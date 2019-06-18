Брутальный лофт площадью 40 метров на севере Москвы

Показываем красивую однушку от дизайнеров ReRooms, оформленную в стиле лофт с бетонными и деревянными стенами.
Однокомнатную квартиру площадью 40 метров наши дизайнеры оформили в одном из самых востребованных стилей — лофте. Это направление любит большие площади и открытое пространство. Несмотря на маленький метраж квартиры, специалистам удалось создать необычный и модный лофт. Здесь есть бетонные грубые стены, индустриальные предметы декора и приглушенная цветовая гамма. Все эти детали подчеркивают промышленное происхождение лофта.
Мебель в лофте всегда очень функциональна. Здесь уместно сочетать современные дизайнерские предметы с деталями из прошлого века. Тона выбираются в основном нейтральные, с вкраплением ярких акцентов.омнатную квартиру площадью 40 метров наши дизайнеры оформили в одном из самых востребованных стилей — лофте. Это направление любит большие площади и открытое пространство. Несмотря на маленький метраж квартиры, специалистам удалось создать необычный и модный лофт. Здесь есть бетонные грубые стены, индустриальные предметы декора и приглушенная цветовая гамма. Все эти детали подчеркивают промышленное происхождение лофта.
Мебель в лофте всегда очень функциональна. Здесь уместно сочетать современные дизайнерские предметы с деталями из прошлого века. Тона выбираются в основном нейтральные, с вкраплением ярких акцентов.
Наше портфолио более 10 000 проектов
Владельцы этого жилья попросили дизайнеров создать брутальный и броский интерьер, убрать все перегородки в квартире для создания ощущения большого и свободного пространства. Давайте пройдемся по каждой комнате и посмотрим, какие решения приняли наши дизайнеры для реализации идеи.
Прихожая
Особенность этого интерьера и первое, что бросается в глаза: дизайнеры использовали вместо классической кирпичной кладки деревянные панели. Посмотрите, как удачно сочетаются выбранные отделочные материалы: здесь и фактурный бетон, и светлый ламинат, и те же деревянные панели. Очень необычный набор для лофта, однако смотрится он просто потрясающе.
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Выбранное направление включает черты минимализма, поэтому в коридоре расположились лишь серая банкетка и железная вешалка для одежды. Чуть дальше дизайнеры разместили шкаф-купе с зеркальными дверцами, который находится в специальной нише и создает импровизированный коридор. Такой способ позволяет сэкономить место и зрительно увеличить пространство.
Санузел
Совмещенный санузел — еще одна характерная черта лофта. Здесь так же, как и в коридоре, используется сочетание нескольких отделочных материалов, позволяющих создать брутальный стиль. Стену возле раковины и душевой отделали белоснежной геометрической мозаикой, которая отлично оттеняет серый керамогранит.
В комнате дизайнеры объединили не только туалет с ванной, но и ванну с душевой в одном предмете сантехники. Такой способ позволяет сэкономить место и учесть предпочтения всех членов семьи: кто-то любит понежиться в теплой ванне, а кто-то предпочитает быстро принять контрастный душ. Для этого на стене установили и классический душевой набор с краном, и верхний душ.
Для создания более просторного помещения использовалась подвесная сантехника: унитаз и раковина, установленная на серой тумбе. Самый яркий предмет в помещении — деревянные ящики для хранения.
Кухня-гостиная
Зону кухни оформили в благородном черном цвете, ярко контрастирующим с рыжим деревом. Представляет она собой букву «п», где одна из сторон — барная стойка. Она выполняет роль и обеденной зоны, и дополнительной рабочей поверхности, что очень практично в маленькой квартире. Для создания монолитного интерьера дизайнеры выбрали матовый кухонный гарнитур без единой ручки. Грамотно расставленные точечные светильники красиво подсвечивают поверхность верхних шкафов.
Здесь было реализовано главное пожелание заказчиков: объединить комнаты и создать ощущение свободного пространства. Для этого убрали перегородки, отделяющие кухню от гостиной и гостиную от лоджии. Таким образом удалось объединить три функциональных помещения.
В зоне гостиной разместили предметы мебели и техники, необходимые для комфортной жизни: диван, журнальный стол, телевизор и тумбу. В качестве акцентов здесь выступают необычные светильники, подчеркивающие естественный рисунок на стенах, несколько подушек с геометрическим принтом и абстрактные черные панно. Несмотря на такое малое количество декоративных элементов, комната смотрится очень ярко и одновременно уютно за счет большого количества дерева, которое использовали в отделке стен и перегородок.
На лоджии создали место для отдыха и созерцания прекрасного. Большие панорамные окна, которые так любит лофт, открывают вид на природу. По вечерам так приятно расслабиться в удобном кресле, глядя в окно!
Спальня
В спальню нас ведет дверь из железного каркаса и стеклянных вставок. Комната интересна несколькими особенностями:
- в отличие от других помещений, она полностью выдержана в серых тонах, что создает ощущение дымки и утреннего тумана. Благодаря подобной цветовой гамме создается умиротворяющая обстановка;
- чтобы комната не казалось безликой, дизайнеры использовали большое количество светильников, размещенных и на стене, и на полу, и на потолке. Теплый желтый свет привносит домашнего тепла и уюта;
- в качестве декоративных элементов использовали черно-белые картины;
- платяной шкаф-купе с реечными дверками, который на первый взгляд напоминает нам промышленные стены или оборудование, создает по-настоящему брутальный лофт, который так хотели получить заказчики;
- зеркало от пола до потолка возле кровати, которое создает ощущение, будто за бетонной стеной находится вторая комната.
Стоимость дизайн-проекта для этой однушки в стиле лофт составила 29 990 рублей. Чтобы ознакомиться с ценами на мебель и отделочные материалы, а также получить более детальную информацию о планировках, вы можете посмотреть подробную
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники