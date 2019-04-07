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Кухня в стиле прованс: 13 идей, которые точно стоит перенять у французов


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Рассказываем и показываем, как оформить кухню в стиле прованс и чем он живет сегодня на родине — во Франции.

Содержание

В России стиль прованс довольно популярен, у нас он ассоциируется с летними беззаботными днями. И все потому, что под влиянием именно этого фактора он развивался у себя на родине — в юго-восточной Франции.

В Сети можно найти огромное количество рекомендаций о том, как оформить интерьер кухни в стиле прованс. Но дизайнеры ReRooms решили обратиться к первоисточникам и узнать, как выглядят кухни в стиле прованс в современных домах и квартирах во Франции и что говорят об этом направлении в оформлении интерьеров сами французы.

Благодаря коллегам из местного издания DÉCO нам удалось узнать немало интересных идей, которыми мы сейчас поделимся с вами.

1. Два доминирующих цвета

В странах, где получил распространение прованс, нередко встречаются однотонные интерьеры. Сами французы любят выбирать два доминирующих цвета и играют на их контрасте. Обычно это светлые тона вроде желтого или бежевого, но встречаются и глубокие синие, темно-коричневые оттенки.

На фото — кухня в стиле прованс, типичная для Франции. За основу были взяты желтый и бежевый (также типичная цветовая гамма).

Фото № 1: Кухня в стиле прованс: 13 идей, которые точно стоит перенять у французовФото: pic.deco.fr

 Обратите внимание на интересные дизайнерские решения:

  • кухонный гарнитур в стиле прованс отражает контрастный оттенок — узоры на изначально однотонных бежевых шкафах тоже подчеркнуты желтой краской;

  • вытяжка над плитой скрыта от взора в едва заметной нише, а духовой шкаф практически растворился в общей цветовой гамме — интерьеры кухни в стиле прованс приветствуют такие решения, ведь в противном случае эта бытовая техника внесла бы в нотки модернизма и кухня не выглядела бы так аутентично.

2. Цвет красного кирпичаltr">В России стиль прованс довольно популярен, у нас он ассоциируется с летними беззаботными днями. И все потому, что под влиянием именно этого фактора он развивался у себя на родине — в юго-восточной Франции.

В Сети можно найти огромное количество рекомендаций о том, как оформить интерьер кухни в стиле прованс. Но дизайнеры ReRooms решили обратиться к первоисточникам и узнать, как выглядят кухни в стиле прованс в современных домах и квартирах во Франции и что говорят об этом направлении в оформлении интерьеров сами французы.

Благодаря коллегам из местного издания DÉCO нам удалось узнать немало интересных идей, которыми мы сейчас поделимся с вами.

1. Два доминирующих цвета

В странах, где получил распространение прованс, нередко встречаются однотонные интерьеры. Сами французы любят выбирать два доминирующих цвета и играют на их контрасте. Обычно это светлые тона вроде желтого или бежевого, но встречаются и глубокие синие, темно-коричневые оттенки.

На фото — кухня в стиле прованс, типичная для Франции. За основу были взяты желтый и бежевый (также типичная цветовая гамма).

Фото № 1: Кухня в стиле прованс: 13 идей, которые точно стоит перенять у французовФото: pic.deco.fr

 Обратите внимание на интересные дизайнерские решения:

  • кухонный гарнитур в стиле прованс отражает контрастный оттенок — узоры на изначально однотонных бежевых шкафах тоже подчеркнуты желтой краской;

  • вытяжка над плитой скрыта от взора в едва заметной нише, а духовой шкаф практически растворился в общей цветовой гамме — интерьеры кухни в стиле прованс приветствуют такие решения, ведь в противном случае эта бытовая техника внесла бы в нотки модернизма и кухня не выглядела бы так аутентично.

2. Цвет красного кирпича

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Еще одно типичное для Франции решение — винтажная кухонная мебель в стиле прованс цвета красного камня либо современные модели под старину. Интерьер дополняют опять же желтые узоры.

Фото № 2: Кухня в стиле прованс: 13 идей, которые точно стоит перенять у французовФото: pic.deco.fr

 3. Ближе к земле

На юге Франции частных домов больше, чем квартир. И кухня во многих таких домах имеет выход во двор, который виден из помещения сквозь панорамные окна и стеклянные двери. В таких ситуациях французы любят расставить в интерьере коричневатые оттенки, близкие к цвету почвы. Например, вот так:

Фото № 3: Кухня в стиле прованс: 13 идей, которые точно стоит перенять у французовФото: pic.deco.fr

 Обратите внимание на напольное покрытие: плитка в основном оттенке контрастирует с белой, а шахматный порядок ее выкладки — типичный для французских кухонь в стиле прованс.

Для городской квартиры этот лайфхак вряд ли актуален, а вот в загородном доме он будет весьма уместен.

4. Натуральный камень

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Во Франции дизайн кухни в стиле прованс — это не обязательно деревенские мотивы. На первый взгляд, такая кухня к провансу не имеет никакого отношения: она оборудована современными бытовыми приборами, которые никто даже не пытался куда-нибудь спрятать. Это скорее кухня в стиле современный прованс с правильно дозированными отсылками к классике. Однако обратите внимание на обеденную зону — столешница из натурального необработанного камня и плетеные стулья говорят сами за себя.

Фото № 4: Кухня в стиле прованс: 13 идей, которые точно стоит перенять у французовФото: pic.deco.fr

 5.  Игра с материалами

Еще одна кухня в прованском стиле, которая больше напоминает модернизм. Обратите внимание на деревянные аксессуары, столешницы из натурального камня и кованые стулья — с ними помещение выглядит по-провански теплым и уютным.

Фото № 5: Кухня в стиле прованс: 13 идей, которые точно стоит перенять у французовФото: pic.deco.fr

 6. Акцент на винтажность

Некоторые французы углубляются в винтажную тематику: для кухни подбираются винтажные кухонные шкафы в стиле прованс, мраморная раковина, декорации и посуда под старину. Этот пример интересен еще и дизайнерским решением в отношении холодильника: он встроен в стену и отделан под шкаф.

Фото № 6: Кухня в стиле прованс: 13 идей, которые точно стоит перенять у французовФото: pic.deco.fr

 

7. Желто-зеленая гамма

На земле оливковых деревьев торжество желто-зеленых оттенков, конечно же, находит свое место и на кухне. В этом случае гарнитур выкрашен в желтый цвет с оливковыми узорами, а белые стены и серые каркасные балки призваны разгрузить пространство.

Фото № 7: Кухня в стиле прованс: 13 идей, которые точно стоит перенять у французовФото: pic.deco.fr

 

8. Яркая плитка

Французы считают яркую плитку одним из столпов стиля прованс на кухне. Подойдет, например, оранжевая: ею можно отделать фартук и даже столешницу.

Фото № 8: Кухня в стиле прованс: 13 идей, которые точно стоит перенять у французовФото: pic.deco.fr

 

9. Керамика

Для стиля прованс характерны расписные керамические тарелки, которыми украшены стены и полки. Французы такими решениями пользуются весьма активно.

Фото № 9: Кухня в стиле прованс: 13 идей, которые точно стоит перенять у французовФото: pic.deco.fr

 

10. Аутентичные аксессуары

Французские дизайнеры интерьеров любят экспериментировать с необычными аксессуарами. Считается, что такие решения, как кованая птичья клетка или массивный подсвечник, позволят добиться аутентичного результата. Поспорить с этим сложно — первое впечатление от такой кухни точно будет ярким.

Фото № 10: Кухня в стиле прованс: 13 идей, которые точно стоит перенять у французовФото: pic.deco.fr

 

11. Крючки для посуды на стенах

Прованс приветствует стены в теплых цветах, в числе фаворитов — желтые и оранжевые оттенки. На таких стенах можно разместить крючки для массивных медных и алюминиевых сковородок. Крючки подчеркнут общую цветовую гамму.

Фото № 11: Кухня в стиле прованс: 13 идей, которые точно стоит перенять у французовФото: homebunch.com

 

12. Большой стол для всей семьи

В Провансе кухня — это всегда семейная, дружелюбная обстановка. Поэтому в классическом варианте это кухня-столовая в стиле прованс: на фото мы видим огромный обеденный стол. Лучше всего подойдет деревянный под старину.

Фото № 12: Кухня в стиле прованс: 13 идей, которые точно стоит перенять у французовФото: pic.deco.fr

 

13. Полевые цветы

В интерьер кухни в стиле прованс отлично впишется старинная керамическая ваза с полевыми цветами. В кухне на фото было принято решение в пользу небольшого керамического кувшина, и это неспроста: белая кухня в стиле прованс особенно приветствует растения. Они играют роль цветовых акцентов и помогают создать атмосферу того самого Прованса, который мы так хотим повторить у себя на кухне.

Фото № 13: Кухня в стиле прованс: 13 идей, которые точно стоит перенять у французовФото: pic.deco.fr

 И напоследок: ReRooms собрал для вашего вдохновения несколько галерей с фотографиями современных прованских кухонь, чтобы вы могли детальнее рассмотреть интерьеры и варианты оформления мебели.

Стиль прованс в интерьере кухни: 15 фото

Фото: yoshichou.info
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Фото: yoshichou.info
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Фото: vieuxchene.fr
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Фото: homedesignideas.xyz
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Фото: ledscs.com
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Фото: yoshichou.info
6/15
Фото: maisoncreative.com
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Фото: 18h39.fr
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Фото: 18h39.fr
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Фото: atelierboisetdeco.com
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Фото: salsaschools.info
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Фото: puchi-kura.com
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Фото: casanaute.com
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Фото: morgansladephotography.com
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Фото: leuck.fr
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Кухонный гарнитур прованс: фото от производителей в России

Фото: alpinamebel-tmn.ru
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Фото: mebhome.ru
2/11
Фото: mebhome.ru
3/11
Фото: mebhome.ru
4/11
Фото: mebhome.ru
5/11
Фото: kosmosmebel.ru
6/11
Фото: kosmosmebel.ru
7/11
Фото: kosmosmebel.ru
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Фото: mebel169.ru
9/11
Фото: mebelspb.su
10/11
Фото: franmebel.ru
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#дизайн#прованс#Стиль#Интерьер#Кухня#Декор
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