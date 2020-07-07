Компактный функционализм: квартира под сдачу

В успехе этой истории многое зависело от дизайнера. Маленькая площадь совсем не смутила профессионала из ReRooms Алису Перцеву и она сделала супер-функциональный дизайн-проект в скандинавском стиле, задействовав буквально каждый сантиметр пространства. От темных цветов дизайнер решила отказаться – светлые квартиры лучше сдаются, да и для маленького помещения лучше использовать светлую палитру. Поэтому в качестве основного цвета был выбран светло-серый, а в дополнение к нему использовали базовый белый. Благодаря такой комбинации, дизайн квартиры получился очень целостным, свежим и светлым.

Фото ReRooms



Жильцы этой квартиры-студии вряд ли будут активно заниматься готовкой, поэтому кухня заняла совсем небольшое пространство в углу гостиной. А чтобы кухонный гарнитур не слишком бросался в глаза, его выкрасили в серый и белый цвет, использованные в основной отделке. Несмотря на маленький размер, прямоугольный кухонный модуль весьма функционален. Здесь есть и встроенная варочная панель, и мини-холодильник, и раковина, и вместительные подвесные шкафчики для хранения посуды и прочих вещей. Так что, даже если в квартиру въедет знатный кулинар, он сможет смело поэкспериментировать на этой компактной кухне.ехе этой истории многое зависело от дизайнера. Маленькая площадь совсем не смутила профессионала из ReRooms Алису Перцеву и она сделала супер-функциональный дизайн-проект в скандинавском стиле, задействовав буквально каждый сантиметр пространства. От темных цветов дизайнер решила отказаться – светлые квартиры лучше сдаются, да и для маленького помещения лучше использовать светлую палитру. Поэтому в качестве основного цвета был выбран светло-серый, а в дополнение к нему использовали базовый белый. Благодаря такой комбинации, дизайн квартиры получился очень целостным, свежим и светлым.

Фото ReRooms



Жильцы этой квартиры-студии вряд ли будут активно заниматься готовкой, поэтому кухня заняла совсем небольшое пространство в углу гостиной. А чтобы кухонный гарнитур не слишком бросался в глаза, его выкрасили в серый и белый цвет, использованные в основной отделке. Несмотря на маленький размер, прямоугольный кухонный модуль весьма функционален. Здесь есть и встроенная варочная панель, и мини-холодильник, и раковина, и вместительные подвесные шкафчики для хранения посуды и прочих вещей. Так что, даже если в квартиру въедет знатный кулинар, он сможет смело поэкспериментировать на этой компактной кухне.