Современный светодизайн: как правильно выбрать светильники

Вообще само понятие дизайн света достаточно сложное и многогранное. Оно включает в себя множество тонкостей и нюансов. Мы не смогли пройти мимо этой интересной темы и расспросили практикующего светодизайнера и амбассадора бренда Donolux Александра Масленникова о световом дизайне помещения, о видах освещения/светильников, узнали основные правила освещения, какие светильники подходят для того или иного помещения и на какие параметры стоит обращать внимание при покупке светильников.

- Александр, как амбассадор компании Donolux, расскажите, пожалуйста, чем интересен этот бренд и чем он отличается от того, что на сегодняшний день есть на рынке?

Главная особенность Donolux заключается в том, что много внимания уделяется тонкостям и нюансам. Каждый светильник продуман до мелочей. Например, если брать магнитный трек, то его контакты защищены от коррозии. Такие тонкости - именно то, в чем проявляется основная изюминка бренда.

Фото ReRooms

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

Светодиодная панель Donolux . Кухня-гостиная, дизайн-проект ReRooms

- Что такое свет и светодизайн?

Свет, светодизайн – это междисциплинарная наука, которая одной ногой стоит в технике, где правят Ватты, люмены, люксы, а второй – в эстетике и дизайне. Я глубоко убежден, что светом можно как преобразить помещение, так и его испортить. Если мы говорим о коммерческом пространстве, например, ресторане, то там очень важно сделать точечное локальное освещение. Например, установить акцентный свет над столами. Он создаст хорошую освещенность, позволит избежать дикого тенеобразования, добавит объема и выгодно подсветит еду. Однако, выстраивая локальное освещение, следует учитывать и тип поверхности, которую вы хотите осветить, и то, на какой высоте вешать светильники. Если она широкая, или вытянутая, например, барная стойка, то обычные круглые светильники не подойдут, в этом случае нужно повесить линейные модели, обеспечивающие навигационный свет. По высоте, нужно смотреть, чтобы они не были слишком низко или, наоборот, высоко.

- На какие параметры следует обращать внимание при выборе источников света?

Во-первых, выбирая источник света, следует обращать внимание на его качественные характеристики, а именно, насколько хорошо он отображает цветовые оттенки, на индекс цветопередачи. Чем выше он будет, тем правильнее будут исходные значения.

- А у какого источника самая лучшая цветопередача?

Идеальный искусственный источник света – лампа накаливания. У нее индекс цветопередачи – 100. Когда она появилась, это был настоящий прорыв. Но со временем технологии шагнули вперед и стали появляться люминесцентные лампы, а сегодня мы вообще говорим о светодиоде. Индекс цветопередачи светодиода бывает и 80, и 90, и 95. Такие значения позволяют комфортно ощущать себя в пространстве. Если в помещении с искусственным освещением вам некомфортно, то, скорее всего, у светильников пониженный показатель индекса цветопередачи.

Фото ReRooms

Накладной светильник Donolux LED Disco . Спальня, дизайн-проект ReRooms

- Возвращаясь к параметрам, на что еще следует ориентироваться при выборе освещения?

Следующий качественный параметр - это пульсация. На физическом уровне его очень сложно отследить. Сейчас попробую объяснить. Если мы длительное время присутствуем в помещении с пульсирующим источником света, то это может негативно сказаться на нашем здоровье. У людей, находящихся более 4-х часов в пространстве с высоким процентом пульсации могут возникать мигрени или синдром «сухого глаза», что в дальнейшем может привести к очень неприятным последствиям. Пульсация регламентируется СНИПами.

Индекс цветопередачи и пульсация – это то, что нужно знать про качественный свет.

- Из чего складывается светодизайн. Каковы основные слои?

Хороший современный светодизайн – это несколько уровней света. Если брать жилое помещение, то мы с вами привыкли, что по центру помещения должна обязательно быть люстра. И в каких-то случаях – это идеальное решение. Например, в классическом интерьере, люстра воспринимается как настоящий арт-объект и продолжение интерьера. Какая же классика без люстры? Если же мы говорим про минимализм, то, скорее всего, про люстру мы забываем. В данном случае речь будет идти о минималистичных интегрированных светильниках, которые убирают за потолок, с минимальным UGR. Это еще один важный параметр, который определяет индекс блескости (GR). В интерьере очень важно избежать блескости, ярких источников света, которые будут слепить глаза. Вообще грамотный светодизайн строится на использовании нескольких приемов освещения. И ограничиться в интерьере одной трековой системой, светодиодами или подвесным светильником не самый лучший вариант.

