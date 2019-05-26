Как сделать дизайн интерьера в стиле кантри: отличительные черты

Показываем, как создать в интерьере квартиры атмосферу уютного загородного дома с душевным стилем кантри.
Стиль кантри ассоциируется с расслаблением и спокойствием загородного дома, где царит атмосфера умиротворения. Но не только поэтому он пользуется популярностью в современных интерьерах. Натуральность, естественность, максимальная практичность и функциональность — кантри-стиль приветствует все, что нужно для комфортной жизни городского жителя, мечтающего о покое, уюте и по-настоящему домашней обстановке, в которой можно отдыхать душой и телом после суеты мегаполиса.
Вам кажется, что интерьер в стиле кантри слишком прост? Вы ошибаетесь. В современной интерпретации он гармонично сочетает деревенский уют и функциональность, которые воспроизводят черты максимально комфортного, удобного и практичного сельского быта. Сегодня ReRooms подготовил шорт-лист советов по оформлению кантри-интерьера в городской квартире — они помогут вам небанально обустроить свой дом, в котором можно будет каждый день окунаться в мир воспоминаний о далеком детстве.
Стиль кантри в интерьере: принципы и особенности
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Охарактеризовать стиль кантри в интерьере можно тремя словами: простота, легкость и уют. В нем нет ничего ультрасовременного, а упор делается на винтажные и антикварные предметы с выразительными признаками старины. Этот стиль характеризуется следующими чертами:
- натуральные материалы во всем — для отделки применяются дерево, камень и состаренный металл, в текстильном оформлении используют хлопок, лен, батист, для декора — изделия из глины и фарфора;
- природная цветовая палитра — для фонового оформления отлично подойдет пастельная гамма из бежевых, молочных, кремовых цветов, в качестве акцента — голубые, светло-зеленые, коралловые оттенки;
- неброские узоры из мелких цветочков, ненавязчивых клеток и полосок;
- простая мебель лаконичных форм с эффектом старины: облупленной краской, потертостями и патиной;
- декор хендмейд: вышитые салфетки, вязаные пледы, плетеные корзины, расписные тарелки, панно из полевых цветов — все то, что нужно, чтобы пропитать кантри-интерьер теплом домашнего очага.
Разновидности стиля кантри
Прелесть стиля кантри заключается в многоликости. Такие интерьеры несут в себе лучшие традиции разных народов, передающиеся через простые и понятные нам с детства предметы. Кантри-направление позволяет создать в городской квартире особый шарм деревенских домов из различных регионов, каждый из которых имеет свои особенности.
Английский стиль кантри — утонченный, элегантный интерьер с легкими нотками чопорности. Для него характерны легкий флер старины, мягкая палитра цветов и старомодные рисунки в цветочек и полоску. Интерьеры в английском кантри нередко называют камерными. Подобный поразительный эффект в них создается за счет использования дерева как основного материала, связывающего все детали и предметы мебели. Дерево наполняет атмосферу прелестью средневековой Англии.
Американский кантри брутален — это что-то из серии о Диком Западе с ковбойскими гонками и калифорнийским ранчо. В нем присутствуют материалы из необработанного дерева (доска и брусья), камень, натуральные мех и кожа, а также аутентичный декор и грубый текстиль: рога животных, резные статуэтки, расписные деревянные маски, шерстяные пледы и ковровые дорожки. При этом интерьеры в стиле американского кантри могут быть по-настоящему теплыми и уютными — с яркими красками, цветочками и рюшечками.
Немецкий кантри близок к минимализму. Ему присуще простое и лаконичное обустройство, в котором все вещи функциональны и практичны, а также классическое сочетание цветов (светлые стены и темный пол) и скромный декор. Стилизовать немецкий кантри в интерьере можно с помощью потолочных балок и живых цветов, которые немцы в своих домах размещают повсюду, даже на потолке.
В интерьерах, оформленных в русском кантри, многое напоминает элементы традиционной деревенской избы. Обилие дерева, которым отделывают все, от пола до потолка, мебель с резным декором, натуральный текстиль и изделия ручной работы (вышитые скатерти и салфетки, плетеные ковры, лоскутные одеяла), глиняная посуда — все эти элементы наполняют интерьер атмосферой русской сказки. В городских квартирах стилизовать русский кантри помогут бревенчатые балки на стенах и потолке или же грубая кирпичная кладка на акцентной стене.
Визитной карточкой французского кантри в интерьере выступают лиловый цвет, высушенные букетики лаванды, кружева и нарочито состаренная мебель — они свидетельствуют о самобытности и духовности жителей северного Прованса, в домах которых на первый план выносится их восхищение красотами природы. Обустраивая интерьер в духе французского кантри, используйте картины с натюрмортами, домотканые коврики, кружевные занавески — это изюминки чудесной стилистики, которые внесут нежный романтизм и жизнерадостность в атмосферу помещения.
Дизайн комнат в стиле кантри: примеры с фото
Еще одно большое преимущество стиля кантри заключается в том, что он лишен искусственности, излишеств, строгой симметрии и определенного порядка расстановки мебели. Все элементы такого интерьера можно легко передвигать с места на место или заменять на новые — это не нанесет ущерба общей атмосфере комнаты.
Интерьер ванной в стиле кантри
Оформляя ванную в стиле кантри, не следует забывать о деревенском примитивизме. Если позволяет площадь, используйте в отделке натуральный камень и потолочные балки. Ваша ванная имеет скромный метраж? Включите в отделку стилевой акцент фрагментарно — на помощь придет фактурная плитка без ярких узоров или паркетная доска. Чтобы кантри выразительно зазвучал в ванной, используйте декор: плетеная корзина для белья, тонкий полосатый коврик на полу, ажурная занавеска на окне, живые цветы в керамических вазах отлично подойдут для стилизации деревенского интерьера.
Интерьер кухни в стиле кантри
В кухне всегда должно быть уютно и комфортно, чтобы здесь хотелось не только готовить, но и проводить теплые семейные вечера за вкусным ужином. Атмосферы непринужденности, естественности и тепла в этой комнате можно добиться с помощью простой и непосредственной обстановки. За фасадами мебели спрячьте и замаскируйте всю новомодную технику, без которой сложно представить себе жизнь современного человека, повесьте на окна симпатичные шторы в цветочек, подвязанные милыми бантиками, организуйте комфортное обеденное место с деревянным столом и стульями с мягкими сиденьями — они как нельзя лучше впишутся в интерьер кухни в стиле кантри.
Интерьер гостиной в стиле кантри
При оформлении кантри в гостиной, как правило, акцент делают на каминной зоне. В городской квартире его можно заменить электрическими моделями или фальшпорталами, задекорированными каменной кладкой. В обстановке комнаты допускается использование разнофактурных отделочных материалов — уместны здесь будут и камень, и дерево, и обои под покраску. Как вы уже поняли, признак стиля кантри — винтажная и антикварная мебель, поэтому при ее выборе отдавайте предпочтение дивану и креслам с натуральной обивкой с характерным растительным орнаментом. А если удастся на даче найти уже списанный со счетов старый бабушкин шкаф, деревенский интерьер преобразится на глазах.
Интерьер спальни в стиле кантри
Стиль кантри как нельзя лучше впишется в интерьер спальни — в этой комнате он создаст отличную атмосферу для отдыха. Главное — соблюдать баланс. Не загромождайте спальню мебелью, декором и аксессуарами — все предметы должны быть простой формы, мягких очертаний. Включите дерево в отделку — этот материал утеплит помещение, в котором вам будет приятно засыпать и просыпаться, как в деревне у бабушки. Мягкий ковер, живые цветы, семейные фото и текстиль ручной работы прекрасно подойдут для оформления поистине неповторимой кантри-спальни.
Интерьер детской в стиле кантри
Для оформления детской интерьер в стиле кантри тоже идеально подходит — деревенская обстановка будет вызывать у ребенка тягу к природе и желание бережно относиться ко всему окружающему. К тому же что может быть лучше дерева, которое очень любит кантри, для оформления интерьера в детской комнате, где все должно быть максимально натуральным, безопасным и эстетичным? Ведь по красоте и гамме тактильных ощущений с деревом не может сравниться ни один современный материал.
Для усиления деревенского очарования используйте декор. Пастельную скуку общего фона развейте растительными и животными принтами на стенах, там же найдите место для любимых мультяшных героев (на помощь придут фотообои или оригинальные светильники), добавьте натуральный текстиль с милыми цветочками на окна и кровать — в таком окружении вашему ребенку будет комфортно играть, развиваться и отдыхать.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники