Компактная мебель для маленькой кухни: 15 вариантов

В вашей квартире — маленькая кухня с ограниченным пространством? Наша подборка компактной кухонной мебели поможет обустроить ее максимально практично и комфортно.
На кухне обязательно должно быть все необходимое для ее полноценного использования: минимальный набор техники в виде плиты, микроволновой печи и холодильника, раковина со шкафом для посуды, достаточно места для хранения продуктов и кухонного инвентаря. Нельзя забывать и про обеденную зону. Но как уместить все это на маленькой кухне, метраж которой не превышает 6—8 метров?
Показываем самую компактную и практичную мебель, которая идеально впишется в интерьер небольшой кухни. Она поможет сэкономить ограниченное пространство комнаты и при этом обеспечит максимальный комфорт и удобство.
Шкафы и элементы гарнитура
Самый большой предмет мебели на кухне, который занимает основную часть пространства, — это кухонный гарнитур. Рассказываем, какой вид гарнитура лучше всего выбрать для маленькой кухни.
Безручечный гарнитур
Прежде всего гарнитур должен обеспечивать свободный проход по кухне и визуально выглядеть компактным. Самый простой вариант — установить на кухне гарнитур с современными безручечными шкафчиками. Он имеет минималистичный внешний облик, а отсутствие ручек поможет сохранить драгоценные сантиметры пространства. К тому же исключается вероятность случайно удариться о выступающую ручку.
Гарнитур с угловыми ящиками
Оптимальная форма гарнитура для компактной кухни — угловая. Такой гарнитур может предложить немало мест для хранения: например, его конструкция может включать в себя дополнительные угловые ящики с выдвижным механизмом, как на фотографии ниже. Там легко поместятся мелкие предметы, которым не нашлось места в основных шкафах.
Тумбы для встроенной техники
Нижний ряд шкафов гарнитура обязательно должен быть адаптирован под установку встроенной техники — отдельно стоящая плита с духовкой займет слишком много места и затруднит перемещение по комнате. В тумбы можно встроить и другие инструменты без ущерба для простора на кухне: например посудомойку или стиральную машину.
Навесные шкафы с дополнительными секциями
В маленькой кухне оптимальным решением будет использовать пространство не вширь, а вверх. Именно поэтому выбирайте навесные шкафы до самого потолка. Пусть они будут оборудованы дополнительными верхними секциями — дотянуться до них получится только со стула, зато место для хранения заметно расширится.ltr">На кухне обязательно должно быть все необходимое для ее полноценного использования: минимальный набор техники в виде плиты, микроволновой печи и холодильника, раковина со шкафом для посуды, достаточно места для хранения продуктов и кухонного инвентаря. Нельзя забывать и про обеденную зону. Но как уместить все это на маленькой кухне, метраж которой не превышает 6—8 метров?
Показываем самую компактную и практичную мебель, которая идеально впишется в интерьер небольшой кухни. Она поможет сэкономить ограниченное пространство комнаты и при этом обеспечит максимальный комфорт и удобство.
Шкафы и элементы гарнитура
Самый большой предмет мебели на кухне, который занимает основную часть пространства, — это кухонный гарнитур. Рассказываем, какой вид гарнитура лучше всего выбрать для маленькой кухни.
Безручечный гарнитур
Прежде всего гарнитур должен обеспечивать свободный проход по кухне и визуально выглядеть компактным. Самый простой вариант — установить на кухне гарнитур с современными безручечными шкафчиками. Он имеет минималистичный внешний облик, а отсутствие ручек поможет сохранить драгоценные сантиметры пространства. К тому же исключается вероятность случайно удариться о выступающую ручку.
Гарнитур с угловыми ящиками
Оптимальная форма гарнитура для компактной кухни — угловая. Такой гарнитур может предложить немало мест для хранения: например, его конструкция может включать в себя дополнительные угловые ящики с выдвижным механизмом, как на фотографии ниже. Там легко поместятся мелкие предметы, которым не нашлось места в основных шкафах.
Тумбы для встроенной техники
Нижний ряд шкафов гарнитура обязательно должен быть адаптирован под установку встроенной техники — отдельно стоящая плита с духовкой займет слишком много места и затруднит перемещение по комнате. В тумбы можно встроить и другие инструменты без ущерба для простора на кухне: например посудомойку или стиральную машину.
Навесные шкафы с дополнительными секциями
В маленькой кухне оптимальным решением будет использовать пространство не вширь, а вверх. Именно поэтому выбирайте навесные шкафы до самого потолка. Пусть они будут оборудованы дополнительными верхними секциями — дотянуться до них получится только со стула, зато место для хранения заметно расширится.
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Узкий гарнитур на одну стену
Если угловой гарнитур не помещается на вашей кухне, можно выбрать самый компактный вариант, состоящий из пары-тройки шкафов и занимающий всего одну стену комнаты. В этом случае его тоже следует оборудовать дополнительными секциями до самого потолка, иначе места для посуды может не хватить.
Высокий открытый стеллаж
Даже в самой маленькой кухне может остаться свободный уголок рядом с гарнитуром. Используйте его рационально: поставьте туда высокий и узкий стеллаж с открытыми полками. Он предоставит дополнительное пространство для хранения, а открытая конструкция сделает интерьер кухни визуально более просторным и легким.
Универсальный шкаф-трансформер
Вместо полноценного гарнитура можно установить на компактной кухне универсальный шкаф-трансформер — как на фото ниже. За его дверцами будет располагаться все необходимое для готовки, а в закрытом состоянии он будет выглядеть очень аккуратно и компактно.
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Столы
Переходим к организации обеденной зоны на маленькой кухне. Главная задача — подобрать правильный и максимально практичный стол.
Круглый или овальный
Стол с круглой или овальной столешницей займет меньше места из-за отсутствия острых выступающих углов и предоставит больше пространства для передвижения по комнате.
Полукруглый
Если даже круглый стол занимает много места, используйте только его половину: в виде полукруглого столика у стены. Такие столы не слишком популярны, поэтому могут стать настоящим дизайнерским украшением кухонного интерьера.
Откидной с настенным креплением
Есть и более практичное решение: занять свободную стену компактным откидным столом, который можно закрыть после использования. В сложенном состоянии он освободит очень много места.
Выдвижной
А можно установить на кухне специальный гарнитур с выдвижным столиком, спрятанным под столешницу. Зачастую такая мебель-трансформер оснащается еще и выдвижными сиденьями, которые помогут освободить комнату от отдельных стульев.
Узкая столешница
От стола можно и вовсе отказаться, использовав вместо него неширокую вытянутую столешницу или небольшую барную стойку. Такой вариант идеально подойдет для узких и длинных кухонь.
Стулья
Практичный кухонный стол нужно также оборудовать удобными стульями. Какие виды стульев лучше всего подойдут для маленькой кухни?
Складные
Стулья со складной конструкцией прекрасно дополнят откидной настенный столик. После использования их можно повесить на стену рядом со столом или убрать в кладовку.
Табуреты без спинки
Стулья со спинкой могут осложнить проход по кухне и занять дополнительное пространство, так что можно использовать вместо них обычные табуреты. Кстати, их тоже будет удобно хранить под столом или барной стойкой, поставив один на другой.
Прозрачные
Прозрачные стулья помогут визуально разгрузить интерьер маленькой кухни. Они совершенно не бросаются в глаза и пропускают много света, так что комната станет более просторной и свободной.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
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03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
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03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники