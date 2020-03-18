Meduza: Зачем нужен индивидуальный дизайн-проект квартиры: объясняет ReRooms

Сделать дизайн-проект квартиры или положиться во время ремонта на собственные таланты и чутье — непростое решение. И многие в попытке сэкономить выбирают второй вариант. Сервис Rerooms.ru, который предлагает индивидуальные проекты по фиксированным ценам, объясняет, зачем это вообще нужно.
Чтобы не ошибиться
Ремонт — это не просто выбор краски для спальни или плитки в ванную. Это сложный строительный процесс. Вам может не хватить опыта, чтобы правильно определить будущую планировку квартиры или нужные места для розеток. Если не продумать все заранее, кучу мелочей придется переделывать, — по статистике сервиса Rerooms.ru, исправление ошибок на финишном этапе увеличивает бюджет ремонта примерно на 20–25%.
Чтобы еще до начала ремонта понимать, как будет выглядеть квартира, нужен дизайн-проект. Это документ с чертежами и визуализациями будущего интерьера в 2D- или 3D-формате. Именно его использует ремонтная бригада в своей работе. Проектом занимается дизайнер, который с нуля рисует модель квартиры. Учитывается все: от плана раскладки плитки в ванной комнате до количества светильников и расстановки мебели.ong>Чтобы не ошибиться
Ремонт — это не просто выбор краски для спальни или плитки в ванную. Это сложный строительный процесс. Вам может не хватить опыта, чтобы правильно определить будущую планировку квартиры или нужные места для розеток. Если не продумать все заранее, кучу мелочей придется переделывать, — по статистике сервиса Rerooms.ru, исправление ошибок на финишном этапе увеличивает бюджет ремонта примерно на 20–25%.
Чтобы еще до начала ремонта понимать, как будет выглядеть квартира, нужен дизайн-проект. Это документ с чертежами и визуализациями будущего интерьера в 2D- или 3D-формате. Именно его использует ремонтная бригада в своей работе. Проектом занимается дизайнер, который с нуля рисует модель квартиры. Учитывается все: от плана раскладки плитки в ванной комнате до количества светильников и расстановки мебели.
Наше портфолио более 10 000 проектов
У Rerooms.ru цена фиксированная и не зависит от количества квадратных метров:
• Дизайн-проект комнаты — 14 990 рублей;
• Студии — 19 990 рублей;
Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе
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• Однокомнатной квартиры — 29 990 рублей;
• Двухкомнатной — 39 990 рублей;
• Трехкомнатной — 49 990 рублей;
• Дома или таунхауса — 79 990 за этаж.
В стоимость входят визуализация, планировка и 3D-проекты помещения, подробные чертежи и обмерные планы, ведомость сантехники, отделки и мебели плюс смета на них и указание, где все это можно купить. Дизайн-проект квартиры готовится 20–45 дней (окончательный срок зависит от количества помещений). А если ремонт всей квартиры или дома не нужен, можно составить проект покомнатно, это еще быстрее.
Чтобы был шанс передумать
Даже если у вас есть четкое понимание того, как будет выглядеть ваша квартира после ремонта, стоит понимать, что финальный результат всегда будет отличаться от фантазий. Сочетание цветов и фактур сложно оценить, если не видеть картину целиком: дизайнерский шкаф может не подойти под мозаичную плитку, хотя и то и другое по отдельности вам очень нравится.
Еще хуже, если с дизайном вы окончательно не определились. Предположим, для гостиной вы выбираете между стилями прованс и кантри. В итоге останавливаетесь на последнем. Делаете замеры, ищете стройматериалы и мебель, но, имея на руках готовую ведомость, внезапно понимаете, что прованс вам все-таки ближе. И хорошо, если работы еще не начались. У Rerooms.ru для таких случаев есть опция бесплатной замены. Даже если проект визуализации готов, от него можно отказаться и попросить спроектировать новый — с нуля или отталкиваясь от тех наработок, которые вам понравились. Бесплатно можно сделать три планировки, два варианта чертежей и два варианта визуализации. Но если и этого будет недостаточно, за дополнительные 2500 рублей всегда можно попросить дизайнера переделать этап проекта еще раз. А чтобы лучше объяснить, что именно вы хотите, можно показать картинки понравившихся интерьеров или выбрать из библиотеки 3000 готовых решений Rerooms.ru.
Чтобы все получилось именно так, как вы хотите
Если вы хотите возвести подиум для кровати или по-особому организовать кухню, дизайнеры Rerooms.ru обязательно учтут это при составлении 3D-моделей квартиры. У онлайн-сервиса дизайна Rerooms.ru есть своя база и доступ к сторонним дизайн-библиотекам. Предположим, вы нашли в итальянском магазине диван, хотите купить его и просите вписать его в 3D-модель помещения. Даже если у сервиса нет 3D-модели конкретно этого дивана, обязательно найдется несколько похожих, — скажем, не с резными ножками, а с прямыми. Если же вам важно, чтобы в дизайн-проекте была именно эта модель, дизайнер нарисует ее за дополнительные 3000 рублей. Кроме того, дизайнер-замерщик Rerooms.ru обязательно спросит обо всех нюансах: например, живут ли в квартире пожилые люди, дети и домашние животные.
Мебель и более мелкие детали интерьера выбираете вы. В брифе можно уточнить общий бюджет или вилку цен на мебель и даже указать конкретный магазин. В итоге вы сами определяете, будет ли в вашем дизайн-проекте бюджетная мебель или, наоборот, только дорогая.
А когда проект готов, можно открыть приложение Rerooms.ru
Чтобы сэкономить
Дизайн-проект может показаться лишней тратой, но на самом деле это возможность сэкономить деньги и время. Благодаря тому, что у Rerooms.ru прямые договоры с производителями, они дают сервису оптовые скидки, которыми пользуются и клиенты компании. А еще можно сэкономить на составлении новой ведомости — достаточно взять готовый план и внести в него несколько индивидуальных черт.
Чтобы не искать рабочих самостоятельно
Искать рабочих для ремонта — отдельная головная боль. В Rerooms.ru
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники