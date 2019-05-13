Шесть цветовых схем, которые работают всегда

Рассказываем и показываем, как с помощью основных цветовых схем преобразить любую комнату в доме и сделать ее более стильной.
Вы тоже до сих пор покупаете банки с краской с мыслью «вроде ничего так, сочетается» и пытаетесь создать на стенах своей квартиры нечто суперэффектное? Что ж, мы не будем ограничивать ваш полет фантазии и творческое начало. Мы только придадим вашему воображению правильный вектор.
Одно из главных условий создания гармоничного и целостного интерьера — правильное сочетание цветов. И чтобы это сделать, совсем не обязательно иметь художественное образование или оканчивать специальные курсы для художников. Для того чтобы понять, каким образом выбирать цвета, необходимо ознакомиться с цветовым кругом, который даст общее понимание совмещения оттенков.
Что же, начнем!
Круг разбит на 12 секторов, где главные цвета — синий, желтый и красный. Оранжевый, фиолетовый и зеленый — это вторичные цвета, которые получаются в результате смешивания основных. А третья группа — это те цвета, которые мы можем воспроизвести благодаря смешиванию одного основного и одного вторичного. Каждый из цветов, представленных на круге, имеет невероятное количество оттенков и тонов.
Теперь давайте рассмотрим основные цветовые схемы, с помощью которых вы сможете создать гармоничный интерьер по всем правилам цветового сочетания.
1. Комплементарное сочетание
Комплементарные цвета — любые цвета, которые в круге расположены друг напротив друга. Например, сочетание синего и оранжевого или красного с зеленым. За счет такого соседства цветов создается контраст, поэтому один цвет нужно использовать в качестве фона, а второй — для того, чтобы сделать определенный акцент.
1) Оранжевый, синий.
2) Красный, зеленый.
2. Классическая триада
Здесь уже сочетаются целых три цвета, которые расположены друг от друга на одном расстоянии цветового круга. Например, сочетание красного, желтого и синего. В рамках этой схемы также можно наблюдать высокую контрастность, но она более сглажена по сравнению с первым вариантом, то есть носит наиболее сбалансированный характер. Цвета расположены таким образом, что один из них играет доминантную роль, а остальные дополняют его. Композиция в любом случае будет интересна, даже если используются мягкие пастельные тона.
Чтобы избежать чрезмерной интенсивности, по крайней мере два цвета из трех должны быть приглушенными. Например, как на фотографии ниже: золотисто-желтый добавляет тепла нежно-синему, в то время как ярко-красный акцентирует наше внимание на индийских мотивах.
1) Красный, желтый, синий.
2) Желто-оранжевый, красно-фиолетовый, сине-зеленый.
3) Фиолетовый, оранжевый, зеленый.
3. Аналогичное сочетание
Здесь уже можно сочетать от двух до пяти цветов, которые расположены рядом друг с другом на цветовом круге. При этом оптимальное количество цветов — два-три.
Примером могут служить сочетания приглушенных цветов: желто-оранжевый, желтый, желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый.
1) Фиолетовый, красно-фиолетовый.
2) Синий, сине-фиолетовый, фиолетовый.
3) Красно-оранжевый, оранжевый.
4. Раздельно-комплементарное сочетание
Яркость и активность — вот главные отличия этой гаммы. Такое сочетание отличается от комплементарного тем, что дополнительный цвет подлежит делению на два смежных, а сам в гамме не используется. В результате мы можем наблюдать цветовую схему, включающую в себя три тона, и она обладает сильным визуальным контрастом. Но этот контраст не такой напряженный и динамичный, как в простой комплементарной гамме. Такая схема — лучшее решение для того, чтобы обеспечить, с одной стороны, сильный эффект, а с другой — создать некую утонченность и даже хрупкость.
1) Красный, сине-зеленый, желто-зеленый.
2) Синий, красно-оранжевый, желто-оранжевый.
5. Тетрада — сочетание четырех цветов
Эта схема формируется за счет сочетания четырех тонов, которые расположены на цветовом круге таким образом, что составляют прямоугольную фигуру. Здесь есть две пары сближенных друг с другом цветов, которые образуют аналоговые сочетания, что обеспечивает интерьеру сбалансированность. Благодаря этой схеме можно создать контраст, подобрав теплые и холодные оттенки. Из-за того, что эта гамма довольно яркая, ее следует использовать с осторожностью: обычно она не применяется в больших помещениях, особенно в спальнях.
За счет использования чистых цветов гамма получается чрезмерно яркой и, как правило, быстро утомляет. Поэтому, чтобы избежать такого эффекта, нужно соблюдать меру: использовать приглушенные тона или как минимум сочетать пастельные цвета с насыщенными. Допустимо также использование тетрадных цветов как акцентов в нейтральной гамме.
1) Зеленый, синий, красный, оранжевый.
2) Красно-фиолетовый, красно-оранжевый, сине-зеленый, желто-зеленый.
3) Оранжевый, желтый, синий, фиолетовый.
6. Квадрат
Эта схема складывается из цветов, которые образуют квадрат на цветовом круге. Здесь можно сочетать как основные цвета, так и их оттенки. При этом из–за того, что все тона равноудалены друг от друга, здесь отсутствуют аналоговые сочетания. Поэтому в рамках этой схемы довольно сложно достичь баланса, особенно если цвета взяты в равной пропорции. Лучше отдать предпочтение одному цвету и использовать его в качестве фона, а другие в качестве акцентов, тем самым уравновесив схему.
1) Синий, желто-зеленый, оранжевый, красно-фиолетовый.
2) Красный, желто-оранжевый, зеленый, сине-фиолетовый.
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