Дизайн узкой кухни: 25 способов оформить интерьер стильно

Светлые оттенки, как известно, зрительно увеличивают пространство, в этой гамме помещение не выглядит заставленным и тесным. Поэтому при дизайне узкой кухни можно выбрать пастельные тона, а также белый, бежевый, серебристый. Интерьер будет свежим и уютным.

Светлые оттенки, как известно, зрительно увеличивают пространство, в этой гамме помещение не выглядит заставленным и тесным. Поэтому при дизайне узкой кухни можно выбрать пастельные тона, а также белый, бежевый, серебристый. Интерьер будет свежим и уютным.

Вытянутые кухни характерны и для старых построек, в частности «сталинок», и для новостроек. Нередко такое помещение идет еще и в комплекте с неоправданно высоким потолком, что создает эффект нахождения в купе поезда. Вот только состав рано или поздно доедет до перрона, а кухня может остаться с вами на долгие годы. И в ваших силах сделать эту комнату функциональной и уютной.

Узкая длинная кухня с продуманным дизайном будет выглядеть элегантно и в темных тонах: шоколадном, синем, графитовом. Играйте с контрастами, зеркалами и балками — у вас получится.

Фото: birtansogutma.com

1 /2 Фото: hgtvhome.sndimg.com

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3. Глянцевые поверхности

Зеркала, стекло и другие блестящие материалы играют важную роль в дизайне длинной кухни — они визуально увеличивают помещение. К примеру, вы можете выбрать глянцевые фасады для мебельного гарнитура, окошки на них, стол из армированного стекла, стеклянный фартук, мерцающий натяжной потолок.

Фото: tedxbrixton.com

1 /3 Фото: images.traditionalhome.mdpcdn.com

2 /3 Фото: ksassets.timeincuk.net

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4. Мелкие орнаменты

Избегайте больших изображений и крупной плитки. Выбирайте мелкие композиции, мозаику, печворк, кирпичики. Подойдут обои с узорами не более 5-6 см. Для пола можно выбрать линолеум под паркетную доску. Это сделает интерьер длинной кухни более просторным.

Фото: homestratosphere.com

1 /5 Фото: 5thavefrogger.com

2 /5 Фото: hgtvhome.sndimg.com

3 /5 Фото: i.pinimg.com

4 /5 Фото: ikea.com

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5. Горизонтальные линии

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Вертикальные полосы будут еще больше поднимать потолок и сужать стены. Выбирайте тонкие частые линии в горизонтальном направлении. Это могут быть обои на стенах, поперечные балки на потолке, принт на фартуке из стекла, рисунок пола.

Фото: fauxwoodbeams.com

1 /3 Фото: hips.hearstapps.com

2 /3 Фото: cdn.decoist.com

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6. Однорядная планировка

Оптимальная планировка узкой кухни — однорядная (линейная). Установите основную кухонную мебель вдоль одной из длинных стен, чтобы остался проход и место для обеденного стола.

Фото: hgtvhome.sndimg.com

1 /3 Фото: cdn.home-designing.com

2 /3 Фото: rosiescafesanibel.com

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7. П-образная планировка

На первый взгляд кажется, что незачем и без того тесное помещение загружать п-образным гарнитуром. Однако если вы пустите линию мебели по периметру, захватив окно, но оставив пространство у двери, у вас выйдет очень уютный интерьер.

Фото: ksassets.timeincuk.net



8. Г-образная планировка

Вы можете пустить линию мебели вдоль стены и захватить окно в конце — получится функциональный дизайн узкой длинной кухни, так как у вас останется место для стола и холодильника (как на фото).

Фото: homestarfin.com

1 /3 Фото: homestarfin.com

2 /3 Фото: ksassets.timeincuk.net

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9. Освещение по периметру

При оформлении интерьера узкой кухни светильники лучше всего установить по периметру потолка или на стенах. Две изящные потолочные люстры смотрятся в такой комнате выразительнее, чем одна большая. Это визуально увеличивает пространство и создает комфортную атмосферу.

Фото: aliantamedicilor.org

1 /3 Фото: martincountylibrarysystem.org

2 /3 Фото: cdn.decoist.com

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10. Использование высоких потолков

Высокие потолки — это плюс. Можно оборудовать антресоли и хранить там множество вещей. При этом освободится место внизу. В дизайн-проекте узкой кухни обязательно учитывайте все зоны, которые можно использовать. Ничто не мешает сделать шкафчики вплотную к потолку.

Фото: topinspired.com

1 /2 Фото: winduprocketapps.com

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11. Максимум естественного освещения

При разработке дизайна узкой кухни с окном старайтесь ничем не загораживать источник естественного света, который всегда может придать комнате больше воздуха и простора. Выбирайте легкие шторы или тюль.

Фото: hgtvhome.sndimg.com



12. Совмещение с балконом

Замечательный способ расширить комнату при ремонте узкой кухни — соединить ее с балконом. Туда можно вынести обеденную или рабочую зону. Дизайн узкой кухни с балконом станет максимально функциональным.

Фото: odis.homeaway.com



13. Совмещение с гостиной

Если у вас есть спальня, можно объединить гостиную и кухню. Такое решение выглядит стильно и имеет свои преимущества: большое пространство, удобство при приеме гостей. Длинная узкая кухня-гостиная, где рабочая зона занимает минимум места, отличается удивительным комфортом.

Фото: ksassets.timeincuk.net

1 /3 Фото: kajutofuhouseharvard.com

2 /3 Фото: mooccampus.org

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14. Барная стойка

Как расставить мебель на узкой кухне? Если у вас небольшая семья, можно поставить барную стойку и обойтись без обеденного стола. Например, обустроить ее у окна. Это придаст дизайну удлиненной комнаты аккуратный и динамичный вид.

Фото: blog.tagesanzeiger.ch

1 /2 Фото: theeverygirl.com

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15. Многофункциональная мебель

Дизайн маленькой узкой кухни должен включать и рабочую зону, и обеденную, и места хранения. Но порой при скромной площади нельзя позволить столу быть просто столом — пусть это будет еще и тумба, где лежат столовые приборы или другая кухонная утварь.

Фото: rosiescafesanibel.com

1 /2 Фото: sometimesdaily.com

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16. Складная мебель

Складные стулья можно легко убирать в угол, чтобы готовить еду и не натыкаться при этом на них. Стол занимает много места, особенно если речь идет о дизайне узкой кухни 2 метров площади. Пусть это будет выдвижной вариант или откидной.

Фото: homesfeed.com

1 /2 Фото: sure50.club

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17. Подоконник в качестве стола

Как еще можно обустроить длинную узкую кухню? Используйте подоконник — увеличьте его и поставьте удобные стильные стулья. Получится компактная обеденная зона.

Фото: cdn.homedit.com



18. Скрытые полки

В дизайне узкой прямоугольной кухни важно учитывать, что должно быть достаточно мест для хранения посуды и продуктов. Используйте каждую нишу, каждые 5 см — пусть это будут скрытые полки, нестандартные выдвижные ящики. Поставьте мусорное ведро за дверцей — у вас будет всегда опрятная и не заставленная комната.

Фото: i.pinimg.com

1 /2 Фото: secure.img2-fg.wfcdn.com

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19. Цветовые акценты

Яркие и даже неоновые элементы в дизайне длинной узкой кухни (как на фото) смотрятся выразительно, добавляют динамики и делают интерьер более живым.

Фото: homebnc.com

1 /2 Фото: homebnc.com

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20. Открытые полки

Открытые полки нельзя назвать очень вместительными — на них можно установить некоторую посуду и комнатные растения. Но в интерьере узкой кухни (как на фото) они выполняют другую роль: расширяют пространство и создают уютную атмосферу.

Фото: images.stylebyemilyhenderson.com

1 /2 Фото: images.stylebyemilyhenderson.com

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21. Фотообои с панорамой

Красивое фотопанно с панорамным изображением придаст узкой кухне неповторимый дизайн.

Фото: ksassets.timeincuk.net



22. Скандинавский стиль

Узкая длинная кухня в этом стиле дизайна интерьера смотрится безупречно — светлые тона, натуральные материалы, минимум мебели и аксессуаров.

Фото: freshome.com

1 /2 Фото: cdn.bestdesignideas.com

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23. Минимализм

Это также выигрышный стиль для оформления интерьера узкой кухни: простота, лаконичность в деталях, только самое необходимое.

Фото: homelisty.com



24. Хай-тек

Стиль позволяет создать по-настоящему полезный интерьер, где все под рукой, царствуют технологии и чистота линий.

Фото: cdn.home-designing.com



25. Лофт

Это идеальный стиль для узкой кухни, объединенной с гостиной. Контрасты, грубая отделка стен, интересное зонирование — должен получиться шикарный ультрасовременный интерьер.