или возле зеркала. Кроме того, эксклюзивные контейнеры можно изготовить самостоятельно. Потребуются жестяные банки, салфетки для декупажа, клей, ножницы и немного терпения и фантазии.
3. Максимально используем всю площадь ванной комнаты
Свободная стена за унитазом — удобное место для расположения стеллажа или открытых полок. Здесь можно хранить запасы туалетной бумаги, моющих средств, полотенца.
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Повторить идею можно при помощи металлических или деревянных стеллажей: достаточно убрать несколько нижних полок, чтобы освободить место под унитазом. Подходящие стеллажи предлагает, например, российский производитель Intelligent Design:
4. Must-have для маленькой ванной — зеркало-трансформер
Зеркало расположено на двери шкафчика, в котором можно разместить зубную пасту, щетки, дезодоранты, флаконы с парфюмом и косметические средства. На боковых полках можно хранить принадлежности для душа.
Обычный шкафчик с зеркалом можно приобрести, например, в «Леруа Мерлен»:
5. Самодельные полки в виде ящиков
Они позволят рационально использовать пространство для хранения средств гигиены. Окрашенные в яркие цвета, они оживят интерьер.
Реечный деревянный ящик под отделку можно приобрести, например, в компании «Тара-СТ» (цена зависит от размера):
Если говорить о дизайнерских ящиках, можно обратить внимание на решения из акрила от бренда Guzzini:
6. Крючки
На крючках, закрепленных на стене ванной, на зеркале или душевой перекладине, можно разместить мочалку, расчески, детские игрушки для купания, шампунь и так далее.
Производители предлагают огромное количество вариаций на тему крючков на присосках. Похожую модель можно приобрести в магазине «Сантехника онлайн»:
Подойдет и навесная модель Schnook 5 от американского производителя UMBRA:
7. Используйте пространство под раковиной
Дополнительные полки, корзины, подвесные элементы значительно расширят полезную площадь для размещения различных средств гигиены.
Реализовать эту идею можно, например, с помощью обычной деревянной этажерки, но ее придется модифицировать, вырезав в полках место под пьедестал умывальника:
8. Для эффективного хранения используем контейнеры и корзины, а также функциональные полки
Разделяйте вещи на группы — это значительно упростит их поиск в небольшом помещении. Бытовая химия должна находиться отдельно, принадлежности для душа — в другом контейнере. Полотенца лучше хранить скрученными в валики. Не забываем про поверхность дверей. На них можно разместить мини-полочки или вешалку для полотенец.
Реализовать эту идею можно при помощи стеллажа КАЛЛАКС от ИKEA, который можно использовать как вертикально, так и горизонтально. Подобрать для полок подходящие корзины можно там же:
9. Емкости с бытовой химией удобно хранить на специальной перекладине, закрепленной в шкафу
Для экономии места подойдут подвесные прозрачные карманы из ПВХ-пленки, закрепленные на дверце шкафа.
Удобные органайзеры для ванной можно найти в каталоге товарного агрегатора RegMarkets:
Можно приобрести подвесные карманы:
10. Выдвижные ящики позволяют значительно экономить пространство
Эти конструкции можно разместить везде: под раковиной, под ванной, в шкафах.
Подходящая тумба под раковину с выдвижными ящиками есть в наличии в гипермаркете «ОБИ»:
11. В небольшой ванной важен каждый сантиметр
Эффективным решением может стать использование угловых полочек в несколько ярусов.
Классические угловые полки на присосках вы сможете найти в ближайшем хозяйственном магазине. Мы же вам предлагаем несколько дизайнерских решений — для вдохновения:
полка Bonja 282093 от немецкого производителя Axentia из стали и бамбука:
полка Cassandra 280875 от Axentia из стали:
полка Medici 10624 от итальянского производителя Boheme из латуни:
полка Ryna RYN 014 от чешского производителя FBS:
полка от немецкого производителя Langberger из латуни и пластика:
12. Крючки на стене тумбочки
Плойка или фен не помещаются на полке или в ящике? Крючки, прикрепленные к стене тумбочки под раковиной, решат эту проблему.
Кстати, можно заменить крючки на тумбочке на полноценные держатели для фена и прочих бьюти-гаджетов:
13. Плетеные корзины
Набор плетеных корзин позволит разместить большую часть необходимых для ванной комнаты предметов. Выбирайте корзины одного размера, и тогда их можно будет компактно ставить друг на друга. Каждую емкость желательно подписать.
Подходящую корзину можно найти, например, на Tiu:
14. Полки под потолком
Что делать, если ванная комната очень маленькая? В этом случае размещаем полки на максимальной высоте, практически под потолком. На них можно хранить вещи, в которых нет ежедневной необходимости. Естественно, не забываем о повышенной влажности.
15. Оригинальные корзины
Один из способов экономии площади в небольшой ванной — оригинальная корзина, используемая как держатель и емкость для хранения туалетной бумаги.
Такую корзину можно сделать самостоятельно, а можно заказать не менее оригинальный вариант на LiveMaster:
Помещение* – 14 990 руб.
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1-к квартира – 29 990 руб.
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