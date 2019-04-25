Клетчатые узоры в интерьере: как и где их применять

Подробный гид по использованию клетки в любом пространстве — вам будет сложно остановиться лишь на одном варианте.
Не каждый дизайнер будет использовать в своих проектах клетчатые узоры — можно незаметно для самого себя превратить помещение в филиал цирка или шотландской фабрики по изготовлению килтов.
Сложность использования клетки в интерьере состоит в том, что необходимо выбрать правильный размер, форму, цвет — и вписать этот вариант в обстановку и декор. Такой прием даже называют «поцелуем смерти» для интерьера, настолько велик риск не найти единственно верное решение.ждый дизайнер будет использовать в своих проектах клетчатые узоры — можно незаметно для самого себя превратить помещение в филиал цирка или шотландской фабрики по изготовлению килтов.
Сложность использования клетки в интерьере состоит в том, что необходимо выбрать правильный размер, форму, цвет — и вписать этот вариант в обстановку и декор. Такой прием даже называют «поцелуем смерти» для интерьера, настолько велик риск не найти единственно верное решение.
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Клетчатый узор можно применять в декоре, в отделочных материалах, которые особенно популярны в этом году, и в обивке мебели или чехлах для нее. Клетку можно использовать в любом помещении и стиле. При грамотном подходе клетка может шикарно выглядеть в лофте, современном интерьере, в провансе, кантри, ар-деко, шебби-шик, этнике, хай-теке, минимализме, шале, колониальном, английском, скандинавском и итальянском стилях и даже в классике.
Основные клетчатые узоры — это шотландский тартан; гинем (для романтических интерьеров); французский виши (в 70—80-е годы применялся в дизайне одежды, теперь он «влился» в прованс); барберри (любимый узор английских футбольных фанатов); шахматное сочетание контрастов и аналогии; так называемая гусиная лапка; аргайл, в котором сочетаются темные оттенки.
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Шотландская клетка, или тартан
Вариаций тартана очень много. В Шотландии применяется даже система «кодирования» с помощью такого узора, расшифровать которую способны только посвященные. Из такой ткани изготавливают знаменитые килты.
Шахматка
Это классический способ декорирования поверхностей. В зависимости от цветового решения шахматка бывает аналогичной, то есть почти незаметной, сочетая в себе близкие по спектру цвета.
Другой вариант шахматки — контрастный. Это комбинирование в клетке разных оттенков, от черного с белым, коричневого со сливочным и до яркого и пестрого вплоть до ряби в глазах.
Виши
Это легкий узор родом из Франции. В нем могут сочетаться белые, синие, красные, сиреневые оттенки, а также желтые, розовые, зеленые. Клетку могут образовывать два основных тона и один промежуточный, появляющийся в результате смешивания первых.
Гинем
Это одна из разновидностей узора виши. Он отличается яркостью узора и более крупной клеткой. Идеально подходит для больших пространств. Дизайнеры часто выбирают его для оформления широких поверхностей.
Печворк
Да, такой вариант изготовления одеял, пледов, подушек тоже относится к клетчатому декору. В технике печворк часто оформляют плиткой кухонные фартуки, стены ванных комнат и даже мозаичные полы.
А теперь посмотрим, как может сочетаться клетка с декором в разных помещениях. Прежде всего нужно учитывать, что это очень активный узор. Поэтому лучше воздержаться от использования других активных элементов. Например, черно-белый клетчатый пол выглядит стильно и изысканно, если дополнить его простой деревянной мебелью, нейтральными акцентами и неброскими оттенками. Однако если в такому полу добавить диван с яркой клетчатой обивкой, кресло в клетку или коврик, интерьер превратится в агрессивный кошмар. Черно-белая клетка на полу и на креслах может выглядеть гармонично, если она будет подобрана в разных размерах.
Отличный пример клетчатой переклички на полу, стенах и мебели — лишь очень внимательный гость сразу заметит ее в вашем интерьере.
Использование яркой клетки в обеденной зоне — изюминка кухонного пространства. Стулья в классическом стиле в сочетании с круглым обеденным столом и белоснежной скатертью выглядят очень эффектно. Это очень популярное сочетание клетчатых мотивов на кухне.
Клетку для стульев и обеденных столов лучше выбирать в золотом, белом или другом пастельном оттенке, например в светло-зеленом или светло-розовом.
Обои в бело-серую клетку разных оттенков без контрастных акцентов очень уместны в гостиной или гардеробной комнате. Допустимы легкие желтые штрихи в мебели или на полу.
В спальне клетка очень популярна, но если в ней есть насыщенные тона, лучше ограничиться такой отделкой на одной стене и не добавлять ее ни в текстиле, ни на постельном белье. Камин рядом со стеной добавит немного огня такой клетке. Можно использовать такое сочетание и в другой комнате — мы как раз собрали 20 отличных вариантов размещения камина в гостиной.
И наоборот, клетка на кровати в спальне не будет дружелюбно относиться к клетчатой отделке — придется исключить что-то одно.
В гостиной с клетчатыми яркими стенами в шотландских мотивах лучше поставить светлую мебель, допускаются еле заметные однотонные узоры или рисунки на обивке.
Клетка в пастельных оттенках может стать приятным выбором для отделки всего гостиного гарнитура. И он должен остаться единственной насыщенной композицией в помещении. Деревянный пол будет очень уместен в таком интерьере, как и белое оформление стен.
Помните, что клетчатые узоры могут добавить интересный штрих в любую комнату. Подумайте об использовании этого рисунка на подушках и накидках дивана. В малом количестве клетчатый узор оживит пространство, но при «передозировке» много может заглушить все другие оттенки.
Бело-синее сочетание в отделке комнаты может поддержать общую концепцию и с помощью клетчатых штор такого же оттенка. На вас сразу же повеет свежестью и морским воздухом.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники