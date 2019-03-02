Дизайн узкой кухни: 25 способов оформить интерьер стильно

Как обустроить узкую кухню и создать интересный интерьер — рассказывает ReRooms.
- 1. Светлая палитра
- 2. Темная палитра
- 3. Глянцевые поверхности
- 4. Мелкие орнаменты
- 5. Горизонтальные линии
- 6. Однорядная планировка
- 7. П-образная планировка
- 8. Г-образная планировка
- 9. Освещение по периметру
- 10. Использование высоких потолков
- 11. Максимум естественного освещения
- 12. Совмещение с балконом
- 13. Совмещение с гостиной
- 14. Барная стойка
- 15. Многофункциональная мебель
- 16. Складная мебель
- 17. Подоконник в качестве стола
- 18. Скрытые полки
- 19. Цветовые акценты
- 20. Открытые полки
- 21. Фотообои с панорамой
- 22. Скандинавский стиль
- 23. Минимализм
- 24. Хай-тек
- 25. Лофт
Вытянутые кухни характерны и для старых построек, в частности «сталинок», и для новостроек. Нередко такое помещение идет еще и в комплекте с неоправданно высоким потолком, что создает эффект нахождения в купе поезда. Вот только состав рано или поздно доедет до перрона, а кухня может остаться с вами на долгие годы. И в ваших силах сделать эту комнату функциональной и уютной.
1. Светлая палитра
Светлые оттенки, как известно, зрительно увеличивают пространство, в этой гамме помещение не выглядит заставленным и тесным. Поэтому при дизайне узкой кухни можно выбрать пастельные тона, а также белый, бежевый, серебристый. Интерьер будет свежим и уютным.
2. Темная палитраутые кухни характерны и для старых построек, в частности «сталинок», и для новостроек. Нередко такое помещение идет еще и в комплекте с неоправданно высоким потолком, что создает эффект нахождения в купе поезда. Вот только состав рано или поздно доедет до перрона, а кухня может остаться с вами на долгие годы. И в ваших силах сделать эту комнату функциональной и уютной.
1. Светлая палитра
Светлые оттенки, как известно, зрительно увеличивают пространство, в этой гамме помещение не выглядит заставленным и тесным. Поэтому при дизайне узкой кухни можно выбрать пастельные тона, а также белый, бежевый, серебристый. Интерьер будет свежим и уютным.
2. Темная палитра
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Узкая длинная кухня с продуманным дизайном будет выглядеть элегантно и в темных тонах: шоколадном, синем, графитовом. Играйте с контрастами, зеркалами и балками — у вас получится.
3. Глянцевые поверхности
Зеркала, стекло и другие блестящие материалы играют важную роль в дизайне длинной кухни — они визуально увеличивают помещение. К примеру, вы можете выбрать глянцевые фасады для мебельного гарнитура, окошки на них, стол из армированного стекла, стеклянный фартук, мерцающий натяжной потолок.
4. Мелкие орнаменты
Избегайте больших изображений и крупной плитки. Выбирайте мелкие композиции, мозаику, печворк, кирпичики. Подойдут обои с узорами не более 5-6 см. Для пола можно выбрать линолеум под паркетную доску. Это сделает интерьер длинной кухни более просторным.
5. Горизонтальные линии
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Вертикальные полосы будут еще больше поднимать потолок и сужать стены. Выбирайте тонкие частые линии в горизонтальном направлении. Это могут быть обои на стенах, поперечные балки на потолке, принт на фартуке из стекла, рисунок пола.
6. Однорядная планировка
Оптимальная планировка узкой кухни — однорядная (линейная). Установите основную кухонную мебель вдоль одной из длинных стен, чтобы остался проход и место для обеденного стола.
7. П-образная планировка
На первый взгляд кажется, что незачем и без того тесное помещение загружать п-образным гарнитуром. Однако если вы пустите линию мебели по периметру, захватив окно, но оставив пространство у двери, у вас выйдет очень уютный интерьер.
8. Г-образная планировка
Вы можете пустить линию мебели вдоль стены и захватить окно в конце — получится функциональный дизайн узкой длинной кухни, так как у вас останется место для стола и холодильника (как на фото).
9. Освещение по периметру
При оформлении интерьера узкой кухни светильники лучше всего установить по периметру потолка или на стенах. Две изящные потолочные люстры смотрятся в такой комнате выразительнее, чем одна большая. Это визуально увеличивает пространство и создает комфортную атмосферу.
10. Использование высоких потолков
Высокие потолки — это плюс. Можно оборудовать антресоли и хранить там множество вещей. При этом освободится место внизу. В дизайн-проекте узкой кухни обязательно учитывайте все зоны, которые можно использовать. Ничто не мешает сделать шкафчики вплотную к потолку.
11. Максимум естественного освещения
При разработке дизайна узкой кухни с окном старайтесь ничем не загораживать источник естественного света, который всегда может придать комнате больше воздуха и простора. Выбирайте легкие шторы или тюль.
12. Совмещение с балконом
Замечательный способ расширить комнату при ремонте узкой кухни — соединить ее с балконом. Туда можно вынести обеденную или рабочую зону. Дизайн узкой кухни с балконом станет максимально функциональным.
13. Совмещение с гостиной
Если у вас есть спальня, можно объединить гостиную и кухню. Такое решение выглядит стильно и имеет свои преимущества: большое пространство, удобство при приеме гостей. Длинная узкая кухня-гостиная, где рабочая зона занимает минимум места, отличается удивительным комфортом.
14. Барная стойка
Как расставить мебель на узкой кухне? Если у вас небольшая семья, можно поставить барную стойку и обойтись без обеденного стола. Например, обустроить ее у окна. Это придаст дизайну удлиненной комнаты аккуратный и динамичный вид.
15. Многофункциональная мебель
Дизайн маленькой узкой кухни должен включать и рабочую зону, и обеденную, и места хранения. Но порой при скромной площади нельзя позволить столу быть просто столом — пусть это будет еще и тумба, где лежат столовые приборы или другая кухонная утварь.
16. Складная мебель
Складные стулья можно легко убирать в угол, чтобы готовить еду и не натыкаться при этом на них. Стол занимает много места, особенно если речь идет о дизайне узкой кухни 2 метров площади. Пусть это будет выдвижной вариант или откидной.
17. Подоконник в качестве стола
Как еще можно обустроить длинную узкую кухню? Используйте подоконник — увеличьте его и поставьте удобные стильные стулья. Получится компактная обеденная зона.
18. Скрытые полки
В дизайне узкой прямоугольной кухни важно учитывать, что должно быть достаточно мест для хранения посуды и продуктов. Используйте каждую нишу, каждые 5 см — пусть это будут скрытые полки, нестандартные выдвижные ящики. Поставьте мусорное ведро за дверцей — у вас будет всегда опрятная и не заставленная комната.
19. Цветовые акценты
Яркие и даже неоновые элементы в дизайне длинной узкой кухни (как на фото) смотрятся выразительно, добавляют динамики и делают интерьер более живым.
20. Открытые полки
Открытые полки нельзя назвать очень вместительными — на них можно установить некоторую посуду и комнатные растения. Но в интерьере узкой кухни (как на фото) они выполняют другую роль: расширяют пространство и создают уютную атмосферу.
21. Фотообои с панорамой
Красивое фотопанно с панорамным изображением придаст узкой кухне неповторимый дизайн.
22. Скандинавский стиль
Узкая длинная кухня в этом стиле дизайна интерьера смотрится безупречно — светлые тона, натуральные материалы, минимум мебели и аксессуаров.
23. Минимализм
Это также выигрышный стиль для оформления интерьера узкой кухни: простота, лаконичность в деталях, только самое необходимое.
24. Хай-тек
Стиль позволяет создать по-настоящему полезный интерьер, где все под рукой, царствуют технологии и чистота линий.
25. Лофт
Это идеальный стиль для узкой кухни, объединенной с гостиной. Контрасты, грубая отделка стен, интересное зонирование — должен получиться шикарный ультрасовременный интерьер.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники