Лепной декор: современный подход к дизайну интерьера

Начнем с того, что у потребителей лепнина традиционно ассоциируется с чем-то дорогим и подходящим исключительно под роскошный классический интерьер. В свое время она украшала здания в Древней Греции, Риме и пользовалась большой популярностью в эпоху Возрождения. Тогда украсить свой дом лепным декором было достаточно дорогим удовольствием, которое могла позволить себе только знать. Лепнину делали из гипса, дерева, камней и, как правило, размещали на потолке, стенах, вокруг окон, дверных проемов или арок.

Сегодня, в стремлении упростить нашу жизнь и сделать ее максимально комфортной, производители предлагают ультрасовременные инновационные материалы, имитирующие лепной декор и отличающиеся высоким качеством, удобством использования и приемлемой ценой.

Фото ReRooms

Лепной декор Decomaster в проекте гостиной от ReRooms

Лепнина из полиуретана

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- Расскажите, пожалуйста, из чего делают лепнину сегодня?

Сегодня одним из самых популярных материалов для изготовления лепного декора считается полиуретан. С ним очень удобно работать, он достаточно прост в монтаже, отличается прочностью и напоминает гипсовую лепнину в ее классическом представлении. Это плотный, но при этом легкий материал, который позволяет реализовать любую дизайнерскую идею.

Из полиуретана делают небольшие детали с изящными объемными орнаментами и в дальнейшем собирают в декоративные композиции. Благодаря детальной прорисовке узоров полиуретановая лепнина является достойной альтернативой гипсовым декоративным элементам. Она подходит под любой дизайн и станет идеальным финальным штрихом в украшении интерьера.

- Делают ли из полиуретана молдинги?

Да, кроме декоративных орнаментов у нас есть и полиуретановые молдинги. Они могут быть с объемными узорами, а могут быть простых лаконичных форм без какого-либо декора. Из них также можно собирать целые композиции и размещать на стенах или на потолке, устанавливать в местах стыка стены и потолка или использовать в качестве обрамления дверей, окон и открытых проемов. Все зависит от вашей фантазии.

Также мы предлагаем карнизы с изящным узором для классических интерьеров, и максимально простые и гладкие варианты для интерьеров в современном стиле. В наших коллекциях представлены узкие и широкие модели для любого типа помещений. Например, новинка компании – карниз шириной 41 см, идеально подойдет для модного интерьера с нестандартным дизайном.

Фото ReRooms

Лепной декор Decomaster в дизайн-проекте ReRooms

- Анастасия, можно ли красить лепнину из полиуретана?

Да, полиуретановая лепнина предназначена для окрашивания. Если собрать композицию и выкрасить ее в белый цвет, то в визуальном отношении можно повторить ту самую классическую лепнину. А, если нам нужно осовременить интерьер, то для покраски можно использовать какой-нибудь трендовый на сегодняшний день цвет. Ассортимент лепного декора под покраску включает коллекции с классическими орнаментами и коллекции с современным европейским дизайном.

Фото ReRooms

Карниз под покраску Decomaster в проекте ReRooms

Декор из полистирола высокой плотности

- Можно ли использовать полиуретан в качестве плинтуса?

Лепной декор из полиуретана не рекомендуется устанавливать на пол. В качестве плинтуса лучше использовать инновационный эко-материал – полистирол высокой плотности. Он идеально подходит для мест повышенной проходимости, там, где нужно что-то ударопрочное. Кстати, лепнину из полиуретана и декор из полистирола высокой плотности можно миксовать. Например, для потолка выбрать розетку в лепнине из полиуретана, а для пола использовать ударопрочный плинтус из полистирола высокой плотности.

- Анастасия, а если мы хотим полностью укомплектовать весь интерьер в одном месте, возможен ли такой вариант?

Да, конечно. Используя наш ассортимент, можно полностью закрыть интерьер от пола до потолка, даже декорировать мебель. Здесь главное помнить, что для настенного декора и украшения потолка лучше выбирать лепнину из полиуретана, которая позволяет создавать невероятные узоры, а в качестве напольного плинтуса лучше использовать что-то практичное и отдать предпочтение полистиролу высокой плотности. Наши материалы износостойкие и практичные. Из серии – поставил и забыл.

- Как вообще выбирается интерьерный декор?

Для начала нужно определиться, в каком стиле вы хотите выполнить интерьер – в современном или классическом, скандинавском, а может быть, в брутальнм стиле лофт. Далее важно понимать, какие задачи должен решать декор и что именно вам потребуется – элементы под покраску, или с защитно-декоративным покрытием. От этого будет зависеть, что вам нужно докупать, и как будет производиться монтаж. Также нужно заранее решить, какие зоны вы будете декорировать, и какие виды лепнины подойдут под те или иные особенности вашего интерьера.

- Анастасия, сориентируйте, пожалуйста, по ценам?

Ценовой диапазон очень широкий. Стоимость будет зависеть от материала, размеров и нюансов производства. Если мы говорим про лепной декор из полиуретана, то минимальная розетка диаметром 105 мм будет стоить 255 руб. за 1 шт. Окончательная цена в данном случае будет зависеть от композиции, которую вы хотите собрать.

Если мы говорим про карниз, то у нас представлены палки длиной 2400 мм, что очень удобно для минимизации стыков. Цена на такую палку – от 550 руб. Но опять же нужно смотреть, какая нужна высота, будет ли орнамент или глубокий рисунок и в зависимости от этого высчитывать окончательную цену.

В ударопрочных коллекциях плинтусов под покраску цена палки 2000 мм будет от 330 руб. Для окончательной стоимости нужно высчитать необходимый метраж и взять минимум одну палку про запас.

Фото ReRooms

Лепной декор Decomaster в дизайн-проекте ReRooms

Особенности лепного декора

- Можно ли ставить лепной декор в ванную комнату?

Можно, наша лепнина влагостойкая, поэтому ее можно использовать в ванной. Кроме того наши молдинги, карнизы и плинтуса ничем не пахнут и не впитывают запахи, поэтому идеально подойдут для любого помещения.

- Есть ли какие-то особенности у плинтусов Decomaster?

Касательно плинтуса, мы сделали так, чтобы его основа была выполнена максимально в цвет его покрытия. Это позволяет минимизировать стыки при монтаже, и избежать видимых царапин.

Кроме того, мы стараемся идти в ногу со временем и предлагаем продукцию, которая соответствует последним трендам на рынке лепного декора. Мы посмотрели, какие рисунки и цвета популярны сегодня, и создали коллекцию напольного плинтуса под эту палитру. Например, у нас представлен трендовый серый и, конечно же, классические цвета, которые будут востребованы всегда.

- Какие краски вы используете для своих плинтусов?

Для покрытия плинтусов мы используем корейские краски, которые наносятся методом вживления на теплую поверхность. Благодаря такому способу, краска не отходит, не отслаивается и выглядит очень красиво.

Мы разработали линейку плинтусов, которые подходят под все типы напольных покрытий. Под дерево, камень или универсальный чисто белый. Также в нашем ассортименте имеются 2 крашенных плинтуса в цвете белый матовый и белый глянцевый. Это удачное решение, так как большинство производителей предлагают плинтус под покраску, а не каждый клиент готов самостоятельно красить.

Фото ReRooms

Лепной декор Decomaster в проекте ReRooms

- Есть ли в вашем ассортименте декоративные багеты?

Да, кроме карнизов, плинтусов, молдингов, стеновых панелей и кесонов у нас есть багеты разных модификаций. Помимо стандартного декора вы можете заказать зеркало с багетом в единой стилистике с общим интерьером. У нас часто заказывают обрамление ТВ-зон и различных панно. Мы можем сразу зарезать углы, и монтажникам останется только скрепить и установить данный декор.

- Можно ли установить карниз, если потолок натяжной?

Да, мы выпустили специализированную коллекцию под натяжной потолок, т.е. карниз с максимальной площадкой для крепления. Кроме того полиуретан достаточно легкий материал, поэтому карниз можно установить, закрепив механическим способом при помощи гвоздиков через каждые 10 см. В результате площадка, которая будет закреплена, не даст ему упасть. Дырочки можно зашлифовать, загрунтовать и закрасить.

- Очень эффектно выглядит коллекция арт-деко, расскажите немного о ней?

Многие дизайнеры используют в своих проектах элементы арт-деко. В Decomaster можно найти все, чтобы украсить интерьер в этом стиле. Коллекция представлена в цветах спокойное золото, черный глянец, белый глянец и серебро. В глянцевых моделях использована глянцевая краска, которая вживлена в изделие.