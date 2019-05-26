Как сделать дизайн интерьера в стиле кантри: отличительные черты

Вам кажется, что интерьер в стиле кантри слишком прост? Вы ошибаетесь. В современной интерпретации он гармонично сочетает деревенский уют и функциональность, которые воспроизводят черты максимально комфортного, удобного и практичного сельского быта. Сегодня ReRooms подготовил шорт-лист советов по оформлению кантри-интерьера в городской квартире — они помогут вам небанально обустроить свой дом, в котором можно будет каждый день окунаться в мир воспоминаний о далеком детстве.

Стиль кантри ассоциируется с расслаблением и спокойствием загородного дома, где царит атмосфера умиротворения. Но не только поэтому он пользуется популярностью в современных интерьерах. Натуральность, естественность, максимальная практичность и функциональность — кантри-стиль приветствует все, что нужно для комфортной жизни городского жителя, мечтающего о покое, уюте и по-настоящему домашней обстановке, в которой можно отдыхать душой и телом после суеты мегаполиса.

Охарактеризовать стиль кантри в интерьере можно тремя словами: простота, легкость и уют. В нем нет ничего ультрасовременного, а упор делается на винтажные и антикварные предметы с выразительными признаками старины. Этот стиль характеризуется следующими чертами:

натуральные материалы во всем — для отделки применяются дерево, камень и состаренный металл, в текстильном оформлении используют хлопок, лен, батист, для декора — изделия из глины и фарфора;

природная цветовая палитра — для фонового оформления отлично подойдет пастельная гамма из бежевых, молочных, кремовых цветов, в качестве акцента — голубые, светло-зеленые, коралловые оттенки;

неброские узоры из мелких цветочков, ненавязчивых клеток и полосок;

простая мебель лаконичных форм с эффектом старины: облупленной краской, потертостями и патиной;

декор хендмейд: вышитые салфетки, вязаные пледы, плетеные корзины, расписные тарелки, панно из полевых цветов — все то, что нужно, чтобы пропитать кантри-интерьер теплом домашнего очага.

Разновидности стиля кантри

Прелесть стиля кантри заключается в многоликости. Такие интерьеры несут в себе лучшие традиции разных народов, передающиеся через простые и понятные нам с детства предметы. Кантри-направление позволяет создать в городской квартире особый шарм деревенских домов из различных регионов, каждый из которых имеет свои особенности.

Английский стиль кантри — утонченный, элегантный интерьер с легкими нотками чопорности. Для него характерны легкий флер старины, мягкая палитра цветов и старомодные рисунки в цветочек и полоску. Интерьеры в английском кантри нередко называют камерными. Подобный поразительный эффект в них создается за счет использования дерева как основного материала, связывающего все детали и предметы мебели. Дерево наполняет атмосферу прелестью средневековой Англии.

Американский кантри брутален — это что-то из серии о Диком Западе с ковбойскими гонками и калифорнийским ранчо. В нем присутствуют материалы из необработанного дерева (доска и брусья), камень, натуральные мех и кожа, а также аутентичный декор и грубый текстиль: рога животных, резные статуэтки, расписные деревянные маски, шерстяные пледы и ковровые дорожки. При этом интерьеры в стиле американского кантри могут быть по-настоящему теплыми и уютными — с яркими красками, цветочками и рюшечками.

Немецкий кантри близок к минимализму. Ему присуще простое и лаконичное обустройство, в котором все вещи функциональны и практичны, а также классическое сочетание цветов (светлые стены и темный пол) и скромный декор. Стилизовать немецкий кантри в интерьере можно с помощью потолочных балок и живых цветов, которые немцы в своих домах размещают повсюду, даже на потолке.

В интерьерах, оформленных в русском кантри, многое напоминает элементы традиционной деревенской избы. Обилие дерева, которым отделывают все, от пола до потолка, мебель с резным декором, натуральный текстиль и изделия ручной работы (вышитые скатерти и салфетки, плетеные ковры, лоскутные одеяла), глиняная посуда — все эти элементы наполняют интерьер атмосферой русской сказки. В городских квартирах стилизовать русский кантри помогут бревенчатые балки на стенах и потолке или же грубая кирпичная кладка на акцентной стене.

Визитной карточкой французского кантри в интерьере выступают лиловый цвет, высушенные букетики лаванды, кружева и нарочито состаренная мебель — они свидетельствуют о самобытности и духовности жителей северного Прованса, в домах которых на первый план выносится их восхищение красотами природы. Обустраивая интерьер в духе французского кантри, используйте картины с натюрмортами, домотканые коврики, кружевные занавески — это изюминки чудесной стилистики, которые внесут нежный романтизм и жизнерадостность в атмосферу помещения.

Дизайн комнат в стиле кантри: примеры с фото

Еще одно большое преимущество стиля кантри заключается в том, что он лишен искусственности, излишеств, строгой симметрии и определенного порядка расстановки мебели. Все элементы такого интерьера можно легко передвигать с места на место или заменять на новые — это не нанесет ущерба общей атмосфере комнаты.

Интерьер ванной в стиле кантри

Оформляя ванную в стиле кантри, не следует забывать о деревенском примитивизме. Если позволяет площадь, используйте в отделке натуральный камень и потолочные балки. Ваша ванная имеет скромный метраж? Включите в отделку стилевой акцент фрагментарно — на помощь придет фактурная плитка без ярких узоров или паркетная доска. Чтобы кантри выразительно зазвучал в ванной, используйте декор: плетеная корзина для белья, тонкий полосатый коврик на полу, ажурная занавеска на окне, живые цветы в керамических вазах отлично подойдут для стилизации деревенского интерьера.

Интерьер кухни в стиле кантри

В кухне всегда должно быть уютно и комфортно, чтобы здесь хотелось не только готовить, но и проводить теплые семейные вечера за вкусным ужином. Атмосферы непринужденности, естественности и тепла в этой комнате можно добиться с помощью простой и непосредственной обстановки. За фасадами мебели спрячьте и замаскируйте всю новомодную технику, без которой сложно представить себе жизнь современного человека, повесьте на окна симпатичные шторы в цветочек, подвязанные милыми бантиками, организуйте комфортное обеденное место с деревянным столом и стульями с мягкими сиденьями — они как нельзя лучше впишутся в интерьер кухни в стиле кантри.

Интерьер гостиной в стиле кантри

При оформлении кантри в гостиной, как правило, акцент делают на каминной зоне. В городской квартире его можно заменить электрическими моделями или фальшпорталами, задекорированными каменной кладкой. В обстановке комнаты допускается использование разнофактурных отделочных материалов — уместны здесь будут и камень, и дерево, и обои под покраску. Как вы уже поняли, признак стиля кантри — винтажная и антикварная мебель, поэтому при ее выборе отдавайте предпочтение дивану и креслам с натуральной обивкой с характерным растительным орнаментом. А если удастся на даче найти уже списанный со счетов старый бабушкин шкаф, деревенский интерьер преобразится на глазах.

Интерьер спальни в стиле кантри

Стиль кантри как нельзя лучше впишется в интерьер спальни — в этой комнате он создаст отличную атмосферу для отдыха. Главное — соблюдать баланс. Не загромождайте спальню мебелью, декором и аксессуарами — все предметы должны быть простой формы, мягких очертаний. Включите дерево в отделку — этот материал утеплит помещение, в котором вам будет приятно засыпать и просыпаться, как в деревне у бабушки. Мягкий ковер, живые цветы, семейные фото и текстиль ручной работы прекрасно подойдут для оформления поистине неповторимой кантри-спальни.

Интерьер детской в стиле кантри

Для оформления детской интерьер в стиле кантри тоже идеально подходит — деревенская обстановка будет вызывать у ребенка тягу к природе и желание бережно относиться ко всему окружающему. К тому же что может быть лучше дерева, которое очень любит кантри, для оформления интерьера в детской комнате, где все должно быть максимально натуральным, безопасным и эстетичным? Ведь по красоте и гамме тактильных ощущений с деревом не может сравниться ни один современный материал.

Для усиления деревенского очарования используйте декор. Пастельную скуку общего фона развейте растительными и животными принтами на стенах, там же найдите место для любимых мультяшных героев (на помощь придут фотообои или оригинальные светильники), добавьте натуральный текстиль с милыми цветочками на окна и кровать — в таком окружении вашему ребенку будет комфортно играть, развиваться и отдыхать.