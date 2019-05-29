Простые решения благородного интерьера в цвете слоновая кость

Тренды в мире дизайна никогда не стоят на месте, однако существуют такие тенденции, которые длительное время не выходят из моды, и цвет слоновой кости — как раз такой случай. Этот цвет отлично подходит для помещений разного метража и стиля — цвет айвори органично впишется как в классику, так и в современные решения.

Не стоит забывать, что этот цвет сочетается практически со всеми известными оттенками и потому считается универсальным. Давайте же поближе познакомимся с ним и рассмотрим, как создать стильную цветовую гамму с его помощью.

Фото: thefreepatriot.org

Чем привлекателен цвет слоновой кости в интерьере

Цвет айвори универсален тем, что его можно использовать в любом помещении независимо от его функционального предназначения, на любых площадях и в любых стилистических направлениях.

Фото: thefreepatriot.org

Цвет слоновой кости станет настоящим спасением в маленьких помещениях, так как он поможет зрительно увеличить пространство и добавить света. А если использовать этот цвет в обивке мебели, то она словно растворится в пространстве, и комната не будет выглядеть загроможденной.

Фото: thefreepatriot.org

Айвори более практичный цвет, чем белый, так как он не такой маркий и безликий.

Фото: thefreepatriot.org

Цвет слоновой кости благоприятно влияет на нашу психику, успокаивая и расслабляя. Благодаря ему комната станет намного теплее и уютнее.

Фото: thefreepatriot.org

Айвори — один из самых нейтральных оттенков цветовой палитры. Его можно использовать как в одиночку, так и в сочетании с другими контрастными оттенками, которые будут создавать яркие акценты. За счет большого количества оттенков цвета слоновой кости их можно сочетать между собой, в результате чего получится одновременно простой и элегантный интерьер, в котором не будет никаких кричащих деталей.

Фото: thefreepatriot.org

Какие бывают оттенки слоновой кости

1. Бежевый айвори

Этот оттенок очень похож на цвет светлой кожи (возможно, вы замечали, что при производстве тональных средств часто используется именно название Ivory). Бежевый айвори сочетается со следующими оттенками: