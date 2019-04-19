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Самые необычные межкомнатные двери: 15 классных примеров и идей


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Оказывается, даже межкомнатная дверь способна задать настроение помещению и стать главным украшением интерьера.

Выбор межкомнатной двери иногда доставляет много хлопот. Ведь не всегда типичные распашные или раздвижные модели удачно вписываются в интерьер, особенно в тех случаях, когда оформляются узкие и маленькие помещения с нестандартными дверными проемами. На рынке сегодня представлено множество необычных межкомнатных дверей, способных решить серьезные интерьерные задачи, но эти варианты далеко не всегда бюджетные. Поэтому дизайнерам приходится корректировать стандартные модели, чтобы преобразовать двери в оригинальный элемент интерьера, который будет украшать комнату.

Мы собрали для вас пятнадцать примеров самых необычных межкомнатных дверей, которые используют в своих интерьерах дизайнеры во всем мире. Многие идеи легко воплотить в жизнь в наших квартирах. Предлагаем в этом убедиться!

1. Дверь-стеллаж межкомнатной двери иногда доставляет много хлопот. Ведь не всегда типичные распашные или раздвижные модели удачно вписываются в интерьер, особенно в тех случаях, когда оформляются узкие и маленькие помещения с нестандартными дверными проемами. На рынке сегодня представлено множество необычных межкомнатных дверей, способных решить серьезные интерьерные задачи, но эти варианты далеко не всегда бюджетные. Поэтому дизайнерам приходится корректировать стандартные модели, чтобы преобразовать двери в оригинальный элемент интерьера, который будет украшать комнату.

Мы собрали для вас пятнадцать примеров самых необычных межкомнатных дверей, которые используют в своих интерьерах дизайнеры во всем мире. Многие идеи легко воплотить в жизнь в наших квартирах. Предлагаем в этом убедиться!

1. Дверь-стеллаж

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Двери-стеллажи пришли к нам со времен замков и рыцарей — за ними обычно находился потайной ход, через который можно было незаметно скрыться. В современных интерьерах, конечно, нет нужды решать проблему конспирации, но очень часто есть необходимость оптимизации пространства. Дверной проем с полками для книг значительно увеличивает полезную площадь, которой так не хватает в малогабаритных квартирах. Да и в просторных домах дополнительное место для хранения вряд ли помешает.

Фото № 1: Самые необычные межкомнатные двери: 15 классных примеров и идейФото: trendir.com

2. Зеркальная дверь

Это еще один вид потайных дверей, которые широко используются в современных и классических интерьерах. Они имеют ряд неоспоримых преимуществ перед невзрачными дверными коробами — зеркала освежают интерьер и создают в комнате магическую иллюзию углубления и расширения пространства. Они даже могут заменить декор, которому порой сложно найти место в небольших комнатах. Выбирайте зеркальные дверные полотна с матовым покрытием или сложными узорами — они будут эффектно смотреться в любом интерьере.

Фото № 2: Самые необычные межкомнатные двери: 15 классных примеров и идей
Фото: trendir.com

3. Дверь-невидимка

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Замаскированная дверь — одно из популярных дизайнерских решений при оформлении дверных проемов в маленьких комнатах. Причем больших финансовых вложений для реализации этого приема не требуется. Достаточно облицевать стандартные дверные полотна идентичным со стенами материалом — и они полностью растворятся в пространстве, не загромождая его. Если такой вариант вам интересен, выбирайте безрамочные модели или используйте обычную распашную дверь, но тогда не обрамляйте проем наличниками.

Фото № 3: Самые необычные межкомнатные двери: 15 классных примеров и идейФото: nextluxury.com 

4. Поворотные двери

В вашу прихожую выходят сразу несколько дверей из гостиной, санузла и кухни, которые превращают ее в проходное пространство, а не в респектабельное место для встречи гостей? Установите поворотные двери. Это новый современный вариант оформления дверных проемов, который нечасто встретишь в российских дизайн проектах квартир. Однако оригинальность поворотных дверей не только в этом — за счет необычного способа открывания они сохраняют ценное пространство в малогабаритных помещениях и удачно вписываются как в современные, так и в классические интерьерные стили. 

Фото № 4: Самые необычные межкомнатные двери: 15 классных примеров и идейФото: myshabbyslips.com 

5. Дверь-холодильник

Вы хотели бы создать на кухне обстановку, напоминающую лондонские лофты? Предлагаем совершенно неожиданную идею: сымитируйте в дверном проеме холодильник. 

Фото № 5: Самые необычные межкомнатные двери: 15 классных примеров и идейФото: trendir.com

Пока дверь закрыта, никто даже не догадается, что скрывается за ней, и ваш интерьер точно не будет скучным!

Фото № 6: Самые необычные межкомнатные двери: 15 классных примеров и идейФото: trendir.com

6. Дверь для игры в пинг-понг

А могли бы вы представить межкомнатную дверь, в которую встроен теннисный стол? Оказывается, и такой вариант возможен. Концепцию подобной функциональной двери предложил немецкий дизайнер Тобиас Френзель. Конечно, для профессиональной спортивной тренировки такая дверь не подойдет, но для пятнадцатиминутной разминки в условиях нехватки площади она будет незаменима. Представьте, как будут радоваться ваши дети, у которых появится возможность поиграть в пинг-понг, не выходя из дома.

Фото № 7: Самые необычные межкомнатные двери: 15 классных примеров и идейФото: boredpanda.com

7. Ростовая дверь

Такой шутливый и непосредственный вариант по достоинству оценят семьи с маленькими детьми. В «ростовой» двери полотно разделено на несколько частей, через каждую из которых можно войти в комнату. Продуманный дизайн позволяет малышам самостоятельно попасть в помещение, не пытаясь дотянуться до основной ручки двери, а родителям дает возможность через открытую верхнюю часть дверного полотна наблюдать за своими детьми, когда они играют в другой комнате. 

Фото № 8: Самые необычные межкомнатные двери: 15 классных примеров и идейФото: trendsideas.com

8. Угловые двери

Если нужно зонировать пространство или расширить узкий дверной проем, обратите внимание на угловые двери. Это могут быть раздвижные конструкции или монолитные модели, которые по внешнему виду не имеют ничего общего с обычными дверьми. Неоспоримое преимущество угловых моделей заключается в том, что даже в открытом виде они не занимают ни одного сантиметра ценной площади. Да и в закрытом положении такая дверь не выглядит невзрачным коробом.  

Фото № 9: Самые необычные межкомнатные двери: 15 классных примеров и идейФото: digsdigs.com

9. Стеклянная дверь

Вы хотите изменить атмосферу комнаты, внести в нее живые краски и акценты, но не готовы на кардинальное изменение интерьера? Преобразите дверной проем, заменив обычное дверное полотно на цветное стекло. Обратите внимание на стеклянные модели дверей, оформленные в технике фьюзинг, — на фоне сдержанного интерьера они смотрятся как настоящий арт-объект. 

Фото № 10: Самые необычные межкомнатные двери: 15 классных примеров и идейФото: homedesignlover.com

10. Дверь-картина

Еще один вариант преобразовать обычную дверь в предмет искусства — изобразить на дверном полотне картину. Это могут быть красивые пейзажи или те места на земном шаре, где вы хотели бы побывать. Только представьте себе коридор с несколькими дверями, каждая из которых выглядит как окно в мир дальних стран. Для любителей путешествий, нам кажется, это незаменимый вариант. При этом сильно тратиться на такое украшение двери не придется — вы можете нарисовать картину самостоятельно, а если нет художественного таланта, использовать фотообои или виниловую пленку.

Фото № 11: Самые необычные межкомнатные двери: 15 классных примеров и идейФото: dhgate.com

11. Разбитая дверь

В интерьерах хай-тек или лофт эффектно смотрятся разбитые вдребезги двери, которые придумал аргентинский дизайнер Леонардо Эрлих. Глядя на такую дверь, вы подумаете, что витражное стекло разбилось, но это лишь иллюзия. Если не боитесь смелых экспериментов, берите эту дизайнерскую идею на заметку. Тем более что реализовать ее совсем не сложно — осколки для дверного полотна можно сделать из фанеры и обклеить их глянцевой пленкой или же использовать уже готовую наклейку с эффектным рисунком.

Фото № 12: Самые необычные межкомнатные двери: 15 классных примеров и идейФото: freshome.com

12. Дверь-напоминание

Еще одна интересная дизайнерская находка — дверь-напоминание. На ней можно делать заметки, оставлять список покупок для ужина, записку для любимого человека. Самостоятельно оформить такую дверь не составит труда — на дверное полотно можно повесить меловую доску или же покрыть его водорастворимой краской на латексной основе, по которой можно писать мелом. 

Фото № 13: Самые необычные межкомнатные двери: 15 классных примеров и идейФото: simpsondoor.com

13. Винтажная дверь

Даже старые двери с потрескавшейся краской могут стать необычным украшением интерьера. Посмотрите, как они роскошно выглядят на фоне молдингов и потолочной лепнины. Неожиданно, но весьма необычно.

Фото № 14: Самые необычные межкомнатные двери: 15 классных примеров и идейФото: pufikhomes.com

14. Дверь-вешалка

На первый взгляд в этой двери нет ничего необычного — простая перегородка, открывающаяся в виде гармошки. Однако она может играть функциональную роль шкафа, так как с обратной стороны на двери есть крючки, на которые можно вешать вещи. Отличным вариантом такая дверь станет для маленьких прихожих, в которых нет места для вешалки. Если же ее поставить, например, в спальне, вмиг решится проблема хранения домашней одежды.

Фото № 15: Самые необычные межкомнатные двери: 15 классных примеров и идейФото: yankodesign.com

15. Цветная дверь

Если нужно быстро внести акцент в интерьер, окрасьте межкомнатную дверь в яркий цвет — и необычное украшение комнаты готово. Использовать один тон или же делать дверь разноцветной — тут уже решать вам. Чтобы избежать перегрузки интерьера цветом, точечно продублируйте его в декоре и аксессуарах. Тогда цветная дверь точно не будет смотреться аляпистым пятном на входе в комнату.

Фото № 16: Самые необычные межкомнатные двери: 15 классных примеров и идейФото: interiordesignblogs.eu

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3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
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Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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