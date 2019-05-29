НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Как создать дорогой интерьер с маленьким бюджетом: 13 способов


878
Получить образец дизайн-проекта

Можете выбрать для обустройства дома один из наших примеров или несколько — в любом случае вы достигнете цели и получите эффектный результат при небольших затратах.

Дорого не всегда означает красиво и эффектно. В оформлении интерьеров тем более. Множество дизайнерских приемов призваны создать удобное и функциональное пространство для жизни. Но есть, оказывается, очень простые хитрости, которые помогут добиться максимального эффекта при минимальных затратах. Смотрим и берем на заметку.

1. Удачный стиль

Нет смысла пытаться создать интерьер в стиле модерн или лофт в десятиметровой комнате. Вы правильно поняли: нужно оценить реальные возможности пространства и изучить те стили, которые будут выглядеть здесь наиболее удачно. Минимализм, экостиль, даже скандинавский вполне будут уместны в небольших помещениях. Выкрасьте одну стену в контрастный темный оттенок — недорого и очень красиво.

Фото № 1: Как создать дорогой интерьер с маленьким бюджетом: 13 способовФото: gammoe.com

2. Мебель из разных коллекций

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Разношерстные кресла и стулья — модный прием, который используют дизайнеры в разных интерьерах. Никаких гарнитуров и одинаковых кресел! Деревянные стулья могут соседствовать с пластиковыми, большой диван — с банкеткой другого оформления и стиля. В этом кроется успех: простая обстановка выглядит намного дороже. 

Фото № 2: Как создать дорогой интерьер с маленьким бюджетом: 13 способовФото: yemekodasi.com

3. Натуральные материалы

Натуральные ткани и дерево — убедительный штрих в претендующем на дорогой вид интерьере. Рассмотрите вариант дивана в плюшевой обивке спокойной расцветки. При этом не перегружайте обстановку активными оттенками — стены лучше окрасить в нейтральный бледный тон.  

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Фото № 3: Как создать дорогой интерьер с маленьким бюджетом: 13 способовФото: gammoe.com

4. Правильный цвет

Правильный не означает скучный. Цвет может иметь необычные оттенки в пределах одной комнаты, где его поддерживают небольшие детали и аксессуары. Но всегда монохромная гамма выглядит выигрышнее броской и насыщенной. Выигрышнее и дороже.

Фото № 4: Как создать дорогой интерьер с маленьким бюджетом: 13 способовФото: gammoe.com

5. Винтажные предметы

Старинное кресло, модный в прошлом веке ковер, антикварный сундук или старая медная лампа — любой из этих предметов сразу придаст интерьеру лоск. Но не нужно размещать в одной комнате сразу все эти вещи, иначе вместо визуального удорожания вы получите вульгарный вариант эклектики. 

Фото № 5: Как создать дорогой интерьер с маленьким бюджетом: 13 способовФото: ic.pics.livejournal.com

6. Неброская отделка

Помните выражение «простенько и со вкусом»? Такой и должна быть отделка в интерьере, который вы считаете стильным и дорого выглядящим. Оформите, к примеру, одну стену в спальне дорогими обоями, а остальные поверхности оклейте и окрасьте в неброские оттенки. Результат будет именно тот, какой вы хотели получить.

Фото № 6: Как создать дорогой интерьер с маленьким бюджетом: 13 способовФото: thebiggerpicture2009.org

7. Много дерева

Простого, необработанного, покрытого бесцветным лаком дерева. Оставьте на виду все сучки и трещины, не закрашивайте их — природные мотивы всегда делают интерьер приятнее и дороже.

Фото № 7: Как создать дорогой интерьер с маленьким бюджетом: 13 способовФото: gammoe.com

8. Хорошее освещение

Лучше многих сценариев освещения — только естественные потоки света. Если вам повезло с планировкой и множеством больших окон, делайте здесь гостиную. Пусть она будет выполнена в спокойных оттенках и всего с одним-двумя аксессуарами — остальное сделает свет! 

Фото № 8: Как создать дорогой интерьер с маленьким бюджетом: 13 способовФото: gammoe.com

9. Продуманное зонирование

Зонирование предметами мебели используется часто. Мы посоветуем вам подумать и разделить помещение на условные части с помощью настенного декора и освещения, как на фото ниже. Вариант недорогой, но очень эффективный.  

Фото № 9: Как создать дорогой интерьер с маленьким бюджетом: 13 способовФото: roomadness.com

10. Живопись и панно

Настенный декор в виде необычного или знаменитого постера — прекрасный прием по созданию дорогого интерьера малыми средствами. Реплики знаменитых картин или арт-объекты тоже приветствуются. И помните, как правильно размещать их в интерьере.

Фото № 10: Как создать дорогой интерьер с маленьким бюджетом: 13 способовФото: serenamaneesh.com

11. Живые растения

Непременно крупные и ухоженные! Несколько больших растений в дорогих горшках или просто стильных деревянных кадках преобразят интерьер в лучшую сторону.

Фото № 11: Как создать дорогой интерьер с маленьким бюджетом: 13 способовФото: serenamaneesh.com

12. Милые аксессуары

Ангелочки из слоновой кости на состаренном комоде и сами по себе хороши, и интерьер делают дорогим и привлекательным. Можно заменить их фарфоровыми статуэтками, но только из брендовых коллекций. 

Фото № 12: Как создать дорогой интерьер с маленьким бюджетом: 13 способовФото: laune.by

13. Проект студии от дизайнеров ReRooms

Лучшие приемы, о которых мы рассказали, использовали дизайнеры ReRooms для оформления студии площадью 44 метра в стиле современная классика.

Этот проект совмещает все функциональные зоны для комфортного проживания. Благодаря диагональному смещению планировки пространство комнаты визуально увеличивается. Интерьер квартиры задумывался как современное пространство для жизни и отдыха. Поскольку квартира имела правильную форму и свободную планировку, это позволило наиболее рационально использовать площадь и организовать все необходимые помещения желаемым образом.

В этом интерьере контрастная стена подчеркивает входную часть помещения и помогает зонировать пространство. 

Фото № 13: Как создать дорогой интерьер с маленьким бюджетом: 13 способов

Мебель из натурального дерева в кухонной зоне придает стильности и экологичности интерьеру. Дополнительное потолочное освещение помогает зонировать нужную часть кухни, что при выключенном основном свете создает иллюзию большого пространства. Крупная плитка на полу с темными вставками тоже работает на расширение пространства — очень популярный дизайнерский прием.

Фото № 14: Как создать дорогой интерьер с маленьким бюджетом: 13 способов

Продуманное освещение и акцентные шторы на окнах оттеняют нежность отделки и декора спальни.

Фото № 15: Как создать дорогой интерьер с маленьким бюджетом: 13 способов

Стоимость этого проекта — 19 990 рублей.

Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия