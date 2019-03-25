Темные обои: 10 причин за

Прочитайте нашу статью — и вы точно станете приверженцем темных оттенков!
Обои светлых оттенков традиционно выбирают для дома — считается, что эта гамма идеальна при создании атмосферы уюта и спокойствия. Но давайте перейдем на темную сторону — здесь много интересного! Если выбираете обои — не бойтесь темных тонов. Напротив, «мрачная» палитра сделает интерьер лучше. Почему? Рассказываем.
1. Обои темных цветов отлично подходят для воплощения модных и функциональных стилей интерьера
Легкость и чистота скандинавского и греческого направлений в дизайне — это прекрасно. Однако не менее достоин внимания стимпанк, объединивший очарование викторианской эпохи, шик ретрофутуризма (с его механизмами и машинами) и вдохновение таких авторов, как Жюль Верн и Герберт Уэллс. Для этого стиля характерны черные, графитовые или темно-серые стены.
Роскошно смотрятся обои темных тонов в английском стиле, эклектике и готике, которая, впрочем, встречается в интерьерах чрезвычайно редко.
2. С помощью темных обоев можно зрительно вытянуть помещение
Принято считать, что такие оттенки визуально уменьшают комнату. И это правда, если увлечься гаммой Сайлент Хилла. Однако если вы хотите сделать помещение зрительно более длинным, дальнюю стену лучше оклеить обоями темной палитры, тем самым отодвинув ее. Этого же эффекта можно добиться, оформив противоположные стеновые поверхности в насыщенном темном цвете.
3. Темные тона немаркие и подходят не только для жилых комнат
Обои темных цветов можно выбрать для оформления как гостиной и спальни, так и для кухни и коридора. На фоне фиолетового, болотного, винного и других густых и темных оттенков загрязнения практически незаметны. Например, обои под состаренный красный кирпич выглядят очень стильно и при этом скрывают следы брызг. Эффектно и уютно смотрятся и панно печворк для стены.
4. Темные обои придают интерьеру солидность и презентабельность
Обои темных оттенков, особенно с мерцающими узорами, выглядят дороже, чем стоят на самом деле. И если вы хотите создать нужную атмосферу в кабинете или гостиной, выбирайте дизайн в таких оттенках, как угольный, грифельный, винный, пурпурный, темно-оливковый, шоколадный. Вот несколько примеров:
5. Темные цвета успокаивают и способствуют релаксации
Обои темных цветов идеально подходят для оформления стен спальни. Создается атмосфера гармонии и романтики — гораздо лучше, чем розовое в цветочек а-ля наволочка семидесятых. Вот несколько вариантов дизайна:
6. Обои темных тонов можно использовать для зонирования интерьера
Если ваша спальня служит и кабинетом, зону отдыха можно выделить при помощи обоев. Для этого оформите стены, примыкающие к кровати, в темной палитре.
7. На фоне темных обоев цветовые акценты выглядят выразительнее
Если вы оклеите комнату обоями кофейных, багровых, темно-фиолетовых оттенков, даже небольшие аксессуары и декор ярких цветов будут смотреться восхитительно, что придаст интерьеру оригинальность, современность и динамичность.
Отличные фоновые обои:
8. Темные обои скрывают мелкие дефекты стен
Благодаря плотным темным обоям неровности и другие недостатки стеновой поверхности становятся незаметными. Можно выбрать такой дизайн — строго и роскошно.
9. Темные цвета — это не только черный и серый
Если угольный и графитовый вам кажутся скучными, можно выбрать насыщенные, густые темные оттенки более ярких тонов. К примеру, винный и болотно-зеленый придают интерьеру шик и оригинальность. Красиво смотрятся на стене бурый, умбра, бистр, баклажановый, ультрамариновый. Темные цвета могут быть суперсочными! Смотрим:
10. Темные обои гармонично сочетаются с другими отделочными материалами и цветами
Темные цвета можно легко комбинировать со светлыми и яркими — будь это палитра предметов мебели или других материалов. К примеру, очень сочно смотрится сочетание черного и пастельных тонов.
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01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники