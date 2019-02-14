Как визуально увеличить маленькую гостиную

Если ваш дом не может похвастаться большой гостиной, вам точно пора задуматься о том, чтобы сделать эту комнату просторнее хотя бы визуально.

Обустройство маленькой гостиной, как это ни парадоксально, может потребовать очень много времени и сил. Необходимо грамотно подойти к переделке интерьера, чтобы комната стала уютной и не казалась тесной. Справиться с этой непростой задачей помогут хитрости, которыми ReRooms с удовольствием с вами поделится.

1. Светлые тона

Выбирая общее оформление гостиной, помните, что темные цвета в отделке оптически значительно уменьшают комнату. Поэтому забудьте о них, ваш выбор — отражающие свет нейтральные, даже бледные тона. Белый цвет будет хорошо сочетаться с мягкими пастельными оттенками, а крупные узоры в интерьере помогут визуально расширить пространство.

Фото: avatars.mds.yandex.net

2. Долой ковры!

В маленьком помещении не стоит использовать напольные ковры (да и настенные тоже). Конечно, ковер привносит совершенно особую атмосферу уюта в комнату, но и бессовестно крадет пространство. Отдайте предпочтение ламинату, а чтобы закрепить успех, сделайте упор на горизонтальные линии, которые расширят помещение.

Фото: colors.life

3. Будьте аккуратны со шторами

Кроме ковров избегайте и плотных, тяжелых штор: они будут слишком мощной преградой между вашей гостиной и естественным освещением. Они могут «сжимать» комнату и воздействовать почти угнетающе. А вот струящиеся шторы и очень высокий карниз точно подойдут для маленькой комнаты — они не станут загонять вас в рамки.

Фото: dekoriko.ru

4. Правильная мебель

Забудьте о массивной мебели, особенно о громоздких диванах и шкафах-стенках. Обратите внимание на пуфы, аккуратные кресла и небольшие диванчики (присмотритесь к трансформирующимся моделям). Не ставьте предметы интерьера вплотную друг к другу — так в комнате сохранится больше воздуха и она покажется просторнее.

Отличный вариант — стеклянная мебель. Она максимально облегчает интерьер: добавляет изящества, сдержанности, аккуратности. А вот чрезмерное количество дерева способно сделать маленькое помещение заставленным и создать ощущение захламленности.

Фото: avatars.mds.yandex.net

5. Зеркала

Попробуйте поиграть с использованием в интерьере зеркал. Слишком много в гостиной их вешать не нужно, но одно большое и несколько средних окажутся кстати. Отражая свет, они будут делать комнату свежее, создадут иллюзию простора.

Фото: remai.lt



6. Поднимаем потолки

Визуально можно поднять потолки при помощи высокой мебели. Шкафы и стойки выбирайте узкие, с открытыми полками — это оптимальный вариант для маленькой гостиной. Большие комоды заставят потолки выглядеть ощутимо более низкими, а это вам точно не нужно.

Фото: avatars.mds.yandex.net

7. Минимализм

Дорогие вашему сердцу мелочи лучше перенести в другую комнату — они только засоряют интерьер, создавая ощущение переполнения. Смотрите, как бы гости не решили, что они в таком загруженном помещении лишние. Минимализм всегда к вашим услугам, он явно подойдет для маленькой гостиной. А если вы, например, не можете без картин на стенах, лучше выбрать одну-две крупногабаритные, а не много маленьких.

Фото: images.homify.com

8. Игра со светом

Лучше иметь в комнате сразу несколько видов освещения: общее, декоративное и локальное. Это не просто прихоть или попытка соригинальничать: подсветка различных зон в гостиной зрительно увеличит пространство и добавит загадочности.