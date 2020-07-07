Компактный функционализм: квартира под сдачу

Крошечная квартира-студия 17 кв. м в одном из московских домов была куплена, чтобы сдавать ее в краткосрочную аренду. И это накладывало свой отпечаток. Во-первых, на небольшой площади нужно было разместить сразу три основные функциональные зоны – гостиную, кухню и спальню, а также прихожую с санузлом. Во-вторых, нужно было придумать интерьер, который одинаково понравится максимально широкому кругу людей.
В успехе этой истории многое зависело от дизайнера. Маленькая площадь совсем не смутила профессионала из ReRooms Алису Перцеву и она сделала супер-функциональный дизайн-проект в скандинавском стиле, задействовав буквально каждый сантиметр пространства. От темных цветов дизайнер решила отказаться – светлые квартиры лучше сдаются, да и для маленького помещения лучше использовать светлую палитру. Поэтому в качестве основного цвета был выбран светло-серый, а в дополнение к нему использовали базовый белый. Благодаря такой комбинации, дизайн квартиры получился очень целостным, свежим и светлым.
ReRooms Алису Перцеву и она сделала супер-функциональный дизайн-проект в скандинавском стиле, задействовав буквально каждый сантиметр пространства. От темных цветов дизайнер решила отказаться – светлые квартиры лучше сдаются, да и для маленького помещения лучше использовать светлую палитру. Поэтому в качестве основного цвета был выбран светло-серый, а в дополнение к нему использовали базовый белый. Благодаря такой комбинации, дизайн квартиры получился очень целостным, свежим и светлым.Жильцы этой квартиры-студии вряд ли будут активно заниматься готовкой, поэтому кухня заняла совсем небольшое пространство в углу гостиной. А чтобы кухонный гарнитур не слишком бросался в глаза, его выкрасили в серый и белый цвет, использованные в основной отделке. Несмотря на маленький размер, прямоугольный кухонный модуль весьма функционален. Здесь есть и встроенная варочная панель, и мини-холодильник, и раковина, и вместительные подвесные шкафчики для хранения посуды и прочих вещей. Так что, даже если в квартиру въедет знатный кулинар, он сможет смело поэкспериментировать на этой компактной кухне.ехе этой истории многое зависело от дизайнера. Маленькая площадь совсем не смутила профессионала из
Жильцы этой квартиры-студии вряд ли будут активно заниматься готовкой, поэтому кухня заняла совсем небольшое пространство в углу гостиной. А чтобы кухонный гарнитур не слишком бросался в глаза, его выкрасили в серый и белый цвет, использованные в основной отделке. Несмотря на маленький размер, прямоугольный кухонный модуль весьма функционален. Здесь есть и встроенная варочная панель, и мини-холодильник, и раковина, и вместительные подвесные шкафчики для хранения посуды и прочих вещей. Так что, даже если в квартиру въедет знатный кулинар, он сможет смело поэкспериментировать на этой компактной кухне.
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Основным пространством квартиры-студии стала гостиная. Высокий потолок и большое окно с римской шторой позволяют впустить в помещение максимум естественного света. Мебели здесь, ввиду скромной площади немного, но есть все самое необходимое. Удобный стильный диван разместили вдоль одной из стен, рядом с вместительным стеллажом, а на противоположной стене повесили телевизор, организовав, таким образом, небольшую лаунж-зону. Чтобы максимально эффективно использовать пространство, дизайнер задействовала подоконник. Здесь можно позавтракать, поужинать, выпить кофе или с комфортом поработать, если вы в командировке.
Пожалуй, одной из главных задач проекта было организовать полноценное спальное место. Изначальная планировка не предполагала никаких вариантов, кроме как поставить кровать в основном помещении. Но тогда пришлось бы пожертвовать гостиной. В результате у дизайнера появилась идея обустроить спальню на антресолях. Там разместили большую двуспальную кровать с мягким изголовьем и прикроватную тумбочку. А, чтобы обеспечить эту зону максимальным количеством света, в дополнение к потолочному светильнику использовали мощную настольную лампу.
Зону хранения обустроили в прихожей. Здесь установили большой вместительный шкаф. И, несмотря на то, что проект рассчитан на краткосрочную сдачу и не предполагает большого количества вещей, в этот шкаф может поместиться многое. Эргономичные полки обеспечивают дополнительные места для хранения.
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Санузел тоже получился очень функциональным. Здесь установили душевую кабину, а раковину расположили поверх стиральной машины. Это позволило сэкономить достаточно места. Лаконичный интерьер ванной разбавлен декоративной плиткой с узором.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники