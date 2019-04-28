Как визуально сделать выше низкие потолки: 15 эффективных идей

Многие люди живут в многоэтажных домах, где квартиры бывают настолько компактные, что создается ощущение, будто потолок сейчас упадет на голову. Однако существуют хитрости, благодаря которым можно визуально приподнять потолок, не прибегая к дорогостоящему капитальному ремонту. ReRooms расскажет о 15 самых интересных идеях, которые помогут в создании высокого потолка. Поехали!

1. Глянцевый потолок

Выбирая отделочный материал для потолка, предпочтение лучше отдать натяжному глянцевому полотну или краске, которая придаст глянцевый блеск. Такое покрытие за счет отражающей поверхности увеличит не только объем помещения, но и высоту потолка. Что касается цвета, остановите свой выбор на светлых оттенках, так как насыщенные тона, пусть и с блестящей поверхностью, дадут обратный эффект и усугубят проблему.

Фото: improvecanada.com



2. Используйте пастельные оттенки

Самый бюджетный и простой способ зрительного увеличения высоты потолка и стен — использование краски или обоев пастельных оттенков. Лучше всего подойдут белый, бежевый, серый, сливочный, голубой или салатовый. Окрасьте стены и потолок в один цвет, таким образом помещение превратится в одно целое. Пространство будет выглядеть более просторным и высоким.

Фото: homedit.com



3. Вертикальные полоски

Каждый дизайнер знает: если хотите зрительно увеличить высоту потолка и вытянуть помещение — используйте вертикальные полоски. Есть три варианта, как создать подобный рисунок на стенах:

1. Купите готовые обои с вертикальной полоской.

2. Отделайте помещение плиткой с вертикальным узором.

3. Покрасьте стены в однотонный пастельный оттенок, затем наклейте малярный скотч и с помощью другого цвета создайте вертикальные полоски.

Каждый вариант хорош по-своему, поэтому вам остается только сделать выбор.

Не используйте слишком яркие оттенки и не делайте полосы слишком частыми, иначе вы добьетесь обратного эффекта — потолок будет казаться еще ниже, чем он есть на самом деле.

Фото: shelterness.com



4. Светодиодные ленты и led-светильники

С помощью правильно подобранного освещения можно не только сделать помещение ярче и уютнее, но и зрительно сделать потолок выше. Используйте карнизную подсветку: по периметру всей комнаты чуть ниже основного уровня потолка вмонтируйте светодиодные ленты. Можно использовать ленты с классическим белым светом, а можно и с разноцветным, так получится менять оттенок подсветки в зависимости от настроения.

Фото: impressiveinteriordesign.com



5. Фальшокно

Очень необычный и красивый способ декорирования потолка. Фальшокно создаст иллюзию перспективы, зрительно отдалит низкий потолок и будет имитировать источник естественного освещения. Такую красоту можно получить тремя способами: