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Роскошная студия в стиле модернизм от ReRooms


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Показываем на примере собственного дизайн-проекта, как создать функциональный стиль модернизм в студии.

Наши дизайнеры получили заказ на создание дизайна в стиле модернизм для квартиры-студии площадью 26 квадратных метров, в которой поместились бы все вещи, необходимые для комфортной жизни двух человек. Задача была непростая, однако наши специалисты справились с ней отлично. Давайте подробнее рассмотрим дизайнерские решения, принятые в каждом помещении. 

Коридор

Для отделки помещения выбран белоснежный декоративный кирпич для стен и серая плитка для пола. Подобное сочетание отлично подходит для маленьких комнат, так как зрительно увеличивает пространство и добавляет ему света. Из мебели здесь есть мягкий пуф, подставка для обуви, полка для головных уборов и белоснежная галошница, на которую поставили живой цветок. На входной двери повесили зеркало, которое тоже способствует увеличению пространства. 

Фото № 1: Роскошная студия в стиле модернизм от ReRooms

Санузел

В крошечном совмещенном санузле наши дизайнеры уместили все нужные предметы: унитаз, душевую кабину, стиральную машину, систему хранения, умывальник с тумбой и большое зеркало с подсветкой. Это получилось только благодаря грамотно подобранной сантехнике и ее расположению. Подвесная техника зрительно облегчает пространство и освобождает необходимые сантиметры. Душевую кабину выбрали угловую, что помогло сэкономить место для системы хранения, под которой поместилась стиральная машина.


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Кухня-гостиная

Теперь давайте посмотрим, как дизайнеры организовали главное помещение в квартире. Это пространство одновременно выступает и кухней, и гостиной, и спальней. Кухня разместилась в нише, которая отделяет ее от прихожей и создает импровизированный коридор. Для ее отделки использовали светлую мраморную плитку. П-образная кухня позволила вместить большое количество ящиков, которые не стали декорировать, поэтому они выглядят парящими в воздухе. 

Функцию столовой в помещении выполняет барная стойка, оборудованная дополнительными ящиками и местом для хранения вина. 


Фото № 2: Роскошная студия в стиле модернизм от ReRooms


Помещение зонируется с помощью:

  • отделочных материалов (зона кухни декорирована серой плиткой на полу, а зона гостиной — светлым ламинатом),

  • освещения (над барной стойкой повесили три светильника, в зоне гостиной разместили два бра).

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²


Фото № 3: Роскошная студия в стиле модернизм от ReRooms

Зона спальни-гостиной оформлена очень скромно и со вкусом. Как и следует в модернизме, здесь сочетается большое количество материалов, которые и создают стильное уютное пространство: пластик с глянцевой поверхностью, дерево, зеркала. Дизайнеры решили разместить друг напротив друга два одинаковых дивана, единственное отличие которых — цвет. За счет такого приема создается зеркальное отражение двух частей комнаты, что, несомненно, смотрится очень оригинально и красиво. 

Из систем хранения здесь можно увидеть подвесные ящики, в ниши из которых разместили телевизор, открытые стеллажи и шкаф-купе с зеркальными дверцами. 

Благодаря светлой отделке, грамотно подобранному освещению, глянцевым и зеркальным поверхностям комната выглядит больше и светлее, чем она есть на самом деле. 

Фото № 4: Роскошная студия в стиле модернизм от ReRooms

Стоимость дизайн-проекта для этой квартиры-студии — 19 990 рублей. Детально ознакомиться с использованными в интерьере мебелью и отделочными материалами можно в ведомости по ссылке.

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Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
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Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
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