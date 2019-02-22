Сочетание бирюзового цвета в интерьере: 20 необычных идей

Бирюзовый цвет необычен. Он броский и привлекающий внимание и при этом холодный и спокойный. Показываем, как использовать его в интерьере правильно и эффектно.

На Востоке бирюзовый — цвет богатства и роскоши, который благотворно воздействует на человека, приносит благополучие, удачу и успокаивает эмоции. Особенность применения бирюзового для декора домашнего интерьера в том, что этот цвет создает неожиданные сочетания, прекрасно гармонируя с остальной палитрой.

Сегодня мы покажем 20 интересных примеров бирюзового цвета в интерьере.

Бирюзовый и красный

Бирюзовый — довольно холодный цвет, который гармонирует с белым, синим или другими оттенками, тоже близкими к холодным. Однако можно скомбинировать бирюзу с насыщенным красным или алым цветом, получив яркий и экспрессивный интерьер. Такое оформление подойдет для гостиной или кабинета.

Фото: schlafzimmermobel.info

Такой микс создаст одновременно экспрессивный и легкий облик комнаты. Сочетание будет хорошо смотреться на кухне, разбавляя спокойную бирюзу яркими алыми пятнами. Если вам не хочется делать кухню слишком пестрой, достаточно будет добавить несколько ярких красных элементов — например в виде стульев.

Фото: casaefesta.com

Если оформить в красном и бирюзовом прихожую, то при входе в квартиру будет чувствоваться оригинальность и свежесть всего интерьера. Это создаст запоминающееся первое впечатление. Окрасить в красный можно не только стены, но и даже потолок.

Фото: etk-fashion.com

Бирюзовый и желтый

Желтый цвет — не менее интересный вариант в компании с бирюзовым. Вместе они создают пеструю композицию, но не такую экстравагантную, как в случае дуэта с красным. В гостиной можно сделать бирюзовые стены и добавить красок с помощью желтой мебели и потолочного плинтуса.

Фото: lushome.com

Бирюзово-желтая отделка — хороший вариант для детской комнаты. Яркие цвета будут заряжать энергией и окажут благотворный эффект на эмоциональное состояние ребенка. С помощью цветов можно визуально зонировать детскую: бирюзовым оформить место для уроков и чтения, а желтым — игровые зоны.

Фото: houser.su

Сочетание желтого и бирюзового также будет отлично гармонировать с зелеными и белыми элементами в детской комнате, создавая яркую и привлекательную для ребенка палитру. Чтобы сделать максимально органичный интерьер, важно использовать цвета не только вдоль стен, но и на полу — например в виде разноцветных ковриков.

Фото: zhair.ru

В гостиной желтый и бирюзовый создадут прекрасную атмосферу для отдыха. Мягкий уголок с бирюзовой мебелью — комфортное место для релакса, а желтые стены добавят комнате энергичности.

Фото: scottsandersllc.com

Бирюзовый и золотой

Золотой цвет, хоть и близкий к желтому, в сочетании с бирюзой создаст совершенно другое впечатление. Дизайн станет элегантным и стильным, комната приобретет нотки настоящей роскоши. При такой комбинации цветов в гостиной можно добавить изысканные детали: например ковер в виде шкуры животного или богатую люстру.

Фото: designetage.com

Бирюзовый и оранжевый

Результат комбинации бирюзового цвета с насыщенным оранжевым — яркий и оригинальный дизайн, создающий ощущение экзотики. В спальне организовать такую палитру получится при декорировании интерьера мягкой бирюзовой мебелью и яркими оранжевыми подушками. Для дополнения можно использовать картины и другие украшения.

Фото: lucywilliamsinteriors.com

Бирюзовый и зеленый

Бирюзовый — это пограничный с зеленым оттенок, поэтому вместе они смотрятся органично и красиво. Интерьер получается цельным и ненавязчивым, так как используются разные тона одной цветовой гаммы. Важно не перенасытить дизайн пестротой, поэтому лучше включать эти расцветки в интерьер вместе со спокойным белым или бежевым оттенком.

Фото: totalconstrucao.com

Можно играть с разными оттенками зеленого — например использовать яркий салатовый. Спокойных тонов в виде бежевого и белого тут гораздо меньше, поэтому комната приобретает насыщенный и очень экстравагантный облик. Дополнить эффект можно необычными картинами и светильниками.

Фото: blueridgeapartments.com

Более спокойный зеленый цвет будет отлично гармонировать с бирюзовым в детской комнате. Для смягчения пестроты лучше использовать в бирюзово-зеленом интерьере светлую деревянную мебель. Обстановка будет спокойной, но при этом детская станет яркой и выразительной.

Фото: divan-kiev.com.ua





Хорошо применять такую цветовую комбинацию и на кухне, чтобы разнообразить классический однотонный интерьер. Большая часть кухни пусть останется в традиционном бежевом или белом исполнении, а ярким можно сделать уголок с гарнитуром.

Фото: urazmetov.com





Бирюзовый и розовый

Нежный розовый цвет считается типичным для комнаты маленькой девочки. Если у вас есть желание разбавить его и при этом уйти от классических цветовых сочетаний, можно использовать бирюзовый — он нейтрален, поэтому подойдет не только мальчикам, но и девочкам.

Фото: domadeco.nl

Использовать сочетание бирюзового и розового можно и во взрослой спальне. Будет уместен пудровый оттенок розового, чтобы придать комнате спокойствия: как правило, в спальне не требуется яркость и экстравагантность.

Фото: yerbamateassociation.org

Бирюзовый и коричневый

Это строгое и элегантное сочетание делает интерьер стильным и современным. Многое зависит от оттенка коричневого. Можно взять очень темный тон, который будет контрастировать со светлым бирюзовым и подойдет для оформления элегантной гостиной.

Фото: tolmer.no

Можно использовать оттенок насыщеннее и светлее. Интерьер в таком случае превратится из строгого в более легкий и уютный. Отличный вариант для спальни.

Фото: modemuslim.com





Бирюзовый и бежевый

Нежный бежевый цвет в комбинации с бирюзовым создаст ненавязчивый интерьер. Такой вариант подойдет для просторной гостиной. На фото ниже видно, как хорошо сочетаются светлый бежевый диван и яркая бирюзовая отделка комнаты.

Фото: icctrack.com

Можно сочетать светлый бежевый цвет с темными деревянными оттенками — с ними бирюзовый тоже отлично гармонирует. Темная мебель добавит разнообразия. В гостиной лучше устанавливать ее по центру — например в виде небольшого столика между диваном и креслом. А стены и остальную мебель оставлять светлыми, чтобы не позволять доминировать темно-коричневому цвету.

Фото: rsynews.com

Спокойное бирюзово-бежевое сочетание — один из классических вариантов для спальни. Для создания гармоничного интерьера основную часть комнаты можно оставить бежевой, добавив отдельные бирюзовые детали: в виде штор, постельного белья или небольшой мебели.

Фото: worldecor.co