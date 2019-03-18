Бархат в интерьере: 25 модных идей

Думаете, бархат устарел и больше не в моде? Опровергаем это и показываем красивые современные интерьеры с использованием этого материала.
Бархат — эстетичный и очень приятный на ощупь материал. На какое-то время он вышел из обихода, но не так давно вернулся в интерьеры. И этим надо пользоваться, ведь бархат может разнообразить и улучшить облик любой комнаты.
Сегодня мы покажем вам 25 идей его использования в квартире.
Диваны
Можно поставить в комнату диван в бархатной обивке. Он будет смотреться оригинальнее обычного тканевого и даже кожаного. На нем будет очень приятно отдыхать. И поставьте над этим диваном отдельную лампу — под разным светом бархат умеет слегка менять свой цвет.
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Совместите бордовый бархатный диван с темными зелеными обоями, чтобы в гостиной воцарилась спокойная и одновременно роскошная обстановка в приглушенных цветах. Но используйте бордовый только в большом помещении, ведь за счет глубины цвета темный бархат визуально съедает и сужает пространство.
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Бархат отлично сочетается с меховыми и ворсистыми материалами — особенно если подобрать правильную палитру. Посмотрите, как стильно выглядит темно-серый бархатный диван в сочетании с белым ковром из ворса.
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Отличная идея — совмещать яркую бархатную мебель с тканевой из более простых материалов. Дизайн комнаты станет более уютным благодаря обилию мягкой материи. А бархат будет ярко выделяться на фоне остальной меблировки, добавляя интерьеру пестроты.
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Бархат сочетается с кружевной тканью и декором. Это экономичный вариант, чтобы не тратить деньги на более дорогие материалы, близкие бархату. К тому же кружево внесет в интерьер простоту и домашний уют, а бархатная мебель добавит свою изюминку.
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Кресла и пуфы
Преимущество бархатного кресла перед диваном: благодаря небольшому размеру оно не сильно съедает пространство и не притягивает к себе все внимание. Хотя все равно может стать главным ярким акцентом светлого интерьера, если выбрать насыщенную расцветку.
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Можно вписать бархатное кресло в интерьер, не выделяя его. Для этого подберите подходящий цвет для той зоны, где хотите его поставить. Темно-серая обивка не будет привлекать много внимания, однако все равно добавит гостиной роскоши — даже если она оформлена в современном дизайне.
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Кстати, бархатное кресло будет неплохо смотреться не только в гостиной, но и в просторной спальне. Особенно если разместить его на ворсистом ковре и рядом с лампой, чтобы материал красиво переливался под искусственным освещением.
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Наряду с креслом можно использовать бархатный пуф или банкетку. Причем не только для сидения, но и как столик — получится оригинальная композиция, которая украсит интерьер. Подберите пестрый материал, например желтый, чтобы максимально выделить этот уютный уголок гостиной или спальни.
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Бархат прекрасно контрастирует с лофтовым оформлением. Получается очень яркая эклектика, на фоне которой одинаково пестро выделяется и изысканный блестящий материал, и грубоватость бывших производственных помещений.
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Продолговатая оттоманка из бархата хорошо впишется в классическую прихожую, особенно в сочетании с ворсистым ковром схожего оттенка. Она сыграет роль декоративной детали, которая не занимает много места и при этом подчеркивает богатство и изящество интерьера.
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Для современного комбинированного интерьера, эклектики или китча подберите аккуратный пуфик яркого цвета, чтобы бархатная поверхность сочеталась с деревянным или золотым основанием. Это усилит общий контраст.
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Стулья
Стулья с бархатной обивкой тоже в моде. Их можно поставить в столовой или даже на кухне, добавив интерьеру немного шарма и изящества. Дизайн комнаты не обязан быть классическим — бархат вписывается и в современный интерьер. Если фон светлый, подберите яркие цвета цвета стульев, чтобы они служили акцентами.
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В столовой зоне можно поставить целую компанию стульев с бархатной обивкой. И совместить их с минималистичным деревянным оформлением и богатой люстрой, чтобы получить контрастный эклектичный интерьер — как на фото ниже.
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Использовать бархатные предметы интерьера можно даже в черно-белой современной гостиной — опять же для получения пестрых акцентов. К примеру, поставьте в такую комнату стулья в розовых чехлах из бархата: они внесут яркость, но при этом не сделают обстановку слишком эксцентричной.
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Шторы
Шторы из бархата — очень массивные, не пропускают свет и даже звук, зато красиво переливаются на солнце и создают оригинальный интерьер. Для квартиры в современном дизайне подойдут более холодные и необычные тона — например аквамариновые, как на фото ниже.
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Для более строгого интерьера можно подобрать однотонные шторы. Он не будут выделяться цветом, но все равно станут заметны благодаря характерному блеску. Так что бархат в любом случае не потеряется на фоне общего интерьера.
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Вы можете подбирать шторы из бархата того же цвета, что и стены в комнате. Материал все равно будет выделяться на фоне обоев или краски, а палитра гостиной станет более насыщенной и яркой.
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Подушки
Если бархат вам в новинку, начните с небольших предметов из этого материала. На ярком диване красиво смотрятся бархатные подушки разных цветов. Бархат блестит на свету и легко добавит ярких акцентов в гостиную, присутствуя даже в малом количестве.
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Для более пышного и экстравагантного дизайна комнаты подойдет сочетание подушек в бархатных и меховых чехлах. Напомним, что эти материалы крепко дружат друг с другом в одном интерьере.
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Композицию из бархатных подушек можно превратить в один большой яркий акцент гостиной. Особенно если комната белая и очень светлая — в ней может отлично смотреться разноцветный текстильный декор, который будет блестеть на свету и менять свой оттенок.
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Скатерти
Бархатные скатерти, вроде бы устаревшие, неплохо впишутся в современный интерьер в роли украшения или функционального декора. Посмотрите, как на нижнем фото ярко-оранжевая скатерть из бархата сочетается с белой отделкой и модной черной посудой.
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Пледы и постельное белье для спальни
Важнейший элемент спальни — кровать. Поэтому бархат логично использовать именно на ней, чтобы материал был максимально заметен. Например, в виде большого пледа или покрывала. Дополнить декор можно чехлами для подушек.
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Бархатное покрывало на кровати может дополнительно насыщать цветовую палитру спальни. Если стены выполнены в бледно-зеленой отделке, чтобы интерьер был спокойным, добавьте насыщенный зеленый плед из бархата. Он визуально сделает ярче всю комнату, при этом не нарушив общую гармонию.
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Красное бархатное покрывало тоже сделает интерьер пестрее, причем даже сдержанный и строгий — в сочетании серых и бежевых оттенков. Выбирайте его, если хотите создать очень яркий акцент, который отразится на всей спальне.
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Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники