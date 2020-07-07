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Компактный функционализм: квартира под сдачу


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Крошечная квартира-студия 17 кв. м в одном из московских домов была куплена, чтобы сдавать ее в краткосрочную аренду. И это накладывало свой отпечаток. Во-первых, на небольшой площади нужно было разместить сразу три основные функциональные зоны – гостиную, кухню и спальню, а также прихожую с санузлом. Во-вторых, нужно было придумать интерьер, который одинаково понравится максимально широкому кругу людей.

В успехе этой истории многое зависело от дизайнера. Маленькая площадь совсем не смутила профессионала из ReRooms Алису Перцеву и она сделала супер-функциональный дизайн-проект в скандинавском стиле, задействовав буквально каждый сантиметр пространства. От темных цветов дизайнер решила отказаться – светлые квартиры лучше сдаются, да и для маленького помещения лучше использовать светлую палитру. Поэтому в качестве основного цвета был выбран светло-серый, а в дополнение к нему использовали базовый белый. Благодаря такой комбинации, дизайн квартиры получился очень целостным, свежим и светлым.

Фото № 1: Компактный функционализм: квартира под сдачуФото ReRooms

Жильцы этой квартиры-студии вряд ли будут активно заниматься готовкой, поэтому кухня заняла совсем небольшое пространство в углу гостиной. А чтобы кухонный гарнитур не слишком бросался в глаза, его выкрасили в серый и белый цвет, использованные в основной отделке. Несмотря на маленький размер, прямоугольный кухонный модуль весьма функционален. Здесь есть и встроенная варочная панель, и мини-холодильник, и раковина, и вместительные подвесные шкафчики для хранения посуды и прочих вещей. Так что, даже если в квартиру въедет знатный кулинар, он сможет смело поэкспериментировать на этой компактной кухне.ехе этой истории многое зависело от дизайнера. Маленькая площадь совсем не смутила профессионала из ReRooms Алису Перцеву и она сделала супер-функциональный дизайн-проект в скандинавском стиле, задействовав буквально каждый сантиметр пространства. От темных цветов дизайнер решила отказаться – светлые квартиры лучше сдаются, да и для маленького помещения лучше использовать светлую палитру. Поэтому в качестве основного цвета был выбран светло-серый, а в дополнение к нему использовали базовый белый. Благодаря такой комбинации, дизайн квартиры получился очень целостным, свежим и светлым.

Фото № 1: Компактный функционализм: квартира под сдачуФото ReRooms

Жильцы этой квартиры-студии вряд ли будут активно заниматься готовкой, поэтому кухня заняла совсем небольшое пространство в углу гостиной. А чтобы кухонный гарнитур не слишком бросался в глаза, его выкрасили в серый и белый цвет, использованные в основной отделке. Несмотря на маленький размер, прямоугольный кухонный модуль весьма функционален. Здесь есть и встроенная варочная панель, и мини-холодильник, и раковина, и вместительные подвесные шкафчики для хранения посуды и прочих вещей. Так что, даже если в квартиру въедет знатный кулинар, он сможет смело поэкспериментировать на этой компактной кухне.

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Фото № 2: Компактный функционализм: квартира под сдачуФото ReRooms

Основным пространством квартиры-студии стала гостиная. Высокий потолок и большое окно с римской шторой позволяют впустить в помещение максимум естественного света. Мебели здесь, ввиду скромной площади немного, но есть все самое необходимое. Удобный стильный диван разместили вдоль одной из стен, рядом с вместительным  стеллажом, а на противоположной стене повесили телевизор, организовав, таким образом, небольшую лаунж-зону. Чтобы максимально эффективно использовать пространство, дизайнер задействовала подоконник. Здесь можно позавтракать, поужинать, выпить кофе или с комфортом поработать, если вы в командировке.

Фото № 3: Компактный функционализм: квартира под сдачуФото ReRooms

Пожалуй, одной из главных задач проекта было организовать полноценное спальное место. Изначальная планировка не предполагала никаких вариантов, кроме как поставить кровать в основном помещении. Но тогда пришлось бы пожертвовать гостиной. В результате у дизайнера появилась идея обустроить спальню на антресолях. Там разместили большую двуспальную кровать с мягким изголовьем и прикроватную тумбочку. А, чтобы обеспечить эту зону максимальным количеством света, в дополнение к потолочному светильнику использовали мощную настольную лампу.

Фото № 4: Компактный функционализм: квартира под сдачуФото ReRooms

Зону хранения обустроили в прихожей. Здесь установили большой вместительный шкаф. И, несмотря на то, что проект рассчитан на краткосрочную сдачу и не предполагает большого количества вещей, в этот шкаф может поместиться многое. Эргономичные полки обеспечивают дополнительные места для хранения.

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Фото № 5: Компактный функционализм: квартира под сдачуФото ReRooms

Санузел тоже получился очень функциональным. Здесь установили душевую кабину, а раковину расположили поверх стиральной машины. Это позволило сэкономить достаточно места. Лаконичный интерьер ванной разбавлен декоративной плиткой с узором.

Фото № 6: Компактный функционализм: квартира под сдачуФото ReRooms

#квартира-студия#Дизайн-проект#современный дизайн#Дизайн интерьера
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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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