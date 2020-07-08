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Современный дизайн ванной комнаты


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Правильно подобранная сантехника и мебель не только преобразит дизайн ванной комнаты, но и сделает ваше пребывание в этом помещении максимально комфортным и приятным. Каковы основные тренды в дизайне ванных комнат 2020? Какие модели (смесителей/ванных/мебели) на сегодняшний день актуальны? Как правильно подобрать товары для ванной? Об этом и о многом другом мы поговорили с представителем компании «Iberis-Pro» Мариной Федоровой.


- Марина, расскажите, пожалуйста, про основные модные тренды на рынке сантехники и мебели для ванных комнат?

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Начнем с мебели. Сейчас в тренде воздушность, невесомые мебельные конструкции, либо просто столешницы, чтобы было много места. В идеале, это воздушная ванная, не перегруженная большим количеством громоздких конструкций. На сегодняшний день существует столько интересных модификаций мебели,  что обустроить ванную максимально комфортно не составит труда. У нас есть модели мебели на любой вкус, например, ящики на ножках, на колесиках или подвесные шкафчики.

Фото № 1: Современный дизайн ванной комнатыФото ReRooms
Душевая дверь в нишу BelBagno в дизайн-проекте ReRooms

- Очень интересно выглядят  каркасные модели. В чем их особенность?

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Да, это очень модная мебель.  Модели выглядят очень стильно и современно. Поэтому, если вы хотите сделать ваш интерьер не только функциональным, но и ультрамодным, то они идеально подойдут.  У нас сейчас много конструкций в разных вариациях. Например,  металлический каркас /столешница и вставка-дно под фасад или просто конструкция из металлического корпуса/столешницы и накладной раковины. Главная особенность этих моделей заключается в их компактности и том, что они достаточно легкие и дают минимум веса на стену.

Можно повесить каркас, столешницу и раковину. Выглядит красиво, удобно, и самое главное, это достаточно легкая конструкция для стены.

- Марина, а какие цвета сегодня в тренде?

Сейчас в моде натуральные цвета. Например, у нас популярны «белый лед», под фактуру дерева, с негладкой поверхностью, из влагостойкого, итальянского ДСП. И черный, он тоже рельефный. Их можно по-разному комбинировать и играть на контрастах – например, черная раковина и белый фасад. Сегодня такое сочетание цветов весьма актуально. Матовый черный и матовый белый – на пике моды. И смесители, и мебель, и душевые ограждения  в этих цветах смотрятся очень эффектно.

Фото № 2: Современный дизайн ванной комнатыФото ReRooms
Продукция BelBagno в дизайн-проекте ванной комнаты от ReRooms

- Кстати, о душевых ограждениях, сейчас люди уходят от профиля?

Сейчас все чаще используют удобные раздвижные модели. Если у вас маленькая ванная, и вы хотите поставить мебель и повесить фаянс, то лучше брать раздвижные модели. Распашные варианты, скорее, подходят для больших пространств. Если размеры ванной комнаты позволяют, то можно установить и распашную модель.

- Возвращаясь к каркасной мебели, какие варианты пользуются особой популярностью?

Коллекция мебели Cadro Cezares достаточно популярна. Она выглядит воздушной, благодаря чему интерьер ванной комнаты становится легким и свободным. У нее большой размер – 140 см, плюс нижние фасады по 70 см тумба, столешница и раковина. Невесомая удобная конструкция с двумя ящиками и двумя раковинами, модификацию которых можно варьировать. Мы предлагаем модели с отверстием под смеситель, или без него. Также раковины можно придвинуть к стене, чтобы за них не заливалась вода. Цена за комплект составляет 125 500 руб. Это 2 фасада, каркас, HPL-вставки столешницы, вставка под тумбу и две раковины. Если хотите сэкономить бюджет, то можно взять недорогие раковины любого производителя.

- Есть ли какие-то более бюджетные варианты?

Есть мебель российского производства, которая на самом деле  ничуть не хуже по качеству. Поэтому, если вы хотите выбрать бюджетный вариант, то можно взять такую мебель, например, модель Marino. База обойдется вам в 29 100 руб. Это итальянский дизайн, влагостойкое ДСП, покрытие пленочка и большая палитра цветов. Особенно популярны модели под натуральное дерево, такие как состаренная вишня, темный орех, светлый орех. Эти модели возможны в исполнении под камень, цемент. Их также можно комбинировать.

Есть еще популярная модель Craft российского производства. Легкая, с плавными линиями и комфортным открытием. Подвесная тумба оснащена ящиком с органайзером, в который можно положить все, что нужно. Удобный высокий шкафчик позволяет поставить порошки и другую бытовую химию.

Таким образом, если у вас не ограничен бюджет, то выбирайте модели итальянского производства, а, если хотите недорогой вариант, то остановитесь на российских, они не уступают итальянским  ни по красоте, ни по качеству.

- Марина, расскажите, пожалуйста, про современные смесители, и как правильно выбрать смеситель?

Один из важных моментов при выборе смесителя, понимать, на какой высоте его устанавливать. Часто бывает так, что клиент берет большую тумбу и хочет установить высокую модель. Но это не всегда удобно. Такой смеситель может распылять воду. Кроме того, при выборе, важно учитывать ручки.  Например, очень удобен однорычажный смеситель с верхним открыванием. Если у вас сзади есть декоративный  бортик, то он не будет мешать его открытию. Пока что не все переходят на однорычажные модели, предпочитая двухвентильный смеситель, но это, однозначно удобно. Также нужно учитывать размеры раковины. Если она маленькая, то лучше выбрать смеситель с изливом под углом. Он будет лить воду прямо на руки.

Фото № 3: Современный дизайн ванной комнатыФото ReRooms
Смеситель для накладной раковины BelBagno в дизайн-проекте ванной от  ReRooms

У нас есть интересный вариант в черном цвете, модель Nautic  – 10 890 руб. Цена достаточно высокая, за счет дорогого покрытия. Вообще, наши серии позволяют конкурировать с другими производителями и отличаются хорошим качеством. Покрытие не облазит, просто нужно правильно пользоваться, протирать, использовать средства, которые не повредят.

Фото № 4: Современный дизайн ванной комнатыФото ReRooms
Смеситель Cezares в дизайн-проекте ванной комнаты ReRooms

- Есть ли у вас интересные варианты душевых колонн?

Да, у нас есть душевые колонны в белом и черном цвете в металлическом исполнении производства Португалии. Отличаются хорошим качеством, шланг не загибается, долго служит. Стоимость колонны Nautic составляет 27-30 тыс. руб. Есть модели и дешевле, например у BelBagno можно взять душевую колонну за 12 тыс. руб. с верхним и ручным душем. А если выбрать вариант и с изливом, то стоимость будет составлять  16 тыс. руб. Т.е., как мы видим, вполне адекватные цены. Не нужно бояться, что Cezares и BelBagno это дорого. У нас можно купить качественные смесители по приемлемой цене.

Фото № 5: Современный дизайн ванной комнатыФото ReRooms
Продукция Cezares и BelBagno в дизайн-проекте ReRooms

- Переходя к ванным, хотелось выяснить, какие модели актуальны сегодня и какие считаются самыми удобными?

У нас очень большой выбор ванн. У Cezares есть интересные акриловые модели. Отдельностоящие или встраиваемые, например, на подиум, если у вас большая ванная комната. Сама ванна стоит в районе 29 тыс. руб.  Это чистый акрил, тонкий, но прочный. Многие клиенты, покупая ванну, предпочитают чугунные варианты, но у чугуна не такой большой выбор форм, да и стоит он дороже, если хорошего качества. Форма ванны из акрила может быть и овальная, и асимметричная, и комбинированная. Акриловые модели есть и на каркасе, и на ножках.

Самая популярная ванна – прямоугольная, с  большим литражом. Также есть невысокие модели, очень удобные и комфортные (идеально для пожилых людей или инвалидов). Цена составляет  57 990 руб. с панелями, т.е. полностью укомплектованный вариант. Отдельно сама ванная, прямоугольная хорватского производства стоит – от 12 тыс. руб.

Фото № 6: Современный дизайн ванной комнатыФото ReRooms
Душевая стойка со смесителем для ванной и душевая шторка BelBagno в дизайн-проекте ReRooms

- В чем особенность акриловой ванны?

Акриловая ванна очень приятна в тактильном отношении. В ней можно полностью расслабиться. Плюс глубокая внутренняя часть. Есть угловые модели, с гидромассажем. Акриловые ванны хорошо держат температуру. Плюс акрил не впитывает цвета, все отмывается, не желтеет.

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2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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