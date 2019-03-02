Как освежить интерьер с помощью зеркала: 10 ярких примеров

В зеркало можно не только смотреться, любуясь собой, — оно играет важную роль в любом интерьере. Не верите? Показываем и доказываем на конкретных примерах.

Зеркало способно визуально расширить пространство, добавить в комнату света и в целом украсить домашний интерьер — при правильном выборе места для его размещения. Мы нашли десять ярких примеров использования зеркала, которые преображают облик комнат.

1. Добавить света в комнату

Известно, что зеркало отражает свет. Поэтому если расположить его напротив окна, то комната станет гораздо светлее. Причем хватит даже небольшого зеркала над тумбочкой — его можно декорировать цветами, подобрать интересную форму рамы. Если хотите получить максимально светлую комнату, сделайте бежевую или кремовую отделку.

Фото: crisiswire.com

Настенное зеркало «Марселла» 21 900 руб.* Купить *Цена может измениться Зеркало в раме фигурное № 2 12 350 руб.* Купить *Цена может измениться

2. Отразить окна в зеркалах

Еще одна оригинальная идея — продолжить зеркалом ряд окон. Для этого разместите зеркало, повторяющее внешний вид и цвет рам, на соседней стене. Оно будет отражать окна и улицу, создавая интересный эффект в интерьере. Свет при этом тоже будет отражаться и делать комнату воздушнее.

Фото: oka.com

Зеркало-имитация окна Lenaig 19 700 руб.* Купить *Цена может измениться Зеркало Venezia черное 201-20BLKETG 25 725 руб.* Купить *Цена может измениться

3. Визуально расширить пространство

Зеркало станет полезным инструментом для визуального расширения комнаты. Такой прием подойдет для классической светлой гостиной: поставьте шеренгу узких зеркал друг рядом с другом, как на фото ниже, и в них будет отражаться вся комната, вдвое увеличивая свое пространство.

Фото: i.pinimg.com

Овальное зеркало в полный рост Banska Ippo 8 900 руб.* Купить *Цена может измениться Зеркало НИССЕДАЛЬ 2 999 руб.* Купить *Цена может измениться

4. Использовать в качестве декора

Зеркала можно использовать как отдельный элемент декора. Для этого придется подбирать оригинальные их формы. Например, повесить над столиком композицию зеркал в виде колец или пузырей. Отличное решение, если по каким-то причинам не хочется добавлять в комнату классическое зеркало.

Фото: oka.com

Набор из трех зеркал 19-OA-5841 21 400 руб.* Купить *Цена может измениться Зеркало в фигурной раме «Три кольца» 19 000 руб.* Купить *Цена может измениться

5. Добавить экстравагантности гостиной

В качестве декора повесьте на стену небольшое круглое зеркало в виде солнца с расходящимися во все стороны лучами-украшениями. Это добавит интерьеру ярких красок, так как обычно такое зеркало оформляется в золотую раму. Отлично впишется оно в гостиную или ванную комнату, а вот спальне придаст излишнюю экстравагантность.

Фото: wallmirrors.eu

Зеркало-солнце Fiesta 36 200 руб.* Купить *Цена может измениться Зеркало «Солнце» 19-ОА-5657-1 12 070 руб.* Купить *Цена может измениться

6. Задать нужный стиль

Поможет зеркало и в стилевой организации квартиры. Например, вы хотите оформить комнаты в неоклассике с американскими нотками, где важна симметрия. Создайте эту симметрию в том числе при помощи зеркал, как на фото ниже.

Фото: hg-images.condecdn.net

Зеркало квадратное декоративное 19-oa-5892 17 850 руб.* Купить *Цена может измениться Настенное зеркало «Бруно» 23 200 руб.* Купить *Цена может измениться

7. Оформить гардеробную комнату

Большие зеркала на всю стену необходимы для гардеробных помещений. Сюда подойдет и шкаф-купе с полностью зеркальной поверхностью. Ведь гардеробная — это традиционно небольшая комната, которой требуется визуальное расширение. И полноразмерное зеркало выполнит эту задачу эффективно.

Фото: luxdeco.com

Шкаф-купе Того 52 999 руб.* Купить *Цена может измениться Дверь-купе Spaceo, 2 555 х 804 мм, зеркало 5 458 руб.* Купить *Цена может измениться

8. Создать фокусный центр

Зеркалами можно не только обозначить симметричность интерьера — они могут стать фокусным центром комнаты, например просторной гостиной в классическом стиле. Повесьте оригинальное, притягивающее внимание зеркало над камином, чтобы вокруг него строился весь остальной интерьер. Чем больше размер зеркала — тем лучше.

Фото: ryan-doherty.com

Зеркало декоративное 17-1733 8 245 руб.* Купить *Цена может измениться Зеркало многоугольное в кожаной раме 18 000 руб.* Купить *Цена может измениться

9. Подчеркнуть оформление ванной

Зеркало может быть и более функциональным — например, если оно имеет собственную подсветку. Установите его в ванной комнате, где часто бывает недостаточно света. Зеркало с подсветкой также сделает интерьер более привлекательным и поможет создать приятную камерную обстановку.

Фото: theinteriorgallery.com

Зеркало с подсветкой для ванной комнаты Valeria 8 316 руб.* Купить *Цена может измениться Зеркало с подсветкой для ванной комнаты Malevich 9 250 руб.* Купить *Цена может измениться

10. Вписать в декоративную композицию

Для того чтобы не привлекать лишнего внимания к зеркалу в домашнем интерьере, можно вписать его в декоративную композицию. Например, повесив на стену в компании рамок одного стиля и цвета, как на фотографии ниже.

Фото: cdn.apartmenttherapy.info