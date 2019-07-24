Компактная мебель для маленькой кухни: 15 вариантов

На кухне обязательно должно быть все необходимое для ее полноценного использования: минимальный набор техники в виде плиты, микроволновой печи и холодильника, раковина со шкафом для посуды, достаточно места для хранения продуктов и кухонного инвентаря. Нельзя забывать и про обеденную зону. Но как уместить все это на маленькой кухне, метраж которой не превышает 6—8 метров?

Показываем самую компактную и практичную мебель, которая идеально впишется в интерьер небольшой кухни. Она поможет сэкономить ограниченное пространство комнаты и при этом обеспечит максимальный комфорт и удобство.

Шкафы и элементы гарнитура

Самый большой предмет мебели на кухне, который занимает основную часть пространства, — это кухонный гарнитур. Рассказываем, какой вид гарнитура лучше всего выбрать для маленькой кухни.

Безручечный гарнитур

Прежде всего гарнитур должен обеспечивать свободный проход по кухне и визуально выглядеть компактным. Самый простой вариант — установить на кухне гарнитур с современными безручечными шкафчиками. Он имеет минималистичный внешний облик, а отсутствие ручек поможет сохранить драгоценные сантиметры пространства. К тому же исключается вероятность случайно удариться о выступающую ручку.

Фото: casaydiseno.com

Гарнитур с угловыми ящиками

Оптимальная форма гарнитура для компактной кухни — угловая. Такой гарнитур может предложить немало мест для хранения: например, его конструкция может включать в себя дополнительные угловые ящики с выдвижным механизмом, как на фотографии ниже. Там легко поместятся мелкие предметы, которым не нашлось места в основных шкафах.

Фото: nhadep.com

Тумбы для встроенной техники

Нижний ряд шкафов гарнитура обязательно должен быть адаптирован под установку встроенной техники — отдельно стоящая плита с духовкой займет слишком много места и затруднит перемещение по комнате. В тумбы можно встроить и другие инструменты без ущерба для простора на кухне: например посудомойку или стиральную машину.

Фото: ideiasdecor.com

Навесные шкафы с дополнительными секциями

В маленькой кухне оптимальным решением будет использовать пространство не вширь, а вверх. Именно поэтому выбирайте навесные шкафы до самого потолка. Пусть они будут оборудованы дополнительными верхними секциями — дотянуться до них получится только со стула, зато место для хранения заметно расширится.ltr">На кухне обязательно должно быть все необходимое для ее полноценного использования: минимальный набор техники в виде плиты, микроволновой печи и холодильника, раковина со шкафом для посуды, достаточно места для хранения продуктов и кухонного инвентаря. Нельзя забывать и про обеденную зону. Но как уместить все это на маленькой кухне, метраж которой не превышает 6—8 метров?

Показываем самую компактную и практичную мебель, которая идеально впишется в интерьер небольшой кухни. Она поможет сэкономить ограниченное пространство комнаты и при этом обеспечит максимальный комфорт и удобство.

Шкафы и элементы гарнитура

Самый большой предмет мебели на кухне, который занимает основную часть пространства, — это кухонный гарнитур. Рассказываем, какой вид гарнитура лучше всего выбрать для маленькой кухни.

Безручечный гарнитур

Прежде всего гарнитур должен обеспечивать свободный проход по кухне и визуально выглядеть компактным. Самый простой вариант — установить на кухне гарнитур с современными безручечными шкафчиками. Он имеет минималистичный внешний облик, а отсутствие ручек поможет сохранить драгоценные сантиметры пространства. К тому же исключается вероятность случайно удариться о выступающую ручку.

Фото: casaydiseno.com

Гарнитур с угловыми ящиками

Оптимальная форма гарнитура для компактной кухни — угловая. Такой гарнитур может предложить немало мест для хранения: например, его конструкция может включать в себя дополнительные угловые ящики с выдвижным механизмом, как на фотографии ниже. Там легко поместятся мелкие предметы, которым не нашлось места в основных шкафах.

Фото: nhadep.com

Тумбы для встроенной техники

Нижний ряд шкафов гарнитура обязательно должен быть адаптирован под установку встроенной техники — отдельно стоящая плита с духовкой займет слишком много места и затруднит перемещение по комнате. В тумбы можно встроить и другие инструменты без ущерба для простора на кухне: например посудомойку или стиральную машину.

Фото: ideiasdecor.com

Навесные шкафы с дополнительными секциями

В маленькой кухне оптимальным решением будет использовать пространство не вширь, а вверх. Именно поэтому выбирайте навесные шкафы до самого потолка. Пусть они будут оборудованы дополнительными верхними секциями — дотянуться до них получится только со стула, зато место для хранения заметно расширится.