Как визуально сделать выше низкие потолки: 15 эффективных идей

Расскажем, что нужно сделать, чтобы даже самый низкий потолок в вашей квартире казался намного выше.
Многие люди живут в многоэтажных домах, где квартиры бывают настолько компактные, что создается ощущение, будто потолок сейчас упадет на голову. Однако существуют хитрости, благодаря которым можно визуально приподнять потолок, не прибегая к дорогостоящему капитальному ремонту. ReRooms расскажет о 15 самых интересных идеях, которые помогут в создании высокого потолка. Поехали!
1. Глянцевый потолок
Выбирая отделочный материал для потолка, предпочтение лучше отдать натяжному глянцевому полотну или краске, которая придаст глянцевый блеск. Такое покрытие за счет отражающей поверхности увеличит не только объем помещения, но и высоту потолка. Что касается цвета, остановите свой выбор на светлых оттенках, так как насыщенные тона, пусть и с блестящей поверхностью, дадут обратный эффект и усугубят проблему.
2. Используйте пастельные оттенки
Самый бюджетный и простой способ зрительного увеличения высоты потолка и стен — использование краски или обоев пастельных оттенков. Лучше всего подойдут белый, бежевый, серый, сливочный, голубой или салатовый. Окрасьте стены и потолок в один цвет, таким образом помещение превратится в одно целое. Пространство будет выглядеть более просторным и высоким.
3. Вертикальные полоски
Каждый дизайнер знает: если хотите зрительно увеличить высоту потолка и вытянуть помещение — используйте вертикальные полоски. Есть три варианта, как создать подобный рисунок на стенах:
1. Купите готовые обои с вертикальной полоской.
2. Отделайте помещение плиткой с вертикальным узором.
3. Покрасьте стены в однотонный пастельный оттенок, затем наклейте малярный скотч и с помощью другого цвета создайте вертикальные полоски.
Каждый вариант хорош по-своему, поэтому вам остается только сделать выбор.
Не используйте слишком яркие оттенки и не делайте полосы слишком частыми, иначе вы добьетесь обратного эффекта — потолок будет казаться еще ниже, чем он есть на самом деле.
4. Светодиодные ленты и led-светильники
С помощью правильно подобранного освещения можно не только сделать помещение ярче и уютнее, но и зрительно сделать потолок выше. Используйте карнизную подсветку: по периметру всей комнаты чуть ниже основного уровня потолка вмонтируйте светодиодные ленты. Можно использовать ленты с классическим белым светом, а можно и с разноцветным, так получится менять оттенок подсветки в зависимости от настроения.
5. Фальшокно
Очень необычный и красивый способ декорирования потолка. Фальшокно создаст иллюзию перспективы, зрительно отдалит низкий потолок и будет имитировать источник естественного освещения. Такую красоту можно получить тремя способами:
используйте полупрозрачный пластик, чтобы создать окно, и конструкцию из гипсокартона, которая будет обрамлять получившийся плафон. Не забудьте вмонтировать в эту конструкцию точечные светильники;
сделайте нишу в потолке и задекорируйте ее с помощью фотообоев, где будет изображено голубое небо;
воспользуйтесь зеркальной плиткой и молдингами из полиуретана.ltr">Многие люди живут в многоэтажных домах, где квартиры бывают настолько компактные, что создается ощущение, будто потолок сейчас упадет на голову. Однако существуют хитрости, благодаря которым можно визуально приподнять потолок, не прибегая к дорогостоящему капитальному ремонту. ReRooms расскажет о 15 самых интересных идеях, которые помогут в создании высокого потолка. Поехали!
используйте полупрозрачный пластик, чтобы создать окно, и конструкцию из гипсокартона, которая будет обрамлять получившийся плафон. Не забудьте вмонтировать в эту конструкцию точечные светильники;
сделайте нишу в потолке и задекорируйте ее с помощью фотообоев, где будет изображено голубое небо;
воспользуйтесь зеркальной плиткой и молдингами из полиуретана.
1. Глянцевый потолок
Выбирая отделочный материал для потолка, предпочтение лучше отдать натяжному глянцевому полотну или краске, которая придаст глянцевый блеск. Такое покрытие за счет отражающей поверхности увеличит не только объем помещения, но и высоту потолка. Что касается цвета, остановите свой выбор на светлых оттенках, так как насыщенные тона, пусть и с блестящей поверхностью, дадут обратный эффект и усугубят проблему.
2. Используйте пастельные оттенки
Самый бюджетный и простой способ зрительного увеличения высоты потолка и стен — использование краски или обоев пастельных оттенков. Лучше всего подойдут белый, бежевый, серый, сливочный, голубой или салатовый. Окрасьте стены и потолок в один цвет, таким образом помещение превратится в одно целое. Пространство будет выглядеть более просторным и высоким.
3. Вертикальные полоски
Каждый дизайнер знает: если хотите зрительно увеличить высоту потолка и вытянуть помещение — используйте вертикальные полоски. Есть три варианта, как создать подобный рисунок на стенах:
1. Купите готовые обои с вертикальной полоской.
2. Отделайте помещение плиткой с вертикальным узором.
3. Покрасьте стены в однотонный пастельный оттенок, затем наклейте малярный скотч и с помощью другого цвета создайте вертикальные полоски.
Каждый вариант хорош по-своему, поэтому вам остается только сделать выбор.
Не используйте слишком яркие оттенки и не делайте полосы слишком частыми, иначе вы добьетесь обратного эффекта — потолок будет казаться еще ниже, чем он есть на самом деле.
4. Светодиодные ленты и led-светильники
С помощью правильно подобранного освещения можно не только сделать помещение ярче и уютнее, но и зрительно сделать потолок выше. Используйте карнизную подсветку: по периметру всей комнаты чуть ниже основного уровня потолка вмонтируйте светодиодные ленты. Можно использовать ленты с классическим белым светом, а можно и с разноцветным, так получится менять оттенок подсветки в зависимости от настроения.
5. Фальшокно
Очень необычный и красивый способ декорирования потолка. Фальшокно создаст иллюзию перспективы, зрительно отдалит низкий потолок и будет имитировать источник естественного освещения. Такую красоту можно получить тремя способами:
Наше портфолио более 10 000 проектов
6. Точечные светильники
В маленьких помещениях нецелесообразно использовать большие люстры и подвесные светильники, поэтому предпочтение лучше отдать встроенным точечным светильникам. Их можно установить на мебели, в нишах, в натяжных потолках. Расположите светильники по периметру потолка — так вы не только создадите ощущение высоты, но и осветите все темные углы комнаты. Если без люстры вы не представляете интерьер своей квартиры, используйте плоские светильники в виде тарелок, где свет направлен вверх, а не вниз.
7. Межкомнатные арки вместо дверей или дверной проем до потолка
Не бойтесь экспериментировать с высотой дверного проема. Так как все привыкли к стандартным размерам, то такой вариант даже не рассматривается, а очень и очень зря. Желательно продумать вход в комнаты на этапах создания дизайн проекта, чтобы произвести демонтаж лишней части стены до начала отделочных работ.
Во-первых, от межкомнатной двери можно отказаться в принципе, отдав предпочтение арочному проему: используйте в таком случае вытянутые прямоугольные и стрелообразные арки.
Во-вторых, дверной проем можно оставить и продлить до самого потолка, тем самым зрительно увеличив пространство.
8. Правильный текстиль
Не только с помощью дверных проемов можно вытянуть пространство, но и с помощью окон. Для этого используйте шторы из прозрачного тюля, ниспадающего от потолка до самого пола. Если хотите что-то поплотнее, выбирайте гардины с ровными вертикальными складками. Если на текстиле, как и на стенах, будет присутствовать вертикальный рисунок или полоска, эффект окажется намного выраженнее.
Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе
и бесплатно получите подробную смету на ремонтРассчитать
9. Низкая мебель
В маленьких комнатах с низким потолком ни в коем случае нельзя использовать массивную мебель с большим количеством декоративных элементов. Помещение получится нелепым и непропорциональным. Выбирайте компактные и низкие предметы меблировки, чтобы создать больше свободного пространства между потолком и полом.
10. Располагаем предметы вертикально
Создать ощущение высоты можно с помощью аксессуаров: расставьте декоративные тарелки или фотографии на специальных узких стеллажах, начиная с самой нижней полки и заканчивая самой верхней.
Такого эффекта можно добиться и без мебели: просто выстройте из постеров или милых фотографий в рамках вертикальную полосу. Это может быть как единичная дорожка, так и повторяющаяся.
11. Используйте стекло
Стекло отлично отражает свет и вокруг стоящие предметы, поэтому для визуального поднятия потолка обязательно используйте предметы со стеклянной поверхностью:
стеклянные стеновые панели и двери;
мебель со стеклянными элементами, например с дверцами.
Все они усилят ощущение светлого и воздушного пространства.
12. Не забудьте про зеркальные поверхности
В отличие от стекла зеркало намного лучше отражает свет, поэтому использование зеркал в интерьере — один из самых эффективных способов по увеличению пространства и поднятию потолка. Используйте вытянутые вертикальные зеркала, шкафы-купе с полностью зеркальными дверцами, зеркальную плитку. Такие декоративные элементы имеют довольно высокую цену, однако результат того стоит.
13. Отвлекаем внимание
Чтобы отвлечь внимание от потолка, используйте яркие декоративные элементы на полу или стенах: необычный ковер ручной работы, фотообои, интересные картины. Тогда все внимание будет приковано к ним, а не к низкому потолку.
14. Разместите полки под потолком
Разместите горизонтальные полки под самым потолком: чем выше, тем лучше. Только обязательно оставьте место для декоративных элементов, которые будут там храниться.
15. Используйте высокие аксессуары
Подсвечники, напольные бра, живые или высушенные растения в вытянутых горшках и другие высокие аксессуары отлично подойдут для того, чтобы зрительно вытянуть помещение вверх. Расположите их вдоль стен, чтобы добиться лучшего эффекта.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники