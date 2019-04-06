Как правильно выбрать деревянную отделку для пола

Деревянный пол — это уют, классика и набор замечательных эксплуатационных качеств: от шумо- и теплоизоляции до ударопрочности и долговечности. А еще деревянная отделка отличается эстетичностью и приятной текстурой. Как правильно выбрать деревянную отделку, рассказывает ReRooms.

При выборе массива для пола важно обратить внимание на уровень твердости материала. Есть мягкие породы дерева, а есть более твердые. Этот показатель вычисляется по методу Бриннеля, когда на образец оказывают давление и сравнивают результаты воздействия. И чем выше показатель, тем тверже древесина. К примеру, показатель клена — 4,8, ореха — 5,9, а дуба — 3,8. Для отделки пола в коридоре и гостиной оптимальны твердые породы дерева, для спальни подойдет вишня (3,7), бук (3,8). Рассмотрим самые распространенные виды древесины, из которых обычно делают паркет или массивную доску.

Дуб

Это прочный, стойкий к гниению материал, который обладает низкой гигроскопичностью и служит десятилетиями. Дубовый пол можно назвать долгожителем. Породу ценят в том числе и за благородный внешний вид: пол из дуба выглядит добротно и дорого. Диапазон оттенков впечатляет — более 200 вариантов. Можно подобрать доски как темных, бурых тонов, так и светлых, медовых. Материал может быть однотонным или текстурным, пестрым. Со временем дуб начинает темнеть. Пол из этого дерева подходит для любых жилых комнат и вписывается в интерьер таких стилей, как прованс, кантри, рустик, ампир, скандинавский, эко и другие.

bonumwood.com ltr">Деревянный пол — это уют, классика и набор замечательных эксплуатационных качеств: от шумо- и теплоизоляции до ударопрочности и долговечности. А еще деревянная отделка отличается эстетичностью и приятной текстурой. Как правильно выбрать деревянную отделку, рассказывает ReRooms. Фото:ltr">Деревянный пол — это уют, классика и набор замечательных эксплуатационных качеств: от шумо- и теплоизоляции до ударопрочности и долговечности. А еще деревянная отделка отличается эстетичностью и приятной текстурой. Как правильно выбрать деревянную отделку, рассказывает ReRooms. При выборе массива для пола важно обратить внимание на уровень твердости материала. Есть мягкие породы дерева, а есть более твердые. Этот показатель вычисляется по методу Бриннеля, когда на образец оказывают давление и сравнивают результаты воздействия. И чем выше показатель, тем тверже древесина. К примеру, показатель клена — 4,8, ореха — 5,9, а дуба — 3,8. Для отделки пола в коридоре и гостиной оптимальны твердые породы дерева, для спальни подойдет вишня (3,7), бук (3,8). Рассмотрим самые распространенные виды древесины, из которых обычно делают паркет или массивную доску. Дуб Это прочный, стойкий к гниению материал, который обладает низкой гигроскопичностью и служит десятилетиями. Дубовый пол можно назвать долгожителем. Породу ценят в том числе и за благородный внешний вид: пол из дуба выглядит добротно и дорого. Диапазон оттенков впечатляет — более 200 вариантов. Можно подобрать доски как темных, бурых тонов, так и светлых, медовых. Материал может быть однотонным или текстурным, пестрым. Со временем дуб начинает темнеть. Пол из этого дерева подходит для любых жилых комнат и вписывается в интерьер таких стилей, как прованс, кантри, рустик, ампир, скандинавский, эко и другие. bonumwood.com Фото:

Наше портфолио более 10 000 проектов Все проекты Помещения Квартиры Тип помещения Выбрано: 0 Квартира-студия Однокомнатная квартира Двухкомнатная квартира Трёхкомнатная квартира Четырёхкомнатная и более Пятикомнатная квартира Евро двухкомнатная квартира Евро трехкомнатная квартира Экстерьер Дом/коттедж Таунхаус Коммерческое помещение Спальня Прихожая Кухня Зал Совмещенный санузел Детская Кухня-гостиная Ванная Туалет Кабинет Студия Стиль Выбрано: 0 Модернизм Скандинавский Современная классика Современный Минимализм Контемпорари Лофт Эклектика Фьюжн Прованс Классика Американская классика Этнический Шведский Хай-тек Поп-арт Кантри Эко-стиль Арт-деко Средиземноморский Конструктивизм Японский Площадь, м² Начальное количеcтво метров: Конечное количеcтво метров: Перейти