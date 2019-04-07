Кухня в стиле прованс: 13 идей, которые точно стоит перенять у французов

Рассказываем и показываем, как оформить кухню в стиле прованс и чем он живет сегодня на родине — во Франции.
- 1. Два доминирующих цвета
- 2. Цвет красного кирпича
- Фото: pic.deco.fr 3. Ближе к земле
- 4. Натуральный камень
- Фото: pic.deco.fr 5. Игра с материалами
- Фото: pic.deco.fr 6. Акцент на винтажность
- 7. Желто-зеленая гамма
- 8. Яркая плитка
- 9. Керамика
- 10. Аутентичные аксессуары
- 11. Крючки для посуды на стенах
- 12. Большой стол для всей семьи
- 13. Полевые цветы
- Стиль прованс в интерьере кухни: 15 фото
- Кухонный гарнитур прованс: фото от производителей в России
В России стиль прованс довольно популярен, у нас он ассоциируется с летними беззаботными днями. И все потому, что под влиянием именно этого фактора он развивался у себя на родине — в юго-восточной Франции.
В Сети можно найти огромное количество рекомендаций о том, как оформить интерьер кухни в стиле прованс. Но дизайнеры ReRooms решили обратиться к первоисточникам и узнать, как выглядят кухни в стиле прованс в современных домах и квартирах во Франции и что говорят об этом направлении в оформлении интерьеров сами французы.
Благодаря коллегам из местного издания DÉCO нам удалось узнать немало интересных идей, которыми мы сейчас поделимся с вами.
1. Два доминирующих цвета
В странах, где получил распространение прованс, нередко встречаются однотонные интерьеры. Сами французы любят выбирать два доминирующих цвета и играют на их контрасте. Обычно это светлые тона вроде желтого или бежевого, но встречаются и глубокие синие, темно-коричневые оттенки.
На фото — кухня в стиле прованс, типичная для Франции. За основу были взяты желтый и бежевый (также типичная цветовая гамма).
Обратите внимание на интересные дизайнерские решения:
кухонный гарнитур в стиле прованс отражает контрастный оттенок — узоры на изначально однотонных бежевых шкафах тоже подчеркнуты желтой краской;
вытяжка над плитой скрыта от взора в едва заметной нише, а духовой шкаф практически растворился в общей цветовой гамме — интерьеры кухни в стиле прованс приветствуют такие решения, ведь в противном случае эта бытовая техника внесла бы в нотки модернизма и кухня не выглядела бы так аутентично.
2. Цвет красного кирпичаltr">В России стиль прованс довольно популярен, у нас он ассоциируется с летними беззаботными днями. И все потому, что под влиянием именно этого фактора он развивался у себя на родине — в юго-восточной Франции.
В Сети можно найти огромное количество рекомендаций о том, как оформить интерьер кухни в стиле прованс. Но дизайнеры ReRooms решили обратиться к первоисточникам и узнать, как выглядят кухни в стиле прованс в современных домах и квартирах во Франции и что говорят об этом направлении в оформлении интерьеров сами французы.
Благодаря коллегам из местного издания DÉCO нам удалось узнать немало интересных идей, которыми мы сейчас поделимся с вами.
1. Два доминирующих цвета
В странах, где получил распространение прованс, нередко встречаются однотонные интерьеры. Сами французы любят выбирать два доминирующих цвета и играют на их контрасте. Обычно это светлые тона вроде желтого или бежевого, но встречаются и глубокие синие, темно-коричневые оттенки.
На фото — кухня в стиле прованс, типичная для Франции. За основу были взяты желтый и бежевый (также типичная цветовая гамма).
Обратите внимание на интересные дизайнерские решения:
кухонный гарнитур в стиле прованс отражает контрастный оттенок — узоры на изначально однотонных бежевых шкафах тоже подчеркнуты желтой краской;
вытяжка над плитой скрыта от взора в едва заметной нише, а духовой шкаф практически растворился в общей цветовой гамме — интерьеры кухни в стиле прованс приветствуют такие решения, ведь в противном случае эта бытовая техника внесла бы в нотки модернизма и кухня не выглядела бы так аутентично.
2. Цвет красного кирпича
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Еще одно типичное для Франции решение — винтажная кухонная мебель в стиле прованс цвета красного камня либо современные модели под старину. Интерьер дополняют опять же желтые узоры.
3. Ближе к земле
На юге Франции частных домов больше, чем квартир. И кухня во многих таких домах имеет выход во двор, который виден из помещения сквозь панорамные окна и стеклянные двери. В таких ситуациях французы любят расставить в интерьере коричневатые оттенки, близкие к цвету почвы. Например, вот так:
Обратите внимание на напольное покрытие: плитка в основном оттенке контрастирует с белой, а шахматный порядок ее выкладки — типичный для французских кухонь в стиле прованс.
Для городской квартиры этот лайфхак вряд ли актуален, а вот в загородном доме он будет весьма уместен.
4. Натуральный камень
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Во Франции дизайн кухни в стиле прованс — это не обязательно деревенские мотивы. На первый взгляд, такая кухня к провансу не имеет никакого отношения: она оборудована современными бытовыми приборами, которые никто даже не пытался куда-нибудь спрятать. Это скорее кухня в стиле современный прованс с правильно дозированными отсылками к классике. Однако обратите внимание на обеденную зону — столешница из натурального необработанного камня и плетеные стулья говорят сами за себя.
5. Игра с материалами
Еще одна кухня в прованском стиле, которая больше напоминает модернизм. Обратите внимание на деревянные аксессуары, столешницы из натурального камня и кованые стулья — с ними помещение выглядит по-провански теплым и уютным.
6. Акцент на винтажность
Некоторые французы углубляются в винтажную тематику: для кухни подбираются винтажные кухонные шкафы в стиле прованс, мраморная раковина, декорации и посуда под старину. Этот пример интересен еще и дизайнерским решением в отношении холодильника: он встроен в стену и отделан под шкаф.
7. Желто-зеленая гамма
На земле оливковых деревьев торжество желто-зеленых оттенков, конечно же, находит свое место и на кухне. В этом случае гарнитур выкрашен в желтый цвет с оливковыми узорами, а белые стены и серые каркасные балки призваны разгрузить пространство.
8. Яркая плитка
Французы считают яркую плитку одним из столпов стиля прованс на кухне. Подойдет, например, оранжевая: ею можно отделать фартук и даже столешницу.
9. Керамика
Для стиля прованс характерны расписные керамические тарелки, которыми украшены стены и полки. Французы такими решениями пользуются весьма активно.
10. Аутентичные аксессуары
Французские дизайнеры интерьеров любят экспериментировать с необычными аксессуарами. Считается, что такие решения, как кованая птичья клетка или массивный подсвечник, позволят добиться аутентичного результата. Поспорить с этим сложно — первое впечатление от такой кухни точно будет ярким.
11. Крючки для посуды на стенах
Прованс приветствует стены в теплых цветах, в числе фаворитов — желтые и оранжевые оттенки. На таких стенах можно разместить крючки для массивных медных и алюминиевых сковородок. Крючки подчеркнут общую цветовую гамму.
12. Большой стол для всей семьи
В Провансе кухня — это всегда семейная, дружелюбная обстановка. Поэтому в классическом варианте это кухня-столовая в стиле прованс: на фото мы видим огромный обеденный стол. Лучше всего подойдет деревянный под старину.
13. Полевые цветы
В интерьер кухни в стиле прованс отлично впишется старинная керамическая ваза с полевыми цветами. В кухне на фото было принято решение в пользу небольшого керамического кувшина, и это неспроста: белая кухня в стиле прованс особенно приветствует растения. Они играют роль цветовых акцентов и помогают создать атмосферу того самого Прованса, который мы так хотим повторить у себя на кухне.
ReRooms собрал для вашего вдохновения несколько галерей с фотографиями современных прованских кухонь, чтобы вы могли детальнее рассмотреть интерьеры и варианты оформления мебели.И напоследок:
Стиль прованс в интерьере кухни: 15 фото
Кухонный гарнитур прованс: фото от производителей в России
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