Цветной потолок: 20 модных идей для любого помещения

Фото: dekorolog.com Вы можете создать прохладную атмосферу в помещении с окнами на юг, сочетая белые стены с черным потолком. Особенно интересно выглядит такой контраст в гостиной, оформленной в скандинавском стиле. Пол в темном оттенке добавит интерьеру элегантности.

Современный дизайн допускает оформление потолков с использованием необычных приемов. И смотрится такой потолок куда лучше, чем уже набивший оскомину натяжной. Вы можете добиться интересного эффекта, окрасив поверхность потолка в два или три близких по оттенку цвета, заключив каждый из них в рамки из реек или декоративных балок. Окрасьте эти рейки и балки в тот же цвет, которым вы оформите отделку других элементов в комнате, — получится очень стильно. Камин сделает такую гостиную очень необычной и уютной.

Если вы готовы на перемены, но не уверены, что результат вам понравится, попробуйте наклеить неброские обои с цветочным рисунком или пастельного оттенка на потолок в самой небольшой комнате. Выглядит хорошо? Выбирайте другие идеи, примеряя их к мебели, декору, цветовому решению отделочных материалов.

Фото: dekorolog.com Вы можете создать прохладную атмосферу в помещении с окнами на юг, сочетая белые стены с черным потолком. Особенно интересно выглядит такой контраст в гостиной, оформленной в скандинавском стиле. Пол в темном оттенке добавит интерьеру элегантности.ltr">Обустраивая интерьер, мы всегда забываем о потолке. В лучшем случае для него мы выбираем молочный, сливочный или кипенно-белый оттенок. Между тем потолок может быть любого цвета, главное, чтобы он гармонировал с палитрой всего интерьера.

Современный дизайн допускает оформление потолков с использованием необычных приемов. И смотрится такой потолок куда лучше, чем уже набивший оскомину натяжной. Вы можете добиться интересного эффекта, окрасив поверхность потолка в два или три близких по оттенку цвета, заключив каждый из них в рамки из реек или декоративных балок. Окрасьте эти рейки и балки в тот же цвет, которым вы оформите отделку других элементов в комнате, — получится очень стильно. Камин сделает такую гостиную очень необычной и уютной.

Если вы готовы на перемены, но не уверены, что результат вам понравится, попробуйте наклеить неброские обои с цветочным рисунком или пастельного оттенка на потолок в самой небольшой комнате. Выглядит хорошо? Выбирайте другие идеи, примеряя их к мебели, декору, цветовому решению отделочных материалов.

Обустраивая интерьер, мы всегда забываем о потолке. В лучшем случае для него мы выбираем молочный, сливочный или кипенно-белый оттенок. Между тем потолок может быть любого цвета, главное, чтобы он гармонировал с палитрой всего интерьера.

Фото: dekorolog.com



Стоит положить на пол ковер — и гостиная с черным потолком будет согревать вас в прохладные дни. Медные акценты мебели и золотые оттенки текстиля помогают избавиться от ощущения незамысловатости оформления комнаты — главное внимание сразу сосредотачивается на стильных предметах обстановки. Некоторые из них по цвету перекликаются с потолком, создавая целостный образ.

Фото: marycostaphotography.com



2. Столовая

Именно в столовой цветочный орнамент на потолке более чем уместен. Психологи считают, что созерцание растительных мотивов способствует хорошему аппетиту и не менее хорошему настроению. Жизнерадостный декор столовой в стиле кантри или прованс с таким «цветочным» потолком превратит в праздник каждую встречу с друзьями за накрытым столом.

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

Фото: dekorolog.com





Если столовая выполнена в белых и голубых тонах, вы можете использовать дымчатую серую краску на потолке. Важно, чтобы белыми были стены, иначе темный потолок, не отражающий свет, может создать унылую обстановку. Голубые акценты в виде предметов мебели уравновесят такую «перевернутую цветовую пирамиду».

Фото: dekorolog.com



Модный цвет тиффани, если вы решитесь окрасить в него потолок в столовой, изумит ваших гостей и вас тоже будет долго-долго радовать. Особенность этого оттенка в том, что он раскрывается не сразу: ему требуется некоторое время, чтобы прижиться в интерьере, освежить его, привнести свежесть и энергию. Белые стены при этом обязательны — другие цвета погубят живость и яркость тиффани, сделают бессмысленным его использование. Если вам удастся найти шторы, выполненные из текстиля в цветах тиффани и белом — не упускайте такую удачу, дополните такими шторами облик вашей столовой. Теперь все идеально!

Фото: dekorolog.com



3. Спальня

Если вы готовы сделать цветной потолок в спальне для девушки, выбирайте «женский цвет», например розовый, фуксию, оранжевый, пурпурный, фиолетовый. Чем старше обладательница такой спальни, тем более темный оттенок вышеупомянутых цветов уместен. Впрочем, любые каноны можно нарушать: следование собственному вкусу важнее тысячи советов.

Фото: freshome.com





В спальне, где роскошные детали дополняются сверкающими предметами, черно-белые полосы на потолке будут лучшим выбором для того, чтобы сохранить целостный стиль отделки. Полосы требуют строгости: они не приемлют других графических элементов и ярких оттенков. Исключение — один аксессуар неброского цвета, который будет не столько выделяться на общем фоне, сколько подчеркивать задумку дизайнера или ваше собственное видение этого пространства.

Фото: dekorolog.com





Яркие шторы изумрудного оттенка на фоне белых стен примут в свою компанию серо-зеленый потолок. Шторы возьмут на себя эмоциональную нагрузку, облегчая визуальное восприятие броской поверхности над ними.

Фото: dekorolog.com



4. Детская

Для окраски потолка в детской комнате подойдут более креативные решения. Например, вы можете выбрать технику рисования акварелью. Малышу будет интересно рассматривать узоры и выискивать в них образы персонажей из сказок и фантастических героев из собственных фантазий.

Фото: dekorolog.com



Мозаичный узор на потолке похож на фарфоровую вазу, которая превращает интерьер, где она находится, в произведение искусства. Для малыша же это и небо со звездами, и отражение морского дна с галькой и ракушками.

Фото: dekorolog.com



Морская тема может выглядеть и так: белые и синие полоски на потолке, как на тельняшке бывалого моряка.

Фото: simboli-facebook.com



5. Кухня

Желтый цвет потолка — хорошая идея для кухни, где всегда, кажется, есть солнце. В сочетании с теми же белыми стенами и деревянной отделкой и мебелью получается яркий, воздушный и очень природный интерьер.

Фото: dekorolog.com



Серый потолок при сложной геометрии его отделки меняет и конфигурацию всей кухни, и впечатление от ее оформления. Белый цвет стен перестает быть скучным и доминирующим. Интересные светильники более заметны и эффектнее выглядят на сером фоне.

Фото: freshome.com



Очень яркий желтый противопоказан в больших количествах. Здесь он в меру. Его именно столько, сколько необходимо, чтобы сделать небольшое помещение ярче, больше и теплее.

Фото: photo-2-baomoi.zadn.vn



6. Коридор

Растительные мотивы на потолке в коридоре сейчас на пике моды. Главное — не загромождать это пространство мебелью и аксессуарами, чтобы не отвлекать внимание от такой красоты.

Фото: digsdigs.com



Сложная архитектура потолка с цветными квадратами подчеркивает своей формой многофункциональность этого пространства и перекликается с оформлением: здесь может разместиться и уголок для отдыха, и небольшая выставка картин, рисунков или фотографий.

Фото: digsdigs.com



7. Ванная

Сложно придумать такое оформление ванной комнаты, чтобы оно удивляла одновременно простотой решений и креативностью идеи. Цветной потолок — лучшее решение такой задачи.

Фото: marycostaphotography.com



Для расслабления и отдыха душой и телом лучше выбирать зеленые оттенки.

Фото: digsdigs.com



Красный потолок поможет взбодриться в любую погоду — главное, какая погода у вас в доме. С яркими потолками она всегда будет хорошей, как и ваше настроение.

Фото: digsdigs.com





