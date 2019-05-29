Особенности применения цвета тауп в интерьере

Сперва оттенки цвета тауп стали фаворитами у дизайнеров одежды, но очень быстро они переселились в интерьеры квартир и домов. Причина оказалась очень простой: мода на натуральные материалы и природные оттенки сохраняется уже не один десяток лет. И с каким бы цветом ни сочетался базовый цвет тауп, он не перестает быть насыщенным и близким к природной палитре. Оглянитесь вокруг — и вы заметите похожие тона в парках, садах, на лесной тропинке и на морском побережье.

В прошлом году фаворитом у дизайнеров стал необычный во всех отношениях цвет под названием taupe. Это оттенок со свойствами коричневого и серого и спектром различных дополнительных тонов, которые делают тауп прохладным или теплым, более насыщенным или нежным и мягким. Остается лишь выбрать наиболее подходящий к вашему интерьеру.

Палитра, где есть оттенков цвета тауп, оказывает заметный успокаивающий эффект, не отвергая при этом включение ярких оттенков. Так что решительно применяйте его и в гостиной, и в спальне, и в ванной комнате — тауп можно использовать в любой комнате и в любом стиле.

С какими цветами сочетается тауп

Рассмотрев поразительные по красоте и гармоничности интерьеры с применением оттенков цвета тауп, вы убедитесь, что он сочетается с любыми палитрами. Весь секрет — в базовых тонах: у таупа есть оттенки фиолетового и розового, немного желтого компонента, синий и серый.

Яркие интерьеры с включением цвета тауп кажутся безмятежными и простыми, более теплыми, чем с добавлением холодного белого, который обычно нейтрализует броскость акцентов. В сочетании с холодными синими тауп выполняет согревающую роль, шоколадные делает насыщенными, а молочные и сливочные — нежными и воздушными.

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Тауп в серо-коричневом исполнении воспринимается на несколько градусов теплее серого, поэтому часто дизайнеры выбирают в таком оттенке плитку и другие отделочные материалы для пола и стен, в том числе в ванной комнате. Преобладание серого тона дает более интересный оттенок, чем при включении бежевого.

Эффектнее всего тауп выглядит в компании со сливочно-белым, освежая помещение. Допускается дружба таупа с мягким синим, зеленоватым и грязно-розовым.

Применение цвета тауп в интерьере

Если вы внимательно посмотрите на состарившуюся естественным образом мебель, вы увидите, что она приобретает серовато-коричневый оттенок с песочными тонами. Это и есть тауп — элегантный, аристократичный, нежный и теплый. Выбирайте в поддержку ему темно-серые оттенки декора и аксессуары, а также спокойный синий, бледный розовый, неброский зеленый. Кремовый и теплый белый допускается в большом количестве, как и любые оттенки дерева.

Оттенки грецкого ореха и золотистого красного дерева отлично смотрятся с темно-серым тоном таупа. Глянец с металлом, темно-серый хорошо работает с бронзой, состаренной медью, никелем и оловом.

Очень любопытное получается сочетание оттенков таупа с медной посудой, так что ему самое место в отделке кухонного гарнитура или оконного текстиля, а также в виде жалюзи или обивки кухонных стульев и кресел.

Если в оформлении пола дизайнер использовал слишком темный оттенок, спасти ситуацию может ковер с оттенками тауп, а также текстиль на диване в виде пледов и подушек и шторы в таком же цвете. Нежная обивка мебели в пудровых оттенках смягчит насыщенность темных элементов и прекрасно будет сочетаться с серо-коричневой гаммой интерьера. Очень популярны кухонные гарнитуры из натурального дерева, окрашенные в разные оттенки таупа.

Изумительно красиво сочетание декора в цвете тауп и необработанного дерева. Прекрасно выглядят серо-песочные оттенки на фоне бетонного пола.

Кожа — еще один натуральный материал, который сам может включать в себя оттенки цвета тауп и сочетаться с более светлыми его тонами. Небольшое, но важное уточнение: в такой паре темного должно быть намного меньше, чем светлого.

На фоне такого базового тона прекрасно смотрятся живые цветы, этнические элементы натуральных оттенков, плетеные корзины, состаренное дерево и потрескавшиеся мраморные столешницы.

Модный в этом сезоне бархат тоже может быть выполнен в любом оттенке цвета тауп. Перед бархатным диваном положите ковер чуть более светлого оттенка и плотной структуры, напоминающей шкуру молодого ягненка. Кожаный пуфик или вязаные подушки составят отличную компанию такой композиции и довершат картину уютного уголка для отдыха. Несколько аксессуаров из меди, дерева или олова не помешают — только не смешивайте их в одном помещении.

Хотите оформить элегантную гостиную? Выбирайте цвет тауп. Добавьте к отделке роскошную хрустальную люстру и металлические штрихи в отделке и не забудьте про медную фурнитуру или ручки под золото. Пусть все сверкает и сияет — в этом помогут детали. А за общее настроение и шикарный интерьер отвечает прекрасная палитра, которая состоит из множества оттенков таупа.