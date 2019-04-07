Кухня в стиле прованс: 13 идей, которые точно стоит перенять у французов

В России стиль прованс довольно популярен, у нас он ассоциируется с летними беззаботными днями. И все потому, что под влиянием именно этого фактора он развивался у себя на родине — в юго-восточной Франции.

В Сети можно найти огромное количество рекомендаций о том, как оформить интерьер кухни в стиле прованс. Но дизайнеры ReRooms решили обратиться к первоисточникам и узнать, как выглядят кухни в стиле прованс в современных домах и квартирах во Франции и что говорят об этом направлении в оформлении интерьеров сами французы.

Благодаря коллегам из местного издания DÉCO нам удалось узнать немало интересных идей, которыми мы сейчас поделимся с вами.

1. Два доминирующих цвета

В странах, где получил распространение прованс, нередко встречаются однотонные интерьеры. Сами французы любят выбирать два доминирующих цвета и играют на их контрасте. Обычно это светлые тона вроде желтого или бежевого, но встречаются и глубокие синие, темно-коричневые оттенки.

На фото — кухня в стиле прованс, типичная для Франции. За основу были взяты желтый и бежевый (также типичная цветовая гамма).

Фото: pic.deco.fr



Обратите внимание на интересные дизайнерские решения:

кухонный гарнитур в стиле прованс отражает контрастный оттенок — узоры на изначально однотонных бежевых шкафах тоже подчеркнуты желтой краской;

вытяжка над плитой скрыта от взора в едва заметной нише, а духовой шкаф практически растворился в общей цветовой гамме — интерьеры кухни в стиле прованс приветствуют такие решения, ведь в противном случае эта бытовая техника внесла бы в нотки модернизма и кухня не выглядела бы так аутентично.

2. Цвет красного кирпичаltr">В России стиль прованс довольно популярен, у нас он ассоциируется с летними беззаботными днями. И все потому, что под влиянием именно этого фактора он развивался у себя на родине — в юго-восточной Франции.

В Сети можно найти огромное количество рекомендаций о том, как оформить интерьер кухни в стиле прованс. Но дизайнеры ReRooms решили обратиться к первоисточникам и узнать, как выглядят кухни в стиле прованс в современных домах и квартирах во Франции и что говорят об этом направлении в оформлении интерьеров сами французы.

Благодаря коллегам из местного издания DÉCO нам удалось узнать немало интересных идей, которыми мы сейчас поделимся с вами.

1. Два доминирующих цвета

В странах, где получил распространение прованс, нередко встречаются однотонные интерьеры. Сами французы любят выбирать два доминирующих цвета и играют на их контрасте. Обычно это светлые тона вроде желтого или бежевого, но встречаются и глубокие синие, темно-коричневые оттенки.

На фото — кухня в стиле прованс, типичная для Франции. За основу были взяты желтый и бежевый (также типичная цветовая гамма).

Фото: pic.deco.fr



Обратите внимание на интересные дизайнерские решения:

кухонный гарнитур в стиле прованс отражает контрастный оттенок — узоры на изначально однотонных бежевых шкафах тоже подчеркнуты желтой краской;

вытяжка над плитой скрыта от взора в едва заметной нише, а духовой шкаф практически растворился в общей цветовой гамме — интерьеры кухни в стиле прованс приветствуют такие решения, ведь в противном случае эта бытовая техника внесла бы в нотки модернизма и кухня не выглядела бы так аутентично.

2. Цвет красного кирпича