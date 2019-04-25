Клетчатые узоры в интерьере: как и где их применять

Сложность использования клетки в интерьере состоит в том, что необходимо выбрать правильный размер, форму, цвет — и вписать этот вариант в обстановку и декор. Такой прием даже называют «поцелуем смерти» для интерьера, настолько велик риск не найти единственно верное решение.

Сложность использования клетки в интерьере состоит в том, что необходимо выбрать правильный размер, форму, цвет — и вписать этот вариант в обстановку и декор. Такой прием даже называют «поцелуем смерти» для интерьера, настолько велик риск не найти единственно верное решение.ждый дизайнер будет использовать в своих проектах клетчатые узоры — можно незаметно для самого себя превратить помещение в филиал цирка или шотландской фабрики по изготовлению килтов.

Не каждый дизайнер будет использовать в своих проектах клетчатые узоры — можно незаметно для самого себя превратить помещение в филиал цирка или шотландской фабрики по изготовлению килтов.

Клетчатый узор можно применять в декоре, в отделочных материалах, которые особенно популярны в этом году, и в обивке мебели или чехлах для нее. Клетку можно использовать в любом помещении и стиле. При грамотном подходе клетка может шикарно выглядеть в лофте, современном интерьере, в провансе, кантри, ар-деко, шебби-шик, этнике, хай-теке, минимализме, шале, колониальном, английском, скандинавском и итальянском стилях и даже в классике.

Фото: decoxdesign.com

Основные клетчатые узоры — это шотландский тартан; гинем (для романтических интерьеров); французский виши (в 70—80-е годы применялся в дизайне одежды, теперь он «влился» в прованс); барберри (любимый узор английских футбольных фанатов); шахматное сочетание контрастов и аналогии; так называемая гусиная лапка; аргайл, в котором сочетаются темные оттенки.

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Фото: homepic.com.ua

Шотландская клетка, или тартан

Вариаций тартана очень много. В Шотландии применяется даже система «кодирования» с помощью такого узора, расшифровать которую способны только посвященные. Из такой ткани изготавливают знаменитые килты.

Фото: adorable-home.com

Шахматка

Это классический способ декорирования поверхностей. В зависимости от цветового решения шахматка бывает аналогичной, то есть почти незаметной, сочетая в себе близкие по спектру цвета.

Другой вариант шахматки — контрастный. Это комбинирование в клетке разных оттенков, от черного с белым, коричневого со сливочным и до яркого и пестрого вплоть до ряби в глазах.

Фото: decoist.com

Виши

Это легкий узор родом из Франции. В нем могут сочетаться белые, синие, красные, сиреневые оттенки, а также желтые, розовые, зеленые. Клетку могут образовывать два основных тона и один промежуточный, появляющийся в результате смешивания первых.

Фото: interiorizm.com

Гинем

Это одна из разновидностей узора виши. Он отличается яркостью узора и более крупной клеткой. Идеально подходит для больших пространств. Дизайнеры часто выбирают его для оформления широких поверхностей.

Фото: homepic.com.ua



Печворк

Да, такой вариант изготовления одеял, пледов, подушек тоже относится к клетчатому декору. В технике печворк часто оформляют плиткой кухонные фартуки, стены ванных комнат и даже мозаичные полы.

Фото: homepic.com.ua



А теперь посмотрим, как может сочетаться клетка с декором в разных помещениях. Прежде всего нужно учитывать, что это очень активный узор. Поэтому лучше воздержаться от использования других активных элементов. Например, черно-белый клетчатый пол выглядит стильно и изысканно, если дополнить его простой деревянной мебелью, нейтральными акцентами и неброскими оттенками. Однако если в такому полу добавить диван с яркой клетчатой обивкой, кресло в клетку или коврик, интерьер превратится в агрессивный кошмар. Черно-белая клетка на полу и на креслах может выглядеть гармонично, если она будет подобрана в разных размерах.

Фото: decoist.com



Отличный пример клетчатой переклички на полу, стенах и мебели — лишь очень внимательный гость сразу заметит ее в вашем интерьере.

Фото: decoist.com



Использование яркой клетки в обеденной зоне — изюминка кухонного пространства. Стулья в классическом стиле в сочетании с круглым обеденным столом и белоснежной скатертью выглядят очень эффектно. Это очень популярное сочетание клетчатых мотивов на кухне.

Клетку для стульев и обеденных столов лучше выбирать в золотом, белом или другом пастельном оттенке, например в светло-зеленом или светло-розовом.

Фото: decoxdesign.com



Обои в бело-серую клетку разных оттенков без контрастных акцентов очень уместны в гостиной или гардеробной комнате. Допустимы легкие желтые штрихи в мебели или на полу.

Фото: tremontgrand.com



В спальне клетка очень популярна, но если в ней есть насыщенные тона, лучше ограничиться такой отделкой на одной стене и не добавлять ее ни в текстиле, ни на постельном белье. Камин рядом со стеной добавит немного огня такой клетке. Можно использовать такое сочетание и в другой комнате — мы как раз собрали 20 отличных вариантов размещения камина в гостиной.

Фото: decoxdesign.com



И наоборот, клетка на кровати в спальне не будет дружелюбно относиться к клетчатой отделке — придется исключить что-то одно.

Фото: adorable-home.com



В гостиной с клетчатыми яркими стенами в шотландских мотивах лучше поставить светлую мебель, допускаются еле заметные однотонные узоры или рисунки на обивке.

Фото: homepic.com.ua



Клетка в пастельных оттенках может стать приятным выбором для отделки всего гостиного гарнитура. И он должен остаться единственной насыщенной композицией в помещении. Деревянный пол будет очень уместен в таком интерьере, как и белое оформление стен.

Фото: homepic.com.ua



Помните, что клетчатые узоры могут добавить интересный штрих в любую комнату. Подумайте об использовании этого рисунка на подушках и накидках дивана. В малом количестве клетчатый узор оживит пространство, но при «передозировке» много может заглушить все другие оттенки.

Фото: loveyou.gr



Бело-синее сочетание в отделке комнаты может поддержать общую концепцию и с помощью клетчатых штор такого же оттенка. На вас сразу же повеет свежестью и морским воздухом.

Фото: homepic.com.ua







