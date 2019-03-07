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Бетон в интерьере: как его использовать


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Просторный грубый лофт или уютный дом без голых стен? Рассказываем, каким бывает бетон в отделке интерьера и что о нем нужно знать.

Оставить стены квартиры или студии нетронутыми — это не единственный способ включить бетонные покрытия в свой интерьер. Их можно создать самостоятельно — для этого есть немало интересных способов имитации бетона в интерьере. 

Рассказываем о разных вариантах использования такого материала в дизайне квартиры и о том, чем он хорош, а чем не очень.

Кирпич и бетон

Одно из преимуществ бетона — отличная сочетаемость с другими материалами. Часто такая комбинация выглядит контрастной, если в ход идет текстиль, богатый декор или яркие акценты. И это тоже на пользу интерьеру, в котором проявляется очень пестрая эклектика. С кирпичной кладкой бетон комбинируется очень органично — это классическая пара для лофта.

Фото № 1: Бетон в интерьере: как его использовать

Фото: proformadesign.ru

Дерево и бетон

Не хуже бетон сочетается и с натуральным деревом или с имитацией дерева. Это тоже традиционная комбинация для стиля лофт. В интерьере с сочетанием бетона и дерева создается красивый синтез природных поверхностей и промышленной грубоватости.

Фото № 2: Бетон в интерьере: как его использовать

Фото: principlesofafreesociety.com

Фото № 3: Бетон в интерьере: как его использовать
Стеновая панель Eva
1 699 руб.*
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*Цена может измениться

Шлифованный бетон 

Но в каких-то интерьерах бетон смотрится слишком брутально и пугающе. Можно его «смягчить» и использовать на полу шлифованный бетон — его еще называют полированным, потому что он имеет блестящую зеркальную поверхность. Его плюс в том, что можно придать бетону эффект мрамора, гранита или другого материала. Но в лофтах такое оформление будет выглядеть излишне глянцевым, так что с блеском надо быть аккуратнее.

Фото: dmarge.com

Шлифованный бетон от производителя Bautech.

Штукатурка под бетон ltr">Оставить стены квартиры или студии нетронутыми — это не единственный способ включить бетонные покрытия в свой интерьер. Их можно создать самостоятельно — для этого есть немало интересных способов имитации бетона в интерьере. 

Рассказываем о разных вариантах использования такого материала в дизайне квартиры и о том, чем он хорош, а чем не очень.

Кирпич и бетон

Одно из преимуществ бетона — отличная сочетаемость с другими материалами. Часто такая комбинация выглядит контрастной, если в ход идет текстиль, богатый декор или яркие акценты. И это тоже на пользу интерьеру, в котором проявляется очень пестрая эклектика. С кирпичной кладкой бетон комбинируется очень органично — это классическая пара для лофта.

Фото № 1: Бетон в интерьере: как его использовать

Фото: proformadesign.ru

Дерево и бетон

Не хуже бетон сочетается и с натуральным деревом или с имитацией дерева. Это тоже традиционная комбинация для стиля лофт. В интерьере с сочетанием бетона и дерева создается красивый синтез природных поверхностей и промышленной грубоватости.

Фото № 2: Бетон в интерьере: как его использовать

Фото: principlesofafreesociety.com

Фото № 3: Бетон в интерьере: как его использовать
Стеновая панель Eva
1 699 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Шлифованный бетон 

Но в каких-то интерьерах бетон смотрится слишком брутально и пугающе. Можно его «смягчить» и использовать на полу шлифованный бетон — его еще называют полированным, потому что он имеет блестящую зеркальную поверхность. Его плюс в том, что можно придать бетону эффект мрамора, гранита или другого материала. Но в лофтах такое оформление будет выглядеть излишне глянцевым, так что с блеском надо быть аккуратнее.

Фото: dmarge.com

Шлифованный бетон от производителя Bautech.

Штукатурка под бетон

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Площадь, м²

Не во всех помещениях голые бетонные поверхности будут уместными и эстетичными. Например, в интерьере кухни бетон покажется кому-то слишком грубым. В этом случае лучше использовать специальную штукатурку с фактурой бетона: покрытие будет выглядеть натурально и в то же время аккуратно, стильно — без недостатков необработанных стен.

Фото № 4: Бетон в интерьере: как его использовать

Фото: silviomessina.pw

Фото № 5: Бетон в интерьере: как его использовать
Рельефная штукатурка CALCESTRUZZO
1 620 руб.*
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Арт-бетон

К этому понятию, с одной стороны, относится декоративный бетон в интерьере в виде фактурной штукатурки, о котором мы писали выше. Но также арт-бетон — это разнообразный скульптурный декор. В основном для улицы, но к нему можно отнести и украшения для квартиры: отдельную полку для книг интересной формы, оригинальную подставку для часов и так далее. Подобные вещи, как правило ручной работы, разнообразят интерьер и вносят в него атмосферу лофта, даже если в отделке стиль выражен не очень сильно.

Фото: fotosdecoraciondeinteriores.com
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Фото: creoflick.net
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Фото: designcollector.net
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Плитка под бетон

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Что касается голого бетона в интерьере ванной — от обилия влаги в таком помещении может появиться запах сырости. Можно обработать стены защитным покрытием, но есть другой вариант: использовать настенную плитку с бетонным рисунком. Этот материал лучше всего подойдет для ванной по своим качествам и в то же время сохранит выбранную стилистику.

Фото: indesignuk.co.uk

Фото № 6: Бетон в интерьере: как его использовать
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492 руб.*
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160 руб.*
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742 руб.*
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Обои под бетон

Если у вас нет желания оставлять голые стены в комнате или тратить много времени на их обработку соответствующей штукатуркой, есть еще один интересный вариант. Наклейте обычные обои — но с бетонным рисунком. Индустриальный стиль будет выраженным и подчеркнутым, при этом интерьер станет более уютным. К тому же обои позволяют выбрать оформление по вкусу — например украсить интерьер белым бетоном, а не традиционным серым.

Фото: tapetmesteren.dk

Фото № 7: Бетон в интерьере: как его использовать
Флизелиновые обои MARBURG LOFT
2 530 руб.*
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*Цена может измениться
Обои BN International, коллекция Loft
2 100 руб.*
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*Цена может измениться
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2 898 руб.*
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*Цена может измениться

Бетон Пайн

Еще один интересный материал для оформления мебели и стен под бетон в интерьере — декор «Бетон Пайн». Его отличительная черта в том, что он комбинирует в своем облике бетонную поверхность и потертую древесину. Получается интересный эклектичный дизайн. Таким декором можно оформлять не только стены, но и предметы мебели.

Фото: lamarty.ru

Бетон Пайн Белый Lamarty
288 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Бетон Пайн Экзотик Lamarty
288 руб.*
Купить
*Цена может измениться

#дизайн#Интерьер#бетон#Квартира
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2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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