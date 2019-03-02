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Как освежить интерьер с помощью зеркала: 10 ярких примеров


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В зеркало можно не только смотреться, любуясь собой, — оно играет важную роль в любом интерьере. Не верите? Показываем и доказываем на конкретных примерах.

Содержание

Зеркало способно визуально расширить пространство, добавить в комнату света и в целом украсить домашний интерьер — при правильном выборе места для его размещения. Мы нашли десять ярких примеров использования зеркала, которые преображают облик комнат. 

1. Добавить света в комнату

Известно, что зеркало отражает свет. Поэтому если расположить его напротив окна, то комната станет гораздо светлее. Причем хватит даже небольшого зеркала над тумбочкой — его можно декорировать цветами, подобрать интересную форму рамы. Если хотите получить максимально светлую комнату, сделайте бежевую или кремовую отделку.

Фото № 1: Как освежить интерьер с помощью зеркала: 10 ярких примеровФото: crisiswire.com

Фото № 2: Как освежить интерьер с помощью зеркала: 10 ярких примеров
Настенное зеркало «Марселла»
21 900 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Зеркало в раме фигурное № 2
12 350 руб.*
Купить
*Цена может измениться

2. Отразить окна в зеркалах

Еще одна оригинальная идея — продолжить зеркалом ряд окон. Для этого разместите зеркало, повторяющее внешний вид и цвет рам, на соседней стене. Оно будет отражать окна и улицу, создавая интересный эффект в интерьере. Свет при этом тоже будет отражаться и делать комнату воздушнее.

Фото: oka.com

Фото № 3: Как освежить интерьер с помощью зеркала: 10 ярких примеров
Зеркало-имитация окна Lenaig
19 700 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Зеркало Venezia черное 201-20BLKETG
25 725 руб.*
Купить
*Цена может измениться

3. Визуально расширить пространство

Зеркало станет полезным инструментом для визуального расширения комнаты. Такой прием подойдет для классической светлой гостиной: поставьте шеренгу узких зеркал друг рядом с другом, как на фото ниже, и в них будет отражаться вся комната, вдвое увеличивая свое пространство.

Фото: i.pinimg.com

Фото № 4: Как освежить интерьер с помощью зеркала: 10 ярких примеров
Овальное зеркало в полный рост Banska Ippo
8 900 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Зеркало НИССЕДАЛЬ
2 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться

4. Использовать в качестве декора

Зеркала можно использовать как отдельный элемент декора. Для этого придется подбирать оригинальные их формы. Например, повесить над столиком композицию зеркал в виде колец или пузырей. Отличное решение, если по каким-то причинам не хочется добавлять в комнату классическое зеркало.

Фото: oka.com

Фото № 5: Как освежить интерьер с помощью зеркала: 10 ярких примеров
Набор из трех зеркал 19-OA-5841
21 400 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Зеркало в фигурной раме «Три кольца»
19 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться

5. Добавить экстравагантности гостиной

В качестве декора повесьте на стену небольшое круглое зеркало в виде солнца с расходящимися во все стороны лучами-украшениями. Это добавит интерьеру ярких красок, так как обычно такое зеркало оформляется в золотую раму. Отлично впишется оно в гостиную или ванную комнату, а вот спальне придаст излишнюю экстравагантность.

Фото: wallmirrors.eu

Фото № 6: Как освежить интерьер с помощью зеркала: 10 ярких примеров
Зеркало-солнце Fiesta
36 200 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Зеркало «Солнце» 19-ОА-5657-1
12 070 руб.*
Купить
*Цена может измениться

6. Задать нужный стиль

Поможет зеркало и в стилевой организации квартиры. Например, вы хотите оформить комнаты в неоклассике с американскими нотками, где важна симметрия. Создайте эту симметрию в том числе при помощи зеркал, как на фото ниже.

Фото: hg-images.condecdn.net

Фото № 7: Как освежить интерьер с помощью зеркала: 10 ярких примеров
Зеркало квадратное декоративное 19-oa-5892
17 850 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Настенное зеркало «Бруно»
23 200 руб.*
Купить
*Цена может измениться

7. Оформить гардеробную комнату

Большие зеркала на всю стену необходимы для гардеробных помещений. Сюда подойдет и шкаф-купе с полностью зеркальной поверхностью. Ведь гардеробная — это традиционно небольшая комната, которой требуется визуальное расширение. И полноразмерное зеркало выполнит эту задачу эффективно.

Фото: luxdeco.com

Фото № 8: Как освежить интерьер с помощью зеркала: 10 ярких примеров
Шкаф-купе Того
52 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Дверь-купе Spaceo, 2 555 х 804 мм, зеркало
5 458 руб.*
Купить
*Цена может измениться

8. Создать фокусный центр

Зеркалами можно не только обозначить симметричность интерьера — они могут стать фокусным центром комнаты, например просторной гостиной в классическом стиле. Повесьте оригинальное, притягивающее внимание зеркало над камином, чтобы вокруг него строился весь остальной интерьер. Чем больше размер зеркала — тем лучше.

Фото: ryan-doherty.com

Фото № 9: Как освежить интерьер с помощью зеркала: 10 ярких примеров
Зеркало декоративное 17-1733
8 245 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Зеркало многоугольное в кожаной раме
18 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться

9. Подчеркнуть оформление ванной

Зеркало может быть и более функциональным — например, если оно имеет собственную подсветку. Установите его в ванной комнате, где часто бывает недостаточно света. Зеркало с подсветкой также сделает интерьер более привлекательным и поможет создать приятную камерную обстановку.

Фото: theinteriorgallery.com

Фото № 10: Как освежить интерьер с помощью зеркала: 10 ярких примеров
Зеркало с подсветкой для ванной комнаты Valeria
8 316 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Зеркало с подсветкой для ванной комнаты Malevich
9 250 руб.*
Купить
*Цена может измениться

10. Вписать в декоративную композицию

Для того чтобы не привлекать лишнего внимания к зеркалу в домашнем интерьере, можно вписать его в декоративную композицию. Например, повесив на стену в компании рамок одного стиля и цвета, как на фотографии ниже.

Фото: cdn.apartmenttherapy.info

Зеркало СОНГЕ
6 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Зеркало настенное в золотом багете bg04
4 200 руб.*
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*Цена может измениться

#Интерьер#зеркала
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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

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03. 3D визуализация

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
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Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
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