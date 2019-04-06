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Как правильно выбрать деревянную отделку для пола


1998
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Дерево — популярный материал для настила пола. Рассказываем, как выбрать то деревянное покрытие, которое прослужит не один десяток лет.

Содержание

Деревянный пол — это уют, классика и набор замечательных эксплуатационных качеств: от шумо- и теплоизоляции до ударопрочности и долговечности. А еще деревянная отделка отличается эстетичностью и приятной текстурой. Как правильно выбрать деревянную отделку, рассказывает ReRooms. 

При выборе массива для пола важно обратить внимание на уровень твердости материала. Есть мягкие породы дерева, а есть более твердые. Этот показатель вычисляется по методу Бриннеля, когда на образец оказывают давление и сравнивают результаты воздействия. И чем выше показатель, тем тверже древесина. К примеру, показатель клена — 4,8, ореха — 5,9, а дуба — 3,8. Для отделки пола в коридоре и гостиной оптимальны твердые породы дерева, для спальни подойдет вишня (3,7), бук (3,8). Рассмотрим самые распространенные виды древесины, из которых обычно делают паркет или массивную доску.

Дуб

Это прочный, стойкий к гниению материал, который обладает низкой гигроскопичностью и служит десятилетиями. Дубовый пол можно назвать долгожителем. Породу ценят в том числе и за благородный внешний вид: пол из дуба выглядит добротно и дорого. Диапазон оттенков впечатляет — более 200 вариантов. Можно подобрать доски как темных, бурых тонов, так и светлых, медовых. Материал может быть однотонным или текстурным, пестрым. Со временем дуб начинает темнеть. Пол из этого дерева подходит для любых жилых комнат и вписывается в интерьер таких стилей, как прованс, кантри, рустик, ампир, скандинавский, эко и другие.

Фото № 1: Как правильно выбрать деревянную отделку для пола

Фото: bonumwood.comltr">Деревянный пол — это уют, классика и набор замечательных эксплуатационных качеств: от шумо- и теплоизоляции до ударопрочности и долговечности. А еще деревянная отделка отличается эстетичностью и приятной текстурой. Как правильно выбрать деревянную отделку, рассказывает ReRooms. 

При выборе массива для пола важно обратить внимание на уровень твердости материала. Есть мягкие породы дерева, а есть более твердые. Этот показатель вычисляется по методу Бриннеля, когда на образец оказывают давление и сравнивают результаты воздействия. И чем выше показатель, тем тверже древесина. К примеру, показатель клена — 4,8, ореха — 5,9, а дуба — 3,8. Для отделки пола в коридоре и гостиной оптимальны твердые породы дерева, для спальни подойдет вишня (3,7), бук (3,8). Рассмотрим самые распространенные виды древесины, из которых обычно делают паркет или массивную доску.

Дуб

Это прочный, стойкий к гниению материал, который обладает низкой гигроскопичностью и служит десятилетиями. Дубовый пол можно назвать долгожителем. Породу ценят в том числе и за благородный внешний вид: пол из дуба выглядит добротно и дорого. Диапазон оттенков впечатляет — более 200 вариантов. Можно подобрать доски как темных, бурых тонов, так и светлых, медовых. Материал может быть однотонным или текстурным, пестрым. Со временем дуб начинает темнеть. Пол из этого дерева подходит для любых жилых комнат и вписывается в интерьер таких стилей, как прованс, кантри, рустик, ампир, скандинавский, эко и другие.

Фото № 1: Как правильно выбрать деревянную отделку для пола

Фото: bonumwood.com

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Ясень

Несмотря на более высокую твердость, материал этот более легкий, упругий и пластичный по сравнению с дубом. Именно из ясеня делают биты для бейсбола, полы в спортивных и танцевальных залах. Ясень — тоже износостойкая и долговечная порода. Но в отличие от дуба древесина ясеня имеет небольшую палитру цвета, светлую, бежевую и выраженную текстуру. Ясень подходит для жилых комнат и прекрасно дополняет интерьер в таких стилях, как скандинавский, шебби-шик, минимализм.

Фото № 2: Как правильно выбрать деревянную отделку для полаФото: junckers.com
 

Клен

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Клен широко используется как для изготовления мебели, так и отделки полов. Кленовый паркет или цельная доска восхитительно смотрятся в интерьере, создают летнее, праздничное настроение благодаря теплой цветовой гамме. Но есть у такой доски и минус. Канадский клен со временем желтеет или розовеет. Однако обработка современными составами избавляет материал от этого недостатка. Кленовый пол хорошо смотрится в детской комнате, в гостиной. С его помощью можно зрительно увеличить пространство и подчеркнуть преимущества таких стилей, как колониальный, скандинавский, поп-арт.

Фото № 3: Как правильно выбрать деревянную отделку для полаФото: customhomeinteriors.com
 

Бук

В Европе полы из буковой древесины не редкость. В России это дерево растет в основном на Кавказе. И важно учитывать климат, в котором вы собираетесь этот материал применять. Древесина бука интенсивно впитывает влагу, что негативно сказывается на эксплуатационных свойствах. В сухом климате буковые полы прослужат долго — это прочная, относительно недорогая древесина, с благородным винным оттенком. Но если влажность воздуха в вашем доме высокая, целесообразно обратить внимание на другие породы, хотя интерьеры со столь интересным решением пола смотрятся роскошно. Древесина бука идеально подходит для воплощения американского стиля, а также таких дизайнерских направлений, как лофт и шале.

Фото № 4: Как правильно выбрать деревянную отделку для полаФото: dmsflooringsupplies.co.uk
 

Орех

Орех — износостойкий и пластичный. Как правило, его применяют краснодеревщики, столяры. Но и для пола древесина ореха подходит отлично благодаря красивому глубокому цвету, плавным переходам от одного оттенка к другому, интересной текстуре. Что касается механической прочности — орех легко поцарапать. Поэтому массив ореха, цельные доски — редкость. Чаще из этой древесины делают шпон. Паркет из ореха смотрится шикарно. Идеальное решение для классики, английского стиля, ампира, кантри.

Фото № 5: Как правильно выбрать деревянную отделку для полаФото: mirage.it 

Бамбук

У бамбука чрезвычайно низкая гигроскопичность — эта древесина практически не впитывает влагу, что позволяет использовать материал для отделки пола в любом климате. Из-за этого удивительного свойства стволы бамбука применяют и в качестве водопроводных линий. Еще одно важное качество этой древесины — огнеупорность. Бамбук не горит. В посуде из бамбука даже кипятят воду. Растет он очень быстро, поэтому становится превосходной альтернативой традиционной древесине. Полы из бамбука отличаются прочностью, долговечностью, стойкостью ко многим внешним воздействиям и оригинальной эстетикой. Бамбуковый пол выглядит необычно, солидно и ярко. Это идеальный вариант древесины для этнического интерьера. Бамбук гармонично вписывается в тропический декор. Современные способы обработки позволили использовать бамбуковые доски и для более привычных нам направлений: лофта, ретро.

Фото № 6: Как правильно выбрать деревянную отделку для полаФото: cdn.homedit.com 

Береза

Карельская береза — прочное, износостойкое дерево. Древесину отличает неоднородный узор, интересные вкрапления, тональные переходы, контрасты. Есть разные сорта березы: бумажная, желтая, вишневая и многие другие. Особую ценность представляет так называемая пламенная береза. У некоторых деревьев этой породы древесина имеет роскошный вид, напоминая мерцающие языки пламени. Но увы, березовый пол не так устойчив к механическому воздействию, как дуб или бамбук. Однако при правильном уходе и аккуратности отделка будет выглядеть великолепно 20—30 лет. Березовые полы универсальны и отлично смотрятся в любой комнате и в любом интерьере.

Фото № 7: Как правильно выбрать деревянную отделку для полаФото: lumberliquidators.scene7.com 

Вишня

Древесина эта износостойкая и имеет необычное свойство: изделия из вишни источают тонкий и приятный аромат. Это вносит в интерьер изюминку и особенный уют. Впечатляет и цвет древесины: глубокий розово-коричневый, розово-серый. Со временем вишня темнеет и приобретает еще более благородный тон. Вишневый пол смотрится великолепно. К примеру, это удачное решение для интерьера в средиземноморском стиле. Для ретро это тоже удачный выбор.

Фото № 8: Как правильно выбрать деревянную отделку для полаФото: qnud.com 

Пробка

Этот природный материал имеет пористую структуру, он мягкий, но упругий и долговечный. Пробковая древесина обладает высокими тепло- и звукоизоляционными качествами. Пробковые полы избавляют от сырости и  нежелательной акустики. Пробка, обработанная специальными составами, применяется для настила полов в спальнях и гостиных, в ванных. Этот красивый материал имеет необычный внешний вид и отличается теплой гаммой цвета. Пробка хорошо подходит для уютных (колониальный, эко) и экзотических интерьеров (тропический, африканский).

Фото № 9: Как правильно выбрать деревянную отделку для полаФото: canadiancarpet.com 

Помимо перечисленных пород в интерьерах используется ольха, сосна, ель, лиственница. Но из-за довольно низкого коэффициента твердости такие материалы редко выбирают для отделки полов. 

Фото анонса: static1.squarespace.com

#дерево#Пол#покрытие
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