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Meduza: Зачем нужен индивидуальный дизайн-проект квартиры: объясняет ReRooms


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Сделать дизайн-проект квартиры или положиться во время ремонта на собственные таланты и чутье — непростое решение. И многие в попытке сэкономить выбирают второй вариант. Сервис Rerooms.ru, который предлагает индивидуальные проекты по фиксированным ценам, объясняет, зачем это вообще нужно.

Чтобы не ошибиться

Ремонт — это не просто выбор краски для спальни или плитки в ванную. Это сложный строительный процесс. Вам может не хватить опыта, чтобы правильно определить будущую планировку квартиры или нужные места для розеток. Если не продумать все заранее, кучу мелочей придется переделывать, — по статистике сервиса Rerooms.ru, исправление ошибок на финишном этапе увеличивает бюджет ремонта примерно на 20–25%.

Чтобы еще до начала ремонта понимать, как будет выглядеть квартира, нужен дизайн-проект. Это документ с чертежами и визуализациями будущего интерьера в 2D- или 3D-формате. Именно его использует ремонтная бригада в своей работе. Проектом занимается дизайнер, который с нуля рисует модель квартиры. Учитывается все: от плана раскладки плитки в ванной комнате до количества светильников и расстановки мебели.ong>Чтобы не ошибиться

Ремонт — это не просто выбор краски для спальни или плитки в ванную. Это сложный строительный процесс. Вам может не хватить опыта, чтобы правильно определить будущую планировку квартиры или нужные места для розеток. Если не продумать все заранее, кучу мелочей придется переделывать, — по статистике сервиса Rerooms.ru, исправление ошибок на финишном этапе увеличивает бюджет ремонта примерно на 20–25%.

Чтобы еще до начала ремонта понимать, как будет выглядеть квартира, нужен дизайн-проект. Это документ с чертежами и визуализациями будущего интерьера в 2D- или 3D-формате. Именно его использует ремонтная бригада в своей работе. Проектом занимается дизайнер, который с нуля рисует модель квартиры. Учитывается все: от плана раскладки плитки в ванной комнате до количества светильников и расстановки мебели.

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

У Rerooms.ru цена фиксированная и не зависит от количества квадратных метров:

Дизайн-проект комнаты — 14 990 рублей;

Студии — 19  990 рублей;

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

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Однокомнатной квартиры — 29  990 рублей;

Двухкомнатной — 39  990 рублей;

Трехкомнатной — 49  990 рублей;

Дома или таунхауса — 79 990 за этаж.

В стоимость входят визуализация, планировка и 3D-проекты помещения, подробные чертежи и обмерные планы, ведомость сантехники, отделки и мебели плюс смета на них и указание, где все это можно купить. Дизайн-проект квартиры готовится 20–45 дней (окончательный срок зависит от количества помещений). А если ремонт всей квартиры или дома не нужен, можно составить проект покомнатно, это еще быстрее.

Фото № 1: Meduza: Зачем нужен индивидуальный дизайн-проект квартиры: объясняет ReRoomsФото ReRoom

Чтобы был шанс передумать

Даже если у вас есть четкое понимание того, как будет выглядеть ваша квартира после ремонта, стоит понимать, что финальный результат всегда будет отличаться от фантазий. Сочетание цветов и фактур сложно оценить, если не видеть картину целиком: дизайнерский шкаф может не подойти под мозаичную плитку, хотя и то и другое по отдельности вам очень нравится.

Еще хуже, если с дизайном вы окончательно не определились. Предположим, для гостиной вы выбираете между стилями прованс и кантри. В итоге останавливаетесь на последнем. Делаете замеры, ищете стройматериалы и мебель, но, имея на руках готовую ведомость, внезапно понимаете, что прованс вам все-таки ближе. И хорошо, если работы еще не начались. У Rerooms.ru для таких случаев есть опция бесплатной замены. Даже если проект визуализации готов, от него можно отказаться и попросить спроектировать новый — с нуля или отталкиваясь от тех наработок, которые вам понравились. Бесплатно можно сделать три планировки, два варианта чертежей и два варианта визуализации. Но если и этого будет недостаточно, за дополнительные 2500 рублей всегда можно попросить дизайнера переделать этап проекта еще раз. А чтобы лучше объяснить, что именно вы хотите, можно показать картинки понравившихся интерьеров или выбрать из библиотеки 3000 готовых решений Rerooms.ru.


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Чтобы все получилось именно так, как вы хотите

Фото № 2: Meduza: Зачем нужен индивидуальный дизайн-проект квартиры: объясняет ReRoomsФото ReRoom

Если вы хотите возвести подиум для кровати или по-особому организовать кухню, дизайнеры Rerooms.ru обязательно учтут это при составлении 3D-моделей квартиры. У онлайн-сервиса дизайна Rerooms.ru есть своя база и доступ к сторонним дизайн-библиотекам. Предположим, вы нашли в итальянском магазине диван, хотите купить его и просите вписать его в 3D-модель помещения. Даже если у сервиса нет 3D-модели конкретно этого дивана, обязательно найдется несколько похожих, — скажем, не с резными ножками, а с прямыми. Если же вам важно, чтобы в дизайн-проекте была именно эта модель, дизайнер нарисует ее за дополнительные 3000 рублей. Кроме того, дизайнер-замерщик Rerooms.ru обязательно спросит обо всех нюансах: например, живут ли в квартире пожилые люди, дети и домашние животные.

Мебель и более мелкие детали интерьера выбираете вы. В брифе можно уточнить общий бюджет или вилку цен на мебель и даже указать конкретный магазин. В итоге вы сами определяете, будет ли в вашем дизайн-проекте бюджетная мебель или, наоборот, только дорогая.

А когда проект готов, можно открыть приложение Rerooms.ru в смартфоне, вставить телефон в очки виртуальной реальности, которые сервис дарит бесплатно, и буквально походить по помещению.


Чтобы сэкономить

Дизайн-проект может показаться лишней тратой, но на самом деле это возможность сэкономить деньги и время. Благодаря тому, что у Rerooms.ru прямые договоры с производителями, они дают сервису оптовые скидки, которыми пользуются и клиенты компании. А еще можно сэкономить на составлении новой ведомости — достаточно взять готовый план и внести в него несколько индивидуальных черт.

Фото № 3: Meduza: Зачем нужен индивидуальный дизайн-проект квартиры: объясняет ReRoomsФото ReRooms

Чтобы не искать рабочих самостоятельно

Искать рабочих для ремонта — отдельная головная боль. В Rerooms.ru готовят всю документацию (30 листов чертежей с планами расстановки мебели и ведомостями), которая будет необходима рабочим. И сервис может порекомендовать несколько компаний, в качестве работ которых уверен. Проверить адекватность их цен несложно: достаточно отправить свой дизайн-проект нескольким строительным фирмам и попросить рассчитать вам смету — большинство компаний делает это бесплатно.


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#ремонт#Дизайн-проект#идеи для дома
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Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
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Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
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