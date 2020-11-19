Современная кухонная мойка. Критерии выбора

- Сергей, какие виды моек представлены на современном рынке, и чем они отличаются друг от друга?

На сегодняшний день на рынке представлен огромный выбор моек и смесителей на любой вкус и кошелек. Наиболее популярными считаются мойки из нержавейки, модели с PVD покрытием и из искусственного камня. Кроме материала, модели отличаются по типу интеграции. Бывают мойки настольного монтажа, которые можно установить поверх столешницы, врезного монтажа, в уровень со столешницей и подстольного монтажа, под столешницу.

Фото ReRooms

Мойка Oulin в проекте кухни-гостиной от ReRooms

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- На что нужно обратить внимание при выборе мойки? Из чего складывается ее стоимость?

Первое, на что стоит обращать внимание при покупке кухонной мойки – это марка стали, т.е. какая сталь использована при производстве. Таких марок всего две – 201 и 304. По стоимости вторая дороже, так как в ней хром и никель присутствуют в большем количестве, чем в 201. Из нее делают более дорогие и качественные модели топового сегмента.

Второй важный аспект, который стоит учитывать при выборе мойки, толщина стали. Обычно она варьируется от 0,4 до 1,2 мм. От нее зависит, будут ли видны на мойке механические повреждения, а также уровень шумоизоляции. Основная проблема моек из нержавеющей стали заключается в том, что когда включена вода, образуется шум. У нашей продукции такой проблемы нет, потому что, кроме хорошей толщины стали, в мойках со всех сторон есть шумопоглощающие накладки и антиконденсатное покрытие, которое выполняет функцию двойной шумоизоляции. Простыми словами мойки с наружной стороны покрывают грунтовкой, блокирующей шум.

Также толщина стали важна при установке смесителя, особенно когда он монтируется не на столешницу, а на саму мойку. Если толщина стали небольшая, и составляет, к примеру, 0,6 мм, то хороший тяжелый смеситель может со временем разболтаться.

Мойки с PVD-покрытием

- Расскажите, пожалуйста, про мойки с PVD-покрытием, в чем их особенность?

На данный момент мойки с PVD-покрытием пользуются наибольшим спросом. У нас они представлены в золотом, медном, черном и классическом сатиновом исполнении под маркой EMAR. Вообще, PVD – это метод покраски, когда в вакууме на нержавеющий металл при высоком давлении наносится краска, которая впитывается в его структуру. Благодаря такой технологии мойка становится более устойчивой к различным повреждениям. PVD отталкивает жиры, грязь и красящие вещества. Также у данных моек есть специальное антивандальное нанопокрытие, что тоже помогает избежать царапин. Вы можете быть уверены, что в обычных эксплуатационных условиях с такой кухонной мойкой ничего не произойдет.

Фото ReRooms

Мойка Oulin в дизайн-проекте кухни от ReRooms

- Что нужно знать перед приобретением моек с PVD-покрытием?

Все мойки с PVD-покрытием универсального монтажа. Их можно устанавливать:

в уровень со столешницей;

под столешницу;

поверх столешницы.

Однако, выбирая способ интеграции, стоит учитывать некоторые нюансы. Например, если мы хотим установить мойку под столешницу из МДФ, то лучше выбрать модель без отверстия под смеситель. В противном случае потребуется достаточно сложный монтаж для соединения мойки и смесителя через столешницу и дополнительная герметизация, которая поможет избежать возможных протечек и разбухания столешницы.

Если мы хотим поставить мойку с тонким бортом поверх столешницы, то предпочтение стоит отдать мойке, у которой есть отверстие под смеситель.

- Сколько стоит мойка с PVD-покрытием?

Стоимость PVD продукции варьируется от 16 до 18 тыс. руб. Но есть целая ниша, где товар может быть и дороже, и дешевле. Все зависит от толщины и марки стали.

Мойки Oulin

- Сергей, расскажите, пожалуйста, про мойки Oulin?

В ассортименте Oulin представлен большой выбор врезных моек и моделей подстольного монтажа. Изюминка линейки – мойки с сатиновой обработкой. Они полностью разрушают стереотип, что нержавейка это некрасиво и неудобно. Все мойки Oulin идут толщиной 1-2 мм и выполнены из 304 марки стали. Антиконденсатное покрытие, шумопоглощающие накладки и система запирания чаши делает данные модели очень практичными и функциональными. Наши линейки не ограничиваются стандартными моделями с одной чашей. В Oulin можно найти мойки разных форм и размеров, на две или полторы чаши, а также мойки, оснащенные мусоросборником. Ну и, конечно же, наш эксклюзив – дизайнерские мойки с высоким бортом. Вообще для марки Oulin характерна большая функциональная мойка, которая хорошо смотрится в любом интерьере и очень удобна в использовании.

Фото ReRooms



Мойка EMAR в проекте кухни, выполненном ReRooms

- В чем преимущество сатинового покрытия?

Во-первых, сатиновое покрытие хорошо выглядит и придает мойкам элегантный вид. Во-вторых, оно брашированное, т.е. на нем не будут видны маленькие царапины, так или иначе возникающие на нержавеющих мойках.

- Какова стоимость моек Oulin?

Стоимость продукции складывается не только из качества материала, но и качества комплектующих. У Oulin все комплектующие высокого уровня. Цена на мойки стартует от 7,5 тыс. руб. Самая дорогая модель в линейке Oulin – мойка с сенсорным управлением. Ее цена составляет 120 тыс. руб. У нее идет свой смеситель, интеллектуальный блок фильтрации, который показывает жизнедеятельность каждого фильтра, и сенсорное управление.

- Делаете ли вы аксессуары к мойкам?

Да, помимо комплектации смесителями к каждой мойке Oulin идет отдельный аксессуар. Например, разделочные доски. Они очень практичны и удобны в использовании. Их можно перемещать по мойке и после разделки продуктов отправлять отходы прямо в чашу. Получается минимум грязи и отличная экономия пространства. Среди аксессуаров также есть коландеры, сетки с силиконовыми вставками и эргономичные встраиваемые дозаторы. В последние можно заливать жидкое мыло либо какие-то средства и не загромождать пространство дополнительными бутылочками.

Вообще, говоря о нержавейке, хотелось бы отметить, что это классика и долговечность. Мойки из нержавеющей стали ударопрочные, стойкие к высоким температурам, экологически безопасны и отлично вписываются в любой интерьер. Незначительные минусы нержавейки – низкий уровень шумопоглощения и неустойчивость к царапинам. Но в бытовой эксплуатации они менее привередливы и с ними не возникает никаких проблем.

Фото ReRooms



Кухонная мойка EMAR в дизайн-проекте, выполненном ReRooms

Мойки из искусственного камня

- В чем особенность моек из искусственного камня?

Раньше мойки из искусственного камня производили исключительно за рубежом, и они стоили огромных денег. Со временем, когда их стали делать и в России, цена значительно снизилась и теперь стильную мойку из искусственного камня может приобрести практически любой покупатель.

Что такое искусственный камень? По факту это композит и связующие смолы. Есть всего 2 компонента, из которых делают продукт, называющийся мойками из искусственного камня.

 Во-первых, известковые породы. Из них изготавливают так называемые мраморные мойки. Они эстетичны, приятны на ощупь, и обладают хорошим шумопоглощением. Из заметных минусов – защитный слой, которым покрываются данные мойки, составляет всего пару миллиметров, поэтому при эксплуатации его можно повредить. Ценовой диапазон мраморных моек – от 3,5 до 5 тыс. руб.

 Во-вторых, кварц. Кварцевые мойки являются однородными и выглядят идентично как снаружи, так и внутри. Любую царапину до 2 мм на такой мойке можно будет убрать, зашлифовав наждачкой. Кварцевые мойки не боятся красящих веществ, но не любят сильнощелочные чистящие средства. Цена на кварцевые мойки варьируется от 7 до 9 тыс. руб.

- Как подобрать смеситель к мойкам из искусственного камня?

Подбирая смеситель, хочется, чтобы он идеально подходил под мойку. Однако стоит обратить внимание на некоторые нюансы. Например, вы хотите приобрести мраморную мойку с глянцевой поверхностью. Под такую модель вряд ли удастся подобрать идентичный по своему виду смеситель. Его тон, скорее всего, будет немного отличаться от тона самой мойки. Если же мы возьмем кварцевую мойку с матовой поверхностью, то вероятность подобрать максимально схожий смеситель намного больше. Хотя нужно понимать, что смеситель выполнен не из камня и хотя бы на полтона, но будет отличаться от самой мойки.

Фото ReRooms



Мойка с PVD-покрытием EMAR в проекте кухни от ReRooms

Смесители для кухонных моек

- Из каких материалов изготавливают смесители?

Смесители производят из трех материалов: нержавейка, латунь и силумин. Смесители Oulin представлены в нержавейке, а продукция EMAR – в нержавейке и латуни. При выборе смесителя нужно обращать внимание на гарантию и вес товара, потому что сегодня многие заявляют керамический картридж, но какого он качества и какие существуют дополнительные сервисы в обслуживании таких смесителей – вопрос открытый. Сегодня большинство смесителей однорычажные, классических вариантов осталось очень мало. Однорычажные модели лучше регулируют подачу воды и уменьшают ее расход.

У нас есть большой выбор смесителей с возможностью подключения фильтрованной воды, чтобы не делать дополнительное отверстие под кран. Также большим спросом пользуются сенсорные модели и смесители, предусматривающие выдвижной душ.

Ценовой диапазон на смесители колеблется от 7 тыс. руб. до 20 тыс. руб. Гарантия на все смесители – 5 лет.

- Что характерно для классических моек EMAR?

Давайте возьмем мойку EMAR Steel из среднего ценового сегмента. Это классические формы, классическое исполнение и классические технические характеристики. Данная продукция оснащена шумоизоляционными накладками. Модели представлены в матовом и глянцевом исполнении и идут толщиной 0,8 мм.