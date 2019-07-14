Трехкомнатная квартира в стиле эклектика с современным камином

Сегодня дизайнеры ReRooms показывают, как оформить гармоничный эклектичный интерьер трехкомнатной квартиры площадью 93 метра, чтобы здесь было комфортно жить семье с двумя детьми. Дизайнеры предложили заказчикам поэкспериментировать и добавить в оформление элементы лофта и модного гранжа. Хозяева трешки охотно пошли на смелый микс современности и классики и в результате получили живой, насыщенный и оригинальный интерьер.

Сегодня дизайнеры ReRooms показывают, как оформить гармоничный эклектичный интерьер трехкомнатной квартиры площадью 93 метра, чтобы здесь было комфортно жить семье с двумя детьми. Дизайнеры предложили заказчикам поэкспериментировать и добавить в оформление элементы лофта и модного гранжа. Хозяева трешки охотно пошли на смелый микс современности и классики и в результате получили живой, насыщенный и оригинальный интерьер.ef="https://rerooms.ru/blog/posts/neobychnaya-kvartira-studiya-v-eklektichnom-stile">Эклектичные интерьеры часто воспринимают как любое хаотичное смешение предметов и цветов, которые на первый взгляд абсолютно не сочетаются между собой. Но это не совсем так. Эклектика, как и другие стилистические направления в дизайне интерьеров, имеет четкие и определенные правила. Да, здесь возможны миксы старой, классической и стильной мебели, комбинации совершенно противоположных цветов и разнообразных фактур, но при условии их крепкой дружбы: интерьерные элементы должны не только прекрасно ладить между собой, но и дополнять друг друга, объединяя пространство в одно целое. Если же логическая связь будет потеряна хоть на одном связующем звене, это может обернуться полным интерьерным провалом.

Эклектичные интерьеры часто воспринимают как любое хаотичное смешение предметов и цветов, которые на первый взгляд абсолютно не сочетаются между собой. Но это не совсем так. Эклектика, как и другие стилистические направления в дизайне интерьеров, имеет четкие и определенные правила. Да, здесь возможны миксы старой, классической и стильной мебели, комбинации совершенно противоположных цветов и разнообразных фактур, но при условии их крепкой дружбы: интерьерные элементы должны не только прекрасно ладить между собой, но и дополнять друг друга, объединяя пространство в одно целое. Если же логическая связь будет потеряна хоть на одном связующем звене, это может обернуться полным интерьерным провалом.

Давайте пройдемся по каждой комнате и посмотрим, как дизайнеры воплощали в них свои практичные решения и стильные идеи.

Прихожая

Интерьер прихожей с коридором получился минималистичным, но выразительным. Для его оформления выбрали в качестве фона светло-серый цвет, который аккуратно дополнили светлыми и темными древесными оттенками. Уравновесили пространство, чтобы убрать излишнюю воздушность, черными акцентами. Такая цветовая комбинация характерна для эклектики, так как в нейтральном светлом интерьере лучше раскрываются яркие детали.

Фото: rerooms.ru





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Паркетная доска Barlinek

Отдельное внимание дизайнеры ReRooms уделили организации вместительной системы хранения. Они не стали заставлять шкафами-купе входную зону, а создали гардеробную в коридоре между комнатами. Шкаф оформили на всю стену под потолок. Чтобы он не казался громоздким, на его фасадах повторили цвет стен и рисунок напольного покрытия. Так удалось добиться эффекта невесомости и не нарушить единство интерьерной концепции.

Фото: rerooms.ru

Дополнили функции гардеробной открытой вешалкой с обувницей. Кроме нее в прихожую добавили консольный столик, зеркало с оригинальной подсветкой и бирюзовый пуф в форме куба — здесь они служат не только практичными предметами мебели, но и декоративными вещицами в нейтральном окружении.

Фото: rerooms.ru

Гостиная

Из прихожей мы попадаем в гостиную. Ее отделили от входной зоны не стандартной дверью, а перегородкой с рамочной расстекловкой — это вклад классики в интерьер, а микс стекла и металла отвечает за современный лофт. Здесь на нейтральном фоне ярко раскрылись желтые и зеленые оттенки — большой модульный диван, интересный напольный светильник, декоративные подушки в солнечных тонах и комнатные растения оживили серый фон, за счет чего комната получилась теплой и уютной, но не душной.

Фото: rerooms.ru

Эклектика в гостиной ярко проявляется в цветовом контрасте и в гармоничной комбинации классических элементов в современном обрамлении. Посмотрите, как прекрасно выглядит электрический фальшкамин с черным мраморным порталом-столешницей в окружении мебели лаконичного дизайна — он не только согревает интерьер, но и задает в комнате атмосферу родового поместья, существующего не одно столетие.

Фото: rerooms.ru







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Споты и светильники для рельсовой системы ArteLamp

Кстати, и лофтовый акцент в комбинации с философией гранжа в этой гостиной кажется очень гармоничным и естественным, без намека на дерзкую брутальность. Его вынесли на стену за диваном, которую задекорировали деревянными рейками, керамогранитом, имитирующим бетон, и зеркальными вставками. Такая эффектная игра фактур наполнила комнату глубиной и объемом, но не утяжелила интерьер, сохранив в нем максимум воздуха, который любит даже самая скромная эклектика.

