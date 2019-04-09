Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Современный интерьер трешки с экомотивами и зеленой спальней


2430
Получить образец дизайн-проекта

Хотите сделать квартиру максимально современной и при этом почувствовать себя ближе к природе? Показываем дизайн от ReRooms, который красиво совмещает городскую и природную среду.

Экомотивы в интерьере помогают сделать жилище более уютным. Природные цвета, зеленые растения, много света — в такой обстановке приятно отдохнуть после тяжелого рабочего дня в мегаполисе. Дизайнеры ReRooms смогли сделать такое оформление очень современным, при этом сохранив природную натуральность.

Проект был реализован в просторной трехкомнатной квартире площадью 96,8 метра. Помимо экологических мотивов здесь нашли место этнические нотки, которые делают интерьер более колоритным, и даже черты минимализма. 

Прихожая и коридор

При входе в квартиру мы видим сдержанное сочетание синего цвета и различных оттенков серого. Стены окрашены темной матовой краской и на некоторых участках покрыты декоративной штукатуркой под бетон. На строгом фоне контрастно выделяется яркий природный уголок: с деревянным шкафчиком, разноцветной картиной и живыми растениями.

Маленькая зона прихожей отделена от остального пространства при помощи плитки с этническими узорами, но она оформлена в тон всей прихожей и не выбивается из общего дизайна. Для визуального расширения на одну из стен повесили большое зеркало. В продолжающем прихожую коридоре вместо плитки использовано уже деревянное покрытие, более характерное для экостиля.


1/2

2/2

Окна и естественный свет здесь отсутствуют, поэтому организовано искусственное освещение: лампы на потолке и несколько настенных светильников. В итоге получается очень светлое пространство в современном стиле, разбавленное яркими акцентами.

Для создания такого интерьера были выбраны следующие материалы и мебель:

Фото № 1: Современный интерьер трешки с экомотивами и зеленой спальней
Обои на флизелиновой основе под окраску 10-1 «Мелкая штукатурка» 1.06 x 10 м
506 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Штукатурка с эффектом бетона DECO BETON
328 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Керамогранит Kerama Marazzi SG23032N «Пуату микс» 20 х 23,1 х 7
3 350 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Инженерная доска Workshop «Дуб White Wash»
1 796 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Консоль «Лофт»
24 890 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Бра EDISON DOS
56 996 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Настенные софиты РАНАРП
2 998 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Шкаф с вешалкой и зеркало изготовлены на заказ.

Кухня

На кухне, которая находится ближе всего ко входу в квартиру, мы видим ту же самую палитру, что и в прихожей. По одной стене расположен синий гарнитур с этнической настенной плиткой в серых тонах, а противоположная стена отделана декоративной штукатуркой. В отделке использовано больше белого цвета, который делает комнату шире и просторнее. Экомотивы проявляются в использовании деревянного пола, мебели и столешницы.


1/2

2/2

Освещение на кухне зонированное: обеденный стол освещают большие потолочные люстры, а в зоне гарнитура установлены направленные светильники и скрытая подсветка под навесными шкафами. Благодаря большому окну и стеклянной балконной двери в комнату попадает много естественного света, жизненно необходимого для экоинтерьера.

Для создания такой кухни дизайнерам понадобились:

Стулья ИДОЛЬФ
28 794 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Обои на флизелиновой основе под покраску 10-1 «Мелкая штукатурка» 1.06 x 10 м
506 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Керамогранит Kerama Marazzi SG23032N «Пуату микс» 20 х 23,1 х 7
1 890 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стол МОРБИЛОНГА
39 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Подвесные светильники РАНАРП
4 998 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Кухонный гарнитур «Дэлис» изготовлен на заказ на фабрике мебели «Мебиус».

Гостиная

Следующая по коридору комната — гостиная. Здесь мы видим более теплое оформление интерьера в бежевых тонах, с мягким освещением и обилием дерева. Экомотивы создаются при помощи зеленых растений и картин с природными сюжетами, а этнические черты проявляются в текстиле: в узорчатых подушках и большом напольном ковре.


1/2

2/2

Вся мебель подобрана к общему тону комнаты: она светлая, матовая, без лишних деталей — чтобы на ее фоне лучше выделялись образующие стиль яркие акценты. Этому способствует и просторная планировка гостиной, характерная для экостиля. Все декоративные элементы расположены вдоль стен, поэтому интерьер не выглядит перегруженным и тяжелым, а, наоборот, создает ощущение легкости.

