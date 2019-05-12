Мебель с зеркальной поверхностью: за и против, 15 оригинальных идей

«Свет мой, зеркальце! скажи, да всю правду доложи: я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?»

Именно так в знаменитой сказке Пушкина царевна обращалась к своему зеркальцу. Сегодня зеркало воспринимается не только как элемент декора, в который можно смотреться, но и как своего рода отделочный материал. Зеркальная мебель — важный элемент в создании роскошного интерьера. Поселите в своем доме частичку прекрасного. А ReRooms расскажет об основных плюсах и минусах такой мебели и покажет 15 красивых идей для вашей комнаты. Прежде чем бежать в магазин и скупать все зеркальные предметы, нужно разобраться в достоинствах и недостатках зеркальной мебели.

Плюсы:

роскошный внешний вид — предметы интерьера смотрятся стильно, оригинально;

универсальность — зеркальная мебель подойдет для всех помещений в квартире, поэтому ее можно установить в любой комнате;

увеличение пространства — при правильной расстановке мебели зеркала зрительно расширяют помещение. Комната будет казаться просторнее и светлее;

разнообразие — мебель может быть представлена в различных оттенках или украшена рисунками;

функциональность — шкаф с зеркальной поверхностью заменит обычное настенное зеркало, особенно такой вариант удобен в спальне или прихожей;

прочность и надежность — современные технологии позволяют изготавливать ударостойкие зеркала, которые не разобьются при сильном воздействии на них.

Минусы:

зеркальная мебель легко пачкается (остаются следы от пальцев и посуды), поэтому за ней нужен более тщательный уход, чем за обычной;

если вы вдруг захотите устроить перепланировку в комнате, это может вызвать некоторые затруднения, так как зеркальная мебель довольно тяжелая и ее будет сложно переставить в одиночку;

зеркальная поверхность отлично отражает свет, поэтому многочисленные блики могут вызвать дискомфорт. В таком случае нужно тщательно продумать планировку комнаты;

главный минус такой мебели — высокая цена.

В какой стиль лучше всего впишется зеркальная мебель

Сначала может показаться, что такая мебель станет отличным дополнением к интерьеру любого стиля, но это не так. Несмотря на популярность и роскошь подобной мебели, использовать ее лучше только в тех интерьерах, где это будет смотреться гармонично. Так как у каждого стиля есть свой «набор правил», его важно придерживаться, особенно это касается отделочных материалов и элементов мебели и декора.

Поп-арт, хай-тек, иногда минимализм — для этих стилей зеркальная мебель станет замечательным решением. Но если вы решите использовать зеркальные элементы, например, в провансе, то нарушите концепцию стиля.

Не используйте зеркальную мебель в обычных интерьерах в качестве изюминки, пытаясь разнообразить пространство. Это сложный дизайнерский элемент, к выбору которого нужно подходить внимательно, учитывая метраж комнаты, базовую планировку и расположение источников света.

Если вы поняли, что зеркальная мебель — то, что вы искали долгое время, нижеперечисленные варианты и идеи мы нашли специально для вас!

1.Столы

Зеркальный обеденный стол может сравниться по красоте с произведением искусства. Он имеет очень респектабельный вид, поэтому требует дорогих стульев и обстановки, выдержанной в том же стиле. Обратите внимание на простую и не слишком замысловатую модель.

Журнальный столик — как раз тот элемент интерьера, с которым не только можно, но и нужно экспериментировать. Он может быть любой формы, например квадратный или круглый, состоять из разных по размеру зеркальных кусочков. Такой столик станет акцентной деталью комнаты и будет радовать взор — не только ваш, но и гостей.

Нам понравились такие идеи:

Стол зеркальный KFC211 23 500 руб. Купить Стол зеркальный KFC247 39 600 руб. Купить

2. Комоды

Зеркальный комод — хорошее решение для обладателей небольших квартир и для тех, кто недолюбливает большие зеркальные шкафы-купе. Это важный и часто используемый предмет мебели, в котором можно хранить очень много вещей.

Комод украсит любую комнату, и именно такая универсальность делает его одним из наиболее популярных предметов зеркальной мебели .

Обратите внимание на такие варианты:

Комод зеркальный двухдверный KFC974 76 200 руб. Купить Зеркальный комод Elision 100 800 руб. Купить Декоративный мини-комод для украшений Lorient 8 300 руб. Купить

3. Шкаф

Большой популярностью пользуются зеркальные шкафы-купе, имеющие несколько раздвижных створок. Они прекрасно вписываются в интерьер спальни, прихожей или гостиной. Фасады часто украшают разнообразными композициями. Если установить такой шкаф по длине всей стены, вы не только зрительно увеличите комнату, но и создадите невероятную атмосферу сказочного замка с хрустальными стенами.