Кухня

Кухня-столовая выглядит как законченное интерьерное произведение с собственными акцентами, несмотря на то, что имеет не самую удачную планировку. Но нашим специалистам благодаря правильно подобранному комплексу решений удалось грамотно задействовать всю площадь узкого пространства и скрыть его архитектурные несовершенства.

Фото: rerooms.ru

Рабочую зону оформили у окна. Его обустроили гарнитуром под потолок, в который спрятали всю бытовую технику и холодильник. С торца в конструкцию шкафа встроили модульный стеллаж с открытыми полками — он не только визуально разделяет кухню со столовой и служит дополнительным местом для хранения, но и играет декоративную роль в интерьере. Варочную поверхность с раковиной расположили напротив, а объединили кухонную зону широким подоконником — его поверхность можно использовать в качестве столешницы для разделки продуктов, а также как барную стойку, за которой будет приятно выпить утренний кофе, наслаждаясь пейзажем за окном.

Фото: rerooms.ru

Тему эклектики в кухне поддержали цветами, фактурами и текстурами: дизайнеры эффектно сыграли на глянцевом блеске фасадов мебели, контрастном миксе цветов в отделке и абстрактных геометрических принтах, которые стали связующими звеньями в интерьере.

Спальня

В спальне лоджию объединили с пространством комнаты. В образовавшемся выступе на подоконнике сформировали рабочее место и будуарный уголок для хозяйки. От спального места их отделили шторами-блэкаут на потолочном карнизе — днем они не препятствуют проникновению естественного света в комнату из открытого окна, а ночью позволяют создать в спальне полное затемнение.

Фото: rerooms.ru

Цветовая гамма интерьера спальни построена на сочетании белых, серых, синих и древесных оттенков с элементами зелени — они полностью соответствуют принципам гранжа. Эклектичность здесь достигнута благодаря разной мебели: классическая кровать с велюровой обивкой, современные столики на металлических ножках, выполняющие функцию прикроватных тумб, и оригинальный пуф пудрово-розового цвета прекрасно смотрятся в едином ансамбле и не утяжеляют интерьер.

Фото: rerooms.ru







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Подвесная люстра Top от Kink Light

Лишнего декора в спальне нет — украшениями в комнате служат оригинальные светильники над кроватью и люстра футуристического дизайна. Они не дают яркого освещения, которое в комнате отдыха и не требуется, зато смягчают и согревают немного строгое и прохладное цветовое сочетание.

Фото: rerooms.ru

Детская

Под детскую для двух мальчиков выделили самую большую комнату площадью 20 метров. Здесь, как и полагается, предусмотрели все важное для здорового развития и отдыха детей. Визуально комнату разделили на две части: одну отвели под спальную зону, вторую — под рабочую. Центр комнаты сделали игровым участком. Спальную зону обустроили двухъярусной кроватью и компактным диваном — на нем можно и посиделки с друзьями устроить, и комфортно расположиться, чтобы почитать книгу перед сном.

Фото: rerooms.ru

Рабочее место оформили с учетом принципа равенства между детьми. Модульная конструкция с удлиненной столешницей и полками для хранения учебных принадлежностей разделена тумбой, которая четко обозначает границы письменного стола каждого брата. На этом же участке комнаты размещен и шкаф для хранения одежды.

Фото: rerooms.ru

В детской нет выраженного зонирования. Здесь создана образцовая эклектика с перемешиванием эстетики лофта и гранжа. Несмотря на это, интерьер выглядит целостным. И все это благодаря правильно подобранной цветовой палитре, на фоне которой ни один интерьерный элемент не перетягивает на себя внимание и не выделяется среди других. На стенах мы видим обои, имитирующие поверхность бетона, и гипсовую отделку под состаренную кирпичную кладку — как в лучших традициях лофтовых интерьеров. Потолок оформлен деревянными балками — они не только делают более выразительной выбранную стилистику интерьера, но и служат отличным местом для хранения спортивного снаряжения детей.

Фото: rerooms.ru

Ванная и санузел

Ванная оформлена в классическом образе гранжа: стены и пол отделаны темно-серым керамогранитом под цемент, прохладу которого компенсирует керамическая плитка с древесным рисунком. Темное цветовое сочетание освежают белоснежная ванна, унитаз и подвесная тумба с раковиной — вместе с отражающими поверхностями стеклянной душевой перегородки они облегчают урбанистический интерьер и наполняют комнату воздухом.

Фото: rerooms.ru

Пространство ванной не захламлено ненужным декором и чуждыми гранжу элементами. Роль украшений здесь возложена на функциональные предметы: полотенцесушитель, стеклянные полочки в мокрой зоне, зеркало с подсветкой — они не выбиваются яркими пятнами на сдержанном фоне интерьера, но эффектно раскрывают направление декора.

Фото: rerooms.ru

Крохотный санузел площадью меньше одного квадратного метра перекликается с интерьером ванной комнаты. Стены здесь оформили керамогранитом с имитацией цементной поверхности в цвете мокрого асфальта — он прекрасно контрастирует с белым потолком, узором на светлом напольном покрытии и поверхностью с древесным рисунком, за которой спрятали все коммуникации. В таком сочетании оттенков получилась ненавязчивая, но выразительная картинка, которая отвлекает внимание от скромного метража комнаты.

Фото: rerooms.ru