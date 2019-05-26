Кухня в стиле камбуз: 10 шагов по ее созданию

Когда и почему кухню в квартире стали называть камбузом? На первый вопрос ответ найти сложно, а вот второе очевидно: это оптимально организованное компактное помещение, где должно быть удобно любой хозяйке.

Камбуз — это помещение на судне, где кок готовит еду для команды. Используя привычные нам слова, можно сказать проще: камбуз — это кухня, где повар ухитряется на довольно небольшом пространстве готовить блюда и в штиль, и в качку, и даже в шторм. А значит, ему должно быть здесь удобно, все необходимое следует размещать в пределах досягаемости, чтобы буквально протянуть руку — и достать кастрюлю, поварешку и продукты. На судне по камбузу не побегаешь, как вы понимаете.

Кухня-камбуз — это хорошо известная нам двухрядная или двухлинейная планировка. Ее еще называют параллельной. Но мы пока будем использовать красивое название «камбуз».

Фото: decorhint.com

Что нужно знать, прежде чем приступать к организации такой кухни-камбуза? Для начала важно понимать, сколько квадратных метров имеется в вашем распоряжении. Оптимальна такая планировка при ширине помещения не менее 220 сантиметров — именно столько нужно для размещения двух рядов мебели глубиной 60 сантиметров и минимально допустимого стосантиметрового прохода между ними.

Исходя из вышеназванных условий, мы понимаем, что камбуз можно размещать в вытянутой узкой кухне, а также в холле, коридоре и даже большой кладовке, которая примыкает к кухонному помещению. Главное, чтобы для этого имелись технические возможности. Еще один интересный вариант обустройства камбуза — выделение для него части пространства в квартире-студии. Причем делать это можно как в качестве вынужденной меры из экономии места, так и для совмещения столовой и кухонной зоны.

Фото: home-designing.com

Есть несколько правил, без соблюдения которых вы не сможете обустроить классическую, то есть правильную кухню-камбуз. Правила просты, но помнить о них необходимо:

предусмотрите зону рабочего треугольника — это воображаемая линия между самыми важными приборами на кухне: холодильником, плитой и раковиной. Вы должны суметь в один шаг, максимум в два, дотянуться до каждого из этих трех предметов;

популярные планировки камбуза предусматривают раковину и холодильник на одной стороне и плиту на другой;

открытые высокие стеллажи помогут оптимизировать обстановку на такой кухне и наиболее эффективно вместить все необходимое;

лучше выбирать светлые цвета шкафов и отделки стен, чтобы хотя бы немного расширить это узкое пространство визуально;

посудомоечную машину и холодильник можно закрыть панелями для более аккуратного внешнего вида;

выдвижные глубокие ящики увеличат полезный объем пространства.

Фото: home-designing.com

Мы рассказали вам о рекомендациях дизайнеров, а от себя добавим: любые правила можно нарушать, чтобы создать по-настоящему оригинальную и удобную кухню, даже если помещение слишком тесное. В конце концов, именно вам здесь должно быть комфортно находиться и с удовольствием заниматься приготовлением пищи.

Фото: home-designing.com

А теперь поговорим подробно о десяти шагах по созданию кухни-камбуза в разных зонах квартиры.

1. Расположение предметов

В идеале лучше разместить плиту, мойку и основную рабочую поверхность в одном ряду, а холодильник установить напротив. Теснота — главный враг такой кухни. Но подобный прием поможет уберечь вас и ваших близких от травм и ожогов, если кто-то направится к холодильнику. В противном случае есть риск случайно задеть горячую сковородку или кастрюлю на плите. Да и вам будет удобнее действовать на небольшом пространстве без лишних телодвижений.

Фото: home-designing.com

2. Ширина прохода

Обязательно измерьте ширину и длину своего будущего камбуза до начала всех работ. Возможно, вы передумаете размещать кухню на этом пространстве и подумаете о другом варианте. Если проход между двумя рядами мебели будет меньше метра, вы не сможете беспрепятственно пользоваться содержимым ящиков и полок. Двигаться здесь тоже будет неудобно. Лучше, если ширина прохода составит от 120 до 150 сантиметров. Тогда ваши близкие смогут пройти мимо вас и ничего не задеть, не свалить и не разбить. И вам не помешают, когда вы будете стоять у плиты или загружать посудомоечную машину.

Фото: home-designing.com

3. Длина рядов

Если в вашей узкой кухне на счету каждый сантиметр и обустроить два параллельных полноценных ряда не удается, сделайте один из рядов короче второго. Так вы сможете выкроить больше места для холодильника, приставного столика или стеллажа. Это поможет немного расширить слишком узкий проход.

Фото: decorhint.com

4. Компактная кухонная техника

Если манипуляции с перестановкой не помогают вместить все необходимое, придется выбрать более компактную технику: двухконфорочную плиту, узкий холодильник, маленькую посудомоечную машину, небольшую мойку, более короткую рабочую поверхность.

Фото: home-designing.com

5. Шкафчики до потолка

Отличный способ создать дополнительные места хранения и заодно спрятать в верхнем ярусе воздуховод. Для сохранения визуального объема на камбузе выбирайте узкие шкафчики с матовыми светлыми дверцами.

Фото: decorhint.com

6. Выдвижные ящики вместо распашных шкафов

При обустройстве нижнего яруса кухонной мебели откажитесь от моделей с распашными дверцами — вам не придется перекрывать ими проход в попытке найти нужную вещь в дальнем углу шкафа.

Фото: home-designing.com

7. Мебель в цвет стен

Даже если вам не нравится чисто белый цвет, который, конечно, визуально экономит пространство, сделайте хотя бы одну стену в том же оттенке, что и кухонные шкафы. Этот прием эффективно снижает ощущение загроможденности.

Фото: home-designing.com

8. Разноуровневое освещение

Продуманные сценарии освещения могут разительно изменить облик вашего камбуза. Естественно, в лучшую сторону. Не размещайте на потолке массивную люстру или лампу. Выбирайте небольшие светильники или споты, располагайте их на разном уровне. Обязательно предусмотрите освещение зоны готовки. Подсветка мебели поможет быстро найти нужный предмет и избавит вас от необходимости включать весь свет в комнате.

Фото: home-designing.com

9. Отсутствие двери

Нет никакой необходимости закрывать дверью вход в ваш камбуз. Места здесь и так немного, так что не нужно еще больше перегружать помещение. В крайнем случае установите выдвижную дверь или оформите проем красивым текстилем.

Фото: decorhint.com

10. Коврик на полу

Казалось бы, такая мелочь, но она способна внести свою лепту в эффективное обустройство камбуза на узком пространстве. Постелите в проходе коврик в горизонтальную полоску — он защитит пол от протирания и визуально раздвинет стены.