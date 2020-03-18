Meduza: Зачем нужен индивидуальный дизайн-проект квартиры: объясняет ReRooms

Чтобы еще до начала ремонта понимать, как будет выглядеть квартира, нужен дизайн-проект. Это документ с чертежами и визуализациями будущего интерьера в 2D- или 3D-формате. Именно его использует ремонтная бригада в своей работе. Проектом занимается дизайнер, который с нуля рисует модель квартиры. Учитывается все: от плана раскладки плитки в ванной комнате до количества светильников и расстановки мебели.

Ремонт — это не просто выбор краски для спальни или плитки в ванную. Это сложный строительный процесс. Вам может не хватить опыта, чтобы правильно определить будущую планировку квартиры или нужные места для розеток. Если не продумать все заранее, кучу мелочей придется переделывать, — по статистике сервиса Rerooms.ru , исправление ошибок на финишном этапе увеличивает бюджет ремонта примерно на 20–25%.

Чтобы еще до начала ремонта понимать, как будет выглядеть квартира, нужен дизайн-проект. Это документ с чертежами и визуализациями будущего интерьера в 2D- или 3D-формате. Именно его использует ремонтная бригада в своей работе. Проектом занимается дизайнер, который с нуля рисует модель квартиры. Учитывается все: от плана раскладки плитки в ванной комнате до количества светильников и расстановки мебели.ong>Чтобы не ошибиться

Ремонт — это не просто выбор краски для спальни или плитки в ванную. Это сложный строительный процесс. Вам может не хватить опыта, чтобы правильно определить будущую планировку квартиры или нужные места для розеток. Если не продумать все заранее, кучу мелочей придется переделывать, — по статистике сервиса Rerooms.ru , исправление ошибок на финишном этапе увеличивает бюджет ремонта примерно на 20–25%.

У Rerooms.ru цена фиксированная и не зависит от количества квадратных метров:

• Дизайн-проект комнаты — 14 990 рублей;

• Студии — 19 990 рублей;

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

• Однокомнатной квартиры — 29 990 рублей;

• Двухкомнатной — 39 990 рублей;

• Трехкомнатной — 49 990 рублей;

• Дома или таунхауса — 79 990 за этаж.

В стоимость входят визуализация, планировка и 3D-проекты помещения, подробные чертежи и обмерные планы, ведомость сантехники, отделки и мебели плюс смета на них и указание, где все это можно купить. Дизайн-проект квартиры готовится 20–45 дней (окончательный срок зависит от количества помещений). А если ремонт всей квартиры или дома не нужен, можно составить проект покомнатно, это еще быстрее.

Фото ReRoom



Чтобы был шанс передумать

Даже если у вас есть четкое понимание того, как будет выглядеть ваша квартира после ремонта, стоит понимать, что финальный результат всегда будет отличаться от фантазий. Сочетание цветов и фактур сложно оценить, если не видеть картину целиком: дизайнерский шкаф может не подойти под мозаичную плитку, хотя и то и другое по отдельности вам очень нравится.

Еще хуже, если с дизайном вы окончательно не определились. Предположим, для гостиной вы выбираете между стилями прованс и кантри. В итоге останавливаетесь на последнем. Делаете замеры, ищете стройматериалы и мебель, но, имея на руках готовую ведомость, внезапно понимаете, что прованс вам все-таки ближе. И хорошо, если работы еще не начались. У Rerooms.ru для таких случаев есть опция бесплатной замены. Даже если проект визуализации готов, от него можно отказаться и попросить спроектировать новый — с нуля или отталкиваясь от тех наработок, которые вам понравились. Бесплатно можно сделать три планировки, два варианта чертежей и два варианта визуализации. Но если и этого будет недостаточно, за дополнительные 2500 рублей всегда можно попросить дизайнера переделать этап проекта еще раз. А чтобы лучше объяснить, что именно вы хотите, можно показать картинки понравившихся интерьеров или выбрать из библиотеки 3000 готовых решений Rerooms.ru.



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Чтобы все получилось именно так, как вы хотите

Фото ReRoom



Если вы хотите возвести подиум для кровати или по-особому организовать кухню, дизайнеры Rerooms.ru обязательно учтут это при составлении 3D-моделей квартиры. У онлайн-сервиса дизайна Rerooms.ru есть своя база и доступ к сторонним дизайн-библиотекам. Предположим, вы нашли в итальянском магазине диван, хотите купить его и просите вписать его в 3D-модель помещения. Даже если у сервиса нет 3D-модели конкретно этого дивана, обязательно найдется несколько похожих, — скажем, не с резными ножками, а с прямыми. Если же вам важно, чтобы в дизайн-проекте была именно эта модель, дизайнер нарисует ее за дополнительные 3000 рублей. Кроме того, дизайнер-замерщик Rerooms.ru обязательно спросит обо всех нюансах: например, живут ли в квартире пожилые люди, дети и домашние животные.

Мебель и более мелкие детали интерьера выбираете вы. В брифе можно уточнить общий бюджет или вилку цен на мебель и даже указать конкретный магазин. В итоге вы сами определяете, будет ли в вашем дизайн-проекте бюджетная мебель или, наоборот, только дорогая.

А когда проект готов, можно открыть приложение Rerooms.ru в смартфоне, вставить телефон в очки виртуальной реальности, которые сервис дарит бесплатно, и буквально походить по помещению.





Чтобы сэкономить

Дизайн-проект может показаться лишней тратой, но на самом деле это возможность сэкономить деньги и время. Благодаря тому, что у Rerooms.ru прямые договоры с производителями, они дают сервису оптовые скидки, которыми пользуются и клиенты компании. А еще можно сэкономить на составлении новой ведомости — достаточно взять готовый план и внести в него несколько индивидуальных черт.

Фото ReRooms



Чтобы не искать рабочих самостоятельно

Искать рабочих для ремонта — отдельная головная боль. В Rerooms.ru готовят всю документацию (30 листов чертежей с планами расстановки мебели и ведомостями), которая будет необходима рабочим. И сервис может порекомендовать несколько компаний, в качестве работ которых уверен. Проверить адекватность их цен несложно: достаточно отправить свой дизайн-проект нескольким строительным фирмам и попросить рассчитать вам смету — большинство компаний делает это бесплатно.