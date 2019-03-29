15 идей для хранения всего необходимого в крошечных ванных

Для этого подойдут любые стеллажи, подходящие по габаритам. Например каскадный деревянный стеллаж Polini Home Smart:

Если ванна расположена по всей длине стены, то одну из них можно использовать для установки дополнительных полок — для хранения душевых принадлежностей. При небольшом расстоянии между поверхностью стены и ванной устанавливаем систему полок или неглубокий стеллаж. А проект мебели на заказ позволить использовать маленькое пространство ванной наиболее рационально.

Небольшая ванная комната — характерная особенность современных квартир. Где найти свободное место для многочисленных баночек и тюбиков? Как выиграть борьбу за лишние сантиметры? ReRooms публикует 15 лучших идей — наши рекомендации помогут рационально разместить необходимые предметы в ванной комнате.

Четырёхкомнатная и более

Пластиковые корзины легко крепятся на стене или возле зеркала. Кроме того, эксклюзивные контейнеры можно изготовить самостоятельно. Потребуются жестяные банки, салфетки для декупажа, клей, ножницы и немного терпения и фантазии.

Фото: i.pinimg.com

3. Максимально используем всю площадь ванной комнаты

Свободная стена за унитазом — удобное место для расположения стеллажа или открытых полок. Здесь можно хранить запасы туалетной бумаги, моющих средств, полотенца.

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Фото: secure.img1-fg.wfcdn.com

Повторить идею можно при помощи металлических или деревянных стеллажей: достаточно убрать несколько нижних полок, чтобы освободить место под унитазом. Подходящие стеллажи предлагает, например, российский производитель Intelligent Design:

Стеллаж Smolling 5 black светлый дуб 44 000 руб.* Купить *Цена может измениться

4. Must-have для маленькой ванной — зеркало-трансформер

Зеркало расположено на двери шкафчика, в котором можно разместить зубную пасту, щетки, дезодоранты, флаконы с парфюмом и косметические средства. На боковых полках можно хранить принадлежности для душа.

Фото: secure.img1-fg.wfcdn.com

Обычный шкафчик с зеркалом можно приобрести, например, в «Леруа Мерлен»:

Шкаф зеркальный «Венеция» 65 см цвет белый 3 872 руб.* Купить *Цена может измениться

5. Самодельные полки в виде ящиков

Они позволят рационально использовать пространство для хранения средств гигиены. Окрашенные в яркие цвета, они оживят интерьер.

Фото: designtobira.com

Реечный деревянный ящик под отделку можно приобрести, например, в компании «Тара-СТ» (цена зависит от размера):

Ящик реечный 300х120х180мм (ЯП0006) 380 руб.* Купить *Цена может измениться

Если говорить о дизайнерских ящиках, можно обратить внимание на решения из акрила от бренда Guzzini:

Ящик для хранения 'Storage', набор 2 шт 2 790 руб.* Купить *Цена может измениться

6. Крючки

На крючках, закрепленных на стене ванной, на зеркале или душевой перекладине, можно разместить мочалку, расчески, детские игрушки для купания, шампунь и так далее.

Фото: ae01.alicdn.com

Производители предлагают огромное количество вариаций на тему крючков на присосках. Похожую модель можно приобрести в магазине «Сантехника онлайн»:

Крючок Sorcosa Plain GHI 011 79 руб.* Купить *Цена может измениться

Подойдет и навесная модель Schnook 5 от американского производителя UMBRA:

Вешалка надверная Schnook 5 крючков 1 750 руб.* Купить *Цена может измениться

7. Используйте пространство под раковиной

Дополнительные полки, корзины, подвесные элементы значительно расширят полезную площадь для размещения различных средств гигиены.

Фото: prospecttube.com

Реализовать эту идею можно, например, с помощью обычной деревянной этажерки, но ее придется модифицировать, вырезав в полках место под пьедестал умывальника:

Этажерка (3 полки) (mod. JWBL-1031), цвет: натуральный 2 270 руб.* Купить *Цена может измениться

8. Для эффективного хранения используем контейнеры и корзины, а также функциональные полки

Разделяйте вещи на группы — это значительно упростит их поиск в небольшом помещении. Бытовая химия должна находиться отдельно, принадлежности для душа — в другом контейнере. Полотенца лучше хранить скрученными в валики. Не забываем про поверхность дверей. На них можно разместить мини-полочки или вешалку для полотенец.

