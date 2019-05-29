Простые решения благородного интерьера в цвете слоновая кость

Расскажем и покажем, как создать роскошный интерьер с помощью благородного цвета слоновой кости.
Тренды в мире дизайна никогда не стоят на месте, однако существуют такие тенденции, которые длительное время не выходят из моды, и цвет слоновой кости — как раз такой случай. Этот цвет отлично подходит для помещений разного метража и стиля — цвет айвори органично впишется как в классику, так и в современные решения.
Не стоит забывать, что этот цвет сочетается практически со всеми известными оттенками и потому считается универсальным. Давайте же поближе познакомимся с ним и рассмотрим, как создать стильную цветовую гамму с его помощью.
Чем привлекателен цвет слоновой кости в интерьере
Цвет айвори универсален тем, что его можно использовать в любом помещении независимо от его функционального предназначения, на любых площадях и в любых стилистических направлениях.
Цвет слоновой кости станет настоящим спасением в маленьких помещениях, так как он поможет зрительно увеличить пространство и добавить света. А если использовать этот цвет в обивке мебели, то она словно растворится в пространстве, и комната не будет выглядеть загроможденной.
Айвори более практичный цвет, чем белый, так как он не такой маркий и безликий.
Цвет слоновой кости благоприятно влияет на нашу психику, успокаивая и расслабляя. Благодаря ему комната станет намного теплее и уютнее.
Айвори — один из самых нейтральных оттенков цветовой палитры. Его можно использовать как в одиночку, так и в сочетании с другими контрастными оттенками, которые будут создавать яркие акценты. За счет большого количества оттенков цвета слоновой кости их можно сочетать между собой, в результате чего получится одновременно простой и элегантный интерьер, в котором не будет никаких кричащих деталей.
Какие бывают оттенки слоновой кости
1. Бежевый айвори
Этот оттенок очень похож на цвет светлой кожи (возможно, вы замечали, что при производстве тональных средств часто используется именно название Ivory). Бежевый айвори сочетается со следующими оттенками:
шоколадный,
терракотовый,
серый,
голубой,
светло-фиолетовый,
светло-оранжевый.
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2. Кремовый айвори
Кремовый айвори имеет желтоватый подтон и наиболее гармонично будет смотреться в сочетании со следующими оттенками:
коричневым,
серо-зеленым,
синим,
лавандовым,
розовым.
3. Коричневый айвори
Этот оттенок айвори создаст одновременно роскошный и по-домашнему уютный интерьер. Такой цвет отлично подойдет для загородных домов, выдержанных в стиле кантри. Коричневый айвори сочетается со следующими оттенками:
темно-коричневым,
коралловым,
оранжевым,
зеленым,
голубым,
розовым,
лавандовым.
4. Бумажный айвори
Этот оттенок не зря называется «бумажный», так как именно его используют при производстве печатной продукции. Бумажный айвори имеет холодный белый подтон, поэтому отлично подходит для создания контрастных сочетаний. Подойдут такие:
черный,
зеленый,
желтый,
серый,
сиреневый.
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5. Розовый айвори
Этот оттенок имеет теплый лососевый подтон, который будет гармонично смотреться со следующими оттенками:
шоколадным,
серым,
виноградным,
розовым,
голубым.
6. Персиковый айвори
Изысканный и теплый оттенок, который сочетается с такими цветами:
лазурным,
зеленым,
коричневым,
коралловым,
светло-оранжевым,
серо-голубым.
Гармоничные сочетания с другими цветами
Айвори и черный
Сочетание черного и слоновой кости выглядит более сбалансированно и гармонично, чем комбинация с белым цветом. Чтобы помещение выглядело изысканным, используйте айвори в качестве основного, например на стенах, а черный в качестве акцентов. Это могут быть черно-белые фотографии, черные шторы, зеркала в черных рамах. Так интерьер получится не слишком мрачным и не будет напоминать склеп графа Дракулы. Подобное сочетание будет хорошо смотреться в квартирах большого метража, однако даже в маленьких помещениях с грамотно подобранными акцентами оно будет выглядеть элегантно.
Айвори и коричневый
Сочетание коричневых оттенков и цвета слоновой кости — одно из самых интересных. Для достижения красивых визуальных эффектов используйте коричневый айвори и все оттенки коричневого (начиная с самых светлых и заканчивая темными). Так вы получите красивый и изысканный градиент.
Не забудьте добавить в интерьер предметы мебели и декора, сделанные из дерева. Они добавят помещению домашнего тепла и уюта. Такая цветовая гамма напоминает нам золотую осень — прекрасную пору для долгих прогулок и мыслей о великом.
Айвори и зеленый
Такой интерьер будто нарисовал художник, вдохновившись красками дикой природы. Зеленый привнесет свежесть в помещение цвета слоновой кости. В качестве акцентов используйте картины с преобладанием зеленых оттенков, зеленый текстиль.
Айвори и пастельные тона
Сочетание цвета слоновой кости с пастельными тонами — один из самых мягких и уютных вариантов. Подобная комбинация превратит интерьер в райское место, наполненное спокойствием, и отлично подойдет для декорирования спальни или детской комнаты. Если вам захочется чего-то более веселого и энергичного, просто добавьте ярких занавесок, подушек, элементов декора ярко-зеленого или оранжевого цвета.
Слоновая кость и натуральные материалы
Айвори как природный цвет отлично сочетается с натуральными материалами, например деревом, камнем, кожей, мрамором и льном. Для достижения наиболее необычного и яркого эффекта используйте сразу несколько материалов, например каменную кладку с деревянной мебелью. Цвет слоновой кости в сочетании с деревом сделает даже из обычной комнаты изысканное и чувственное пространство.
Примеры красивых интерьеров в цвете слоновая кость
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники