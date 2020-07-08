Современный дизайн ванной комнаты

- Марина, расскажите, пожалуйста, про основные модные тренды на рынке сантехники и мебели для ванных комнат?

Начнем с мебели. Сейчас в тренде воздушность, невесомые мебельные конструкции, либо просто столешницы, чтобы было много места. В идеале, это воздушная ванная, не перегруженная большим количеством громоздких конструкций. На сегодняшний день существует столько интересных модификаций мебели, что обустроить ванную максимально комфортно не составит труда. У нас есть модели мебели на любой вкус, например, ящики на ножках, на колесиках или подвесные шкафчики.

Фото ReRooms

Душевая дверь в нишу BelBagno в дизайн-проекте ReRooms

- Очень интересно выглядят каркасные модели. В чем их особенность?

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Да, это очень модная мебель. Модели выглядят очень стильно и современно. Поэтому, если вы хотите сделать ваш интерьер не только функциональным, но и ультрамодным, то они идеально подойдут. У нас сейчас много конструкций в разных вариациях. Например, металлический каркас /столешница и вставка-дно под фасад или просто конструкция из металлического корпуса/столешницы и накладной раковины. Главная особенность этих моделей заключается в их компактности и том, что они достаточно легкие и дают минимум веса на стену.

Можно повесить каркас, столешницу и раковину. Выглядит красиво, удобно, и самое главное, это достаточно легкая конструкция для стены.

- Марина, а какие цвета сегодня в тренде?

Сейчас в моде натуральные цвета. Например, у нас популярны «белый лед», под фактуру дерева, с негладкой поверхностью, из влагостойкого, итальянского ДСП. И черный, он тоже рельефный. Их можно по-разному комбинировать и играть на контрастах – например, черная раковина и белый фасад. Сегодня такое сочетание цветов весьма актуально. Матовый черный и матовый белый – на пике моды. И смесители, и мебель, и душевые ограждения в этих цветах смотрятся очень эффектно.

Фото ReRooms

Продукция BelBagno в дизайн-проекте ванной комнаты от ReRooms

- Кстати, о душевых ограждениях, сейчас люди уходят от профиля?

Сейчас все чаще используют удобные раздвижные модели. Если у вас маленькая ванная, и вы хотите поставить мебель и повесить фаянс, то лучше брать раздвижные модели. Распашные варианты, скорее, подходят для больших пространств. Если размеры ванной комнаты позволяют, то можно установить и распашную модель.

- Возвращаясь к каркасной мебели, какие варианты пользуются особой популярностью?

Коллекция мебели Cadro Cezares достаточно популярна. Она выглядит воздушной, благодаря чему интерьер ванной комнаты становится легким и свободным. У нее большой размер – 140 см, плюс нижние фасады по 70 см тумба, столешница и раковина. Невесомая удобная конструкция с двумя ящиками и двумя раковинами, модификацию которых можно варьировать. Мы предлагаем модели с отверстием под смеситель, или без него. Также раковины можно придвинуть к стене, чтобы за них не заливалась вода. Цена за комплект составляет 125 500 руб. Это 2 фасада, каркас, HPL-вставки столешницы, вставка под тумбу и две раковины. Если хотите сэкономить бюджет, то можно взять недорогие раковины любого производителя.

- Есть ли какие-то более бюджетные варианты?

Есть мебель российского производства, которая на самом деле ничуть не хуже по качеству. Поэтому, если вы хотите выбрать бюджетный вариант, то можно взять такую мебель, например, модель Marino. База обойдется вам в 29 100 руб. Это итальянский дизайн, влагостойкое ДСП, покрытие пленочка и большая палитра цветов. Особенно популярны модели под натуральное дерево, такие как состаренная вишня, темный орех, светлый орех. Эти модели возможны в исполнении под камень, цемент. Их также можно комбинировать.

Есть еще популярная модель Craft российского производства. Легкая, с плавными линиями и комфортным открытием. Подвесная тумба оснащена ящиком с органайзером, в который можно положить все, что нужно. Удобный высокий шкафчик позволяет поставить порошки и другую бытовую химию.

Таким образом, если у вас не ограничен бюджет, то выбирайте модели итальянского производства, а, если хотите недорогой вариант, то остановитесь на российских, они не уступают итальянским ни по красоте, ни по качеству.

- Марина, расскажите, пожалуйста, про современные смесители, и как правильно выбрать смеситель?

Один из важных моментов при выборе смесителя, понимать, на какой высоте его устанавливать. Часто бывает так, что клиент берет большую тумбу и хочет установить высокую модель. Но это не всегда удобно. Такой смеситель может распылять воду. Кроме того, при выборе, важно учитывать ручки. Например, очень удобен однорычажный смеситель с верхним открыванием. Если у вас сзади есть декоративный бортик, то он не будет мешать его открытию. Пока что не все переходят на однорычажные модели, предпочитая двухвентильный смеситель, но это, однозначно удобно. Также нужно учитывать размеры раковины. Если она маленькая, то лучше выбрать смеситель с изливом под углом. Он будет лить воду прямо на руки.

Фото ReRooms

Смеситель для накладной раковины BelBagno в дизайн-проекте ванной от ReRooms

У нас есть интересный вариант в черном цвете, модель Nautic – 10 890 руб. Цена достаточно высокая, за счет дорогого покрытия. Вообще, наши серии позволяют конкурировать с другими производителями и отличаются хорошим качеством. Покрытие не облазит, просто нужно правильно пользоваться, протирать, использовать средства, которые не повредят.

Фото ReRooms

Смеситель Cezares в дизайн-проекте ванной комнаты ReRooms

- Есть ли у вас интересные варианты душевых колонн?

Да, у нас есть душевые колонны в белом и черном цвете в металлическом исполнении производства Португалии. Отличаются хорошим качеством, шланг не загибается, долго служит. Стоимость колонны Nautic составляет 27-30 тыс. руб. Есть модели и дешевле, например у BelBagno можно взять душевую колонну за 12 тыс. руб. с верхним и ручным душем. А если выбрать вариант и с изливом, то стоимость будет составлять 16 тыс. руб. Т.е., как мы видим, вполне адекватные цены. Не нужно бояться, что Cezares и BelBagno это дорого. У нас можно купить качественные смесители по приемлемой цене.

Фото ReRooms

Продукция Cezares и BelBagno в дизайн-проекте ReRooms

- Переходя к ванным, хотелось выяснить, какие модели актуальны сегодня и какие считаются самыми удобными?

У нас очень большой выбор ванн. У Cezares есть интересные акриловые модели. Отдельностоящие или встраиваемые, например, на подиум, если у вас большая ванная комната. Сама ванна стоит в районе 29 тыс. руб. Это чистый акрил, тонкий, но прочный. Многие клиенты, покупая ванну, предпочитают чугунные варианты, но у чугуна не такой большой выбор форм, да и стоит он дороже, если хорошего качества. Форма ванны из акрила может быть и овальная, и асимметричная, и комбинированная. Акриловые модели есть и на каркасе, и на ножках.

Самая популярная ванна – прямоугольная, с большим литражом. Также есть невысокие модели, очень удобные и комфортные (идеально для пожилых людей или инвалидов). Цена составляет 57 990 руб. с панелями, т.е. полностью укомплектованный вариант. Отдельно сама ванная, прямоугольная хорватского производства стоит – от 12 тыс. руб.

Фото ReRooms

Душевая стойка со смесителем для ванной и душевая шторка BelBagno в дизайн-проекте ReRooms

- В чем особенность акриловой ванны?

Акриловая ванна очень приятна в тактильном отношении. В ней можно полностью расслабиться. Плюс глубокая внутренняя часть. Есть угловые модели, с гидромассажем. Акриловые ванны хорошо держат температуру. Плюс акрил не впитывает цвета, все отмывается, не желтеет.