Для гостиной дизайнеры ReRooms выбрали такие товары:

Краска для стен Genuss & Harmonie Braun 691 LS
Купить
Диван-кровать «Верди»
24 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Кресло «Гауди»
7 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Тумба под ТВ Beryl
23 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стеллаж ФЬЕЛЛЬБО
7 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Комод с 9 ящиками БРЮГГИА
22 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Ковер ГЕРЛЕВ
3 299 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Журнальный стол Strong
8 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Кабинет

Рабочему пространству в нашей трешке отведена отдельная комната. Ее общая серо-белая палитра разбавлена зелеными обоями и темно-коричневой мебелью из дерева и кожи. Выбранные цвета и материалы подчеркивают природную натуральность интерьера, помогает им живое зеленое растение на рабочем столе. Не лишили кабинет и этнических ноток, постелив на пол яркий узорчатый ковер.


1/2

2/2

Как и в гостиной, здесь нет никакого лишнего декора и есть много свободного пространства, которое дополнительно расширяется благодаря шкафу с зеркальными стеклами. За искусственное освещение отвечает общая люстра под потолком и пара отдельных светильников: у дивана и в рабочей зоне. Днем в комнату попадает много естественного света из большого окна.

Для оформления кабинета в таком стиле понадобились следующие товары:

Обои Zambaiti Satin Flowers 41 4121z
6 570 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Шкафы книжные со стеклянными дверьми БИЛЛИ
23 980 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Диван «Ватсон»
16 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Настенный светильник ST Luce SL265.401.01
1 840 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Краска для стен Steine & Felsen Grau 849 LS
Купить
Тумбы с ящиками АЛЕКС
11 800 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Светильник напольный для чтения АРЁД
3 499 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Угловой стол сделан по индивидуальному заказу.

Спальня

Самый «природный» уголок всей квартиры. Экомотивы выражены во всей красе благодаря насыщенной зеленой палитре и декору: живым растениям и картине с изображением леса. А для наибольшей выразительности интерьера на одну из стен наклеены полноразмерные фотообои с красивым пейзажем.

В качестве напольного покрытия использовано светлое натуральное дерево: оно очень органично сочетается с зеленой отделкой и подчеркивает экологическую направленность интерьера. В комнате установлена деревянная мебель в виде прикроватных тумбочек и небольшого комода для одежды — он заменяет собой привычный гардеробный шкаф, который отнял бы у спальни слишком много свободного пространства.

Освещение грамотно поделено на зоны: можно использовать общую люстру из нескольких ламп, а можно отдельно обозначить светом только стену с фотообоями. Свой персональный светильник есть у каждой тумбочки возле кровати. Такая организация позволяет сохранять в спальне уютную обстановку для отдыха с частичным приглушенным светом.

Хотите создать такую же спальню? Вот все, что вам для этого нужно:

Обои «Миннесота» (арт. mod-34)
13 200 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Кровать Beck Platform
61 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Комод Aquarelle Birch
49 890 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Прикроватные тумбы с ящиком Bruni
27 380 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Туалетный столик БРИМНЭС
6 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Люстра «Эктор» 3xE27x60 Вт
5 018 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Ванная и санузел

Они разделены на две комнаты, но выполнены в едином оформлении. И там и там преобладает строгая минималистичная отделка с современными этническими элементами. Серая плитка под цемент с фактурной поверхностью разбавляется цикличными бело-бежевыми узорами.


1/4

2/4

3/4

4/4

Везде установлена классическая белая сантехника в формате инсталляций и почти нет декора. Единственное украшение мы найдем только в ванной комнате, где стоит круглая ваза с цветком и искусственными камнями. Она и деревянный подвесной шкафчик под раковину — все, что можно отнести к экомотивам. В остальном пространстве ванной и санузла главенствует классический минимализм.

Какие материалы и сантехнику дизайнеры выбрали для ванной и санузла: 

Напольная плитка «Керамин Калейдоскоп 7П» 40 x 40
3 445 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Ванна Kaldewei Sanilux 342 стальная 170 х 75
16 269 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Приставной унитаз BelBagno Albano BB120CBR, безободковый
11 470 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Керамическая плитка «Керамин Калейдоскоп 2Т» серый 27,5 x 40
17 946 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Керамическая плитка «Керамин Калейдоскоп 3М» 27,5 x 40
3 432 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Цельнолитая раковина-столешница и тумба под нее были изготовлены на заказ.

#экостиль#трехкомнатная квартира#зеленый интерьер#современный интерьер
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#кухня-гостиная#современный интерьер
Ультрасовременный черно-белый интерьер кухни-гостиной
#Хранение#современный интерьер#холодильник
Куда спрятать холодильник: 10 оригинальных идей
#трехкомнатная квартира#современный интерьер#стиль американская классика
Современный интерьер квартиры с двумя детскими: проект ReRooms
#трехкомнатная квартира#ар-деко#Дизайн-проект
Впечатляющая трешка в стиле ар-деко
#экостиль#интерьер спальни
Экостиль в интерьере спальни: 10 советов по оформлению
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия