Бетон в интерьере: как его использовать

Просторный грубый лофт или уютный дом без голых стен? Рассказываем, каким бывает бетон в отделке интерьера и что о нем нужно знать.
Оставить стены квартиры или студии нетронутыми — это не единственный способ включить бетонные покрытия в свой интерьер. Их можно создать самостоятельно — для этого есть немало интересных способов имитации бетона в интерьере.
Рассказываем о разных вариантах использования такого материала в дизайне квартиры и о том, чем он хорош, а чем не очень.
Кирпич и бетон
Одно из преимуществ бетона — отличная сочетаемость с другими материалами. Часто такая комбинация выглядит контрастной, если в ход идет текстиль, богатый декор или яркие акценты. И это тоже на пользу интерьеру, в котором проявляется очень пестрая эклектика. С кирпичной кладкой бетон комбинируется очень органично — это классическая пара для лофта.
Фото:
Дерево и бетон
Не хуже бетон сочетается и с натуральным деревом или с имитацией дерева. Это тоже традиционная комбинация для стиля лофт. В интерьере с сочетанием бетона и дерева создается красивый синтез природных поверхностей и промышленной грубоватости.
Фото:
Шлифованный бетон
Но в каких-то интерьерах бетон смотрится слишком брутально и пугающе. Можно его «смягчить» и использовать на полу шлифованный бетон — его еще называют полированным, потому что он имеет блестящую зеркальную поверхность. Его плюс в том, что можно придать бетону эффект мрамора, гранита или другого материала. Но в лофтах такое оформление будет выглядеть излишне глянцевым, так что с блеском надо быть аккуратнее.
Фото:
Шлифованный бетон от производителя
Штукатурка под бетон ltr">Оставить стены квартиры или студии нетронутыми — это не единственный способ включить бетонные покрытия в свой интерьер. Их можно создать самостоятельно — для этого есть немало интересных способов имитации бетона в интерьере.
Рассказываем о разных вариантах использования такого материала в дизайне квартиры и о том, чем он хорош, а чем не очень.
Кирпич и бетон
Одно из преимуществ бетона — отличная сочетаемость с другими материалами. Часто такая комбинация выглядит контрастной, если в ход идет текстиль, богатый декор или яркие акценты. И это тоже на пользу интерьеру, в котором проявляется очень пестрая эклектика. С кирпичной кладкой бетон комбинируется очень органично — это классическая пара для лофта.
Фото:
Дерево и бетон
Не хуже бетон сочетается и с натуральным деревом или с имитацией дерева. Это тоже традиционная комбинация для стиля лофт. В интерьере с сочетанием бетона и дерева создается красивый синтез природных поверхностей и промышленной грубоватости.
Фото:
Шлифованный бетон
Но в каких-то интерьерах бетон смотрится слишком брутально и пугающе. Можно его «смягчить» и использовать на полу шлифованный бетон — его еще называют полированным, потому что он имеет блестящую зеркальную поверхность. Его плюс в том, что можно придать бетону эффект мрамора, гранита или другого материала. Но в лофтах такое оформление будет выглядеть излишне глянцевым, так что с блеском надо быть аккуратнее.
Фото:
Шлифованный бетон от производителя
Штукатурка под бетон
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Не во всех помещениях голые бетонные поверхности будут уместными и эстетичными. Например, в интерьере кухни бетон покажется кому-то слишком грубым. В этом случае лучше использовать специальную штукатурку с фактурой бетона: покрытие будет выглядеть натурально и в то же время аккуратно, стильно — без недостатков необработанных стен.
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Арт-бетон
К этому понятию, с одной стороны, относится декоративный бетон в интерьере в виде фактурной штукатурки, о котором мы писали выше. Но также арт-бетон — это разнообразный скульптурный декор. В основном для улицы, но к нему можно отнести и украшения для квартиры: отдельную полку для книг интересной формы, оригинальную подставку для часов и так далее. Подобные вещи, как правило ручной работы, разнообразят интерьер и вносят в него атмосферу лофта, даже если в отделке стиль выражен не очень сильно.
Плитка под бетон
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Что касается голого бетона в интерьере ванной — от обилия влаги в таком помещении может появиться запах сырости. Можно обработать стены защитным покрытием, но есть другой вариант: использовать настенную плитку с бетонным рисунком. Этот материал лучше всего подойдет для ванной по своим качествам и в то же время сохранит выбранную стилистику.
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Обои под бетон
Если у вас нет желания оставлять голые стены в комнате или тратить много времени на их обработку соответствующей штукатуркой, есть еще один интересный вариант. Наклейте обычные обои — но с бетонным рисунком. Индустриальный стиль будет выраженным и подчеркнутым, при этом интерьер станет более уютным. К тому же обои позволяют выбрать оформление по вкусу — например украсить интерьер белым бетоном, а не традиционным серым.
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Бетон Пайн
Еще один интересный материал для оформления мебели и стен под бетон в интерьере — декор «Бетон Пайн». Его отличительная черта в том, что он комбинирует в своем облике бетонную поверхность и потертую древесину. Получается интересный эклектичный дизайн. Таким декором можно оформлять не только стены, но и предметы мебели.
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Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
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03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
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04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
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03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники