Идеи дизайна прихожей: 36 фото, которые вас вдохновят

Хотите преобразить прихожую и не знаете, какой стиль интерьера выбрать? Наш путеводитель по самым популярным интерьерным направлениям поможет вам.

В каком стиле оформить коридор, чтобы дизайн интерьера получился удобным и красивым? Дизайнеры ReRooms подготовили подборку фотоидей прихожих в разных стилях, которые помогут вам сделать выбор или вдохновят на создание эклектичного интерьера.

Интерьер прихожей в классическом стиле

Классический стиль — со всей его помпезностью и сложностью — актуален далеко не для всех прихожих в современных городских квартирах, потому что перегруженность небольшого помещения элементами роскоши и дорогостоящими отделочными материалами может трактоваться как дурной вкус. Классический стиль в его первоначальном понимании идеально вписывается разве что в просторные прихожие загородных особняков.

В современной интерпретации классика означает композиционную и цветовую строгость, использование натуральных материалов, мебели с органичными отголосками классического стиля. Основными элементами интерьера прихожей в классическом стиле служат:

цветовая гамма в светлых, приглушенных оттенках;

в качестве напольного покрытия — линолеум, паркет, мрамор либо имитирующая его плитка;

одноуровневый натяжной потолок;

деревянные шкафы и комоды, если позволяет площадь — многофункциональный гарнитур;

мягкие пуфы, кресла;

винтажные декорации.

Фото: ksassets.timeincuk.net

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Скандинавский стиль в интерьере прихожей

Ценителям уюта, минимализма и светлой гаммы придется по душе прихожая в скандинавском стиле, для которого характерны:

стены в светлых тонах без узора либо с отделкой под кирпич;

деревянная минималистичная мебель в натуральных оттенках;

деревянные или керамические декорации на стенах — не пестрые картины, массивные зеркала, оригинальные полки и крючки для верхней одежды, живые растения, однотонный текстиль в спокойных тонах;

коврики с абстрактными узорами;

несколько источников света.

Фото: i.pinimg.com

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Интерьер прихожей в стиле прованс

Коридор, дизайн интерьера которого выполнен в стиле прованс подойдет тем, кто любит легкие, воздушные, дружелюбные и по-домашнему простые интерьеры. Раскрывается этот стиль в деталях: как и скандинавский стиль, прованс приветствует светлые оттенки, простор и свет. При этом есть у него и несколько важных отличий:

в интерьере должна присутствовать винтажная или искусственно состаренная мебель;

в провансе доминируют натуральные материалы, живые растения и флористические принты;

в качестве напольного покрытия используется натуральное дерево либо ламинат, имитирующий натуральную фактуру;

потолок оформляется при помощи побелки или штукатурки, в качестве декоративных элементов можно использовать брусья или фальшбалки;

подчеркнут стиль прихожей плетеные ящики для хранения одежды и обуви;

стиль приветствует кованые изделия, а вот от хромированных поверхностей лучше отказаться.

Фото: 3.bp.blogspot.com

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Интерьер прихожей в стиле кантри

Стили кантри и прованс в чем-то между собой похожи: и там и там присутствуют деревенские мотивы. Но разница есть, и она существенная: стиль кантри не имеет национальности, он приемлет провинциальные мотивы любых народов, тогда как прованс имеет отсылки исключительно к юго-востоку Франции. Прихожая в стиле кантри должна быть уютной, душевной и не вычурной. Среди особенностей стиля:

обилие дерева, камня, плетеных декораций;

полное отсутствие чистого белого цвета;

флористические и анималистические узоры;

отсутствие искусственных материалов вроде пластика или линолеума;

массивная деревянная мебель;

занавески и коврики с простыми узорами — полоска, клетка, горошек.

Фото: hips.hearstapps.com

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Интерьер прихожей в стиле лофт

Любители индустриального шика оценят прихожую в стиле лофт, который плотно засел в интерьерных трендах и, кажется, не собирается их покидать. Лучше всего реализовывать этот стиль в просторных помещениях: в современных городских квартирах прихожая может быть частью гостиной. Отличительные особенности стиля лофт:

обилие бетонных, кирпичных, железных элементов;

минимум текстиля, отсутствие драпировок;

яркое освещение, обилие проводов;

брутальная деревянная или металлическая мебель;

доминирование белого, черного, коричневого, серого, терракотового цветов.

Стиль лофт в прихожей подчеркнет массивная напольная вешалка.

Фото: images.homify.com

1 /3 Фото: cdn.trendir.com

2 /3 Фото: i.pinimg.com

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Прихожая в стиле хай-тек

Стиль хай-тек в интерьере прихожей — это практичность, четкость геометрических линий и эффектные хромированные декорации. Стилю хай-тек присущи прохладность и отстраненность, но в этом и кроется его шарм. Характерные для этого стиля черты:

большое количество предметов из стекла, металла, пластика;

несколько источников света, светильники футуристичной формы;

доминирование черных, серых, серебристых оттенков;

шкафы-купе;

зеркала;

подвесная мебель.

Фото: decorsalteado.com

1 /3 Фото: mir-s3-cdn-cf.behance.net

2 /3 Фото: tremontgrand.com

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Интерьер прихожей в стиле минимализм

Самый дружелюбный стиль — минимализм. Не предполагающий сложных дизайнерских решений, он отлично подходит для небольших помещений. Суть стиля кроется в названии: минимум мебели и декораций, максимум пространства и света. Для этого стиля присущи:

светлые оттенки (зачастую применяется белый цвет в качестве основы с одним-двумя контрастными цветами);

правильные геометрические формы;

коврик в тон напольному покрытию;

отсутствие декоративных аксессуаров (не более одного-двух).

Фото: bodieandfou.com

1 /3 Фото: wearefound.com

2 /3 Фото: thisisjanewayne.com

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Интерьер маленькой прихожей в современном стиле

Прихожая в современном стиле всегда функциональна и эстетически привлекательна. А для маленького пространства современный стиль — оптимальный вариант. Он предполагает простоту, практичность и в какой-то степени минималистичность дизайнерских решений. В целом современный стиль вобрал в себя принципы таких популярных направлений, как хай-тек, лофт и модерн. Его признаки:

утонченность, неперегруженность декорациями;

ахроматические цвета — белый, черный, серый;

натуральные материалы — дерево, стекло, металл, керамика;

многофункциональная, но в то же время компактная мебель.

Визуально расширить пространство в маленькой прихожей поможет массивное зеркало.

Фото: themenuplease.com

1 /3 Фото: hatology.co

2 /3 Фото: decoridea.maticosovnikar.com

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Интерьер прихожей в стиле модерн

Стиль модерн — это коктейль из современного и классического стиля. Он получил широкую популярность в конце XIX века и с тех пор не утратил своей актуальности. Концепция модерна сводится к отказу от симметрии, к естественным линиям, сочетанию натуральных и искусственных материалов. Прихожая в стиле модерн имеет такие черты:

богатое убранство;

минимальное количество прямых линий, углов;

отсутствие резких цветовых контрастов;

практичность;

изящные аксессуары;

продуманное освещение, которое визуально увеличивает пространство.

Фото: freshidees.com

1 /3 Фото: freshidees.com

2 /3 Фото: freshidees.com

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Интерьер прихожей в английском стиле

Когда речь заходит об английском стиле, фантазия рисует просторные особняки с антикварной мебелью и богатыми интерьерами. Именно на них следует ориентироваться, если вы планируете создать такой интерьер в прихожей. Для английского стиля характерны:

минимальное присутствие стекла и пластика, упор делается на деревянную мебель под старину;

декорации в виде картин с изображением пейзажей, выдающихся личностей, крупных животных;

эргономичная расстановка мебели — даже в небольшую прихожую стоит попробовать вместить большое зеркало, винтажный комод, вешалку, подставку для зонтов и банкетку;

стены отделываются обоями в спокойных оттенках, самый распространенный принт — широкая полоска;

арки, ниши в стенах, колонны и полуколонны;

ковры с насыщенным орнаментом;

массивные напольные часы.

Фото: i3.wp.com

1 /3 Фото: 3.bp.blogspot.com

2 /3 Фото: hg-images.condecdn.net

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Интерьер прихожей в стиле ар-деко

Прихожая в стиле ар-деко — это прежде всего дорогая эклектика. Серебро, крокодиловая кожа, слоновая кость, пестрые орнаменты, ценные породы дерева, меха, замысловатые узоры, мрамор… Все это присуще такому направлению. В небольшом помещении полноценному ар-деко развернуться негде, но задать нужный тон помогут:

массивные зеркала в необычной раме;

симметрично расставленная мебель — одинаковые стулья по бокам комода, светильники;

геометрические акценты;

напольное покрытие под мрамор;

массивные люстры;

отделка стен в черных, белых, серых, бежевых, коричневых, серебристых оттенках;

акценты в роскошных красных, зеленых, голубых, бордовых и розовых оттенках;

металлические аксессуары с глянцевой поверхностью;

скульптуры.

Фото: design-estate.com.au

1 /3 Фото: citylivingny.com

2 /3 Фото: cdn.deringhall.com

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Интерьер прихожей в стиле неоклассика

Еще один респектабельный стиль — неоклассика. Он более сдержан, чем классический, и подходит скорее для просторных прихожих, чем для маленьких помещений. Прихожая в стиле неоклассика имеет характерные черты:

симметричная расстановка мебели;

светлая цветовая гамма;

лепнина, молдинги, барельефы;

массивные напольные зеркала;

небольшие ковры с геометрическим орнаментом;

изящная мебель с обивкой из натуральной ткани.