Идеи дизайна прихожей: 36 фото, которые вас вдохновят

Хотите преобразить прихожую и не знаете, какой стиль интерьера выбрать? Наш путеводитель по самым популярным интерьерным направлениям поможет вам.
- Интерьер прихожей в классическом стиле
- Скандинавский стиль в интерьере прихожей
- Интерьер прихожей в стиле прованс
- Интерьер прихожей в стиле кантри
- Интерьер прихожей в стиле лофт
- Прихожая в стиле хай-тек
- Интерьер прихожей в стиле минимализм
- Интерьер маленькой прихожей в современном стиле
- Интерьер прихожей в стиле модерн
- Интерьер прихожей в английском стиле
- Интерьер прихожей в стиле ар-деко
- Интерьер прихожей в стиле неоклассика
В каком стиле оформить коридор, чтобы дизайн интерьера получился удобным и красивым? Дизайнеры ReRooms подготовили подборку фотоидей прихожих в разных стилях, которые помогут вам сделать выбор или вдохновят на создание эклектичного интерьера.
Интерьер прихожей в классическом стиле
Классический стиль — со всей его помпезностью и сложностью — актуален далеко не для всех прихожих в современных городских квартирах, потому что перегруженность небольшого помещения элементами роскоши и дорогостоящими отделочными материалами может трактоваться как дурной вкус. Классический стиль в его первоначальном понимании идеально вписывается разве что в просторные прихожие загородных особняков.
В современной интерпретации классика означает композиционную и цветовую строгость, использование натуральных материалов, мебели с органичными отголосками классического стиля. Основными элементами интерьера прихожей в классическом стиле служат:
цветовая гамма в светлых, приглушенных оттенках;
в качестве напольного покрытия — линолеум, паркет, мрамор либо имитирующая его плитка;
одноуровневый натяжной потолок;
деревянные шкафы и комоды, если позволяет площадь — многофункциональный гарнитур;
мягкие пуфы, кресла;
винтажные декорации.
Скандинавский стиль в интерьере прихожей
Ценителям уюта, минимализма и светлой гаммы придется по душе прихожая в скандинавском стиле, для которого характерны:
стены в светлых тонах без узора либо с отделкой под кирпич;
деревянная минималистичная мебель в натуральных оттенках;
деревянные или керамические декорации на стенах — не пестрые картины, массивные зеркала, оригинальные полки и крючки для верхней одежды, живые растения, однотонный текстиль в спокойных тонах;
коврики с абстрактными узорами;
несколько источников света.
Интерьер прихожей в стиле прованс
Коридор, дизайн интерьера которого выполнен в стиле прованс подойдет тем, кто любит легкие, воздушные, дружелюбные и по-домашнему простые интерьеры. Раскрывается этот стиль в деталях: как и скандинавский стиль, прованс приветствует светлые оттенки, простор и свет. При этом есть у него и несколько важных отличий:
в интерьере должна присутствовать винтажная или искусственно состаренная мебель;
в провансе доминируют натуральные материалы, живые растения и флористические принты;
в качестве напольного покрытия используется натуральное дерево либо ламинат, имитирующий натуральную фактуру;
потолок оформляется при помощи побелки или штукатурки, в качестве декоративных элементов можно использовать брусья или фальшбалки;
подчеркнут стиль прихожей плетеные ящики для хранения одежды и обуви;
стиль приветствует кованые изделия, а вот от хромированных поверхностей лучше отказаться.
Интерьер прихожей в стиле кантри
Стили кантри и прованс в чем-то между собой похожи: и там и там присутствуют деревенские мотивы. Но разница есть, и она существенная: стиль кантри не имеет национальности, он приемлет провинциальные мотивы любых народов, тогда как прованс имеет отсылки исключительно к юго-востоку Франции. Прихожая в стиле кантри должна быть уютной, душевной и не вычурной. Среди особенностей стиля:
обилие дерева, камня, плетеных декораций;
полное отсутствие чистого белого цвета;
флористические и анималистические узоры;
отсутствие искусственных материалов вроде пластика или линолеума;
массивная деревянная мебель;
занавески и коврики с простыми узорами — полоска, клетка, горошек.
Интерьер прихожей в стиле лофт
Любители индустриального шика оценят прихожую в стиле лофт, который плотно засел в интерьерных трендах и, кажется, не собирается их покидать. Лучше всего реализовывать этот стиль в просторных помещениях: в современных городских квартирах прихожая может быть частью гостиной. Отличительные особенности стиля лофт:
обилие бетонных, кирпичных, железных элементов;
минимум текстиля, отсутствие драпировок;
яркое освещение, обилие проводов;
брутальная деревянная или металлическая мебель;
доминирование белого, черного, коричневого, серого, терракотового цветов.
Стиль лофт в прихожей подчеркнет массивная напольная вешалка.
Прихожая в стиле хай-тек
Стиль хай-тек в интерьере прихожей — это практичность, четкость геометрических линий и эффектные хромированные декорации. Стилю хай-тек присущи прохладность и отстраненность, но в этом и кроется его шарм. Характерные для этого стиля черты:
большое количество предметов из стекла, металла, пластика;
несколько источников света, светильники футуристичной формы;
доминирование черных, серых, серебристых оттенков;
шкафы-купе;
зеркала;
подвесная мебель.
Интерьер прихожей в стиле минимализм
Самый дружелюбный стиль — минимализм. Не предполагающий сложных дизайнерских решений, он отлично подходит для небольших помещений. Суть стиля кроется в названии: минимум мебели и декораций, максимум пространства и света. Для этого стиля присущи:
светлые оттенки (зачастую применяется белый цвет в качестве основы с одним-двумя контрастными цветами);
правильные геометрические формы;
коврик в тон напольному покрытию;
отсутствие декоративных аксессуаров (не более одного-двух).
Интерьер маленькой прихожей в современном стиле
Прихожая в современном стиле всегда функциональна и эстетически привлекательна. А для маленького пространства современный стиль — оптимальный вариант. Он предполагает простоту, практичность и в какой-то степени минималистичность дизайнерских решений. В целом современный стиль вобрал в себя принципы таких популярных направлений, как хай-тек, лофт и модерн. Его признаки:
утонченность, неперегруженность декорациями;
ахроматические цвета — белый, черный, серый;
натуральные материалы — дерево, стекло, металл, керамика;
многофункциональная, но в то же время компактная мебель.
Визуально расширить пространство в маленькой прихожей поможет массивное зеркало.
Интерьер прихожей в стиле модерн
Стиль модерн — это коктейль из современного и классического стиля. Он получил широкую популярность в конце XIX века и с тех пор не утратил своей актуальности. Концепция модерна сводится к отказу от симметрии, к естественным линиям, сочетанию натуральных и искусственных материалов. Прихожая в стиле модерн имеет такие черты:
богатое убранство;
минимальное количество прямых линий, углов;
отсутствие резких цветовых контрастов;
практичность;
изящные аксессуары;
продуманное освещение, которое визуально увеличивает пространство.
Интерьер прихожей в английском стиле
Когда речь заходит об английском стиле, фантазия рисует просторные особняки с антикварной мебелью и богатыми интерьерами. Именно на них следует ориентироваться, если вы планируете создать такой интерьер в прихожей. Для английского стиля характерны:
минимальное присутствие стекла и пластика, упор делается на деревянную мебель под старину;
декорации в виде картин с изображением пейзажей, выдающихся личностей, крупных животных;
эргономичная расстановка мебели — даже в небольшую прихожую стоит попробовать вместить большое зеркало, винтажный комод, вешалку, подставку для зонтов и банкетку;
стены отделываются обоями в спокойных оттенках, самый распространенный принт — широкая полоска;
арки, ниши в стенах, колонны и полуколонны;
ковры с насыщенным орнаментом;
массивные напольные часы.
Интерьер прихожей в стиле ар-деко
Прихожая в стиле ар-деко — это прежде всего дорогая эклектика. Серебро, крокодиловая кожа, слоновая кость, пестрые орнаменты, ценные породы дерева, меха, замысловатые узоры, мрамор… Все это присуще такому направлению. В небольшом помещении полноценному ар-деко развернуться негде, но задать нужный тон помогут:
массивные зеркала в необычной раме;
симметрично расставленная мебель — одинаковые стулья по бокам комода, светильники;
геометрические акценты;
напольное покрытие под мрамор;
массивные люстры;
отделка стен в черных, белых, серых, бежевых, коричневых, серебристых оттенках;
акценты в роскошных красных, зеленых, голубых, бордовых и розовых оттенках;
металлические аксессуары с глянцевой поверхностью;
скульптуры.
Интерьер прихожей в стиле неоклассика
Еще один респектабельный стиль — неоклассика. Он более сдержан, чем классический, и подходит скорее для просторных прихожих, чем для маленьких помещений. Прихожая в стиле неоклассика имеет характерные черты:
симметричная расстановка мебели;
светлая цветовая гамма;
лепнина, молдинги, барельефы;
массивные напольные зеркала;
небольшие ковры с геометрическим орнаментом;
изящная мебель с обивкой из натуральной ткани.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники