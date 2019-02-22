Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Сочетание бирюзового цвета в интерьере: 20 необычных идей


14471
Получить образец дизайн-проекта

Бирюзовый цвет необычен. Он броский и привлекающий внимание и при этом холодный и спокойный. Показываем, как использовать его в интерьере правильно и эффектно.

Содержание

На Востоке бирюзовый — цвет богатства и роскоши, который благотворно воздействует на человека, приносит благополучие, удачу и успокаивает эмоции. Особенность применения бирюзового для декора домашнего интерьера в том, что этот цвет создает неожиданные сочетания, прекрасно гармонируя с остальной палитрой. 

Сегодня мы покажем 20 интересных примеров бирюзового цвета в интерьере.

Бирюзовый и красный

Бирюзовый — довольно холодный цвет, который гармонирует с белым, синим или другими оттенками, тоже близкими к холодным. Однако можно скомбинировать бирюзу с насыщенным красным или алым цветом, получив яркий и экспрессивный интерьер. Такое оформление подойдет для гостиной или кабинета. 

Фото № 1: Сочетание бирюзового цвета в интерьере: 20 необычных идейФото: schlafzimmermobel.info

Такой микс создаст одновременно экспрессивный и легкий облик комнаты. Сочетание будет хорошо смотреться на кухне, разбавляя спокойную бирюзу яркими алыми пятнами. Если вам не хочется делать кухню слишком пестрой, достаточно будет добавить несколько ярких красных элементов — например в виде стульев. 

Фото № 2: Сочетание бирюзового цвета в интерьере: 20 необычных идейФото: casaefesta.com

Если оформить в красном и бирюзовом прихожую, то при входе в квартиру будет чувствоваться оригинальность и свежесть всего интерьера. Это создаст запоминающееся первое впечатление. Окрасить в красный можно не только стены, но и даже потолок.

Фото № 3: Сочетание бирюзового цвета в интерьере: 20 необычных идейФото: etk-fashion.com

Бирюзовый и желтый

Желтый цвет — не менее интересный вариант в компании с бирюзовым. Вместе они создают пеструю композицию, но не такую экстравагантную, как в случае дуэта с красным. В гостиной можно сделать бирюзовые стены и добавить красок с помощью желтой мебели и потолочного плинтуса.

Фото № 4: Сочетание бирюзового цвета в интерьере: 20 необычных идейФото: lushome.com

Бирюзово-желтая отделка — хороший вариант для детской комнаты. Яркие цвета будут заряжать энергией и окажут благотворный эффект на эмоциональное состояние ребенка. С помощью цветов можно визуально зонировать детскую: бирюзовым оформить место для уроков и чтения, а желтым — игровые зоны.

Фото № 5: Сочетание бирюзового цвета в интерьере: 20 необычных идейФото: houser.su

Сочетание желтого и бирюзового также будет отлично гармонировать с зелеными и белыми элементами в детской комнате, создавая яркую и привлекательную для ребенка палитру. Чтобы сделать максимально органичный интерьер, важно использовать цвета не только вдоль стен, но и на полу — например в виде разноцветных ковриков.

Фото № 6: Сочетание бирюзового цвета в интерьере: 20 необычных идейФото: zhair.ru

В гостиной желтый и бирюзовый создадут прекрасную атмосферу для отдыха. Мягкий уголок с бирюзовой мебелью — комфортное место для релакса, а желтые стены добавят комнате энергичности.

Фото № 7: Сочетание бирюзового цвета в интерьере: 20 необычных идейФото: scottsandersllc.com

Бирюзовый и золотой

Золотой цвет, хоть и близкий к желтому, в сочетании с бирюзой создаст совершенно другое впечатление. Дизайн станет элегантным и стильным, комната приобретет нотки настоящей роскоши. При такой комбинации цветов в гостиной можно добавить изысканные детали: например ковер в виде шкуры животного или богатую люстру.

Фото № 8: Сочетание бирюзового цвета в интерьере: 20 необычных идейФото: designetage.com

Бирюзовый и оранжевый

Результат комбинации бирюзового цвета с насыщенным оранжевым — яркий и оригинальный дизайн, создающий ощущение экзотики. В спальне организовать такую палитру получится при декорировании интерьера мягкой бирюзовой мебелью и яркими оранжевыми подушками. Для дополнения можно использовать картины и другие украшения.

Фото № 9: Сочетание бирюзового цвета в интерьере: 20 необычных идейФото: lucywilliamsinteriors.com

Бирюзовый и зеленый

Бирюзовый — это пограничный с зеленым оттенок, поэтому вместе они смотрятся органично и красиво. Интерьер получается цельным и ненавязчивым, так как используются разные тона одной цветовой гаммы. Важно не перенасытить дизайн пестротой, поэтому лучше включать эти расцветки в интерьер вместе со спокойным белым или бежевым оттенком.

