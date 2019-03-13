Модная керамическая плитка: актуальные формы с ценами и примерами

Рассказываем, какая керамическая плитка в моде в этом году и как ее можно оригинально использовать в интерьере.
Керамическая плитка занимает одну из лидирующих позиций среди материалов для оформления функциональных зон в квартире. В современных интерьерах ее применяют буквально повсюду: плиткой отделывают кухни и ванные, гостиные, прихожие и даже спальни.
За последние годы керамическая плитка существенно преобразилась. Производители в новых коллекциях предлагают варианты с имитацией фактур металла, гранита, натурального камня, дерева и даже с 3D-эффектом. ReRooms покажет, какая плитка в моде в 2019 году и как ее можно использовать для создания интересных интерьеров.
Плитка-шестигранник
Плитка в форме шестигранников, так называемые соты, — один из трендов. С ее помощью можно создать интересный узор на стенах или на полу, используя разноцветные сочетания. Плитка-шестигранник отлично подходит для декора кухонного фартука, отделки ванной комнаты и создания акцентных стен в гостиной или спальне. Популярным дизайнерским приемом стала асимметричная отделка керамическими «сотами» части стены и сочетание с напольным покрытием.
Мозаика
Плитка-мозаика — отделочный материал, который способен преобразить любое пространство. Из мозаики можно выкладывать узоры на стенах и полу, делать живописные панно и оформлять ею бордюры.
Плитка-мозаика эффектно смотрится в отделке мокрой зоны в ванной или рабочей стены на кухне. Широко используется мозаика для оформления акцентных элементов интерьера — узкими полосками из мозаики заменяют традиционные бордюры или декорируют торцы встроенных стеллажей и полок. В гостиной из мозаики можно выложить ковер, украсить мозаичными фрагментами камин или декорировать элементы декора (часы, зеркало, вазы).
Плитка «метро»
Тренд в дизайне — плитка «метро»: керамические прямоугольники, которые подражают кирпичной кладке. В российских магазинах такие изделия еще называют «кабанчиком». С помощью темной плитки «метро» с белоснежной затиркой можно создать контрастный образ в просторных ванных. Светлая плитка «метро» станет идеальным вариантом для облицовки малогабаритного санузла.
Вам кажется скучным и обыденным кирпичный метод укладки плитки «метро»? Универсальная форма позволяет ее укладывать и другими способами — стоит только проявить фантазию. В современный интерьер гармонично впишется плитка «метро», уложенная штабельным способом (плитки кладутся шов в шов, в горизонтальном направлении), по диагонали или «елочкой». Такие интересные приемы прекрасно смотрятся как на стенах, так и на полу.
Плитка печворк
Плитка в стиле печворк — отличный способ создать в интерьере удивительный эффект калейдоскопа. «Лоскутный» дизайн облицовочного материала с яркими орнаментами или геометрическими узорами станет удачным дополнением при отделке стен в ванной, на кухне, в гостиной и даже в спальне.
Не хотите излишней радужности в интерьере — обратите внимание на плитку печворк с лаконичным узором, окрашенную в два тона черно-белой или серой гаммы.
Рельефная 3D-плитка
Рельефная 3D-плитка позволяет создать объемное изображение, которое роскошно смотрится в любых помещениях. Крупный выпуклый узор придаст особый шик просторной ванной комнате или бассейну в частном доме, украсит благородными нотками камин в классической гостиной, визуально расширит маленькую прихожую или длинный узкий коридор и подчеркнет индивидуальный стиль спальни.
Поверхность объемной плитки могут украшать геометрические, флористические, волнистые и абстрактные узоры, благодаря чему ее можно использовать для создания акцентных точек во многих интерьерных стилях. Для того чтобы избежать эффекта перегруженности пространства, используйте рельефную 3D-плитку в сочетании с керамикой, имитирующей деревянные покрытия.
Большой формат
Плитка большого формата уже много лет назад вошла в моду. На российском рынке представлен огромный ассортимент крупноформатной плитки с разными соотношениями сторон — среди новинок 2019 года выделяется плитка размерами 80 х 180, 120 х 120, 120 х 260 сантиметров. Всего два листа большой плитки позволяют закрыть стену или пол с минимумом швов, которые практически не видны. Отлично работает такая монолитность в имитации натурального мрамора, когда не видны разрывы прожилок рисунка.
Крупноформатная плитка выигрышно смотрится не только в просторных помещениях. В малогабаритных комнатах с ее помощью можно достичь визуального расширения пространства. Если укладывать на стены большую плитку вертикально, то потолок будет казаться выше.
Чешуя
Еще одним интерьерным трендом 2019 года стала облицовка стен и полов плиткой «чешуя» — она создает эффектный узор на стенах, но при этом смотрится ненавязчиво. У многих чешуйчатая плитка ассоциируется с ванной или кухней, но она не менее оригинально смотрится в спальне или гостиной.
Такой плиткой можно красиво оформить портал камина или создать из нее яркое панно на стену. Хотите создать ощущение объема в комнате — сделайте градиент из чешуйчатой плитки нескольких оттенков.
Плитка «пенни»
Плитка «пенни» существует более века, но в современный интерьер вернулась недавно. Круглые плитки раньше в основном использовались только для ванной комнаты и кухни, но теперь ими оформляют стены и полы в гостиных, спальнях и прихожих.
Круглая плитка — отличный выбор для изогнутых поверхностей. Этот материал можно использовать в качестве дополнительного текстурного акцента в интерьере, комбинируя с плитками других форм. Например, такие плитки подойдут для отделки кухонного фартука или фронтона камина — их конфигурация позволяет создать самостоятельный рисунок, не перегружая пространство.
Плитка со спецэффектами
Спецэффекты на керамической плитке в виде имитации дерева тоже стали трендом 2019 года. Плитка под дерево может стать полноценной заменой ламината или паркета. Темные оттенки хорошо подходят для просторных комнат, светлые — для маленьких. Плитка, имитирующая состаренное дерево, удачно впишется в стиль лофт. В стиле хай-тек выигрышно будут смотреться покрытия серых оттенков.
Плитка под камень широко используется в средиземноморском и классическом стилях. Мраморные разводы создают красивый спокойный фон для дорогой сантехники в ванной и роскошно смотрятся в гостиной. К тому же камень вряд ли быстро надоест, поэтому такой интерьер будет актуален долгие годы.
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