Роскошная студия в стиле модернизм от ReRooms

Показываем на примере собственного дизайн-проекта, как создать функциональный стиль модернизм в студии.
Наши дизайнеры получили заказ на создание дизайна в стиле модернизм для квартиры-студии площадью 26 квадратных метров, в которой поместились бы все вещи, необходимые для комфортной жизни двух человек. Задача была непростая, однако наши специалисты справились с ней отлично. Давайте подробнее рассмотрим дизайнерские решения, принятые в каждом помещении.
Коридор
Для отделки помещения выбран белоснежный декоративный кирпич для стен и серая плитка для пола. Подобное сочетание отлично подходит для маленьких комнат, так как зрительно увеличивает пространство и добавляет ему света. Из мебели здесь есть мягкий пуф, подставка для обуви, полка для головных уборов и белоснежная галошница, на которую поставили живой цветок. На входной двери повесили зеркало, которое тоже способствует увеличению пространства.
Санузел
В крошечном совмещенном санузле наши дизайнеры уместили все нужные предметы: унитаз, душевую кабину, стиральную машину, систему хранения, умывальник с тумбой и большое зеркало с подсветкой. Это получилось только благодаря грамотно подобранной сантехнике и ее расположению. Подвесная техника зрительно облегчает пространство и освобождает необходимые сантиметры. Душевую кабину выбрали угловую, что помогло сэкономить место для системы хранения, под которой поместилась стиральная машина.
Кухня-гостиная
Теперь давайте посмотрим, как дизайнеры организовали главное помещение в квартире. Это пространство одновременно выступает и кухней, и гостиной, и спальней. Кухня разместилась в нише, которая отделяет ее от прихожей и создает импровизированный коридор. Для ее отделки использовали светлую мраморную плитку. П-образная кухня позволила вместить большое количество ящиков, которые не стали декорировать, поэтому они выглядят парящими в воздухе.
Функцию столовой в помещении выполняет барная стойка, оборудованная дополнительными ящиками и местом для хранения вина.
Помещение зонируется с помощью:
отделочных материалов (зона кухни декорирована серой плиткой на полу, а зона гостиной — светлым ламинатом),
освещения (над барной стойкой повесили три светильника, в зоне гостиной разместили два бра).
Наше портфолио более 10 000 проектов
Зона спальни-гостиной оформлена очень скромно и со вкусом. Как и следует в модернизме, здесь сочетается большое количество материалов, которые и создают стильное уютное пространство: пластик с глянцевой поверхностью, дерево, зеркала. Дизайнеры решили разместить друг напротив друга два одинаковых дивана, единственное отличие которых — цвет. За счет такого приема создается зеркальное отражение двух частей комнаты, что, несомненно, смотрится очень оригинально и красиво.
Из систем хранения здесь можно увидеть подвесные ящики, в ниши из которых разместили телевизор, открытые стеллажи и шкаф-купе с зеркальными дверцами.
Благодаря светлой отделке, грамотно подобранному освещению, глянцевым и зеркальным поверхностям комната выглядит больше и светлее, чем она есть на самом деле.
Стоимость дизайн-проекта для этой квартиры-студии — 19 990 рублей. Детально ознакомиться с использованными в интерьере мебелью и отделочными материалами можно в
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники