Сочетания с оранжевым в интерьере гостиной: 20 ярких идей

Оранжевый цвет в интерьере одинаково хорошо сочетается и с родственными теплыми тонами, и с холодными. Он играет роль главного яркого акцента в отделке, поэтому на теплом фоне он добавит интерьеру красок и сделает его более гармоничным. А на холодном будет интересно контрастировать и выделяться.

Показываем самые популярные сочетания с оранжевым цветом в интерьере гостиной.

Оранжевый с белым

При наличии в комнате белой или серой отделки оранжевый, как и любой другой цвет, выделяется ярче всего. Его можно использовать в виде окраски мебели, отдельного текстиля или декора. А если не хочется слишком большой концентрации яркого цвета, сведите к минимуму оранжевые элементы — например повесьте в интерьере оранжевые шторы, остальное оформление оставьте белым. Гостиная сохранит нейтральный облик и при этом приобретет оригинальный яркий акцент.

Можно поступить и наоборот: окрасить все стены оранжевым, а на этом фоне разместить белоснежную или серую мебель. Такой дизайн гостиной будет более насыщенным и пестрым, атмосфера превратится из спокойной в бодрую и энергичную.

Оранжевый с зеленым

Эти два цвета всегда красиво гармонируют между собой, символизируя натуральность и природность: зеленый отвечает за растительность, оранжевый — за солнечный свет. Для более плавного перехода между тонами можно добавить в гостиную немного желтого — в виде участка стены или небольших подушек.

Если использовать цвета в больших количествах, такой интерьер всегда будет пестрым и красочным, вне зависимости от того, поставите вы оранжевый диван в интерьере напротив зеленой стены или наоборот. Для того чтобы снизить общую пестроту, лучше включить в оформление белый цвет — он отлично сглаживает яркие сочетания.

Оранжевый с коричневым и бежевым

Все три цвета — родственные, только разного уровня яркости и насыщенности. Так что бежевые диваны, коричневые тумбы и оранжевые стены в интерьере гостиной создадут очень красивое и гармоничное сочетание. Оно будет ярким, но в то же время останется сдержанным и не будет рябить контрастами.

Благодаря нейтральным (бежевой и коричневой) расцветкам в таком дизайне можно применять много натуральных материалов или их имитаций. К примеру, коричневые шкафы могут быть из дерева, а бежевый цвет можно включить в интерьер при помощи настенной каменной кладки и светлых плетеных кресел.

Оранжевый с голубым

Оранжевый в компании голубого или светлого синего цвета поможет создать ненавязчивый и легкий облик гостиной — в меру яркий и в меру спокойный. Лучше в таком сочетании использовать больше голубого, а пестрый оранжевый применять на мебели и в виде отдельных элементов. В противном случае голубой, который присутствует в комнате в слишком малом количестве, может потеряться на ярком фоне.

Чтобы сделать интерьер еще легче и спокойнее, снова добавьте белый — как на последнем фото. Он усилит родственный голубой цвет и сделает его соседство с оранжевым более гармоничным.

Оранжевый с черным

Хотите получить необычное сочетание строгого утонченного стиля и пестрой эксцентричной отделки? Тогда комбинируйте в своей гостиной эти два цвета. Черная элегантная мебель будет красиво контрастировать на фоне оранжевых обоев или декоративной краски. А вот на стенах черный лучше не использовать — это визуально уменьшит пространство комнаты.

Оранжевый цвет в интерьере с черными элементами можно также разбавлять другими оттенками, но в небольших количествах. Самый популярный цвет — снова белый: он разбавит пестроту оформления и в то же время добавит контраста с черным. Добавить можно и деревянную мебель в темных коричневых тонах, которые сгладят резкий цветовой переход.