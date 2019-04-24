Квартира-студия в Санкт-Петербурге с деревянным зонированием

Уже на протяжении многих лет дизайнеры получают заказы на создание скандинавского стиля в квартирах любого метража. Этот стиль считается универсальным, так как благодаря цветовой гамме и функциональной мебели он подходит как маленьким квартирам-хрущевкам, так и большим помещениям в новостройках. Если вы цените красоту в мелочах, любите воздушность и простоту, большое количество света — этот стиль точно для вас!

Дизайнеры ReRooms получили заказ на создание скандинавского стиля в квартире площадью 43 метра. Если вы смотрели мультики «Мадагаскар» и «Король Лев», то увидите очень много схожих черт в дизайне нашей квартиры с этими фильмами.

Прихожая

В просторной прихожей площадью 7 метров дизайнеры поместили большой шкаф-купе, полностью сделанный из дерева. Такой материал и расцветка были выбраны не случайно: светлое дерево — обязательный атрибут скандинавского стиля, создает в помещении уют и тепло. Перекликаются со шкафом вешалка для одежды и скамья с откидным верхом, создавая цельную композицию. С цветом дерева отлично сочетается входная дверь оттенка мокрого асфальта. Основной цвет в этом помещении — белый, он добавляет пространству легкости и воздушности, что тоже традиционно для скандинавского стиля.

Кухня-гостиная

Кухня отделана в такой же цветовой гамме, что и прихожая, так что квартира выдержана в одинаковых цветах: белом, сером и коричневом. Особенность этой зоны — объединенные кухня и гостиная. Скандинавский стиль приветствует функциональные решения, где нет ничего лишнего и каждая вещь занимает свое место.

Помещение зонировано при помощи двух способов:

1. Цвет. Зона кухни отделана белым цветом, а импровизированная зона гостиной возле спального места — терракотовым.

2. Кухонный остров. Он играет двойную роль: заменяет обеденный стол, который занял бы слишком много места в маленькой комнате, и выступает в роли дополнительной рабочей поверхности.



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Еще одна интересная деталь комнаты и ее же изюминка — деревянная перегородка, с помощью которой специалисты ReRooms создали спальное место. Помните, мы упомянули про известные мультики? Настал их час.

Фактурная отделка, которая напоминает пещеры Африки; приглушенное освещение, создаваемое с помощью черных минималистичных светильников; текстиль из натуральных тканей — все это переносит нас в места из известных мультиков. Лежа в такой кровати, можно представить, как вокруг бегают озорной лев Алекс и его полосатый друг Марти.

Дополняет эту композицию черный светильник, который напоминает высушенные ветки. Минималистичный скандинавский стиль очень любит необычные и яркие предметы декора — в нашем случае были использованы геометрические вазочки под цвет отделки и яркая картина, нарисованная на дощечках. Как видите, здесь нет никаких лишних деталей, которые перегружали бы интерьер и делали его вычурным. Все так, как требует скандинавский стиль.



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Лоджия

Для увеличения общего пространства решили снести стену, отделяющую балкон от комнаты. С одной стороны разместили маленький диванчик, столик и стул на деревянных ножках, которые выполнены в той же цветовой гамме, что и вся остальная комната. В этой зоне приятно проводить время вечерами, на фоне красивых пейзажей за чашечкой вкусного чая. Напротив расположили небольшое рабочее место с компактным белым столиком и стулом на изящных деревянных ножках.

Из текстиля был использован серый прозрачный тюль — он с легкостью пропускает естественный свет, которого так не хватает в городских квартирах.



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Санузел

Пространство ванной комнаты организовано максимально практично. Стены отделаны при помощи двух видов плитки: основная стилизована под камень, а акцентная под дерево, что добавляет помещению природных мотивов. Из систем хранения здесь представлена только подвесная тумба под раковиной, куда можно сложить все нужные вещи, не захламляя помещение. Визуальному расширению комнаты помогает классический белый цвет и грамотно подобранное освещение.



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