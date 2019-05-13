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Шесть цветовых схем, которые работают всегда


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Рассказываем и показываем, как с помощью основных цветовых схем преобразить любую комнату в доме и сделать ее более стильной.

Содержание

Вы тоже до сих пор покупаете банки с краской с мыслью «вроде ничего так, сочетается» и пытаетесь создать на стенах своей квартиры нечто суперэффектное? Что ж, мы не будем ограничивать ваш полет фантазии и творческое начало. Мы только придадим вашему воображению правильный вектор.

Одно из главных условий создания гармоничного и целостного интерьера — правильное сочетание цветов. И чтобы это сделать, совсем не обязательно иметь художественное образование или оканчивать специальные курсы для художников. Для того чтобы понять, каким образом выбирать цвета, необходимо ознакомиться с цветовым кругом, который даст общее понимание совмещения оттенков.

Что же, начнем!

Круг разбит на 12 секторов, где главные цвета — синий, желтый и красный. Оранжевый, фиолетовый и зеленый — это вторичные цвета, которые получаются в результате смешивания основных. А третья группа — это те цвета, которые мы можем воспроизвести благодаря смешиванию одного основного и одного вторичного. Каждый из цветов, представленных на круге, имеет невероятное количество оттенков и тонов.

Фото № 1: Шесть цветовых схем, которые работают всегда

Теперь давайте рассмотрим основные цветовые схемы, с помощью которых вы сможете создать гармоничный интерьер по всем правилам цветового сочетания.

1. Комплементарное сочетание

Комплементарные цвета — любые цвета, которые в круге расположены друг напротив друга. Например, сочетание синего и оранжевого или красного с зеленым. За счет такого соседства цветов создается контраст, поэтому один цвет нужно использовать в качестве фона, а второй — для того, чтобы сделать определенный акцент.

Фото № 2: Шесть цветовых схем, которые работают всегда

1) Оранжевый, синий.

Фото № 3: Шесть цветовых схем, которые работают всегдаФото: trendir.com

2) Красный, зеленый.

Фото № 4: Шесть цветовых схем, которые работают всегдаФото: mit24h.com

3) Фиолетовый, желтый.

Фото № 5: Шесть цветовых схем, которые работают всегдаФото: cheatersutopia.com

2. Классическая триада

Здесь уже сочетаются целых три цвета, которые расположены друг от друга на одном расстоянии цветового круга. Например, сочетание красного, желтого и синего. В рамках этой схемы также можно наблюдать высокую контрастность, но она более сглажена по сравнению с первым вариантом, то есть носит наиболее сбалансированный характер. Цвета расположены таким образом, что один из них играет доминантную роль, а остальные дополняют его. Композиция в любом случае будет интересна, даже если используются мягкие пастельные тона.

Чтобы избежать чрезмерной интенсивности, по крайней мере два цвета из трех должны быть приглушенными. Например, как на фотографии ниже: золотисто-желтый добавляет тепла нежно-синему, в то время как ярко-красный акцентирует наше внимание на индийских мотивах.

Фото № 6: Шесть цветовых схем, которые работают всегда

1) Красный, желтый, синий.

Фото № 7: Шесть цветовых схем, которые работают всегдаФото: schlafzimmermobel.info

2) Желто-оранжевый, красно-фиолетовый, сине-зеленый.

Фото № 8: Шесть цветовых схем, которые работают всегдаФото: homedit.com

3) Фиолетовый, оранжевый, зеленый.

Фото № 9: Шесть цветовых схем, которые работают всегдаФото: racerapk.com

3. Аналогичное сочетание

Здесь уже можно сочетать от двух до пяти цветов, которые расположены рядом друг с другом на цветовом круге. При этом оптимальное количество цветов — два-три.

Примером могут служить сочетания приглушенных цветов: желто-оранжевый, желтый, желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый.

Фото № 10: Шесть цветовых схем, которые работают всегда

1) Фиолетовый, красно-фиолетовый.

Фото № 11: Шесть цветовых схем, которые работают всегдаФото: homedit.com

2) Синий, сине-фиолетовый, фиолетовый.

Фото № 12: Шесть цветовых схем, которые работают всегдаФото: homedit.com3) Красно-оранжевый, оранжевый.

Фото № 13: Шесть цветовых схем, которые работают всегдаФото: homedit.com

4. Раздельно-комплементарное сочетание

Яркость и активность — вот главные отличия этой гаммы. Такое сочетание отличается от комплементарного тем, что дополнительный цвет подлежит делению на два смежных, а сам в гамме не используется. В результате мы можем наблюдать цветовую схему, включающую в себя три тона, и она обладает сильным визуальным контрастом. Но этот контраст не такой напряженный и динамичный, как в простой комплементарной гамме. Такая схема — лучшее решение для того, чтобы обеспечить, с одной стороны, сильный эффект, а с другой — создать некую утонченность и даже хрупкость.

Фото № 14: Шесть цветовых схем, которые работают всегда

1) Красный, сине-зеленый, желто-зеленый.

Фото № 15: Шесть цветовых схем, которые работают всегдаФото: mit24h.com

2) Синий, красно-оранжевый, желто-оранжевый.

Фото № 16: Шесть цветовых схем, которые работают всегдаФото: thouswell.com

5. Тетрада — сочетание четырех цветов

Эта схема формируется за счет сочетания четырех тонов, которые расположены на цветовом круге таким образом, что составляют прямоугольную фигуру. Здесь есть две пары сближенных друг с другом цветов, которые образуют аналоговые сочетания, что обеспечивает интерьеру сбалансированность. Благодаря этой схеме можно создать контраст, подобрав теплые и холодные оттенки. Из-за того, что эта гамма довольно яркая, ее следует использовать с осторожностью: обычно она не применяется в больших помещениях, особенно в спальнях.

За счет использования чистых цветов гамма получается чрезмерно яркой и, как правило, быстро утомляет. Поэтому, чтобы избежать такого эффекта, нужно соблюдать меру: использовать приглушенные тона или как минимум сочетать пастельные цвета с насыщенными. Допустимо также использование тетрадных цветов как акцентов в нейтральной гамме.

Фото № 17: Шесть цветовых схем, которые работают всегда

1) Зеленый, синий, красный, оранжевый.  

Фото № 18: Шесть цветовых схем, которые работают всегдаФото: janemichaelekanem.com

2) Красно-фиолетовый, красно-оранжевый, сине-зеленый, желто-зеленый.

Фото № 19: Шесть цветовых схем, которые работают всегдаФото: bosidolot.com

3) Оранжевый, желтый, синий, фиолетовый.  

Фото № 20: Шесть цветовых схем, которые работают всегдаФото: topsimages.com

6. Квадрат

Эта схема складывается из цветов, которые образуют квадрат на цветовом круге. Здесь можно сочетать как основные цвета, так и их оттенки. При этом из–за того, что все тона равноудалены друг от друга, здесь отсутствуют аналоговые сочетания. Поэтому в рамках этой схемы довольно сложно достичь баланса, особенно если цвета взяты в равной пропорции. Лучше отдать предпочтение одному цвету и использовать его в качестве фона, а другие в качестве акцентов, тем самым уравновесив схему.

Фото № 21: Шесть цветовых схем, которые работают всегда

1) Синий, желто-зеленый, оранжевый, красно-фиолетовый.

Фото № 22: Шесть цветовых схем, которые работают всегдаФото: freshome.com

2) Красный, желто-оранжевый, зеленый, сине-фиолетовый.

Фото № 23: Шесть цветовых схем, которые работают всегдаФото: freshome.com

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04. 3D тур по квартире

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02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

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02Завтра
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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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