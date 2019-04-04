Фиолетовый цвет в интерьере: 10 идей оформления

Фиолетовый цвет стен в интерьере можно себе позволить, если у вас просторная комната с высокими потолками и большими окнами. Обои фиолетового цвета, краска, панели или плитка сделают помещение чуть темнее, но в то же время загадочнее. Интерьер комнаты фиолетового цвета просто создан для отдыха, для занятий творчеством, для семейных кинопросмотров. Только он обязательно должен хорошо освещаться! А еще важно продумать цветовую палитру, ведь далеко не все цвета сочетаются с фиолетовым.

Если вы все еще сомневаетесь, вам просто нужно еще раз увидеть фиолетовый цвет в интерьере кухни, спальни, гостиной и детской. Чтобы убедить вас, мы сделали подборку с использованием фиолетовых элементов интерьере.

Фиолетовый цвет стен в интерьере можно себе позволить, если у вас просторная комната с высокими потолками и большими окнами. Обои фиолетового цвета, краска, панели или плитка сделают помещение чуть темнее, но в то же время загадочнее. Интерьер комнаты фиолетового цвета просто создан для отдыха, для занятий творчеством, для семейных кинопросмотров. Только он обязательно должен хорошо освещаться! А еще важно продумать цветовую палитру, ведь далеко не все цвета сочетаются с фиолетовым.

Если вы все еще сомневаетесь, вам просто нужно еще раз увидеть фиолетовый цвет в интерьере кухни, спальни, гостиной и детской. Чтобы убедить вас, мы сделали подборку с использованием фиолетовых элементов интерьере.

Какой ваш любимый цвет? Немногие назовут фиолетовый, а ведь он потрясающе смотрится в интерьерах и в прошлом году был даже назван цветом года по версии Института цвета Pantone . Фиолетовый цвет в интерьере помогает работать воображению, успокаивает, способствует созданию романтической атмосферы. Интерьер в фиолетовых цветах может влюбить вас в себя, и вы никогда не захотите с ним расставаться.

Фиолетовый цвет дивана в интерьере весьма практичен, удобен и приятен для глаз. Бежевые, белые и другие светлые диваны быстро приходят в негодность, слишком яркие оттенки утомляют, слишком темные делают интерьер тесным и мрачным. А вот фиолетовый цвет для дивана идеален — у вас в интерьере появится большой, притягивающий внимание объект, который не наскучит и спустя годы будет выглядеть отлично.

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3. Мебель

Как вы думаете, с какими цветами фиолетовый сочетается лучше всего? Нам кажется, что с серым, розовым, бирюзовым, синим, белым и черным. Если вы хотите приобрести мебель фиолетового цвета, нужно вспомнить, какие еще оттенки есть в вашем интерьере. Фиолетовые стулья, например, могут стать акцентами среди бежевых и коричневых тонов. Но скорее всего фиолетовую мебель придется делать на заказ, потому что немного компаний выпускают уже готовые шкафы, столы и полки такого необычного оттенка.

Фото: roomed.nl

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4. Текстиль

Мы с вами убедились, что фиолетовый цвет в интерьере — для смелых! Возможно, вы все еще сомневаетесь, хотя и мечтаете увидеть его у себя в спальне или гостиной. Наш совет: обратитесь за помощью к текстилю. Его будет проще убрать или заменить, если вдруг вам не удастся полюбить фиолетовую обстановку. При этом фиолетовые шторы, пледы, подушки и постельное белье станут весьма заметными, займут большую площадь комнаты и будут привлекать внимание не меньше, чем стены или шкаф. Кстати, детские интерьеры в фиолетовом цвете точно понравятся девочкам! А когда маленькие хозяйки комнаты подрастут, фиолетовый текстиль легко заменить на любой другой.

Фото: blog.tagesanzeiger.ch

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5. Декор

Еще один отличный способ добавить в интерьер немного фиолетового и обезопасить себя от неприятных разочарований — украсить интерьер фиолетовым декором. Это могут быть картины и постеры, искусственные и настоящие цветы, вазы, скульптуры и многие другие мелочи. Вы сможете без сожаления с ними расстаться или продать, если вдруг отношения с фиолетовым цветом у вас не сложатся.

Фото: baotrinha.com

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6. Посуда

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Известно, что фиолетовый цвет в интерьере кухни снижает аппетит и может быть неподходящим. Психология говорит, что фиолетовый цвет успокаивает. Но что, если вы как раз хотите снизить аппетит, меньше есть или просто красиво подать небольшие блюда гостям? Фиолетовая посуда замечательно будет смотреться на белой скатерти, ее можно разбавить тарелками и чашками зеленого, розового, черного цвета — создать невероятную сервировку. Она подойдет и для праздничного, и для повседневного ужина.

Фото: i0.wp.com

1 /3 Фото: s3.weddbook.me

2 /3 Фото: pinwin.ru

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7. Светильники

Светильники в наших интерьерах традиционно бывают нейтральных оттенков, мы стараемся прятать их подальше или просто выбираем необычные формы, функциональные варианты, практичные материалы. Но современные люстры и лампы уже давно превратились из обычных светильников в арт-объекты, они могут играть главную роль в интерьере и поражать воображение. Взгляните на эти фиолетовые люстры, и, возможно, вы захотите повесить одну такую у себя дома.

Фото: i1.wp.com

1 /3 Фото: clipgoo.com

2 /3 Фото: barbarapicci.files.wordpress.com

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8. Двери

Почему-то принято считать, что двери в интерьерах должны быть либо белыми, либо коричневыми, максимум — черными. Но ведь так здорово, когда есть возможность поэкспериментировать и сделать так, как хочется, а не так, как положено. Мечтатели, смельчаки и творческие натуры наверняка оценят фиолетовые двери. Взгляните, они могут быть вообще единственными цветными акцентами в интерьере, а могут дополнять буйство красок и теряться среди них.

Фото: scontent-frx5-1.cdninstagram.com

1 /3 Фото: lifeofanotherleague.com

2 /3 Фото: artecasalegno.it

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9. Сантехника

Интерьер ванной способен поразить фиолетовым цветом. Вот уж где мы чаще всего ожидаем увидеть ослепительную белизну, в крайнем случае — цветы и геометрические фигуры. Не бойтесь неожиданных решений. Фиолетовыми могут быть раковина, смесители, сама ванна, унитаз, душевая кабина — что угодно. По утрам вам будет приятно умываться в такой волшебной обстановке, а по вечерам фиолетовый полумрак начнет навевать сон и сюжеты для невероятных сновидений.

Фото: archello.imgix.net

1 /3 Фото: m2ex.com

2 /3 Фото: i2.wp.com

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10. Конструкции

Есть интерьеры, в которых дизайн не ограничивается стенами, полом и потолком. Лестницы, встроенные шкафы, стеновые панели, камины, ниши и подиумы — все это может быть фиолетового цвета. Но будьте осторожны! Если даже фиолетовый диван или шкаф можно при необходимости убрать из интерьера, то с конструкциями так легко не распрощаться. Если вы действительно любите фиолетовый цвет, это решение — для вас!