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Мебель с зеркальной поверхностью: за и против, 15 оригинальных идей


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Придайте интерьеру очарование старого Голливуда при помощи зеркальной мебели.

«Свет мой, зеркальце! скажи, да всю правду доложи: я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?»

Именно так в знаменитой сказке Пушкина царевна обращалась к своему зеркальцу. Сегодня зеркало воспринимается не только как элемент декора, в который можно смотреться, но и как своего рода отделочный материал. Зеркальная мебель — важный элемент в создании роскошного интерьера. Поселите в своем доме частичку прекрасного. А ReRooms расскажет об основных плюсах и минусах такой мебели и покажет 15 красивых идей для вашей комнаты. Прежде чем бежать в магазин и скупать все зеркальные предметы, нужно разобраться в достоинствах и недостатках зеркальной мебели.

Плюсы:

  • роскошный внешний вид — предметы интерьера смотрятся стильно, оригинально;

  • универсальность — зеркальная мебель подойдет для всех помещений в квартире, поэтому ее можно установить в любой комнате;

  • увеличение пространства — при правильной расстановке мебели зеркала зрительно расширяют помещение. Комната будет казаться просторнее и светлее;

  • разнообразие — мебель может быть представлена в различных оттенках или украшена рисунками;

  • функциональность — шкаф с зеркальной поверхностью заменит обычное настенное зеркало, особенно такой вариант удобен в спальне или прихожей;  

  • прочность и надежность — современные технологии позволяют изготавливать ударостойкие зеркала, которые не разобьются при сильном воздействии на них.

Минусы:

  • зеркальная мебель легко пачкается (остаются следы от пальцев и посуды), поэтому за ней нужен более тщательный уход, чем за обычной;

  • если вы вдруг захотите устроить перепланировку в комнате, это может вызвать некоторые затруднения, так как зеркальная мебель довольно тяжелая и ее будет сложно переставить в одиночку;

  • зеркальная поверхность отлично отражает свет, поэтому многочисленные блики могут вызвать дискомфорт. В таком случае нужно тщательно продумать планировку комнаты;

  • главный минус такой мебели — высокая цена.

В какой стиль лучше всего впишется зеркальная мебель

Сначала может показаться, что такая мебель станет отличным дополнением к интерьеру любого стиля, но это не так. Несмотря на популярность и роскошь подобной мебели, использовать ее лучше только в тех интерьерах, где это будет смотреться гармонично. Так как у каждого стиля есть свой «набор правил», его важно придерживаться, особенно это касается отделочных материалов и элементов мебели и декора.

Поп-арт, хай-тек, иногда минимализм — для этих стилей зеркальная мебель станет замечательным решением. Но если вы решите использовать зеркальные элементы, например, в провансе, то нарушите концепцию стиля.

Не используйте зеркальную мебель в обычных интерьерах в качестве изюминки, пытаясь разнообразить пространство. Это сложный дизайнерский элемент, к выбору которого нужно подходить внимательно, учитывая метраж комнаты, базовую планировку и расположение источников света.

Если вы поняли, что зеркальная мебель — то, что вы искали долгое время, нижеперечисленные варианты и идеи мы нашли специально для вас!

1.Столы

Зеркальный обеденный стол может сравниться по красоте с произведением искусства. Он имеет очень респектабельный вид, поэтому требует дорогих стульев и обстановки, выдержанной в том же стиле. Обратите внимание на простую и не слишком замысловатую модель.

Журнальный столик — как раз тот элемент интерьера, с которым не только можно, но и нужно экспериментировать. Он может быть любой формы, например квадратный или круглый, состоять из разных по размеру зеркальных кусочков. Такой столик станет акцентной деталью комнаты и будет радовать взор — не только ваш, но и гостей.


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Нам понравились такие идеи:

Стол зеркальный KFC211
23 500 руб.
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Стол зеркальный KFC247
39 600 руб.
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2. Комоды

Зеркальный комод — хорошее решение для обладателей небольших квартир и для тех, кто недолюбливает большие зеркальные шкафы-купе. Это важный и часто используемый предмет мебели, в котором можно хранить очень много вещей. 

Комод украсит любую комнату, и именно такая универсальность делает его одним из наиболее популярных предметов зеркальной мебели.


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Обратите внимание на такие варианты:

Комод зеркальный двухдверный KFC974
76 200 руб.
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Зеркальный комод Elision
100 800 руб.
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Декоративный мини-комод для украшений Lorient
8 300 руб.
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3. Шкаф

Большой популярностью пользуются зеркальные шкафы-купе, имеющие несколько раздвижных створок. Они прекрасно вписываются в интерьер спальни, прихожей или гостиной. Фасады часто украшают разнообразными композициями. Если установить такой шкаф по длине всей стены, вы не только зрительно увеличите комнату, но и создадите невероятную атмосферу сказочного замка с хрустальными стенами.


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Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Нам понравились такие:

Шкаф-купе 3-дверный Slide 180х220 см
18 399 руб.
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Шкаф-купе Slide 2230 зеркальный
63 660 руб.
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Шкаф Kristal черный
82 120 руб.
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4. Консоли

Консоль можно использовать в качестве туалетного столика даже в узком коридоре или прихожей. Если повесить над консолью зеркало в оригинальной раме, выдержанной в том же «зеркальном» стиле, вы получите подобие домашнего экспоната Лувра. Узкие консоли призваны играть скорее декоративную роль, и с ней они справляются как нельзя лучше. Однако даже такая негабаритная мебель способна визуально расширить узкий коридор.

Консоли, как на фотографии ниже, напоминают конструкторы лего, состоящие из множества геометрических фигур. На них можно поставить красивую вазу или настольную лампу.


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Обратите внимание на такие идеи:

Зеркальная консоль Grandiosamente
45 400 руб.
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Зеркальный консольный столик Mulhouse
36 100 руб.
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KFC651 Консоль зеркальная 1270х425х785
47 800 руб.
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Консоль зеркальная KFC634
44 800 руб.
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Зеркальная консоль Maestro
84 500 руб.
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5. Тумбочки

Тумбочка — самый популярный предмет мебели с зеркальной поверхностью. Если вы хотите сделать ваш интерьер оригинальным, расположите по бокам от кровати зеркальные тумбочки, поставьте на них одинаковые предметы декора, например лампы или вазы. Они будут «отражать» друг друга, создавая в комнате симметрию. Такие тумбочки будто сделаны из льда и привезены прямиком из замка Снежной королевы.


homesdirect365.co.uk
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Присмотритесь к таким вариантам:

Зеркальная тумбочка Wera
52 500 руб.
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Зеркальная тумбочка Fantasia
65 700 руб.
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Тумба прикроватная с зеркальным фасадом KFC1144E7
41 200 руб.
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Тумба зеркальная с левосторонней дверью KFC972
48 400 руб.
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KFC939 Тумба прикроватная зеркальная
36 600 руб.
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Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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