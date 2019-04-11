Сочетания с оранжевым в интерьере гостиной: 20 ярких идей

Яркий оранжевый цвет освежит облик гостиной, сделает атмосферу комнаты теплой и даже солнечной.
Оранжевый цвет в интерьере одинаково хорошо сочетается и с родственными теплыми тонами, и с холодными. Он играет роль главного яркого акцента в отделке, поэтому на теплом фоне он добавит интерьеру красок и сделает его более гармоничным. А на холодном будет интересно контрастировать и выделяться.
Показываем самые популярные сочетания с оранжевым цветом в интерьере гостиной.
Оранжевый с белым
При наличии в комнате белой или серой отделки оранжевый, как и любой другой цвет, выделяется ярче всего. Его можно использовать в виде окраски мебели, отдельного текстиля или декора. А если не хочется слишком большой концентрации яркого цвета, сведите к минимуму оранжевые элементы — например повесьте в интерьере оранжевые шторы, остальное оформление оставьте белым. Гостиная сохранит нейтральный облик и при этом приобретет оригинальный яркий акцент.
Можно поступить и наоборот: окрасить все стены оранжевым, а на этом фоне разместить белоснежную или серую мебель. Такой дизайн гостиной будет более насыщенным и пестрым, атмосфера превратится из спокойной в бодрую и энергичную.
Оранжевый с зеленым
Эти два цвета всегда красиво гармонируют между собой, символизируя натуральность и природность: зеленый отвечает за растительность, оранжевый — за солнечный свет. Для более плавного перехода между тонами можно добавить в гостиную немного желтого — в виде участка стены или небольших подушек.
Если использовать цвета в больших количествах, такой интерьер всегда будет пестрым и красочным, вне зависимости от того, поставите вы оранжевый диван в интерьере напротив зеленой стены или наоборот. Для того чтобы снизить общую пестроту, лучше включить в оформление белый цвет — он отлично сглаживает яркие сочетания.
Оранжевый с коричневым и бежевым
Все три цвета — родственные, только разного уровня яркости и насыщенности. Так что бежевые диваны, коричневые тумбы и оранжевые стены в интерьере гостиной создадут очень красивое и гармоничное сочетание. Оно будет ярким, но в то же время останется сдержанным и не будет рябить контрастами.
Благодаря нейтральным (бежевой и коричневой) расцветкам в таком дизайне можно применять много натуральных материалов или их имитаций. К примеру, коричневые шкафы могут быть из дерева, а бежевый цвет можно включить в интерьер при помощи настенной каменной кладки и светлых плетеных кресел.
Оранжевый с голубым
Оранжевый в компании голубого или светлого синего цвета поможет создать ненавязчивый и легкий облик гостиной — в меру яркий и в меру спокойный. Лучше в таком сочетании использовать больше голубого, а пестрый оранжевый применять на мебели и в виде отдельных элементов. В противном случае голубой, который присутствует в комнате в слишком малом количестве, может потеряться на ярком фоне.
Чтобы сделать интерьер еще легче и спокойнее, снова добавьте белый — как на последнем фото. Он усилит родственный голубой цвет и сделает его соседство с оранжевым более гармоничным.
Оранжевый с черным
Хотите получить необычное сочетание строгого утонченного стиля и пестрой эксцентричной отделки? Тогда комбинируйте в своей гостиной эти два цвета. Черная элегантная мебель будет красиво контрастировать на фоне оранжевых обоев или декоративной краски. А вот на стенах черный лучше не использовать — это визуально уменьшит пространство комнаты.
Оранжевый цвет в интерьере с черными элементами можно также разбавлять другими оттенками, но в небольших количествах. Самый популярный цвет — снова белый: он разбавит пестроту оформления и в то же время добавит контраста с черным. Добавить можно и деревянную мебель в темных коричневых тонах, которые сгладят резкий цветовой переход.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники