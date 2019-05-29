Как создать дорогой интерьер с маленьким бюджетом: 13 способов

Можете выбрать для обустройства дома один из наших примеров или несколько — в любом случае вы достигнете цели и получите эффектный результат при небольших затратах.
Дорого не всегда означает красиво и эффектно. В оформлении интерьеров тем более. Множество дизайнерских приемов призваны создать удобное и функциональное пространство для жизни. Но есть, оказывается, очень простые хитрости, которые помогут добиться максимального эффекта при минимальных затратах. Смотрим и берем на заметку.
1. Удачный стиль
Нет смысла пытаться создать интерьер в стиле модерн или лофт в десятиметровой комнате. Вы правильно поняли: нужно оценить реальные возможности пространства и изучить те стили, которые будут выглядеть здесь наиболее удачно. Минимализм, экостиль, даже скандинавский вполне будут уместны в небольших помещениях. Выкрасьте одну стену в контрастный темный оттенок — недорого и очень красиво.
2. Мебель из разных коллекций
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Разношерстные кресла и стулья — модный прием, который используют дизайнеры в разных интерьерах. Никаких гарнитуров и одинаковых кресел! Деревянные стулья могут соседствовать с пластиковыми, большой диван — с банкеткой другого оформления и стиля. В этом кроется успех: простая обстановка выглядит намного дороже.
3. Натуральные материалы
Натуральные ткани и дерево — убедительный штрих в претендующем на дорогой вид интерьере. Рассмотрите вариант дивана в плюшевой обивке спокойной расцветки. При этом не перегружайте обстановку активными оттенками — стены лучше окрасить в нейтральный бледный тон.
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4. Правильный цвет
Правильный не означает скучный. Цвет может иметь необычные оттенки в пределах одной комнаты, где его поддерживают небольшие детали и аксессуары. Но всегда монохромная гамма выглядит выигрышнее броской и насыщенной. Выигрышнее и дороже.
5. Винтажные предметы
Старинное кресло, модный в прошлом веке ковер, антикварный сундук или старая медная лампа — любой из этих предметов сразу придаст интерьеру лоск. Но не нужно размещать в одной комнате сразу все эти вещи, иначе вместо визуального удорожания вы получите вульгарный вариант эклектики.
6. Неброская отделка
Помните выражение «простенько и со вкусом»? Такой и должна быть отделка в интерьере, который вы считаете стильным и дорого выглядящим. Оформите, к примеру, одну стену в спальне дорогими обоями, а остальные поверхности оклейте и окрасьте в неброские оттенки. Результат будет именно тот, какой вы хотели получить.
7. Много дерева
Простого, необработанного, покрытого бесцветным лаком дерева. Оставьте на виду все сучки и трещины, не закрашивайте их — природные мотивы всегда делают интерьер приятнее и дороже.
8. Хорошее освещение
Лучше многих сценариев освещения — только естественные потоки света. Если вам повезло с планировкой и множеством больших окон, делайте здесь гостиную. Пусть она будет выполнена в спокойных оттенках и всего с одним-двумя аксессуарами — остальное сделает свет!
9. Продуманное зонирование
Зонирование предметами мебели используется часто. Мы посоветуем вам подумать и разделить помещение на условные части с помощью настенного декора и освещения, как на фото ниже. Вариант недорогой, но очень эффективный.
10. Живопись и панно
Настенный декор в виде необычного или знаменитого постера — прекрасный прием по созданию дорогого интерьера малыми средствами. Реплики знаменитых картин или арт-объекты тоже приветствуются. И помните, как правильно размещать их в интерьере.
11. Живые растения
Непременно крупные и ухоженные! Несколько больших растений в дорогих горшках или просто стильных деревянных кадках преобразят интерьер в лучшую сторону.
12. Милые аксессуары
Ангелочки из слоновой кости на состаренном комоде и сами по себе хороши, и интерьер делают дорогим и привлекательным. Можно заменить их фарфоровыми статуэтками, но только из брендовых коллекций.
13. Проект студии от дизайнеров ReRooms
Лучшие приемы, о которых мы рассказали, использовали дизайнеры ReRooms для оформления студии площадью 44 метра в стиле современная классика.
Этот проект совмещает все функциональные зоны для комфортного проживания. Благодаря диагональному смещению планировки пространство комнаты визуально увеличивается. Интерьер квартиры задумывался как современное пространство для жизни и отдыха. Поскольку квартира имела правильную форму и свободную планировку, это позволило наиболее рационально использовать площадь и организовать все необходимые помещения желаемым образом.
В этом интерьере контрастная стена подчеркивает входную часть помещения и помогает зонировать пространство.
Мебель из натурального дерева в кухонной зоне придает стильности и экологичности интерьеру. Дополнительное потолочное освещение помогает зонировать нужную часть кухни, что при выключенном основном свете создает иллюзию большого пространства. Крупная плитка на полу с темными вставками тоже работает на расширение пространства — очень популярный дизайнерский прием.
Продуманное освещение и акцентные шторы на окнах оттеняют нежность отделки и декора спальни.
Стоимость этого проекта — 19 990 рублей.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники