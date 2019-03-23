Цветной потолок: 20 модных идей для любого помещения

Вы уверены, что потолок традиционно должен быть только белым? Разрушаем стереотипы и показываем отличные идеи цветных потолков в домах и квартирах!
Обустраивая интерьер, мы всегда забываем о потолке. В лучшем случае для него мы выбираем молочный, сливочный или кипенно-белый оттенок. Между тем потолок может быть любого цвета, главное, чтобы он гармонировал с палитрой всего интерьера.
Если вы готовы на перемены, но не уверены, что результат вам понравится, попробуйте наклеить неброские обои с цветочным рисунком или пастельного оттенка на потолок в самой небольшой комнате. Выглядит хорошо? Выбирайте другие идеи, примеряя их к мебели, декору, цветовому решению отделочных материалов.
1. Гостиная
Современный дизайн допускает оформление потолков с использованием необычных приемов. И смотрится такой потолок куда лучше, чем уже набивший оскомину натяжной. Вы можете добиться интересного эффекта, окрасив поверхность потолка в два или три близких по оттенку цвета, заключив каждый из них в рамки из реек или декоративных балок. Окрасьте эти рейки и балки в тот же цвет, которым вы оформите отделку других элементов в комнате, — получится очень стильно. Камин сделает такую гостиную очень необычной и уютной.
Вы можете создать прохладную атмосферу в помещении с окнами на юг, сочетая белые стены с черным потолком. Особенно интересно выглядит такой контраст в гостиной, оформленной в скандинавском стиле. Пол в темном оттенке добавит интерьеру элегантности.ltr">Обустраивая интерьер, мы всегда забываем о потолке. В лучшем случае для него мы выбираем молочный, сливочный или кипенно-белый оттенок. Между тем потолок может быть любого цвета, главное, чтобы он гармонировал с палитрой всего интерьера.
Если вы готовы на перемены, но не уверены, что результат вам понравится, попробуйте наклеить неброские обои с цветочным рисунком или пастельного оттенка на потолок в самой небольшой комнате. Выглядит хорошо? Выбирайте другие идеи, примеряя их к мебели, декору, цветовому решению отделочных материалов.
1. Гостиная
Современный дизайн допускает оформление потолков с использованием необычных приемов. И смотрится такой потолок куда лучше, чем уже набивший оскомину натяжной. Вы можете добиться интересного эффекта, окрасив поверхность потолка в два или три близких по оттенку цвета, заключив каждый из них в рамки из реек или декоративных балок. Окрасьте эти рейки и балки в тот же цвет, которым вы оформите отделку других элементов в комнате, — получится очень стильно. Камин сделает такую гостиную очень необычной и уютной.
Вы можете создать прохладную атмосферу в помещении с окнами на юг, сочетая белые стены с черным потолком. Особенно интересно выглядит такой контраст в гостиной, оформленной в скандинавском стиле. Пол в темном оттенке добавит интерьеру элегантности.
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Стоит положить на пол ковер — и гостиная с черным потолком будет согревать вас в прохладные дни. Медные акценты мебели и золотые оттенки текстиля помогают избавиться от ощущения незамысловатости оформления комнаты — главное внимание сразу сосредотачивается на стильных предметах обстановки. Некоторые из них по цвету перекликаются с потолком, создавая целостный образ.
2. Столовая
Именно в столовой цветочный орнамент на потолке более чем уместен. Психологи считают, что созерцание растительных мотивов способствует хорошему аппетиту и не менее хорошему настроению. Жизнерадостный декор столовой в стиле кантри или прованс с таким «цветочным» потолком превратит в праздник каждую встречу с друзьями за накрытым столом.
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Если столовая выполнена в белых и голубых тонах, вы можете использовать дымчатую серую краску на потолке. Важно, чтобы белыми были стены, иначе темный потолок, не отражающий свет, может создать унылую обстановку. Голубые акценты в виде предметов мебели уравновесят такую «перевернутую цветовую пирамиду».
Модный цвет тиффани, если вы решитесь окрасить в него потолок в столовой, изумит ваших гостей и вас тоже будет долго-долго радовать. Особенность этого оттенка в том, что он раскрывается не сразу: ему требуется некоторое время, чтобы прижиться в интерьере, освежить его, привнести свежесть и энергию. Белые стены при этом обязательны — другие цвета погубят живость и яркость тиффани, сделают бессмысленным его использование. Если вам удастся найти шторы, выполненные из текстиля в цветах тиффани и белом — не упускайте такую удачу, дополните такими шторами облик вашей столовой. Теперь все идеально!
3. Спальня
Если вы готовы сделать цветной потолок в спальне для девушки, выбирайте «женский цвет», например розовый, фуксию, оранжевый, пурпурный, фиолетовый. Чем старше обладательница такой спальни, тем более темный оттенок вышеупомянутых цветов уместен. Впрочем, любые каноны можно нарушать: следование собственному вкусу важнее тысячи советов.
В спальне, где роскошные детали дополняются сверкающими предметами, черно-белые полосы на потолке будут лучшим выбором для того, чтобы сохранить целостный стиль отделки. Полосы требуют строгости: они не приемлют других графических элементов и ярких оттенков. Исключение — один аксессуар неброского цвета, который будет не столько выделяться на общем фоне, сколько подчеркивать задумку дизайнера или ваше собственное видение этого пространства.
Яркие шторы изумрудного оттенка на фоне белых стен примут в свою компанию серо-зеленый потолок. Шторы возьмут на себя эмоциональную нагрузку, облегчая визуальное восприятие броской поверхности над ними.
4. Детская
Для окраски потолка в детской комнате подойдут более креативные решения. Например, вы можете выбрать технику рисования акварелью. Малышу будет интересно рассматривать узоры и выискивать в них образы персонажей из сказок и фантастических героев из собственных фантазий.
Мозаичный узор на потолке похож на фарфоровую вазу, которая превращает интерьер, где она находится, в произведение искусства. Для малыша же это и небо со звездами, и отражение морского дна с галькой и ракушками.
Морская тема может выглядеть и так: белые и синие полоски на потолке, как на тельняшке бывалого моряка.
5. Кухня
Желтый цвет потолка — хорошая идея для кухни, где всегда, кажется, есть солнце. В сочетании с теми же белыми стенами и деревянной отделкой и мебелью получается яркий, воздушный и очень природный интерьер.
Серый потолок при сложной геометрии его отделки меняет и конфигурацию всей кухни, и впечатление от ее оформления. Белый цвет стен перестает быть скучным и доминирующим. Интересные светильники более заметны и эффектнее выглядят на сером фоне.
Очень яркий желтый противопоказан в больших количествах. Здесь он в меру. Его именно столько, сколько необходимо, чтобы сделать небольшое помещение ярче, больше и теплее.
6. Коридор
Растительные мотивы на потолке в коридоре сейчас на пике моды. Главное — не загромождать это пространство мебелью и аксессуарами, чтобы не отвлекать внимание от такой красоты.
Сложная архитектура потолка с цветными квадратами подчеркивает своей формой многофункциональность этого пространства и перекликается с оформлением: здесь может разместиться и уголок для отдыха, и небольшая выставка картин, рисунков или фотографий.
7. Ванная
Сложно придумать такое оформление ванной комнаты, чтобы оно удивляла одновременно простотой решений и креативностью идеи. Цветной потолок — лучшее решение такой задачи.
Для расслабления и отдыха душой и телом лучше выбирать зеленые оттенки.
Красный потолок поможет взбодриться в любую погоду — главное, какая погода у вас в доме. С яркими потолками она всегда будет хорошей, как и ваше настроение.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники