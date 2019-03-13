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Модная керамическая плитка: актуальные формы с ценами и примерами


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Рассказываем, какая керамическая плитка в моде в этом году и как ее можно оригинально использовать в интерьере.

Керамическая плитка занимает одну из лидирующих позиций среди материалов для оформления функциональных зон в квартире. В современных интерьерах ее применяют буквально повсюду: плиткой отделывают кухни и ванные, гостиные, прихожие и даже спальни. 

За последние годы керамическая плитка существенно преобразилась. Производители в новых коллекциях предлагают варианты с имитацией фактур металла, гранита, натурального камня, дерева и даже с 3D-эффектом. ReRooms покажет, какая плитка в моде в 2019 году и как ее можно использовать для создания интересных интерьеров.

Плитка-шестигранник

Плитка в форме шестигранников, так называемые соты, — один из трендов. С ее помощью можно создать интересный узор на стенах или на полу, используя разноцветные сочетания. Плитка-шестигранник отлично подходит для декора кухонного фартука, отделки ванной комнаты и создания акцентных стен в гостиной или спальне. Популярным дизайнерским приемом стала асимметричная отделка керамическими «сотами» части стены и сочетание с напольным покрытием.

Фото: tilesandbathroomsonline.co.uk
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Фото: cdn.decoist.com
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Фото: thespruce.com
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Фото: cdn.interiorzine.com
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Фото: azteca.es
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Керамическая плитка-шестигранник глазурованная золотистая
7 083 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плитка-шестигранник АНЬЕТ ГОЛУБОЙ 20Х23
1 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плитка-шестигранник БУРАНЕЛЛИ ЛЕПЕСТКИ КРУГИ 20Х23
317 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Мозаика

Плитка-мозаика — отделочный материал, который способен преобразить любое пространство. Из мозаики можно выкладывать узоры на стенах и полу, делать живописные панно и оформлять ею бордюры.

Фото: thespruce.com
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Фото: paradyz.com
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Фото: paradyz.com
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Фото: thespruce.com
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Плитка-мозаика эффектно смотрится в отделке мокрой зоны в ванной или рабочей стены на кухне. Широко используется мозаика для оформления акцентных элементов интерьера — узкими полосками из мозаики заменяют традиционные бордюры или декорируют торцы встроенных стеллажей и полок. В гостиной из мозаики можно выложить ковер, украсить мозаичными фрагментами камин или декорировать элементы декора (часы, зеркало, вазы).

Фото: thespruce.com
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Фото: anttile.com
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Фото: anttile.com
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Мозаика из коллекции Supernova Onyx фабрики Atlas Concorde Russia
11 560 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Мозаика L Antic Colonial Eternity Mini Strip Emperador 29 х 30 см
1 330 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Мозаика ВЯЗ БЕЖ 29,8 х 29,8
1 675 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Плитка «метро»

Тренд в дизайне — плитка «метро»: керамические прямоугольники, которые подражают кирпичной кладке. В российских магазинах такие изделия еще называют «кабанчиком». С помощью темной плитки «метро» с белоснежной затиркой можно создать контрастный образ в просторных ванных. Светлая плитка «метро» станет идеальным вариантом для облицовки малогабаритного санузла.

Фото: cdn.homedit.com
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Фото: toppstiles.co.uk
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Вам кажется скучным и обыденным кирпичный метод укладки плитки «метро»? Универсальная форма позволяет ее укладывать и другими способами — стоит только проявить фантазию. В современный интерьер гармонично впишется плитка «метро», уложенная штабельным способом (плитки кладутся шов в шов, в горизонтальном направлении), по диагонали или «елочкой». Такие интересные приемы прекрасно смотрятся как на стенах, так и на полу.

Фото: rocatileusa.com
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Фото: darcihether.com
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Фото: i2.wp.com
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Керамическая плитка "метро" для стен темно-серая
2 938 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плитка «кабанчик» (METRO) Бланше
949 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плитка Atlas Concorde BRICK ATELIER
5 417 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Плитка печворк

Плитка в стиле печворк — отличный способ создать в интерьере удивительный эффект калейдоскопа. «Лоскутный» дизайн облицовочного материала с яркими орнаментами или геометрическими узорами станет удачным дополнением при отделке стен в ванной, на кухне, в гостиной и даже в спальне.  

Не хотите излишней радужности в интерьере — обратите внимание на плитку печворк с лаконичным узором, окрашенную в два тона черно-белой или серой гаммы.

Фото: cdn.interiorzine.com
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Фото: designemporium.ie
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Фото: ceramicasantagostino.it
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Фото: images.homify.com
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Фото: theresident.co.uk
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Керамическая плитка для стен Patchwork B&W
3 935 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Трендовая плитка с графическим принтом Mainzu CONCRETE
2 756 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Рельефная 3D-плитка 

Рельефная 3D-плитка позволяет создать объемное изображение, которое роскошно смотрится в любых помещениях. Крупный выпуклый узор придаст особый шик просторной ванной комнате или бассейну в частном доме, украсит благородными нотками камин в классической гостиной, визуально расширит маленькую прихожую или длинный узкий коридор и подчеркнет индивидуальный стиль спальни.

Поверхность объемной плитки могут украшать геометрические, флористические, волнистые и абстрактные узоры, благодаря чему ее можно использовать для создания акцентных точек во многих интерьерных стилях. Для того чтобы избежать эффекта перегруженности пространства, используйте рельефную 3D-плитку в сочетании с керамикой, имитирующей деревянные покрытия.

Фото: thespruce.com
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Фото: paradyz.com
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Фото: bvtileandstone.com
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Фото: cdn.decoist.com
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Плитка МАРСО БЕЛЫЙ СТРУКТУРА ОБРЕЗНОЙ 30Х60
1 601 руб.*
Купить
*Цена может измениться
3D плитка Энигма 27,5 x 40 мм
729 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плитка Atlas Concorde 3D WALL DESIGN, 8DDI, “Диаманд”
4 144 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Большой формат

Плитка большого формата уже много лет назад вошла в моду. На российском рынке представлен огромный ассортимент крупноформатной плитки с разными соотношениями сторон — среди новинок 2019 года выделяется плитка размерами 80 х 180, 120 х 120, 120 х 260 сантиметров. Всего два листа большой плитки позволяют закрыть стену или пол с минимумом швов, которые практически не видны. Отлично работает такая монолитность в имитации натурального мрамора, когда не видны разрывы прожилок рисунка.

Крупноформатная плитка выигрышно смотрится не только в просторных помещениях. В малогабаритных комнатах с ее помощью можно достичь визуального расширения пространства. Если укладывать на стены большую плитку вертикально, то потолок будет казаться выше.

Фото: paradyz.com
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Фото: billielourd.org
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Фото: gardenandhome.co.za
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Фото: surfacedesign.nz
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Плитка Италон CHARME EXTRA, матовая, бесшовная, 60 х 60 мм
1 958 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плитк Atlas Concorde DWELL 50 х 110 мм
6 472 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плитка Rex ALABASTRI DI REX 120 х 140
11 238 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Чешуя

Еще одним интерьерным трендом 2019 года стала облицовка стен и полов плиткой «чешуя» — она создает эффектный узор на стенах, но при этом смотрится ненавязчиво. У многих чешуйчатая плитка ассоциируется с ванной или кухней, но она не менее оригинально смотрится в спальне или гостиной.

Фото: futuristarchitecture.com
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Фото: futuristarchitecture.com
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Фото: tributoaterciopelados.co
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Фото: tiles.co.nz
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Такой плиткой можно красиво оформить портал камина или создать из нее яркое панно на стену. Хотите создать ощущение объема в комнате — сделайте градиент из чешуйчатой плитки нескольких оттенков.

Фото: toppstiles.co.uk
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Фото: fubiz.net
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Фото: contemporist.com
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Фото: rocatileusa.com
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Фото: img.archiexpo.com
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Фото: centura.ca
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Фото: img.archiexpo.com
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Фото: anttile.com
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Плитка SCALE FAN LIGHT GREY 10.6X12 ОТ EQUIPE CERAMICAS
5 796 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плитка SCALE FAN METALLIC 10.6X12 ОТ EQUIPE CERAMICAS
6 716 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Плитка «пенни»

Плитка «пенни» существует более века, но в современный интерьер вернулась недавно. Круглые плитки раньше в основном использовались только для ванной комнаты и кухни, но теперь ими оформляют стены и полы в гостиных, спальнях и прихожих.

Фото: mostfinedup.club
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Фото: cdn.homedit.com
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Фото: freshome.com
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Круглая плитка — отличный выбор для изогнутых поверхностей. Этот материал можно использовать в качестве дополнительного текстурного акцента в интерьере, комбинируя с плитками других форм. Например, такие плитки подойдут для отделки кухонного фартука или фронтона камина — их конфигурация позволяет создать самостоятельный рисунок, не перегружая пространство.

Фото: cdn.decoist.com
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Фото: wayfair.com
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Фото: stewartsrootbeerlb.com
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Плитка Jasba Loop LIGHT DIAMOND GREY GLOSSY
9 309 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плитка наcтенная «Помпеи 1» 27,5 х 40 см
633 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Плитка со спецэффектами

Спецэффекты на керамической плитке в виде имитации дерева тоже стали трендом 2019 года. Плитка под дерево может стать полноценной заменой ламината или паркета. Темные оттенки хорошо подходят для просторных комнат, светлые — для маленьких. Плитка, имитирующая состаренное дерево, удачно впишется в стиль лофт. В стиле хай-тек выигрышно будут смотреться покрытия серых оттенков.  

Плитка под камень широко используется в средиземноморском и классическом стилях. Мраморные разводы создают красивый спокойный фон для дорогой сантехники в ванной и роскошно смотрятся в гостиной. К тому же камень вряд ли быстро надоест, поэтому такой интерьер будет актуален долгие годы.

Фото: i1.adis.ws
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Фото: designemporium.ie
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Фото: azteca.es
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Фото: i1.adis.ws
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Керамическая плитка под мрамор с декором Bone Wave Decor
1 850 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Керамический паркет NaturalLife
1 935 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Керамический паркет Wooden Tile of CDC фабрики Casa Dolce Casa
7 690 руб.*
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*Цена может измениться

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стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
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#санузел#дизайн#плитка#ванна#Интерьер#керамическая плитка#Квартира#Кухня
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Итоговый дизайн-проект
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