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Цветной потолок: 20 модных идей для любого помещения


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Вы уверены, что потолок традиционно должен быть только белым? Разрушаем стереотипы и показываем отличные идеи цветных потолков в домах и квартирах!

Содержание

Обустраивая интерьер, мы всегда забываем о потолке. В лучшем случае для него мы выбираем молочный, сливочный или кипенно-белый оттенок. Между тем потолок может быть любого цвета, главное, чтобы он гармонировал с палитрой всего интерьера. 

Если вы готовы на перемены, но не уверены, что результат вам понравится, попробуйте наклеить неброские обои с цветочным рисунком или пастельного оттенка на потолок в самой небольшой комнате. Выглядит хорошо? Выбирайте другие идеи, примеряя их к мебели, декору, цветовому решению отделочных материалов.

1. Гостиная

Современный дизайн допускает оформление потолков с использованием необычных приемов. И смотрится такой потолок куда лучше, чем уже набивший оскомину натяжной. Вы можете добиться интересного эффекта, окрасив поверхность потолка в два или три близких по оттенку цвета, заключив каждый из них в рамки из реек или декоративных балок. Окрасьте эти рейки и балки в тот же цвет, которым вы оформите отделку других элементов в комнате, — получится очень стильно. Камин сделает такую гостиную очень необычной и уютной.

Фото № 1: Цветной потолок: 20 модных идей для любого помещенияФото: dekorolog.com

 Вы можете создать прохладную атмосферу в помещении с окнами на юг, сочетая белые стены с черным потолком. Особенно интересно выглядит такой контраст в гостиной, оформленной в скандинавском стиле. Пол в темном оттенке добавит интерьеру элегантности.ltr">Обустраивая интерьер, мы всегда забываем о потолке. В лучшем случае для него мы выбираем молочный, сливочный или кипенно-белый оттенок. Между тем потолок может быть любого цвета, главное, чтобы он гармонировал с палитрой всего интерьера. 

Если вы готовы на перемены, но не уверены, что результат вам понравится, попробуйте наклеить неброские обои с цветочным рисунком или пастельного оттенка на потолок в самой небольшой комнате. Выглядит хорошо? Выбирайте другие идеи, примеряя их к мебели, декору, цветовому решению отделочных материалов.

1. Гостиная

Современный дизайн допускает оформление потолков с использованием необычных приемов. И смотрится такой потолок куда лучше, чем уже набивший оскомину натяжной. Вы можете добиться интересного эффекта, окрасив поверхность потолка в два или три близких по оттенку цвета, заключив каждый из них в рамки из реек или декоративных балок. Окрасьте эти рейки и балки в тот же цвет, которым вы оформите отделку других элементов в комнате, — получится очень стильно. Камин сделает такую гостиную очень необычной и уютной.

Фото № 1: Цветной потолок: 20 модных идей для любого помещенияФото: dekorolog.com

 Вы можете создать прохладную атмосферу в помещении с окнами на юг, сочетая белые стены с черным потолком. Особенно интересно выглядит такой контраст в гостиной, оформленной в скандинавском стиле. Пол в темном оттенке добавит интерьеру элегантности.

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Фото № 2: Цветной потолок: 20 модных идей для любого помещенияФото: dekorolog.com

 Стоит положить на пол ковер — и гостиная с черным потолком будет согревать вас в прохладные дни. Медные акценты мебели и золотые оттенки текстиля помогают избавиться от ощущения незамысловатости оформления комнаты — главное внимание сразу сосредотачивается на стильных предметах обстановки. Некоторые из них по цвету перекликаются с потолком, создавая целостный образ.

Фото № 3: Цветной потолок: 20 модных идей для любого помещенияФото: marycostaphotography.com
 

2. Столовая

Именно в столовой цветочный орнамент на потолке более чем уместен. Психологи считают, что созерцание растительных мотивов способствует хорошему аппетиту и не менее хорошему настроению. Жизнерадостный декор столовой в стиле кантри или прованс с таким «цветочным» потолком превратит в праздник каждую встречу с друзьями за накрытым столом.

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Фото № 4: Цветной потолок: 20 модных идей для любого помещенияФото: dekorolog.com


 Если столовая выполнена в белых и голубых тонах, вы можете использовать дымчатую серую краску на потолке. Важно, чтобы белыми были стены, иначе темный потолок, не отражающий свет, может создать унылую обстановку. Голубые акценты в виде предметов мебели уравновесят такую «перевернутую цветовую пирамиду».

Фото № 5: Цветной потолок: 20 модных идей для любого помещенияФото: dekorolog.com

 Модный цвет тиффани, если вы решитесь окрасить в него потолок в столовой, изумит ваших гостей и вас тоже будет долго-долго радовать. Особенность этого оттенка в том, что он раскрывается не сразу: ему требуется некоторое время, чтобы прижиться в интерьере, освежить его, привнести свежесть и энергию. Белые стены при этом обязательны — другие цвета погубят живость и яркость тиффани, сделают бессмысленным его использование. Если вам удастся найти шторы, выполненные из текстиля в цветах тиффани и белом — не упускайте такую удачу, дополните такими шторами облик вашей столовой. Теперь все идеально!

Фото № 6: Цветной потолок: 20 модных идей для любого помещенияФото: dekorolog.com
 

3. Спальня

Если вы готовы сделать цветной потолок в спальне для девушки, выбирайте «женский цвет», например розовый, фуксию, оранжевый, пурпурный, фиолетовый. Чем старше обладательница такой спальни, тем более темный оттенок вышеупомянутых цветов уместен. Впрочем, любые каноны можно нарушать: следование собственному вкусу важнее тысячи советов. 

Фото № 7: Цветной потолок: 20 модных идей для любого помещенияФото: freshome.com


 В спальне, где роскошные детали дополняются сверкающими предметами, черно-белые полосы на потолке будут лучшим выбором для того, чтобы сохранить целостный стиль отделки. Полосы требуют строгости: они не приемлют других графических элементов и ярких оттенков. Исключение — один аксессуар неброского цвета, который будет не столько выделяться на общем фоне, сколько подчеркивать задумку дизайнера или ваше собственное видение этого пространства.

Фото № 8: Цветной потолок: 20 модных идей для любого помещенияФото: dekorolog.com


 Яркие шторы изумрудного оттенка на фоне белых стен примут в свою компанию серо-зеленый потолок. Шторы возьмут на себя эмоциональную нагрузку, облегчая визуальное восприятие броской поверхности над ними.

Фото № 9: Цветной потолок: 20 модных идей для любого помещенияФото: dekorolog.com
 

4. Детская

Для окраски потолка в детской комнате подойдут более креативные решения. Например, вы можете выбрать технику рисования акварелью. Малышу будет интересно рассматривать узоры и выискивать в них образы персонажей из сказок и фантастических героев из собственных фантазий.

Фото № 10: Цветной потолок: 20 модных идей для любого помещенияФото: dekorolog.com

 Мозаичный узор на потолке похож на фарфоровую вазу, которая превращает интерьер, где она находится, в произведение искусства. Для малыша же это и небо со звездами, и отражение морского дна с галькой и ракушками.

Фото № 11: Цветной потолок: 20 модных идей для любого помещенияФото: dekorolog.com

 Морская тема может выглядеть и так: белые и синие полоски на потолке, как на тельняшке бывалого моряка. 

Фото № 12: Цветной потолок: 20 модных идей для любого помещенияФото: simboli-facebook.com
 

5. Кухня

Желтый цвет потолка — хорошая идея для кухни, где всегда, кажется, есть солнце. В сочетании с теми же белыми стенами и деревянной отделкой и мебелью получается яркий, воздушный и очень природный интерьер.

Фото № 13: Цветной потолок: 20 модных идей для любого помещенияФото: dekorolog.com

 Серый потолок при сложной геометрии его отделки меняет и конфигурацию всей кухни, и впечатление от ее оформления. Белый цвет стен перестает быть скучным и доминирующим. Интересные светильники более заметны и эффектнее выглядят на сером фоне. 

Фото № 14: Цветной потолок: 20 модных идей для любого помещенияФото: freshome.com

 Очень яркий желтый противопоказан в больших количествах. Здесь он в меру. Его именно столько, сколько необходимо, чтобы сделать небольшое помещение ярче, больше и теплее.

Фото № 15: Цветной потолок: 20 модных идей для любого помещенияФото: photo-2-baomoi.zadn.vn
 

6. Коридор

Растительные мотивы на потолке в коридоре сейчас на пике моды. Главное — не загромождать это пространство мебелью и аксессуарами, чтобы не отвлекать внимание от такой красоты.

Фото № 16: Цветной потолок: 20 модных идей для любого помещенияФото: digsdigs.com

 Сложная архитектура потолка с цветными квадратами подчеркивает своей формой многофункциональность этого пространства и перекликается с оформлением: здесь может разместиться и уголок для отдыха, и небольшая выставка картин, рисунков или фотографий. 

Фото № 17: Цветной потолок: 20 модных идей для любого помещенияФото: digsdigs.com
 

7. Ванная

Сложно придумать такое оформление ванной комнаты, чтобы оно удивляла одновременно простотой решений и креативностью идеи. Цветной потолок — лучшее решение такой задачи.

Фото № 18: Цветной потолок: 20 модных идей для любого помещенияФото: marycostaphotography.com

Для расслабления и отдыха душой и телом лучше выбирать зеленые оттенки.

Фото № 19: Цветной потолок: 20 модных идей для любого помещенияФото: digsdigs.com

Красный потолок поможет взбодриться в любую погоду — главное, какая погода у вас в доме. С яркими потолками она всегда будет хорошей, как и ваше настроение.

Фото № 20: Цветной потолок: 20 модных идей для любого помещенияФото: digsdigs.com


#дизайн#Интерьер#потолок
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