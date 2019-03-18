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Бархат в интерьере: 25 модных идей


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Думаете, бархат устарел и больше не в моде? Опровергаем это и показываем красивые современные интерьеры с использованием этого материала.

Содержание

Бархат — эстетичный и очень приятный на ощупь материал. На какое-то время он вышел из обихода, но не так давно вернулся в интерьеры. И этим надо пользоваться, ведь бархат может разнообразить и улучшить облик любой комнаты.

Сегодня мы покажем вам 25 идей его использования в квартире.

Диваны

Можно поставить в комнату диван в бархатной обивке. Он будет смотреться оригинальнее обычного тканевого и даже кожаного. На нем будет очень приятно отдыхать. И поставьте над этим диваном отдельную лампу — под разным светом бархат умеет слегка менять свой цвет.

Фото № 1: Бархат в интерьере: 25 модных идей

Фото: lovemedophotography.com

Фото № 2: Бархат в интерьере: 25 модных идей
Диван «Плиди Ocean»
38 990 руб.*
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*Цена может измениться

Совместите бордовый бархатный диван с темными зелеными обоями, чтобы в гостиной воцарилась спокойная и одновременно роскошная обстановка в приглушенных цветах. Но используйте бордовый только в большом помещении, ведь за счет глубины цвета темный бархат визуально съедает и сужает пространство.

Фото: upholsteryfabrics.eu

Фото № 3: Бархат в интерьере: 25 модных идей
Диван угловой «Манхэттен Velvet Crimson»
30 990 руб.*
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*Цена может измениться

Бархат отлично сочетается с меховыми и ворсистыми материалами — особенно если подобрать правильную палитру. Посмотрите, как стильно выглядит темно-серый бархатный диван в сочетании с белым ковром из ворса.

Фото: onefinestay.com

Фото № 4: Бархат в интерьере: 25 модных идей
Диван Garda Decor
122 990 руб.*
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*Цена может измениться

Отличная идея — совмещать яркую бархатную мебель с тканевой из более простых материалов. Дизайн комнаты станет более уютным благодаря обилию мягкой материи. А бархат будет ярко выделяться на фоне остальной меблировки, добавляя интерьеру пестроты.

Фото: architecturaldigest.com

Фото № 5: Бархат в интерьере: 25 модных идей
Розовый диван Chester
48 200 руб.*
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*Цена может измениться

Бархат сочетается с кружевной тканью и декором. Это экономичный вариант, чтобы не тратить деньги на более дорогие материалы, близкие бархату. К тому же кружево внесет в интерьер простоту и домашний уют, а бархатная мебель добавит свою изюминку.

Фото: modsy.com

Фото № 6: Бархат в интерьере: 25 модных идей
Диван угловой «Динс Velvet Yellow»
39 990 руб.*
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*Цена может измениться

Кресла и пуфы

Преимущество бархатного кресла перед диваном: благодаря небольшому размеру оно не сильно съедает пространство и не притягивает к себе все внимание. Хотя все равно может стать главным ярким акцентом светлого интерьера, если выбрать насыщенную расцветку.

Фото: focusonfurniture.com.au

Фото № 7: Бархат в интерьере: 25 модных идей
Кресло синее (с подушкой)
29 920 руб.*
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*Цена может измениться

Можно вписать бархатное кресло в интерьер, не выделяя его. Для этого подберите подходящий цвет для той зоны, где хотите его поставить. Темно-серая обивка не будет привлекать много внимания, однако все равно добавит гостиной роскоши — даже если она оформлена в современном дизайне.

Фото: thedesignhunter.com.au

Фото № 8: Бархат в интерьере: 25 модных идей
Кресло на металлическом каркасе темно-серое
61 710 руб.*
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*Цена может измениться

Кстати, бархатное кресло будет неплохо смотреться не только в гостиной, но и в просторной спальне. Особенно если разместить его на ворсистом ковре и рядом с лампой, чтобы материал красиво переливался под искусственным освещением.

Фото: modernchairs.eu

Фото № 9: Бархат в интерьере: 25 модных идей
Круглое лаунж кресло «Зефир»
45 800 руб.*
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*Цена может измениться

Наряду с креслом можно использовать бархатный пуф или банкетку. Причем не только для сидения, но и как столик — получится оригинальная композиция, которая украсит интерьер. Подберите пестрый материал, например желтый, чтобы максимально выделить этот уютный уголок гостиной или спальни.

Фото: melanielissackinteriors.com

Фото № 10: Бархат в интерьере: 25 модных идей
Каминное кресло с банкеткой «Торн»
24 600 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Бархат прекрасно контрастирует с лофтовым оформлением. Получается очень яркая эклектика, на фоне которой одинаково пестро выделяется и изысканный блестящий материал, и грубоватость бывших производственных помещений.

Фото: hgtv.com

 Кресло «Бенилюкс», серо-голубой бархат

Продолговатая оттоманка из бархата хорошо впишется в классическую прихожую, особенно в сочетании с ворсистым ковром схожего оттенка. Она сыграет роль декоративной детали, которая не занимает много места и при этом подчеркивает богатство и изящество интерьера.

Фото № 11: Бархат в интерьере: 25 модных идей

Фото: buzzfeed.com

Фото № 12: Бархат в интерьере: 25 модных идей
Банкетка оттоманка бархатная
22 850 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Для современного комбинированного интерьера, эклектики или китча подберите аккуратный пуфик яркого цвета, чтобы бархатная поверхность сочеталась с деревянным или золотым основанием. Это усилит общий контраст.

