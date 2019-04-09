Современный интерьер трешки с экомотивами и зеленой спальней

Хотите сделать квартиру максимально современной и при этом почувствовать себя ближе к природе? Показываем дизайн от ReRooms, который красиво совмещает городскую и природную среду.

Экомотивы в интерьере помогают сделать жилище более уютным. Природные цвета, зеленые растения, много света — в такой обстановке приятно отдохнуть после тяжелого рабочего дня в мегаполисе. Дизайнеры ReRooms смогли сделать такое оформление очень современным, при этом сохранив природную натуральность.

Проект был реализован в просторной трехкомнатной квартире площадью 96,8 метра. Помимо экологических мотивов здесь нашли место этнические нотки, которые делают интерьер более колоритным, и даже черты минимализма.

Прихожая и коридор

При входе в квартиру мы видим сдержанное сочетание синего цвета и различных оттенков серого. Стены окрашены темной матовой краской и на некоторых участках покрыты декоративной штукатуркой под бетон. На строгом фоне контрастно выделяется яркий природный уголок: с деревянным шкафчиком, разноцветной картиной и живыми растениями.

Маленькая зона прихожей отделена от остального пространства при помощи плитки с этническими узорами, но она оформлена в тон всей прихожей и не выбивается из общего дизайна. Для визуального расширения на одну из стен повесили большое зеркало. В продолжающем прихожую коридоре вместо плитки использовано уже деревянное покрытие, более характерное для экостиля.



1 /2

2 /2

Окна и естественный свет здесь отсутствуют, поэтому организовано искусственное освещение: лампы на потолке и несколько настенных светильников. В итоге получается очень светлое пространство в современном стиле, разбавленное яркими акцентами.

Для создания такого интерьера были выбраны следующие материалы и мебель:

Обои на флизелиновой основе под окраску 10-1 «Мелкая штукатурка» 1.06 x 10 м 506 руб.* Купить *Цена может измениться Штукатурка с эффектом бетона DECO BETON 328 руб.* Купить *Цена может измениться Керамогранит Kerama Marazzi SG23032N «Пуату микс» 20 х 23,1 х 7 3 350 руб.* Купить *Цена может измениться Инженерная доска Workshop «Дуб White Wash» 1 796 руб.* Купить *Цена может измениться Консоль «Лофт» 24 890 руб.* Купить *Цена может измениться Бра EDISON DOS 56 996 руб.* Купить *Цена может измениться Настенные софиты РАНАРП 2 998 руб.* Купить *Цена может измениться

Шкаф с вешалкой и зеркало изготовлены на заказ.

Кухня

На кухне, которая находится ближе всего ко входу в квартиру, мы видим ту же самую палитру, что и в прихожей. По одной стене расположен синий гарнитур с этнической настенной плиткой в серых тонах, а противоположная стена отделана декоративной штукатуркой. В отделке использовано больше белого цвета, который делает комнату шире и просторнее. Экомотивы проявляются в использовании деревянного пола, мебели и столешницы.



1 /2

2 /2

Освещение на кухне зонированное: обеденный стол освещают большие потолочные люстры, а в зоне гарнитура установлены направленные светильники и скрытая подсветка под навесными шкафами. Благодаря большому окну и стеклянной балконной двери в комнату попадает много естественного света, жизненно необходимого для экоинтерьера.

Для создания такой кухни дизайнерам понадобились:

Стулья ИДОЛЬФ 28 794 руб.* Купить *Цена может измениться Обои на флизелиновой основе под покраску 10-1 «Мелкая штукатурка» 1.06 x 10 м 506 руб.* Купить *Цена может измениться Керамогранит Kerama Marazzi SG23032N «Пуату микс» 20 х 23,1 х 7 1 890 руб.* Купить *Цена может измениться Стол МОРБИЛОНГА 39 999 руб.* Купить *Цена может измениться Подвесные светильники РАНАРП 4 998 руб.* Купить *Цена может измениться

Кухонный гарнитур «Дэлис» изготовлен на заказ на фабрике мебели «Мебиус».

Гостиная

Следующая по коридору комната — гостиная. Здесь мы видим более теплое оформление интерьера в бежевых тонах, с мягким освещением и обилием дерева. Экомотивы создаются при помощи зеленых растений и картин с природными сюжетами, а этнические черты проявляются в текстиле: в узорчатых подушках и большом напольном ковре.



1 /2

2 /2

Вся мебель подобрана к общему тону комнаты: она светлая, матовая, без лишних деталей — чтобы на ее фоне лучше выделялись образующие стиль яркие акценты. Этому способствует и просторная планировка гостиной, характерная для экостиля. Все декоративные элементы расположены вдоль стен, поэтому интерьер не выглядит перегруженным и тяжелым, а, наоборот, создает ощущение легкости.

Для гостиной дизайнеры ReRooms выбрали такие товары:

Краска для стен Genuss & Harmonie Braun 691 LS Купить Диван-кровать «Верди» 24 999 руб.* Купить *Цена может измениться Кресло «Гауди» 7 999 руб.* Купить *Цена может измениться Тумба под ТВ Beryl 23 999 руб.* Купить *Цена может измениться Стеллаж ФЬЕЛЛЬБО 7 999 руб.* Купить *Цена может измениться Комод с 9 ящиками БРЮГГИА 22 999 руб.* Купить *Цена может измениться Ковер ГЕРЛЕВ 3 299 руб.* Купить *Цена может измениться Журнальный стол Strong 8 999 руб.* Купить *Цена может измениться

Кабинет

Рабочему пространству в нашей трешке отведена отдельная комната. Ее общая серо-белая палитра разбавлена зелеными обоями и темно-коричневой мебелью из дерева и кожи. Выбранные цвета и материалы подчеркивают природную натуральность интерьера, помогает им живое зеленое растение на рабочем столе. Не лишили кабинет и этнических ноток, постелив на пол яркий узорчатый ковер.



1 /2

2 /2

Как и в гостиной, здесь нет никакого лишнего декора и есть много свободного пространства, которое дополнительно расширяется благодаря шкафу с зеркальными стеклами. За искусственное освещение отвечает общая люстра под потолком и пара отдельных светильников: у дивана и в рабочей зоне. Днем в комнату попадает много естественного света из большого окна.

Для оформления кабинета в таком стиле понадобились следующие товары:

Обои Zambaiti Satin Flowers 41 4121z 6 570 руб.* Купить *Цена может измениться Шкафы книжные со стеклянными дверьми БИЛЛИ 23 980 руб.* Купить *Цена может измениться Диван «Ватсон» 16 999 руб.* Купить *Цена может измениться Настенный светильник ST Luce SL265.401.01 1 840 руб.* Купить *Цена может измениться Краска для стен Steine & Felsen Grau 849 LS Купить Тумбы с ящиками АЛЕКС 11 800 руб.* Купить *Цена может измениться Светильник напольный для чтения АРЁД 3 499 руб.* Купить *Цена может измениться

Угловой стол сделан по индивидуальному заказу.

Спальня

Самый «природный» уголок всей квартиры. Экомотивы выражены во всей красе благодаря насыщенной зеленой палитре и декору: живым растениям и картине с изображением леса. А для наибольшей выразительности интерьера на одну из стен наклеены полноразмерные фотообои с красивым пейзажем.

В качестве напольного покрытия использовано светлое натуральное дерево: оно очень органично сочетается с зеленой отделкой и подчеркивает экологическую направленность интерьера. В комнате установлена деревянная мебель в виде прикроватных тумбочек и небольшого комода для одежды — он заменяет собой привычный гардеробный шкаф, который отнял бы у спальни слишком много свободного пространства.

Освещение грамотно поделено на зоны: можно использовать общую люстру из нескольких ламп, а можно отдельно обозначить светом только стену с фотообоями. Свой персональный светильник есть у каждой тумбочки возле кровати. Такая организация позволяет сохранять в спальне уютную обстановку для отдыха с частичным приглушенным светом.

Хотите создать такую же спальню? Вот все, что вам для этого нужно:

Обои «Миннесота» (арт. mod-34) 13 200 руб.* Купить *Цена может измениться Кровать Beck Platform 61 990 руб.* Купить *Цена может измениться Комод Aquarelle Birch 49 890 руб.* Купить *Цена может измениться Прикроватные тумбы с ящиком Bruni 27 380 руб.* Купить *Цена может измениться Туалетный столик БРИМНЭС 6 999 руб.* Купить *Цена может измениться Люстра «Эктор» 3xE27x60 Вт 5 018 руб.* Купить *Цена может измениться

Ванная и санузел

Они разделены на две комнаты, но выполнены в едином оформлении. И там и там преобладает строгая минималистичная отделка с современными этническими элементами. Серая плитка под цемент с фактурной поверхностью разбавляется цикличными бело-бежевыми узорами.



1 /4

2 /4

3 /4

4 /4

Везде установлена классическая белая сантехника в формате инсталляций и почти нет декора. Единственное украшение мы найдем только в ванной комнате, где стоит круглая ваза с цветком и искусственными камнями. Она и деревянный подвесной шкафчик под раковину — все, что можно отнести к экомотивам. В остальном пространстве ванной и санузла главенствует классический минимализм.

Какие материалы и сантехнику дизайнеры выбрали для ванной и санузла:

Напольная плитка «Керамин Калейдоскоп 7П» 40 x 40 3 445 руб.* Купить *Цена может измениться Ванна Kaldewei Sanilux 342 стальная 170 х 75 16 269 руб.* Купить *Цена может измениться Приставной унитаз BelBagno Albano BB120CBR, безободковый 11 470 руб.* Купить *Цена может измениться Керамическая плитка «Керамин Калейдоскоп 2Т» серый 27,5 x 40 17 946 руб.* Купить *Цена может измениться Керамическая плитка «Керамин Калейдоскоп 3М» 27,5 x 40 3 432 руб.* Купить *Цена может измениться

Цельнолитая раковина-столешница и тумба под нее были изготовлены на заказ.