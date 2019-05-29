Роскошная студия в стиле модернизм от ReRooms

Наши дизайнеры получили заказ на создание дизайна в стиле модернизм для квартиры-студии площадью 26 квадратных метров, в которой поместились бы все вещи, необходимые для комфортной жизни двух человек. Задача была непростая, однако наши специалисты справились с ней отлично. Давайте подробнее рассмотрим дизайнерские решения, принятые в каждом помещении.

Коридор

Для отделки помещения выбран белоснежный декоративный кирпич для стен и серая плитка для пола. Подобное сочетание отлично подходит для маленьких комнат, так как зрительно увеличивает пространство и добавляет ему света. Из мебели здесь есть мягкий пуф, подставка для обуви, полка для головных уборов и белоснежная галошница, на которую поставили живой цветок. На входной двери повесили зеркало, которое тоже способствует увеличению пространства.

Санузел

В крошечном совмещенном санузле наши дизайнеры уместили все нужные предметы: унитаз, душевую кабину, стиральную машину, систему хранения, умывальник с тумбой и большое зеркало с подсветкой. Это получилось только благодаря грамотно подобранной сантехнике и ее расположению. Подвесная техника зрительно облегчает пространство и освобождает необходимые сантиметры. Душевую кабину выбрали угловую, что помогло сэкономить место для системы хранения, под которой поместилась стиральная машина.



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Кухня-гостиная

Теперь давайте посмотрим, как дизайнеры организовали главное помещение в квартире. Это пространство одновременно выступает и кухней, и гостиной, и спальней. Кухня разместилась в нише, которая отделяет ее от прихожей и создает импровизированный коридор. Для ее отделки использовали светлую мраморную плитку. П-образная кухня позволила вместить большое количество ящиков, которые не стали декорировать, поэтому они выглядят парящими в воздухе.

Функцию столовой в помещении выполняет барная стойка, оборудованная дополнительными ящиками и местом для хранения вина.









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