Фото: emfurn.com

Фото № 13: Бархат в интерьере: 25 модных идей
Пуф ELEGANCE RED
14 989 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Стулья

Стулья с бархатной обивкой тоже в моде. Их можно поставить в столовой или даже на кухне, добавив интерьеру немного шарма и изящества. Дизайн комнаты не обязан быть классическим — бархат вписывается и в современный интерьер. Если фон светлый, подберите яркие цвета цвета стульев, чтобы они служили акцентами.

Фото: kraftandcarat.com

Фото № 14: Бархат в интерьере: 25 модных идей
Синий бархатный стул MYSTERE CC0855J25
14 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться

В столовой зоне можно поставить целую компанию стульев с бархатной обивкой. И совместить их с минималистичным деревянным оформлением и богатой люстрой, чтобы получить контрастный эклектичный интерьер — как на фото ниже.

Фото: stylelovely.com

Фото № 15: Бархат в интерьере: 25 модных идей
Стул LISSY темно-зеленый
11 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Использовать бархатные предметы интерьера можно даже в черно-белой современной гостиной — опять же для получения пестрых акцентов. К примеру, поставьте в такую комнату стулья в розовых чехлах из бархата: они внесут яркость, но при этом не сделают обстановку слишком эксцентричной.

Фото: glitterinc.com

Фото № 16: Бархат в интерьере: 25 модных идей
Стул MARTIN розовый бархат + латунь
15 500 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Шторы

Шторы из бархата — очень массивные, не пропускают свет и даже звук, зато красиво переливаются на солнце и создают оригинальный интерьер. Для квартиры в современном дизайне подойдут более холодные и необычные тона — например аквамариновые, как на фото ниже.

Фото: weekdaycarnival.blogspot.com

Фото № 17: Бархат в интерьере: 25 модных идей
Бархатные шторы
5 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Для более строгого интерьера можно подобрать однотонные шторы. Он не будут выделяться цветом, но все равно станут заметны благодаря характерному блеску. Так что бархат в любом случае не потеряется на фоне общего интерьера.

Фото: therange.co.uk

Фото № 18: Бархат в интерьере: 25 модных идей
Шторы «Бархатная роскошь»
4 399 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Вы можете подбирать шторы из бархата того же цвета, что и стены в комнате. Материал все равно будет выделяться на фоне обоев или краски, а палитра гостиной станет более насыщенной и яркой.

Фото: formulasdaimaginacao.blogspot.com

Фото № 19: Бархат в интерьере: 25 модных идей
Бархатные портьеры на подкладке Dana Panorama
113 008 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Подушки

Если бархат вам в новинку, начните с небольших предметов из этого материала. На ярком диване красиво смотрятся бархатные подушки разных цветов. Бархат блестит на свету и легко добавит ярких акцентов в гостиную, присутствуя даже в малом количестве.

Фото: anthropologie.com

Фото № 20: Бархат в интерьере: 25 модных идей
Бархатный чехол на подушку
599 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Для более пышного и экстравагантного дизайна комнаты подойдет сочетание подушек в бархатных и меховых чехлах. Напомним, что эти материалы крепко дружат друг с другом в одном интерьере.

Фото: simplycushions.com.au

Фото № 21: Бархат в интерьере: 25 модных идей
Чехол на подушку бархатный «Хвойное утро»
1 592 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Композицию из бархатных подушек можно превратить в один большой яркий акцент гостиной. Особенно если комната белая и очень светлая — в ней может отлично смотреться разноцветный текстильный декор, который будет блестеть на свету и менять свой оттенок.

Фото: luxe39.com

Фото № 22: Бархат в интерьере: 25 модных идей
Однотонный бархатный чехол для декоративной подушки
1 399 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Скатерти

Бархатные скатерти, вроде бы устаревшие, неплохо впишутся в современный интерьер в роли украшения или функционального декора. Посмотрите, как на нижнем фото ярко-оранжевая скатерть из бархата сочетается с белой отделкой и модной черной посудой.

Фото: homestolove.co.nz

Фото № 23: Бархат в интерьере: 25 модных идей
Бархат шелковый
2 400 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Пледы и постельное белье для спальни

Важнейший элемент спальни — кровать. Поэтому бархат логично использовать именно на ней, чтобы материал был максимально заметен. Например, в виде большого пледа или покрывала. Дополнить декор можно чехлами для подушек.

Фото: urbanoutfitters.com

Фото № 24: Бархат в интерьере: 25 модных идей
Бархатное покрывало
6 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Бархатное покрывало на кровати может дополнительно насыщать цветовую палитру спальни. Если стены выполнены в бледно-зеленой отделке, чтобы интерьер был спокойным, добавьте насыщенный зеленый плед из бархата. Он визуально сделает ярче всю комнату, при этом не нарушив общую гармонию.

Фото: raaschaos.com

Фото № 25: Бархат в интерьере: 25 модных идей
Покрывало «Sofi de Marko Галаксия» (изумруд), 240 x 260 см
9 430 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Красное бархатное покрывало тоже сделает интерьер пестрее, причем даже сдержанный и строгий — в сочетании серых и бежевых оттенков. Выбирайте его, если хотите создать очень яркий акцент, который отразится на всей спальне.

Фото: heals.com

Покрывало стеганое бархатное «Хвойное утро» бордового цвета, 250 х 270 см
23 900 руб.*
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*Цена может измениться

#дизайн#Интерьер#бархат
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