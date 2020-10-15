Вопрос эксперту: как выбрать акриловую ванну?

Давайте представим ситуацию, что мы собрались делать ремонт и решили купить акриловую ванну, самую обычную, без изысков, 160 х 70 см, которая просто хорошо впишется в современный интерьер. Придя в обычный сетевой магазин, мы увидим целый ряд акриловых ванн, очень похожих внешне, но абсолютно разных по цене. Причем, диапазон будет начинаться c 5 тыс. руб. и заканчиваться суммой в 25 тыс. руб. Сразу возникает вопрос, почему такие деньги, и где та золотая середина, на которой можно остановиться. Здесь все зависит от того, что мы ищем и каковы наши потребности. Если нам нужна акриловая ванна на 3 года, можно смело идти в ближайший магазин и брать любую модель. Если же мы делаем качественный ремонт и надеемся, что хотя бы 10 -15 лет нам в этой ванной не надо будет ничего переделывать, то лучше приобрести более дорогой и солидный вариант.

Фото ReRooms

Акриловая ванна Ravak в дизайн-проекте ReRooms

- Что из себя представляет акрил?

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Начнем с того, что акрила, как такового материала в принципе не существует. Это не материал. Что подразумевают под акрилом? Сегодня на рынке существует 4 вида материалов, из которых делают ванны, называющиеся акриловыми.

Ванны из АБС

- Расскажите, пожалуйста, поподробнее?

Первый материал – это АБС (акрилонитрилбутадиенстирол), один из видов пластмассы. Очень распространенный материал, у которого есть две классные характеристики – он прочный и недорогой. Поэтому из него делают множество разных товаров, например, авторучки, линейки, бампера, плинтуса, панели автомобилей и многое другое, включая ванны. И как раз при изготовлении ванн, начинают проявляться те недостатки, которые в случае с панелью для автомобиля были вообще не принципиальны.

Так как материал пористый, за ним достаточно сложно ухаживать. Он быстро загрязняется и плохо отмывается. Он нестойкий к ультрафиолету, из-за чего такая ванна быстро желтеет. Под воздействием перепада температур (холодной и горячей воды), этот материал сильно увеличивается в объеме, и в результате внутреннего напряжения у изделий неизбежно появляются трещины. АБС – нестойкий к окрашивающимся жидкостям, довольно скользкий и пахучий материал. Но, пожалуй, самый главный его недостаток состоит в том, что ванны, выполненные из АБС, неремонтопригодные, их невозможно обновить. Если мы начнем полировать такую ванну в домашних условиях, то заводской блеск уйдет, и она станет матовой. Срок жизни ванны из такого материала в принципе исчисляется десятилетиями, но, скорее всего, через 2-3 года она совершенно потеряет свой внешний вид.

Плюс материала АБС заключается в его дешевизне. Цена на ванны варьируется от 5 до 15 тыс. руб. Наш рынок в основном и состоит из таких изделий. Конечно, эти ванны тоже нужны, например, в съемную квартиру, на дачу или когда человек только взял ипотеку. В этих случаях никто не будет покупать дорогой вариант, а предпочтет что-то более бюджетное. Но, если же мы вложились в плитку, хорошую сантехнику и хотим, чтобы красота в нашей ванной комнате сохранялась как минимум 10 лет, это не наш вариант.

Фото ReRooms

Акриловая ванна Ravak в дизайн-проекте ReRooms

Ванны из ПММА

- А какой следующий материал и каковы его характеристики?

Следующий материал – ПММА (полиметилметакрилат), который тоже называют акрилом. У него совершенно другая химическая формула. Существует два способа производства ванн из этого материала – экструдированный и литьевой.

Экструдированный достаточно недорогой способ производства материалов. Он представляет собой выдавливание. Таким методом делают множество вещей от полиэтиленовой пленки до полимерных труб. А литьевой способ – это когда материал заливается в специальные формы, и в течение 2-х суток нагревается и затвердевает. На выходе получается два абсолютно одинаковых по своему внешнему виду материала, но при этом обладающих разными эксплуатационными характеристиками.

У экструдированных материалов есть один недостаток, их можно легко повредить. Например, если взять линейку и согнуть ее вдоль, она легко согнется, а вот если мы попробуем согнуть ее поперек, то она треснет. Полимерную трубу можно завязать в узел, но стоит ударить ее поперек, и она тоже треснет. То же самое происходит с ванной, которая сделана методом экструзии. В этой ванне можно мыться 10, 15 и даже 20 лет. Но стоит уронить в нее какой-нибудь тяжелый предмет, и в ней возникнет трещина. Такое изделие вы уже не сможете использовать.

Фото ReRooms

Акриловая ванна Ravak BeHappy II 150х75 R в дизайн-проекте ReRoms

- А чем отличается материал, выполненный литьевым способом?

Недостаток литьевого полиметилметакрилата состоит в том, что это очень дорогой способ производства. Если экструзия – это выдавливание, непрерывный процесс, когда изделие изготавливается в короткий срок, то здесь ванна делается более двух суток. Но именно за счет того, что процесс идет медленно, за счет того, что происходит постепенное образование огромных полемолекул, мы получаем изделие с полным отсутствием пор, идеально гладкое с идеальными прочностными характеристиками по всем направлениям. В итоге ванна, сделанная из этого материала, очень качественная и может показать себя с лучшей стороны даже в самых экстремальных эксплуатационных условиях. Литьевой ПММА великолепно отмывается, хорошо полируется, зашлифовывается, абсолютно нескользкий, хорошо сохраняет температуру. Это материал, который практически не изменяет свой объем. Поэтому, если мы хотим, чтобы ванна сохраняла свой вид долгие годы, стоит выбирать литьевой полиметилметакрилат.

Фото ReRooms

Акриловая ванна Ravak в дизайн-проекте ReRooms

Ванны из "сэндвич" листа

- С ПММА разобрались, а какой четвертый материал?

Четвертый материал представляет собой симбиоз первого и последнего, так называемый «сэндвич». Он состоит из двух слоев, где основание – это АБС, а сверху – тонкий слой ПММА. Этот материал, на мой взгляд, самый неудачный для производства ванн. Сейчас объясню почему. Обычные листы, из которых изготавливают ванны, идут толщиной 6 мм, а в России не более 4-х. Толщина верхнего слоя ПММА составляет максимум 10%, т.е. получается примерно 0, 4 мм в холодном виде. А в готовом изделии эти 0,4 мм превращаются в тонкую пленочку. Ведь как делается ванна? Лист нагревается, потом накладывается на форму, и за счет создания под ней вакуума, обтягивает эту алюминиевую форму, создавая изначальный вид, скорлупу. Соответственно, лист, который у нас составляет всего 0,4 мм, в процессе вытягивается и становится очень тонким. Если на этом слое в готовом изделии у нас образуется царапина или скол, то начнет просвечивать нижний слой с совершенно другими характеристиками, в результате чего на дне ванны получится пятно.

- Значит, разнообразие ванн на рынке объясняется различием материалов?

Да, это первая причина, почему такое разнообразие ванн на рынке. От материала зависит срок жизни ванны и сохранение ее внешнего вида. Любую ванну, которую называют акриловой, можно использовать по назначению и 10, и 50 лет. Вопрос в одном, устроит ли нас, что через пару лет акриловая ванна абсолютно потеряет свой внешний вид.

Фото ReRooms

Акриловая ванна Ravak в дизайн-проекте ReRooms

О толщине акрила

- А что еще влияет на разнообразие продукции и цены?

Вторая причина разнообразия этих ванн на рынке – толщина акрила. Чаще всего с толщиной акрила связывают прочность изделия. Но на самом деле прочность зависит не от самого акрила. Прочность изделия создается стекловолоконным композитом, так называемым ламинатом, который находится с обратной стороны ванны. Если у акриловой ванны тонкий слой ламината, то ее можно легко продавить.

А вот от толщины акрилового листа зависит, сможем ли мы полировать и шлифовать ванну. Если мы возьмем 3 мм лист, и начнем его вытягивать, создавая внешнюю сторону ванны, он сделается более тонким. Пределом в данном случае должна быть толщина порядка 2мм. Тоньше 2мм в готовом изделии лист не должен быть. И не потому, что он станет менее прочным, а как раз для того, чтобы была возможность при необходимости его отреставрировать.

И вот здесь вторая причина, почему цена на ванны так отличается. Если один производитель делает ванны из 3мм акрила, а другой из 5 мм акрила, разница в цене у них будет до 40%. Потому что это очень дорогой материал. В зависимости от этого покупатель опять же получает срок жизни изделия и возможность при необходимости восстановить его до первоначального вида. Покупая ванну из тонкого акрила, к ней нужно относиться достаточно бережно. Нужно учитывать, что отремонтировать это изделие вы не сможете.

- А какие еще факторы влияют на многообразие акриловых ванн?

Такой казалось бы второстепенный фактор как степень гладкости обратной стороны. Если мы посмотрим на обратную сторону различных ванн, то мы обнаружим, что некоторые ванны гладкие, а некоторые шершавые. Дело в том, что на заводе по изготовлению ванн существует технологический этап, когда специальная печка после нанесения стекловолоконного слоя, запекает его, запирая запах и делая гладким. Если ванна шершавая, это означает одно – у завода нет этой печки. Шершавые ванны травмоопасны и достаточно долго пахнут.

Фото ReRooms

Акриловая ванна Ravak в дизайн-проекте ReRooms

Продукция Ravak

- Как делают изделия в компании Ravak?

Чешские ванны Ravak сделаны по принципу – взял и забыл. Купив ванну Ravak, вы не будете думать о том, что придется что-то ремонтировать, что-то менять. Критерий производства такой – материал литьевой полиметилметакрилат, толщина акрилового листа – 5-6 мм. Если соблюдаются два этих условия, то изделие будет служить очень долго.

У нас в основном представлены ванны из 5 мм листа и две модели из 6 мм листа. Это красивая ванна в виде сердечка (Love story), потому что у нее большие размеры, и приходится использовать более толстый лист, чтобы уложиться в пределы, не менее 2 мм в самом тонком месте. И самая маленькая ванна «Авокадо», у которой сложные формы, и поэтому также используется 6 мм лист. Все остальные ванны делаются из 5 мм листа. У нас на заводе стоит оборудование, которое позволяет в готовом изделии уложиться в эти самые пределы и сделать толщину в готовом изделии более 2мм.

Кстати, у нас сейчас проходит акция – все, кто покупают в этом году ванну, получают на нее пожизненную гарантию. Причем, эту гарантию дает сам завод. Материал, из которого делаются чешские ванны Ravak, дорогой, но он очень надежный и отвечает всем заявленным требованиям.

- Сколько стоит хорошая акриловая ванна?

По ценам – у нас нет ванны дешевле 20 тыс. руб. Если производитель утверждает, что он сделает ванну из сантехнического акрила за 12 тыс. руб. это означает только одно, это не литьевой полиметилметакрилат. Стоимость, если брать классику, до 20 тыс. руб., означает, что производитель на чем-то сэкономил.

Фото ReRooms

Акриловая ванна Ravak в дизайн-проекте ReRooms

- Какая ванна лучше чугунная или акриловая?

Начнем с того, что это вообще несравнимые понятия. Есть люди, которым нравятся чугунные ванны, есть люди, предпочитающие акриловые. В чем преимущество акриловой ванны? Она легкая и может быть выполнена в различных вариантах дизайна. То, что можно сотворить с полимерным материалом, можно сделать только с ним. Чугунная ванна это надолго, но это и дорого. Это хорошее капиталовложение. А, если мы вдруг хотим ассиметричную ванну, то в чугунном варианте выполнить ее гораздо сложнее, да и цена на такую ванну будет очень высокая.

- Какой должна быть оптимальная длина ванны?

Это все очень индивидуально. Придя в салон, очень важно протестировать ванну. Ее надо примерять на себя. Поэтому смело залезайте в ванну, и подбирайте наиболее удобный для вас вариант.