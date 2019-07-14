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Трехкомнатная квартира в стиле эклектика с современным камином


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Дизайн-проект ReRooms для современной трешки — наглядный пример того, что интерьер в стиле эклектика может гармонично сочетать эстетику лофта и провинциальной классики и выглядеть при этом по-домашнему уютным.

Эклектичные интерьеры часто воспринимают как любое хаотичное смешение предметов и цветов, которые на первый взгляд абсолютно не сочетаются между собой. Но это не совсем так. Эклектика, как и другие стилистические направления в дизайне интерьеров, имеет четкие и определенные правила. Да, здесь возможны миксы старой, классической и стильной мебели, комбинации совершенно противоположных цветов и разнообразных фактур, но при условии их крепкой дружбы: интерьерные элементы должны не только прекрасно ладить между собой, но и дополнять друг друга, объединяя пространство в одно целое. Если же логическая связь будет потеряна хоть на одном связующем звене, это может обернуться полным интерьерным провалом. 

Сегодня дизайнеры ReRooms показывают, как оформить гармоничный эклектичный интерьер трехкомнатной квартиры площадью 93 метра, чтобы здесь было комфортно жить семье с двумя детьми. Дизайнеры предложили заказчикам поэкспериментировать и добавить в оформление элементы лофта и модного гранжа. Хозяева трешки охотно пошли на смелый микс современности и классики и в результате получили живой, насыщенный и оригинальный интерьер.ef="https://rerooms.ru/blog/posts/neobychnaya-kvartira-studiya-v-eklektichnom-stile">Эклектичные интерьеры часто воспринимают как любое хаотичное смешение предметов и цветов, которые на первый взгляд абсолютно не сочетаются между собой. Но это не совсем так. Эклектика, как и другие стилистические направления в дизайне интерьеров, имеет четкие и определенные правила. Да, здесь возможны миксы старой, классической и стильной мебели, комбинации совершенно противоположных цветов и разнообразных фактур, но при условии их крепкой дружбы: интерьерные элементы должны не только прекрасно ладить между собой, но и дополнять друг друга, объединяя пространство в одно целое. Если же логическая связь будет потеряна хоть на одном связующем звене, это может обернуться полным интерьерным провалом. 

Сегодня дизайнеры ReRooms показывают, как оформить гармоничный эклектичный интерьер трехкомнатной квартиры площадью 93 метра, чтобы здесь было комфортно жить семье с двумя детьми. Дизайнеры предложили заказчикам поэкспериментировать и добавить в оформление элементы лофта и модного гранжа. Хозяева трешки охотно пошли на смелый микс современности и классики и в результате получили живой, насыщенный и оригинальный интерьер.

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Давайте пройдемся по каждой комнате и посмотрим, как дизайнеры воплощали в них свои практичные решения и стильные идеи.

Прихожая

Интерьер прихожей с коридором получился минималистичным, но выразительным. Для его оформления выбрали в качестве фона светло-серый цвет, который аккуратно дополнили светлыми и темными древесными оттенками. Уравновесили пространство, чтобы убрать излишнюю воздушность, черными акцентами. Такая цветовая комбинация характерна для эклектики, так как в нейтральном светлом интерьере лучше раскрываются яркие детали. 

Фото № 1: Трехкомнатная квартира в стиле эклектика с современным каминомФото: rerooms.ru 


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Паркетная доска Barlinek

Отдельное внимание дизайнеры ReRooms уделили организации вместительной системы хранения. Они не стали заставлять шкафами-купе входную зону, а создали гардеробную в коридоре между комнатами. Шкаф оформили на всю стену под потолок. Чтобы он не казался громоздким, на его фасадах повторили цвет стен и рисунок напольного покрытия. Так удалось добиться эффекта невесомости и не нарушить единство интерьерной концепции.

Фото № 2: Трехкомнатная квартира в стиле эклектика с современным каминомФото: rerooms.ru 

Дополнили функции гардеробной открытой вешалкой с обувницей. Кроме нее в прихожую добавили консольный столик, зеркало с оригинальной подсветкой и бирюзовый пуф в форме куба — здесь они служат не только практичными предметами мебели, но и декоративными вещицами в нейтральном окружении.

Фото № 3: Трехкомнатная квартира в стиле эклектика с современным каминомФото: rerooms.ru 

Гостиная

Из прихожей мы попадаем в гостиную. Ее отделили от входной зоны не стандартной дверью, а перегородкой с рамочной расстекловкой — это вклад классики в интерьер, а микс стекла и металла отвечает за современный лофт. Здесь на нейтральном фоне ярко раскрылись желтые и зеленые оттенки — большой модульный диван, интересный напольный светильник, декоративные подушки в солнечных тонах и комнатные растения оживили серый фон, за счет чего комната получилась теплой и уютной, но не душной.

Фото № 4: Трехкомнатная квартира в стиле эклектика с современным каминомФото: rerooms.ru 

Эклектика в гостиной ярко проявляется в цветовом контрасте и в гармоничной комбинации классических элементов в современном обрамлении. Посмотрите, как прекрасно выглядит электрический фальшкамин с черным мраморным порталом-столешницей в окружении мебели лаконичного дизайна — он не только согревает интерьер, но и задает в комнате атмосферу родового поместья, существующего не одно столетие. 

Фото № 5: Трехкомнатная квартира в стиле эклектика с современным каминомФото: rerooms.ru 


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Споты и светильники для рельсовой системы ArteLamp

Кстати, и лофтовый акцент в комбинации с философией гранжа в этой гостиной кажется очень гармоничным и естественным, без намека на дерзкую брутальность. Его вынесли на стену за диваном, которую задекорировали деревянными рейками, керамогранитом, имитирующим бетон, и зеркальными вставками. Такая эффектная игра фактур наполнила комнату глубиной и объемом, но не утяжелила интерьер, сохранив в нем максимум воздуха, который любит даже самая скромная эклектика.

Кухня

Кухня-столовая выглядит как законченное интерьерное произведение с собственными акцентами, несмотря на то, что имеет не самую удачную планировку. Но нашим специалистам благодаря правильно подобранному комплексу решений удалось грамотно задействовать всю площадь узкого пространства и скрыть его архитектурные несовершенства. 

Фото № 6: Трехкомнатная квартира в стиле эклектика с современным каминомФото: rerooms.ru 

Рабочую зону оформили у окна. Его обустроили гарнитуром под потолок, в который спрятали всю бытовую технику и холодильник. С торца в конструкцию шкафа встроили модульный стеллаж с открытыми полками — он не только визуально разделяет кухню со столовой и служит дополнительным местом для хранения, но и играет декоративную роль в интерьере. Варочную поверхность с раковиной расположили напротив, а объединили кухонную зону широким подоконником — его поверхность можно использовать в качестве столешницы для разделки продуктов, а также как барную стойку, за которой будет приятно выпить утренний кофе, наслаждаясь пейзажем за окном.

Фото № 7: Трехкомнатная квартира в стиле эклектика с современным каминомФото: rerooms.ru 

Тему эклектики в кухне поддержали цветами, фактурами и текстурами: дизайнеры эффектно сыграли на глянцевом блеске фасадов мебели, контрастном миксе цветов в отделке и абстрактных геометрических принтах, которые стали связующими звеньями в интерьере. 

Спальня

В спальне лоджию объединили с пространством комнаты. В образовавшемся выступе на подоконнике сформировали рабочее место и будуарный уголок для хозяйки. От спального места их отделили шторами-блэкаут на потолочном карнизе — днем они не препятствуют проникновению естественного света в комнату из открытого окна, а ночью позволяют создать в спальне полное затемнение.

Фото № 8: Трехкомнатная квартира в стиле эклектика с современным каминомФото: rerooms.ru 

Цветовая гамма интерьера спальни построена на сочетании белых, серых, синих и древесных оттенков с элементами зелени — они полностью соответствуют принципам гранжа. Эклектичность здесь достигнута благодаря разной мебели: классическая кровать с велюровой обивкой, современные столики на металлических ножках, выполняющие функцию прикроватных тумб, и оригинальный пуф пудрово-розового цвета прекрасно смотрятся в едином ансамбле и не утяжеляют интерьер.

Фото № 9: Трехкомнатная квартира в стиле эклектика с современным каминомФото: rerooms.ru 


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Подвесная люстра Top от Kink Light

Лишнего декора в спальне нет — украшениями в комнате служат оригинальные светильники над кроватью и люстра футуристического дизайна. Они не дают яркого освещения, которое в комнате отдыха и не требуется, зато смягчают и согревают немного строгое и прохладное цветовое сочетание.

Фото № 10: Трехкомнатная квартира в стиле эклектика с современным каминомФото: rerooms.ru 

Детская

Под детскую для двух мальчиков выделили самую большую комнату площадью 20 метров. Здесь, как и полагается, предусмотрели все важное для здорового развития и отдыха детей. Визуально комнату разделили на две части: одну отвели под спальную зону, вторую — под рабочую. Центр комнаты сделали игровым участком. Спальную зону обустроили двухъярусной кроватью и компактным диваном — на нем можно и посиделки с друзьями устроить, и комфортно расположиться, чтобы почитать книгу перед сном.

Фото № 11: Трехкомнатная квартира в стиле эклектика с современным каминомФото: rerooms.ru 

Рабочее место оформили с учетом принципа равенства между детьми. Модульная конструкция с удлиненной столешницей и полками для хранения учебных принадлежностей разделена тумбой, которая четко обозначает границы письменного стола каждого брата. На этом же участке комнаты размещен и шкаф для хранения одежды

Фото № 12: Трехкомнатная квартира в стиле эклектика с современным каминомФото: rerooms.ru 

В детской нет выраженного зонирования. Здесь создана образцовая эклектика с перемешиванием эстетики лофта и гранжа. Несмотря на это, интерьер выглядит целостным. И все это благодаря правильно подобранной цветовой палитре, на фоне которой ни один интерьерный элемент не перетягивает на себя внимание и не выделяется среди других. На стенах мы видим обои, имитирующие поверхность бетона, и гипсовую отделку под состаренную кирпичную кладку — как в лучших традициях лофтовых интерьеров. Потолок оформлен деревянными балками — они не только делают более выразительной выбранную стилистику интерьера, но и служат отличным местом для хранения спортивного снаряжения детей.

Фото № 13: Трехкомнатная квартира в стиле эклектика с современным каминомФото: rerooms.ru 

Ванная и санузел

Ванная оформлена в классическом образе гранжа: стены и пол отделаны темно-серым керамогранитом под цемент, прохладу которого компенсирует керамическая плитка с древесным рисунком. Темное цветовое сочетание освежают белоснежная ванна, унитаз и подвесная тумба с раковиной — вместе с отражающими поверхностями стеклянной душевой перегородки они облегчают урбанистический интерьер и наполняют комнату воздухом. 

Фото № 14: Трехкомнатная квартира в стиле эклектика с современным каминомФото: rerooms.ru 

Пространство ванной не захламлено ненужным декором и чуждыми гранжу элементами. Роль украшений здесь возложена на функциональные предметы: полотенцесушитель, стеклянные полочки в мокрой зоне, зеркало с подсветкой — они не выбиваются яркими пятнами на сдержанном фоне интерьера, но эффектно раскрывают направление декора.

Фото № 15: Трехкомнатная квартира в стиле эклектика с современным каминомФото: rerooms.ru 

Крохотный санузел площадью меньше одного квадратного метра перекликается с интерьером ванной комнаты. Стены здесь оформили керамогранитом с имитацией цементной поверхности в цвете мокрого асфальта — он прекрасно контрастирует с белым потолком, узором на светлом напольном покрытии и поверхностью с древесным рисунком, за которой спрятали все коммуникации. В таком сочетании оттенков получилась ненавязчивая, но выразительная картинка, которая отвлекает внимание от скромного метража комнаты.

Фото № 16: Трехкомнатная квартира в стиле эклектика с современным каминомФото: rerooms.ru 

Стоимость дизайн-проекта для этой трехкомнатной квартиры — 39 990 рублей. Детально ознакомиться с отделочными материалами и мебелью, использованными в интерьере, вы можете в нашей ведомости по ссылке.

#трехкомнатная квартира#эклектика#Дизайн-проект#гранж
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3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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