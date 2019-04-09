Современный интерьер трешки с экомотивами и зеленой спальней

Хотите сделать квартиру максимально современной и при этом почувствовать себя ближе к природе? Показываем дизайн от ReRooms, который красиво совмещает городскую и природную среду.
Экомотивы в интерьере помогают сделать жилище более уютным. Природные цвета, зеленые растения, много света — в такой обстановке приятно отдохнуть после тяжелого рабочего дня в мегаполисе. Дизайнеры ReRooms смогли сделать такое оформление очень современным, при этом сохранив природную натуральность.
Проект был реализован в просторной трехкомнатной квартире площадью 96,8 метра. Помимо экологических мотивов здесь нашли место этнические нотки, которые делают интерьер более колоритным, и даже черты минимализма.
Прихожая и коридор
При входе в квартиру мы видим сдержанное сочетание синего цвета и различных оттенков серого. Стены окрашены темной матовой краской и на некоторых участках покрыты декоративной штукатуркой под бетон. На строгом фоне контрастно выделяется яркий природный уголок: с деревянным шкафчиком, разноцветной картиной и живыми растениями.
Маленькая зона прихожей отделена от остального пространства при помощи плитки с этническими узорами, но она оформлена в тон всей прихожей и не выбивается из общего дизайна. Для визуального расширения на одну из стен повесили большое зеркало. В продолжающем прихожую коридоре вместо плитки использовано уже деревянное покрытие, более характерное для экостиля.
Окна и естественный свет здесь отсутствуют, поэтому организовано искусственное освещение: лампы на потолке и несколько настенных светильников. В итоге получается очень светлое пространство в современном стиле, разбавленное яркими акцентами.
Для создания такого интерьера были выбраны следующие материалы и мебель:
Шкаф с вешалкой и зеркало изготовлены на заказ.
Кухня
На кухне, которая находится ближе всего ко входу в квартиру, мы видим ту же самую палитру, что и в прихожей. По одной стене расположен синий гарнитур с этнической настенной плиткой в серых тонах, а противоположная стена отделана декоративной штукатуркой. В отделке использовано больше белого цвета, который делает комнату шире и просторнее. Экомотивы проявляются в использовании деревянного пола, мебели и столешницы.
Освещение на кухне зонированное: обеденный стол освещают большие потолочные люстры, а в зоне гарнитура установлены направленные светильники и скрытая подсветка под навесными шкафами. Благодаря большому окну и стеклянной балконной двери в комнату попадает много естественного света, жизненно необходимого для экоинтерьера.
Для создания такой кухни дизайнерам понадобились:
Кухонный гарнитур «Дэлис» изготовлен на заказ на фабрике мебели
Гостиная
Следующая по коридору комната — гостиная. Здесь мы видим более теплое оформление интерьера в бежевых тонах, с мягким освещением и обилием дерева. Экомотивы создаются при помощи зеленых растений и картин с природными сюжетами, а этнические черты проявляются в текстиле: в узорчатых подушках и большом напольном ковре.
Вся мебель подобрана к общему тону комнаты: она светлая, матовая, без лишних деталей — чтобы на ее фоне лучше выделялись образующие стиль яркие акценты. Этому способствует и просторная планировка гостиной, характерная для экостиля. Все декоративные элементы расположены вдоль стен, поэтому интерьер не выглядит перегруженным и тяжелым, а, наоборот, создает ощущение легкости.
Для гостиной дизайнеры ReRooms выбрали такие товары:
Кабинет
Рабочему пространству в нашей трешке отведена отдельная комната. Ее общая серо-белая палитра разбавлена зелеными обоями и темно-коричневой мебелью из дерева и кожи. Выбранные цвета и материалы подчеркивают природную натуральность интерьера, помогает им живое зеленое растение на рабочем столе. Не лишили кабинет и этнических ноток, постелив на пол яркий узорчатый ковер.
Как и в гостиной, здесь нет никакого лишнего декора и есть много свободного пространства, которое дополнительно расширяется благодаря шкафу с зеркальными стеклами. За искусственное освещение отвечает общая люстра под потолком и пара отдельных светильников: у дивана и в рабочей зоне. Днем в комнату попадает много естественного света из большого окна.
Для оформления кабинета в таком стиле понадобились следующие товары:
Угловой стол сделан по индивидуальному заказу.
Спальня
Самый «природный» уголок всей квартиры. Экомотивы выражены во всей красе благодаря насыщенной зеленой палитре и декору: живым растениям и картине с изображением леса. А для наибольшей выразительности интерьера на одну из стен наклеены полноразмерные фотообои с красивым пейзажем.
В качестве напольного покрытия использовано светлое натуральное дерево: оно очень органично сочетается с зеленой отделкой и подчеркивает экологическую направленность интерьера. В комнате установлена деревянная мебель в виде прикроватных тумбочек и небольшого комода для одежды — он заменяет собой привычный гардеробный шкаф, который отнял бы у спальни слишком много свободного пространства.
Освещение грамотно поделено на зоны: можно использовать общую люстру из нескольких ламп, а можно отдельно обозначить светом только стену с фотообоями. Свой персональный светильник есть у каждой тумбочки возле кровати. Такая организация позволяет сохранять в спальне уютную обстановку для отдыха с частичным приглушенным светом.
Хотите создать такую же спальню? Вот все, что вам для этого нужно:
Ванная и санузел
Они разделены на две комнаты, но выполнены в едином оформлении. И там и там преобладает строгая минималистичная отделка с современными этническими элементами. Серая плитка под цемент с фактурной поверхностью разбавляется цикличными бело-бежевыми узорами.
Везде установлена классическая белая сантехника в формате инсталляций и почти нет декора. Единственное украшение мы найдем только в ванной комнате, где стоит круглая ваза с цветком и искусственными камнями. Она и деревянный подвесной шкафчик под раковину — все, что можно отнести к экомотивам. В остальном пространстве ванной и санузла главенствует классический минимализм.
Какие материалы и сантехнику дизайнеры выбрали для ванной и санузла:
Цельнолитая раковина-столешница и тумба под нее были изготовлены на заказ.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники