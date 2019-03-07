Бетон в интерьере: как его использовать

Оставить стены квартиры или студии нетронутыми — это не единственный способ включить бетонные покрытия в свой интерьер. Их можно создать самостоятельно — для этого есть немало интересных способов имитации бетона в интерьере.

Рассказываем о разных вариантах использования такого материала в дизайне квартиры и о том, чем он хорош, а чем не очень.

Кирпич и бетон

Одно из преимуществ бетона — отличная сочетаемость с другими материалами. Часто такая комбинация выглядит контрастной, если в ход идет текстиль, богатый декор или яркие акценты. И это тоже на пользу интерьеру, в котором проявляется очень пестрая эклектика. С кирпичной кладкой бетон комбинируется очень органично — это классическая пара для лофта.

Фото: proformadesign.ru

Дерево и бетон

Не хуже бетон сочетается и с натуральным деревом или с имитацией дерева. Это тоже традиционная комбинация для стиля лофт. В интерьере с сочетанием бетона и дерева создается красивый синтез природных поверхностей и промышленной грубоватости.

Фото: principlesofafreesociety.com

Стеновая панель Eva 1 699 руб.* Купить *Цена может измениться

Шлифованный бетон

Но в каких-то интерьерах бетон смотрится слишком брутально и пугающе. Можно его «смягчить» и использовать на полу шлифованный бетон — его еще называют полированным, потому что он имеет блестящую зеркальную поверхность. Его плюс в том, что можно придать бетону эффект мрамора, гранита или другого материала. Но в лофтах такое оформление будет выглядеть излишне глянцевым, так что с блеском надо быть аккуратнее.

Фото: dmarge.com

Шлифованный бетон от производителя Bautech .

Штукатурка под бетон ltr">Оставить стены квартиры или студии нетронутыми — это не единственный способ включить бетонные покрытия в свой интерьер. Их можно создать самостоятельно — для этого есть немало интересных способов имитации бетона в интерьере.

Рассказываем о разных вариантах использования такого материала в дизайне квартиры и о том, чем он хорош, а чем не очень.

Кирпич и бетон

Одно из преимуществ бетона — отличная сочетаемость с другими материалами. Часто такая комбинация выглядит контрастной, если в ход идет текстиль, богатый декор или яркие акценты. И это тоже на пользу интерьеру, в котором проявляется очень пестрая эклектика. С кирпичной кладкой бетон комбинируется очень органично — это классическая пара для лофта.

Фото: proformadesign.ru

Дерево и бетон

Не хуже бетон сочетается и с натуральным деревом или с имитацией дерева. Это тоже традиционная комбинация для стиля лофт. В интерьере с сочетанием бетона и дерева создается красивый синтез природных поверхностей и промышленной грубоватости.

Фото: principlesofafreesociety.com

Стеновая панель Eva 1 699 руб.* Купить *Цена может измениться

Шлифованный бетон

Но в каких-то интерьерах бетон смотрится слишком брутально и пугающе. Можно его «смягчить» и использовать на полу шлифованный бетон — его еще называют полированным, потому что он имеет блестящую зеркальную поверхность. Его плюс в том, что можно придать бетону эффект мрамора, гранита или другого материала. Но в лофтах такое оформление будет выглядеть излишне глянцевым, так что с блеском надо быть аккуратнее.

Фото: dmarge.com

Шлифованный бетон от производителя Bautech .

Штукатурка под бетон