Как освежить интерьер с помощью зеркала: 10 ярких примеров

В зеркало можно не только смотреться, любуясь собой, — оно играет важную роль в любом интерьере. Не верите? Показываем и доказываем на конкретных примерах.
- 1. Добавить света в комнату
- 2. Отразить окна в зеркалах
- 3. Визуально расширить пространство
- 4. Использовать в качестве декора
- 5. Добавить экстравагантности гостиной
- 6. Задать нужный стиль
- 7. Оформить гардеробную комнату
- 8. Создать фокусный центр
- 9. Подчеркнуть оформление ванной
- 10. Вписать в декоративную композицию
Зеркало способно визуально расширить пространство, добавить в комнату света и в целом украсить домашний интерьер — при правильном выборе места для его размещения. Мы нашли десять ярких примеров использования зеркала, которые преображают облик комнат.
1. Добавить света в комнату
Известно, что зеркало отражает свет. Поэтому если расположить его напротив окна, то комната станет гораздо светлее. Причем хватит даже небольшого зеркала над тумбочкой — его можно декорировать цветами, подобрать интересную форму рамы. Если хотите получить максимально светлую комнату, сделайте бежевую или кремовую отделку.
2. Отразить окна в зеркалах
Еще одна оригинальная идея — продолжить зеркалом ряд окон. Для этого разместите зеркало, повторяющее внешний вид и цвет рам, на соседней стене. Оно будет отражать окна и улицу, создавая интересный эффект в интерьере. Свет при этом тоже будет отражаться и делать комнату воздушнее.
3. Визуально расширить пространство
Зеркало станет полезным инструментом для визуального расширения комнаты. Такой прием подойдет для классической светлой гостиной: поставьте шеренгу узких зеркал друг рядом с другом, как на фото ниже, и в них будет отражаться вся комната, вдвое увеличивая свое пространство.
4. Использовать в качестве декора
Зеркала можно использовать как отдельный элемент декора. Для этого придется подбирать оригинальные их формы. Например, повесить над столиком композицию зеркал в виде колец или пузырей. Отличное решение, если по каким-то причинам не хочется добавлять в комнату классическое зеркало.
5. Добавить экстравагантности гостиной
В качестве декора повесьте на стену небольшое круглое зеркало в виде солнца с расходящимися во все стороны лучами-украшениями. Это добавит интерьеру ярких красок, так как обычно такое зеркало оформляется в золотую раму. Отлично впишется оно в гостиную или ванную комнату, а вот спальне придаст излишнюю экстравагантность.
6. Задать нужный стиль
Поможет зеркало и в стилевой организации квартиры. Например, вы хотите оформить комнаты в неоклассике с американскими нотками, где важна симметрия. Создайте эту симметрию в том числе при помощи зеркал, как на фото ниже.
7. Оформить гардеробную комнату
Большие зеркала на всю стену необходимы для гардеробных помещений. Сюда подойдет и шкаф-купе с полностью зеркальной поверхностью. Ведь гардеробная — это традиционно небольшая комната, которой требуется визуальное расширение. И полноразмерное зеркало выполнит эту задачу эффективно.
8. Создать фокусный центр
Зеркалами можно не только обозначить симметричность интерьера — они могут стать фокусным центром комнаты, например просторной гостиной в классическом стиле. Повесьте оригинальное, притягивающее внимание зеркало над камином, чтобы вокруг него строился весь остальной интерьер. Чем больше размер зеркала — тем лучше.
9. Подчеркнуть оформление ванной
Зеркало может быть и более функциональным — например, если оно имеет собственную подсветку. Установите его в ванной комнате, где часто бывает недостаточно света. Зеркало с подсветкой также сделает интерьер более привлекательным и поможет создать приятную камерную обстановку.
10. Вписать в декоративную композицию
Для того чтобы не привлекать лишнего внимания к зеркалу в домашнем интерьере, можно вписать его в декоративную композицию. Например, повесив на стену в компании рамок одного стиля и цвета, как на фотографии ниже.
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