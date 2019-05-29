Как создать дорогой интерьер с маленьким бюджетом: 13 способов

Нет смысла пытаться создать интерьер в стиле модерн или лофт в десятиметровой комнате. Вы правильно поняли: нужно оценить реальные возможности пространства и изучить те стили, которые будут выглядеть здесь наиболее удачно. Минимализм, экостиль, даже скандинавский вполне будут уместны в небольших помещениях. Выкрасьте одну стену в контрастный темный оттенок — недорого и очень красиво.

Дорого не всегда означает красиво и эффектно. В оформлении интерьеров тем более. Множество дизайнерских приемов призваны создать удобное и функциональное пространство для жизни. Но есть, оказывается, очень простые хитрости, которые помогут добиться максимального эффекта при минимальных затратах. Смотрим и берем на заметку.

Разношерстные кресла и стулья — модный прием, который используют дизайнеры в разных интерьерах. Никаких гарнитуров и одинаковых кресел! Деревянные стулья могут соседствовать с пластиковыми, большой диван — с банкеткой другого оформления и стиля. В этом кроется успех: простая обстановка выглядит намного дороже.

Фото: yemekodasi.com

3. Натуральные материалы

Натуральные ткани и дерево — убедительный штрих в претендующем на дорогой вид интерьере. Рассмотрите вариант дивана в плюшевой обивке спокойной расцветки. При этом не перегружайте обстановку активными оттенками — стены лучше окрасить в нейтральный бледный тон.

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Фото: gammoe.com

4. Правильный цвет

Правильный не означает скучный. Цвет может иметь необычные оттенки в пределах одной комнаты, где его поддерживают небольшие детали и аксессуары. Но всегда монохромная гамма выглядит выигрышнее броской и насыщенной. Выигрышнее и дороже.

Фото: gammoe.com

5. Винтажные предметы

Старинное кресло, модный в прошлом веке ковер, антикварный сундук или старая медная лампа — любой из этих предметов сразу придаст интерьеру лоск. Но не нужно размещать в одной комнате сразу все эти вещи, иначе вместо визуального удорожания вы получите вульгарный вариант эклектики.

Фото: ic.pics.livejournal.com

6. Неброская отделка

Помните выражение «простенько и со вкусом»? Такой и должна быть отделка в интерьере, который вы считаете стильным и дорого выглядящим. Оформите, к примеру, одну стену в спальне дорогими обоями, а остальные поверхности оклейте и окрасьте в неброские оттенки. Результат будет именно тот, какой вы хотели получить.

Фото: thebiggerpicture2009.org

7. Много дерева

Простого, необработанного, покрытого бесцветным лаком дерева. Оставьте на виду все сучки и трещины, не закрашивайте их — природные мотивы всегда делают интерьер приятнее и дороже.

Фото: gammoe.com

8. Хорошее освещение

Лучше многих сценариев освещения — только естественные потоки света. Если вам повезло с планировкой и множеством больших окон, делайте здесь гостиную. Пусть она будет выполнена в спокойных оттенках и всего с одним-двумя аксессуарами — остальное сделает свет!

Фото: gammoe.com

9. Продуманное зонирование

Зонирование предметами мебели используется часто. Мы посоветуем вам подумать и разделить помещение на условные части с помощью настенного декора и освещения, как на фото ниже. Вариант недорогой, но очень эффективный.

Фото: roomadness.com

10. Живопись и панно

Настенный декор в виде необычного или знаменитого постера — прекрасный прием по созданию дорогого интерьера малыми средствами. Реплики знаменитых картин или арт-объекты тоже приветствуются. И помните, как правильно размещать их в интерьере.

Фото: serenamaneesh.com

11. Живые растения

Непременно крупные и ухоженные! Несколько больших растений в дорогих горшках или просто стильных деревянных кадках преобразят интерьер в лучшую сторону.

Фото: serenamaneesh.com

12. Милые аксессуары

Ангелочки из слоновой кости на состаренном комоде и сами по себе хороши, и интерьер делают дорогим и привлекательным. Можно заменить их фарфоровыми статуэтками, но только из брендовых коллекций.

Фото: laune.by

13. Проект студии от дизайнеров ReRooms

Лучшие приемы, о которых мы рассказали, использовали дизайнеры ReRooms для оформления студии площадью 44 метра в стиле современная классика.

Этот проект совмещает все функциональные зоны для комфортного проживания. Благодаря диагональному смещению планировки пространство комнаты визуально увеличивается. Интерьер квартиры задумывался как современное пространство для жизни и отдыха. Поскольку квартира имела правильную форму и свободную планировку, это позволило наиболее рационально использовать площадь и организовать все необходимые помещения желаемым образом.

В этом интерьере контрастная стена подчеркивает входную часть помещения и помогает зонировать пространство.

Мебель из натурального дерева в кухонной зоне придает стильности и экологичности интерьеру. Дополнительное потолочное освещение помогает зонировать нужную часть кухни, что при выключенном основном свете создает иллюзию большого пространства. Крупная плитка на полу с темными вставками тоже работает на расширение пространства — очень популярный дизайнерский прием.

Продуманное освещение и акцентные шторы на окнах оттеняют нежность отделки и декора спальни.

Стоимость этого проекта — 19 990 рублей.