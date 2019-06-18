Брутальный лофт площадью 40 метров на севере Москвы

Мебель в лофте всегда очень функциональна. Здесь уместно сочетать современные дизайнерские предметы с деталями из прошлого века. Тона выбираются в основном нейтральные, с вкраплением ярких акцентов.

Мебель в лофте всегда очень функциональна. Здесь уместно сочетать современные дизайнерские предметы с деталями из прошлого века. Тона выбираются в основном нейтральные, с вкраплением ярких акцентов.омнатную квартиру площадью 40 метров наши дизайнеры оформили в одном из самых востребованных стилей — лофте. Это направление любит большие площади и открытое пространство. Несмотря на маленький метраж квартиры, специалистам удалось создать необычный и модный лофт . Здесь есть бетонные грубые стены , индустриальные предметы декора и приглушенная цветовая гамма . Все эти детали подчеркивают промышленное происхождение лофта.

Однокомнатную квартиру площадью 40 метров наши дизайнеры оформили в одном из самых востребованных стилей — лофте. Это направление любит большие площади и открытое пространство. Несмотря на маленький метраж квартиры, специалистам удалось создать необычный и модный лофт . Здесь есть бетонные грубые стены , индустриальные предметы декора и приглушенная цветовая гамма . Все эти детали подчеркивают промышленное происхождение лофта.

Владельцы этого жилья попросили дизайнеров создать брутальный и броский интерьер, убрать все перегородки в квартире для создания ощущения большого и свободного пространства. Давайте пройдемся по каждой комнате и посмотрим, какие решения приняли наши дизайнеры для реализации идеи.

Прихожая

Особенность этого интерьера и первое, что бросается в глаза: дизайнеры использовали вместо классической кирпичной кладки деревянные панели. Посмотрите, как удачно сочетаются выбранные отделочные материалы: здесь и фактурный бетон, и светлый ламинат, и те же деревянные панели. Очень необычный набор для лофта, однако смотрится он просто потрясающе.

Фото: rerooms.ru

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Выбранное направление включает черты минимализма, поэтому в коридоре расположились лишь серая банкетка и железная вешалка для одежды. Чуть дальше дизайнеры разместили шкаф-купе с зеркальными дверцами, который находится в специальной нише и создает импровизированный коридор. Такой способ позволяет сэкономить место и зрительно увеличить пространство.

Санузел

Совмещенный санузел — еще одна характерная черта лофта. Здесь так же, как и в коридоре, используется сочетание нескольких отделочных материалов, позволяющих создать брутальный стиль. Стену возле раковины и душевой отделали белоснежной геометрической мозаикой, которая отлично оттеняет серый керамогранит.

Фото: rerooms.ru

В комнате дизайнеры объединили не только туалет с ванной, но и ванну с душевой в одном предмете сантехники. Такой способ позволяет сэкономить место и учесть предпочтения всех членов семьи: кто-то любит понежиться в теплой ванне, а кто-то предпочитает быстро принять контрастный душ. Для этого на стене установили и классический душевой набор с краном, и верхний душ.

Фото: rerooms.ru

Для создания более просторного помещения использовалась подвесная сантехника: унитаз и раковина, установленная на серой тумбе. Самый яркий предмет в помещении — деревянные ящики для хранения.

Кухня-гостиная

Зону кухни оформили в благородном черном цвете, ярко контрастирующим с рыжим деревом. Представляет она собой букву «п», где одна из сторон — барная стойка. Она выполняет роль и обеденной зоны, и дополнительной рабочей поверхности, что очень практично в маленькой квартире. Для создания монолитного интерьера дизайнеры выбрали матовый кухонный гарнитур без единой ручки. Грамотно расставленные точечные светильники красиво подсвечивают поверхность верхних шкафов.

Здесь было реализовано главное пожелание заказчиков: объединить комнаты и создать ощущение свободного пространства. Для этого убрали перегородки, отделяющие кухню от гостиной и гостиную от лоджии. Таким образом удалось объединить три функциональных помещения.

Фото: rerooms.ru

В зоне гостиной разместили предметы мебели и техники, необходимые для комфортной жизни: диван, журнальный стол, телевизор и тумбу. В качестве акцентов здесь выступают необычные светильники, подчеркивающие естественный рисунок на стенах, несколько подушек с геометрическим принтом и абстрактные черные панно. Несмотря на такое малое количество декоративных элементов, комната смотрится очень ярко и одновременно уютно за счет большого количества дерева, которое использовали в отделке стен и перегородок.

Фото: rerooms.ru

На лоджии создали место для отдыха и созерцания прекрасного. Большие панорамные окна, которые так любит лофт, открывают вид на природу. По вечерам так приятно расслабиться в удобном кресле, глядя в окно!

Фото: rerooms.ru

Спальня

В спальню нас ведет дверь из железного каркаса и стеклянных вставок. Комната интересна несколькими особенностями:

в отличие от других помещений, она полностью выдержана в серых тонах, что создает ощущение дымки и утреннего тумана. Благодаря подобной цветовой гамме создается умиротворяющая обстановка;

чтобы комната не казалось безликой, дизайнеры использовали большое количество светильников, размещенных и на стене, и на полу, и на потолке. Теплый желтый свет привносит домашнего тепла и уюта;

в качестве декоративных элементов использовали черно-белые картины;

платяной шкаф-купе с реечными дверками, который на первый взгляд напоминает нам промышленные стены или оборудование, создает по-настоящему брутальный лофт, который так хотели получить заказчики;

зеркало от пола до потолка возле кровати, которое создает ощущение, будто за бетонной стеной находится вторая комната.