Фото: altinfiyatlari.club

Реализовать эту идею можно при помощи стеллажа КАЛЛАКС от ИKEA, который можно использовать как вертикально, так и горизонтально. Подобрать для полок подходящие корзины можно там же:

КАЛЛАКС 4 299 руб.* Купить *Цена может измениться БРАНЭС 1 299 руб.* Купить *Цена может измениться

9. Емкости с бытовой химией удобно хранить на специальной перекладине, закрепленной в шкафу

Для экономии места подойдут подвесные прозрачные карманы из ПВХ-пленки, закрепленные на дверце шкафа.

Удобные органайзеры для ванной можно найти в каталоге товарного агрегатора RegMarkets:

Органайзер для душа Umbra Bask White Nickel 022360-670 926 руб.* Купить *Цена может измениться Органайзер для душа flex голубой 1 750 руб.* Купить *Цена может измениться

Можно приобрести подвесные карманы:

Подвесные карманы для ванной, 6 секций 704 руб.* Купить *Цена может измениться

10. Выдвижные ящики позволяют значительно экономить пространство

Эти конструкции можно разместить везде: под раковиной, под ванной, в шкафах.

Фото: ikea.com

Подходящая тумба под раковину с выдвижными ящиками есть в наличии в гипермаркете «ОБИ»:

Тумба под раковину напольная Акватон Юта белая/ясень фабрик 80 см 11 099 руб.* Купить *Цена может измениться

11. В небольшой ванной важен каждый сантиметр

Эффективным решением может стать использование угловых полочек в несколько ярусов.

Фото: cdn.homedit.com

Классические угловые полки на присосках вы сможете найти в ближайшем хозяйственном магазине. Мы же вам предлагаем несколько дизайнерских решений — для вдохновения:

полка Bonja 282093 от немецкого производителя Axentia из стали и бамбука:

Полка Axentia Bonja 282093 1 020 руб.* Купить *Цена может измениться

полка Cassandra 280875 от Axentia из стали:

Полка Axentia Cassandra 280875 1 690 руб.* Купить *Цена может измениться

полка Medici 10624 от итальянского производителя Boheme из латуни:

Полка Boheme Medici 10624 7 230 руб.* Купить *Цена может измениться

полка Ryna RYN 014 от чешского производителя FBS:

Полка FBS Ryna RYN 014 3-ярусная с крючками 9 170 руб.* Купить *Цена может измениться

полка от немецкого производителя Langberger из латуни и пластика:

Полка Langberger 75862 8 110 руб.* Купить *Цена может измениться

12. Крючки на стене тумбочки

Плойка или фен не помещаются на полке или в ящике? Крючки, прикрепленные к стене тумбочки под раковиной, решат эту проблему.

Фото: i0.wp.com

Кстати, можно заменить крючки на тумбочке на полноценные держатели для фена и прочих бьюти-гаджетов:

WasserKRAFT K-1080 держатель для фена, хром 2 440 руб.* Купить *Цена может измениться

13. Плетеные корзины

Набор плетеных корзин позволит разместить большую часть необходимых для ванной комнаты предметов. Выбирайте корзины одного размера, и тогда их можно будет компактно ставить друг на друга. Каждую емкость желательно подписать.

Фото: secure.img1-fg.wfcdn.com

Подходящую корзину можно найти, например, на Tiu:

Ротанг Плетеный с крышкой 3 191 руб.* Купить *Цена может измениться

14. Полки под потолком

Что делать, если ванная комната очень маленькая? В этом случае размещаем полки на максимальной высоте, практически под потолком. На них можно хранить вещи, в которых нет ежедневной необходимости. Естественно, не забываем о повышенной влажности.

Фото: i.pinimg.com

15. Оригинальные корзины

Один из способов экономии площади в небольшой ванной — оригинальная корзина, используемая как держатель и емкость для хранения туалетной бумаги.

Фото: baanlaesuans.com

Такую корзину можно сделать самостоятельно, а можно заказать не менее оригинальный вариант на LiveMaster: