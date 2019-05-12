Мебель с зеркальной поверхностью: за и против, 15 оригинальных идей

Придайте интерьеру очарование старого Голливуда при помощи зеркальной мебели.
«Свет мой, зеркальце! скажи, да всю правду доложи: я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?»
Именно так в знаменитой сказке Пушкина царевна обращалась к своему зеркальцу. Сегодня зеркало воспринимается не только как элемент декора, в который можно смотреться, но и как своего рода отделочный материал. Зеркальная мебель — важный элемент в создании роскошного интерьера. Поселите в своем доме частичку прекрасного. А ReRooms расскажет об основных плюсах и минусах такой мебели и покажет 15 красивых идей для вашей комнаты. Прежде чем бежать в магазин и скупать все зеркальные предметы, нужно разобраться в достоинствах и недостатках зеркальной мебели.
Плюсы:
роскошный внешний вид — предметы интерьера смотрятся стильно, оригинально;
универсальность — зеркальная мебель подойдет для всех помещений в квартире, поэтому ее можно установить в любой комнате;
увеличение пространства — при правильной расстановке мебели зеркала зрительно расширяют помещение. Комната будет казаться просторнее и светлее;
разнообразие — мебель может быть представлена в различных оттенках или украшена рисунками;
функциональность — шкаф с зеркальной поверхностью заменит обычное настенное зеркало, особенно такой вариант удобен в спальне или прихожей;
прочность и надежность — современные технологии позволяют изготавливать ударостойкие зеркала, которые не разобьются при сильном воздействии на них.
Минусы:
зеркальная мебель легко пачкается (остаются следы от пальцев и посуды), поэтому за ней нужен более тщательный уход, чем за обычной;
если вы вдруг захотите устроить перепланировку в комнате, это может вызвать некоторые затруднения, так как зеркальная мебель довольно тяжелая и ее будет сложно переставить в одиночку;
зеркальная поверхность отлично отражает свет, поэтому многочисленные блики могут вызвать дискомфорт. В таком случае нужно тщательно продумать планировку комнаты;
главный минус такой мебели — высокая цена.
В какой стиль лучше всего впишется зеркальная мебель
Сначала может показаться, что такая мебель станет отличным дополнением к интерьеру любого стиля, но это не так. Несмотря на популярность и роскошь подобной мебели, использовать ее лучше только в тех интерьерах, где это будет смотреться гармонично. Так как у каждого стиля есть свой «набор правил», его важно придерживаться, особенно это касается отделочных материалов и элементов мебели и декора.
Поп-арт, хай-тек, иногда минимализм — для этих стилей зеркальная мебель станет замечательным решением. Но если вы решите использовать зеркальные элементы, например, в провансе, то нарушите концепцию стиля.
Не используйте зеркальную мебель в обычных интерьерах в качестве изюминки, пытаясь разнообразить пространство. Это сложный дизайнерский элемент, к выбору которого нужно подходить внимательно, учитывая метраж комнаты, базовую планировку и расположение источников света.
Если вы поняли, что зеркальная мебель — то, что вы искали долгое время, нижеперечисленные варианты и идеи мы нашли специально для вас!
1.Столы
Зеркальный обеденный стол может сравниться по красоте с произведением искусства. Он имеет очень респектабельный вид, поэтому требует дорогих стульев и обстановки, выдержанной в том же стиле. Обратите внимание на простую и не слишком замысловатую модель.
Журнальный столик — как раз тот элемент интерьера, с которым не только можно, но и нужно экспериментировать. Он может быть любой формы, например квадратный или круглый, состоять из разных по размеру зеркальных кусочков. Такой столик станет акцентной деталью комнаты и будет радовать взор — не только ваш, но и гостей.
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2. Комоды
Комод украсит любую комнату, и именно такая универсальность делает его одним из наиболее популярных предметов
Обратите внимание на такие варианты:
3. Шкаф
Большой популярностью пользуются зеркальные шкафы-купе, имеющие несколько раздвижных створок. Они прекрасно вписываются в интерьер спальни, прихожей или гостиной. Фасады часто украшают разнообразными композициями. Если установить такой шкаф по длине всей стены, вы не только зрительно увеличите комнату, но и создадите невероятную атмосферу сказочного замка с хрустальными стенами.
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4. Консоли
Консоль можно использовать в качестве туалетного столика даже в узком коридоре или прихожей. Если повесить над консолью зеркало в оригинальной раме, выдержанной в том же «зеркальном» стиле, вы получите подобие домашнего экспоната Лувра. Узкие
Консоли, как на фотографии ниже, напоминают конструкторы лего, состоящие из множества геометрических фигур. На них можно поставить красивую вазу или настольную лампу.
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5. Тумбочки
Тумбочка — самый популярный предмет мебели с зеркальной поверхностью. Если вы хотите сделать ваш интерьер оригинальным, расположите по бокам от кровати зеркальные тумбочки, поставьте на них одинаковые предметы декора, например лампы или вазы. Они будут «отражать» друг друга, создавая в комнате симметрию. Такие тумбочки будто сделаны из льда и привезены прямиком из замка Снежной королевы.
Присмотритесь к таким вариантам:
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники