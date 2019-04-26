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15 идей организации освещения для кухни


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Грамотное распределение света необходимо в любом помещении, особенно на кухне. Показываем, как сделать это правильно.

Освещение сильно влияет на наше восприятие того или иного помещения. А когда речь идет о кухне, нельзя забывать, что здесь мы готовим, сидим за уютным обеденным столом, читаем новости в интернете — все эти занятия требуют особого комфорта и, конечно, освещения. Расскажем о различных вариантах освещения кухонь для создания соответствующего настроения.

1. Экостиль

Простые светильники из натуральных материалов, таких как дерево, бумага, металл и ткань, придадут вашей кухне свежести и умиротворения. Освещение будет спокойным и ненавязчивым. В декоре можно использовать растения, сухие цветы и листья. Обилие деревянных поверхностей также будет отличительной чертой такого интерьера, поэтому желательно использовать теплый свет ламп, который будет сочетаться с выбранным стилем.

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: 15 идей организации освещения для кухниФото: nchevreparkcityrealestate.com

2. Классика

Для освещения помещения в классическом стиле потребуются величественные люстры. Они придадут помещению элегантности и изысканности. Их популярность не теряется с годами. В основном эти предметы интерьера изготавливают из стекла и металла. Моделей множество, но общее стремление — подражать люстрам со свечами.

Фото № 2: 15 идей организации освещения для кухниФото: paghera.com

3. Модерн

Модерн — это универсальный стиль для освещения, предназначенный для уютного и элегантного интерьера. Кухонные потолочные светильники в стиле модерн — это осторожные цвета с простыми, но необычными формами.

Фото № 3: 15 идей организации освещения для кухниФото: archiecho.com

4. Прованс 

Люстры в стиле прованс часто имитируют канделябры. Их изготавливают из пластика и стекла, хотя традиционный и оригинальный материал — это хрусталь. Такая элегантная люстра подойдет для освещения большой кухни, так как сама по себе выглядит массивно.

Фото № 4: 15 идей организации освещения для кухниФото: fashionview.org

5. Хай-тек

Освещение кухни в стиле хай-тек чаще всего представлено потолочными встроенными светильниками. Они обычно имеют лампочки холодных цветов и оформляются четким геометрическим узором. Подобное решение хорошо смотрится на фоне металла, пластика и стекла, которые характерны для этого стиля. А отражающие металлические поверхности помогут свету распределиться по комнате.

Фото № 5: 15 идей организации освещения для кухниФото: thefreepatriot.org

6. Шебби-шик

Элегантен и прекрасен дизайн люстр в форме растений, украшенных ветками, цветами и листьями. Они могут быть изготовлены из металла, дерева, а также содержать элементы из стекла и пластика. Цветочная люстра предназначена для кухни в стиле прованс, кантри, классика и шебби-шик.

Фото № 6: 15 идей организации освещения для кухниФото: saigneradiego.com

7. Тиффани

Светильники в стиле тиффани погружают в сказку. Это различные роскошные светильники, созданные из стекла и отделанные красками или мозаикой. Такой светильник, несомненно, привлечет внимание. Светильники тиффани красиво смотрятся в интерьере кухни в стиле классика и кантри.

Фото № 7: 15 идей организации освещения для кухниФото: lightingdirect.com

8. Лофт 

Светильники в стиле лофт — имитация уличных фонарей. Для кухонь их исполнение бывает намеренно грубое, иногда с винтажными мотивами. Освещение очень важно для этого стиля, так как множество неровных и грубых поверхностей может давать тень, которая испортит внешний вид интерьера. Светильники в стиле уличных фонарей — отличный выбор для освещения кухни в минималистичном стиле или в стиле лофт.

Фото № 8: 15 идей организации освещения для кухниФото: airfreshener.club

9. Минимализм

Если вы человек не привередливый, стиль минимализм придуман для вас. Здесь есть четкий декор без лишний теневых оттенков, характеризующийся короткими геометрическими формами и осторожным содержанием. Правильно зонированное освещение будет важно в этом стиле. Так что выбор падает на встроенные потолочные светильники. В дополнение можно отдельно осветить обеденный стол.

Фото № 9: 15 идей организации освещения для кухниФото: archello.com

10. Оформление столешницы

Рабочая зона — это обычно широкая и длинная столешница кухонного гарнитура с мойкой. Сюда же относится газовая плита или варочная панель. Если над рабочей зоной имеются шкафчики, целесообразно использовать светодиодную ленту или иной осветительный прибор, который крепится на дно шкафчика. Если над рабочей зоной нет мебели, установите светильники с направленным светом на стене.

Фото № 10: 15 идей организации освещения для кухниФото: stockena.com

11. Обеденная зона

Над столом рекомендуется делать теплый свет — он помогает создать уютную атмосферу. Подвесные светильники с регулируемой высотой идеально подходят для этого — они гибко приспосабливаются к окружающему освещению и настроению.

Фото № 11: 15 идей организации освещения для кухниФото: gardeninga.com

12. Зона хранения

Шкафы, тумбы, полки, холодильники и морозильники — все это места для хранения. Если вы хотите создать отдельные точки света на своей кухне, то дополнительные светильники могут быть установлены даже в комодах, стойках для специй и антресолях. Это не только хорошо выглядит, но и облегчает поиск вашей кухонной утвари.

Фото № 12: 15 идей организации освещения для кухниФото: residentialsystemsinc.com

13. Естественный свет

В дневное время основным освещением кухни будет свет от окна. Поэтому советуем сделать здесь большое панорамное окно, а саму кухню оформить в белом цвете, чтобы свет отражался и распространялся по всему помещению.

Фото № 13: 15 идей организации освещения для кухниФото: dwell.com

14. Подсветка

Интересным будет решение пустить светодиодную ленту по низу кухни. Это добавит света в помещение, а еще изящества и воздушности. К тому же будет легче найти упавшие на пол предметы.

Фото № 14: 15 идей организации освещения для кухниФото: gammoe.com

15. Зонирование

Зонированное раздельное освещение дает возможность включать свет там, где это необходимо. Это удобно и к тому же сэкономит электричество. А на кухне появится возможность подбирать освещение под соответствующие поводы, например, приглушенное освещение по краям кухни придаст романтическую обстановку.

Фото № 15: 15 идей организации освещения для кухниФото: anyhomedecor.net

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05Через 10 дней
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Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
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