Фото № 10: Сочетание бирюзового цвета в интерьере: 20 необычных идейФото: totalconstrucao.com

Можно играть с разными оттенками зеленого — например использовать яркий салатовый. Спокойных тонов в виде бежевого и белого тут гораздо меньше, поэтому комната приобретает насыщенный и очень экстравагантный облик. Дополнить эффект можно необычными картинами и светильниками.

Фото № 11: Сочетание бирюзового цвета в интерьере: 20 необычных идейФото: blueridgeapartments.com

Более спокойный зеленый цвет будет отлично гармонировать с бирюзовым в детской комнате. Для смягчения пестроты лучше использовать в бирюзово-зеленом интерьере светлую деревянную мебель. Обстановка будет спокойной, но при этом детская станет яркой и выразительной.

Фото № 12: Сочетание бирюзового цвета в интерьере: 20 необычных идейФото: divan-kiev.com.ua


Хорошо применять такую цветовую комбинацию и на кухне, чтобы разнообразить классический однотонный интерьер. Большая часть кухни пусть останется в традиционном бежевом или белом исполнении, а ярким можно сделать уголок с гарнитуром.

Фото № 13: Сочетание бирюзового цвета в интерьере: 20 необычных идейФото: urazmetov.com


Бирюзовый и розовый

Нежный розовый цвет считается типичным для комнаты маленькой девочки. Если у вас есть желание разбавить его и при этом уйти от классических цветовых сочетаний, можно использовать бирюзовый — он нейтрален, поэтому подойдет не только мальчикам, но и девочкам.

Фото № 14: Сочетание бирюзового цвета в интерьере: 20 необычных идейФото: domadeco.nl

Использовать сочетание бирюзового и розового можно и во взрослой спальне. Будет уместен пудровый оттенок розового, чтобы придать комнате спокойствия: как правило, в спальне не требуется яркость и экстравагантность.

Фото № 15: Сочетание бирюзового цвета в интерьере: 20 необычных идейФото: yerbamateassociation.org

Бирюзовый и коричневый

Это строгое и элегантное сочетание делает интерьер стильным и современным. Многое зависит от оттенка коричневого. Можно взять очень темный тон, который будет контрастировать со светлым бирюзовым и подойдет для оформления элегантной гостиной.

Фото № 16: Сочетание бирюзового цвета в интерьере: 20 необычных идейФото: tolmer.no

Можно использовать оттенок насыщеннее и светлее. Интерьер в таком случае превратится из строгого в более легкий и уютный. Отличный вариант для спальни. 

Фото № 17: Сочетание бирюзового цвета в интерьере: 20 необычных идейФото: modemuslim.com


Бирюзовый и бежевый

Нежный бежевый цвет в комбинации с бирюзовым создаст ненавязчивый интерьер. Такой вариант подойдет для просторной гостиной. На фото ниже видно, как хорошо сочетаются светлый бежевый диван и яркая бирюзовая отделка комнаты.

Фото № 18: Сочетание бирюзового цвета в интерьере: 20 необычных идейФото: icctrack.com

Можно сочетать светлый бежевый цвет с темными деревянными оттенками — с ними бирюзовый тоже отлично гармонирует. Темная мебель добавит разнообразия. В гостиной лучше устанавливать ее по центру — например в виде небольшого столика между диваном и креслом. А стены и остальную мебель оставлять светлыми, чтобы не позволять доминировать темно-коричневому цвету.

Фото № 19: Сочетание бирюзового цвета в интерьере: 20 необычных идейФото: rsynews.com

Спокойное бирюзово-бежевое сочетание — один из классических вариантов для спальни. Для создания гармоничного интерьера основную часть комнаты можно оставить бежевой, добавив отдельные бирюзовые детали: в виде штор, постельного белья или небольшой мебели. 

Фото № 20: Сочетание бирюзового цвета в интерьере: 20 необычных идейФото: worldecor.co

#Бирюзовый цвет#Идеи#дизайн#оформление#Интерьер
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#гардеробная#дизайн#Интерьер#Квартира
Организация гардероба в маленькой квартире: 12 советов от ReRooms
#Спальня#Интерьер#Поп-арт
Спальня в стиле поп-арт: 15 ярких идей
#дизайн#Интерьер#ковер
Как дополнить интерьер с помощью ковра: 25 уютных примеров
#дизайн#Интерьер#витражи#Декор
Витражи в интерьере: 20 идей по применению
#дизайн#Интерьер#столовая#Декор
Как оформить обеденную зону в любом стиле: 30 советов от ReRooms
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия