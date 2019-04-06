Как правильно выбрать деревянную отделку для пола

Дерево — популярный материал для настила пола. Рассказываем, как выбрать то деревянное покрытие, которое прослужит не один десяток лет.
Деревянный пол — это уют, классика и набор замечательных эксплуатационных качеств: от шумо- и теплоизоляции до ударопрочности и долговечности. А еще деревянная отделка отличается эстетичностью и приятной текстурой. Как правильно выбрать деревянную отделку, рассказывает ReRooms.
При выборе массива для пола важно обратить внимание на уровень твердости материала. Есть мягкие породы дерева, а есть более твердые. Этот показатель вычисляется по методу Бриннеля, когда на образец оказывают давление и сравнивают результаты воздействия. И чем выше показатель, тем тверже древесина. К примеру, показатель клена — 4,8, ореха — 5,9, а дуба — 3,8. Для отделки пола в коридоре и гостиной оптимальны твердые породы дерева, для спальни подойдет вишня (3,7), бук (3,8). Рассмотрим самые распространенные виды древесины, из которых обычно делают паркет или массивную доску.
Дуб
Это прочный, стойкий к гниению материал, который обладает низкой гигроскопичностью и служит десятилетиями. Дубовый пол можно назвать долгожителем. Породу ценят в том числе и за благородный внешний вид: пол из дуба выглядит добротно и дорого. Диапазон оттенков впечатляет — более 200 вариантов. Можно подобрать доски как темных, бурых тонов, так и светлых, медовых. Материал может быть однотонным или текстурным, пестрым. Со временем дуб начинает темнеть. Пол из этого дерева подходит для любых жилых комнат и вписывается в интерьер таких стилей, как прованс, кантри, рустик, ампир, скандинавский, эко и другие.
При выборе массива для пола важно обратить внимание на уровень твердости материала. Есть мягкие породы дерева, а есть более твердые. Этот показатель вычисляется по методу Бриннеля, когда на образец оказывают давление и сравнивают результаты воздействия. И чем выше показатель, тем тверже древесина. К примеру, показатель клена — 4,8, ореха — 5,9, а дуба — 3,8. Для отделки пола в коридоре и гостиной оптимальны твердые породы дерева, для спальни подойдет вишня (3,7), бук (3,8). Рассмотрим самые распространенные виды древесины, из которых обычно делают паркет или массивную доску.
Дуб
Это прочный, стойкий к гниению материал, который обладает низкой гигроскопичностью и служит десятилетиями. Дубовый пол можно назвать долгожителем. Породу ценят в том числе и за благородный внешний вид: пол из дуба выглядит добротно и дорого. Диапазон оттенков впечатляет — более 200 вариантов. Можно подобрать доски как темных, бурых тонов, так и светлых, медовых. Материал может быть однотонным или текстурным, пестрым. Со временем дуб начинает темнеть. Пол из этого дерева подходит для любых жилых комнат и вписывается в интерьер таких стилей, как прованс, кантри, рустик, ампир, скандинавский, эко и другие.
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Ясень
Несмотря на более высокую твердость, материал этот более легкий, упругий и пластичный по сравнению с дубом. Именно из ясеня делают биты для бейсбола, полы в спортивных и танцевальных залах. Ясень — тоже износостойкая и долговечная порода. Но в отличие от дуба древесина ясеня имеет небольшую палитру цвета, светлую, бежевую и выраженную текстуру. Ясень подходит для жилых комнат и прекрасно дополняет интерьер в таких стилях, как скандинавский, шебби-шик, минимализм.
Клен
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Клен широко используется как для изготовления мебели, так и отделки полов. Кленовый паркет или цельная доска восхитительно смотрятся в интерьере, создают летнее, праздничное настроение благодаря теплой цветовой гамме. Но есть у такой доски и минус. Канадский клен со временем желтеет или розовеет. Однако обработка современными составами избавляет материал от этого недостатка. Кленовый пол хорошо смотрится в детской комнате, в гостиной. С его помощью можно зрительно увеличить пространство и подчеркнуть преимущества таких стилей, как колониальный, скандинавский, поп-арт.
Бук
В Европе полы из буковой древесины не редкость. В России это дерево растет в основном на Кавказе. И важно учитывать климат, в котором вы собираетесь этот материал применять. Древесина бука интенсивно впитывает влагу, что негативно сказывается на эксплуатационных свойствах. В сухом климате буковые полы прослужат долго — это прочная, относительно недорогая древесина, с благородным винным оттенком. Но если влажность воздуха в вашем доме высокая, целесообразно обратить внимание на другие породы, хотя интерьеры со столь интересным решением пола смотрятся роскошно. Древесина бука идеально подходит для воплощения американского стиля, а также таких дизайнерских направлений, как лофт и шале.
Орех
Орех — износостойкий и пластичный. Как правило, его применяют краснодеревщики, столяры. Но и для пола древесина ореха подходит отлично благодаря красивому глубокому цвету, плавным переходам от одного оттенка к другому, интересной текстуре. Что касается механической прочности — орех легко поцарапать. Поэтому массив ореха, цельные доски — редкость. Чаще из этой древесины делают шпон. Паркет из ореха смотрится шикарно. Идеальное решение для классики, английского стиля, ампира, кантри.
Бамбук
У бамбука чрезвычайно низкая гигроскопичность — эта древесина практически не впитывает влагу, что позволяет использовать материал для отделки пола в любом климате. Из-за этого удивительного свойства стволы бамбука применяют и в качестве водопроводных линий. Еще одно важное качество этой древесины — огнеупорность. Бамбук не горит. В посуде из бамбука даже кипятят воду. Растет он очень быстро, поэтому становится превосходной альтернативой традиционной древесине. Полы из бамбука отличаются прочностью, долговечностью, стойкостью ко многим внешним воздействиям и оригинальной эстетикой. Бамбуковый пол выглядит необычно, солидно и ярко. Это идеальный вариант древесины для этнического интерьера. Бамбук гармонично вписывается в тропический декор. Современные способы обработки позволили использовать бамбуковые доски и для более привычных нам направлений: лофта, ретро.
Береза
Карельская береза — прочное, износостойкое дерево. Древесину отличает неоднородный узор, интересные вкрапления, тональные переходы, контрасты. Есть разные сорта березы: бумажная, желтая, вишневая и многие другие. Особую ценность представляет так называемая пламенная береза. У некоторых деревьев этой породы древесина имеет роскошный вид, напоминая мерцающие языки пламени. Но увы, березовый пол не так устойчив к механическому воздействию, как дуб или бамбук. Однако при правильном уходе и аккуратности отделка будет выглядеть великолепно 20—30 лет. Березовые полы универсальны и отлично смотрятся в любой комнате и в любом интерьере.
Вишня
Древесина эта износостойкая и имеет необычное свойство: изделия из вишни источают тонкий и приятный аромат. Это вносит в интерьер изюминку и особенный уют. Впечатляет и цвет древесины: глубокий розово-коричневый, розово-серый. Со временем вишня темнеет и приобретает еще более благородный тон. Вишневый пол смотрится великолепно. К примеру, это удачное решение для интерьера в средиземноморском стиле. Для ретро это тоже удачный выбор.
Пробка
Этот природный материал имеет пористую структуру, он мягкий, но упругий и долговечный. Пробковая древесина обладает высокими тепло- и звукоизоляционными качествами. Пробковые полы избавляют от сырости и нежелательной акустики. Пробка, обработанная специальными составами, применяется для настила полов в спальнях и гостиных, в ванных. Этот красивый материал имеет необычный внешний вид и отличается теплой гаммой цвета. Пробка хорошо подходит для уютных (колониальный, эко) и экзотических интерьеров (тропический, африканский).
Помимо перечисленных пород в интерьерах используется ольха, сосна, ель, лиственница. Но из-за довольно низкого коэффициента твердости такие материалы редко выбирают для отделки полов.
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* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники