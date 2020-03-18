Лайфхакер: Как сделать дизайнерский ремонт квартиры и не разориться

Привлечение профессионального дизайнера — редкость и, по мнению многих, роскошь. Так и получается, что весь наш «евроремонт» — сочетание типовых элементов, которые приглянулись в строительном магазине.

Классический ремонт включает выбор обоев покрасивее и ламината подешевле, установку шкафов-купе, натягивание потолков и много чего ещё. Но один момент в традиционном ремонте отсутствует — это продумывание оригинальной концепции оформления квартиры.

Привлечение профессионального дизайнера — редкость и, по мнению многих, роскошь. Так и получается, что весь наш «евроремонт» — сочетание типовых элементов, которые приглянулись в строительном магазине.ong>Что такое дизайнерская квартира?

Классический ремонт включает выбор обоев покрасивее и ламината подешевле, установку шкафов-купе, натягивание потолков и много чего ещё. Но один момент в традиционном ремонте отсутствует — это продумывание оригинальной концепции оформления квартиры.

При создании дизайнерской квартиры составляется детальный план. Цель дизайнера — предложить что-то уникальное, что будет на 100% соответствовать вкусам клиента и подчеркнёт его индивидуальность. Это стоит денег и, как правило, больших. Но есть способ сделать дизайнерский ремонт и не потратить сотни тысячи рублей — перевести весь процесс взаимодействия со специалистами онлайн.

Rerooms.ru — онлайн-сервис дизайна помещений. В компании можно заказать индивидуальное оформление комнат, квартир и домов. Сотрудники сервиса примут заявку, отработают все пожелания и предложат разные варианты планировки, схем коммуникаций и расположения мебели. Стоимость работ фиксированная и будет известна до заключения договора. В портфолио сервиса уже больше 1 500 выполненных дизайн-проектов.

Мне нужно что-то особенное. Я точно не получу шаблонный проект «под копирку»?

Нет, специалисты сервиса не работают по шаблонам — каждый проект разрабатывается индивидуально с учётом пожеланий и правок заказчика на любом этапе работы.На сайте сервиса можно найти визуализации уже оформленных помещений в 22 стилях — от традиционного модернизма до яркого поп-арта. И даже внутри одного жанра проекты сильно отличаются друг от друга. Вот, например, помещения, оформленные в модернистском стиле:



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Немного лаконичного шведского стиля с преобладанием мягких оттенков стен, мебели и предметов декора:



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А вот эклектика, органично сочетающая черты разных стилей:



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А здесь примеры проектов в стиле поп-арт с присущими ему яркими цветами и интересной геометрией:



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Вам не нужно опираться на какой-то готовый пример — специалисты сервиса готовы отрабатывать идею нового уникального дизайна с нуля.

Хорошо, с красотой разобрались. А как быть с электрикой и сантехникой?

Эта задача тоже лежит на Rerooms.ru. От вас требуется лишь обозначить необходимое количество розеток в разных уголках помещения, высоту выключателей и прочие пользовательские нюансы. Всей сложной работой вроде составления плана проводки займутся специалисты сервиса. Планы коммуникаций создаются после обозначения новых межкомнатных перегородок.



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Я человек непостоянный. А что, если я захочу что-то поменять? Ещё раз платить?

Ну, смотря сколько раз передумаете. На любом из этапов от составления планировки до выбора отделочных материалов вы можете внести две правки. Например, вы поняли, что стиль лофт вам ближе прованского, — изменились и все пожелания относительно подбора мебели, материалов и даже планировки. Специалисты сервиса не заставят вас заключать новый договор или доплачивать: ваше непостоянство уже включена в стоимость заказа. Сотрудники говорят, что даже самым придирчивым клиентам одной масштабной правки, как правило, хватает.

А ещё вы всегда будете выбирать из двух вариантов, будь то планировка, сантехника или электрика.Если ваша непостоянство переходит все границы и вы бесконечно мечетесь от винтажного ретро к практичному хай-теку и обратно, придётся доплатить. В таком случае каждая партия корректировок обойдётся в 1 490 рублей за каждое помещение.

Я не только непостоянный, но и занятой. У меня просто нет времени на бесконечные встречи и согласования. Как быть?

Вести диалог с дизайнером в интернете. Найти время на личную встречу придётся лишь один раз — когда дизайнер придёт осматривать помещение и делать замеры.

Дальнейшее сотрудничество с Rerooms.ru происходит удалённо. Все пожелания учитываются в брифе, который всегда доступен в личном кабинете на сайте сервиса. Там же можно внести коррективы или пообщаться с дизайнером.После утверждения проекта специалисты Rerooms.ru пришлют вам проект с визуализациями дизайна. За дополнительную плату, всего 3 000 рублей, вы сможете посмотреть, как будет выглядеть комната или квартира по завершении ремонтных работ. В качестве бонуса к заказу сервис подарит очки виртуальной реальности — в них можно будет прогуляться по помещению и ещё раз оценить, точно ли вам всё нравится.



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А я точно сэкономлю?

Скорее всего, да. В любом случае вы заранее будете знать, во сколько обойдётся разработка нового дизайна, — все цены фиксированы и не меняются в зависимости от площади объекта:

Помещение — 14 490 рублей;

Студия — 19 990 рублей;

Однокомнатная квартира — 29 990 рублей;

Двухкомнатная квартира — 39 990 рублей;

Трёхкомнатная квартира — 49 990 рублей;

Дом или таунхаус — 79 990 рублей за этаж.

В стоимость включены выезд дизайнера, выполнение замеров, составление всех планов, перечня отделочных работ и необходимых смет. А ещё много сопутствующих услуг вроде полугодовой доступности дизайнера-комплектатора или тех же 3D-очков для виртуального путешествия по объекту с новым дизайном.

Хорошо, с планировкой всё понятно. Но вдруг я разорюсь, воплощая то, что мне там напридумывают?

На первых этапах создания дизайна вы можете обозначить свой финансовый потолок — сумму, которую вы не хотели бы превысить при составлении проекта и его реализации. Rerooms.ru пойдут навстречу и подберут индивидуальный план с недорогими материалами и мебелью.

Вы получите готовый план, включающий смету на отделочные материалы, мебель, двери и светильники.



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Траты в смете могут незначительно отличаться от реальных, но, как утверждает Rerooms.ru, расходы, как правило, не вырастают больше, чем на 10%.

Проект не включает работу мастеров отделочных работ — их вы можете найти сами. А если не хотите искать, сервис предложит своих проверенных специалистов, которые выполнят работу с двухлетней гарантией без предоплаты. Воспользуетесь ли вы подрядчиками сервиса, найдёте другую бригаду или решите затеять ремонт сами — дизайнер в любом случае будет готов оказывать консультации в течение полугода после оформления заказа.

В планировку также входит мебель и предметы декора — их сервис готов предоставить клиентам со скидкой до 30%.