Фото ReRooms

Встраиваемый светильник Donolux . Детская, дизайн-проект ReRooms

- Приемы освещения или слои света, что это за понятия?

В понятие слои света входят:

общее освещение (источник, обеспечивающий общую насыщенность пространства светом);

фоновое освещение (как правило, мягкое освещение по периметру, чаще всего карнизное);

местное освещение (локальное освещение, например, настенный светильник или торшер);

декоративное освещение (та самая люстра – артобъект, который должен быть скорее частью декора, чем источником света);

навигационный свет (источник, позволяющий подсветить определенное пространство, по типу самолетных дорожек. Такой свет делает передвижение по темному помещению в ночное время более комфортным. Навигационная подсветка включается либо по таймеру, либо по датчику движения. Ее можно разместить там, где это требуется, и адаптировать под себя. Также навигационным светом можно зонировать пространство квартиры);

акцентный свет (свет, который создает контрасты);

графический свет (прожектора, которые создают определенные орнаменты).

- Расскажите, пожалуйста, об интересных нюансах светильников Donolux на каком-нибудь примере?

Да, конечно. Возьмем, например, светодиод с алюминиевым корпусом для общего освещения. Есть разные варианты - 90 на 90 мм, 100 на 100 мм. По своей природе светодиод любит холод. Он спокойно будет работать при -20,-30 градусах. Зато когда тепло, его качественные характеристики начнут «ползти». Вот здесь и понадобится алюминиевый корпус, который будет служить дополнительным теплоотводом. То же самое когда мы используем светодиодную ленту. К ней обязательно нужно устанавливать дополнительные профили. Например, алюминиевые планки, которые помогут продлить ей срок жизни.

К каждому такому светильнику идет отдельный драйвер или блок питания. Он отвечает за то, чтобы диод питался постоянным током. Если у вас один общий драйвер на четыре светильника, то в случае, если один светильник выйдет из строя, остальные три тоже погаснут. Отдельный драйвер к каждому светильнику поможет избежать такой ситуации. У нас есть разные модификации этих диодов – 10 Ватт (их можно купить в Donolux за 20 долларов), 15 Ватт (стоимость составляет 21 доллар).

Фото ReRooms



Donolux Magnet Modular System . Гостиная, дизайн-проект ReRooms

- Как выбирать мощность и световой поток?

Лучше всего воспользоваться программой Dialux, в которой можно рассчитать освещения под конкретное пространство. В этой программе вы забиваете длину, ширину, высоту помещения и материалы отделки, т.к. от них тоже зависит визуальное восприятие. Если в одном случае потолок будет белым, а в другом – темным, то свет будет восприниматься по-разному. Светлый потолок работает как переотражатель. Он отражает свет и делает пространство более светлым.

По световому потоку, если диод 10 Ватт – выходной поток будет 900 люмен, минуя рассеиватель. Вообще для измерения светового потока лучше использовать КСС (кривая силы света), которая покажет, что получится в реальной жизни. Если на товаре указан параметр КСС, это значит, что завод-производитель позаботился о том, чтобы предоставить достоверные данные по светильнику.

- Есть какие-то особенности по светильникам для ванных комнат?

Да, бывают ситуации, когда необходимы светильники с IP (степенью пыле - и влагозащищенности). Для этих моделей есть свои определенные критерии. Для ванной комнаты подходят точечные светильники с IP 44 (цена Donolux - 14 долларов) или погружные с IP 66 (цена Donolux - 39 долларов), толщиной 1,5 см. Последним вообще не страшен никакой потоп.

Фото ReRooms



Светильник Donolux LED Ritm в дизайн-проекте ReRooms

- Какие параметры влияют на цену, в чем разница между качественным и некачественным светом?

Конечно, на цену влияет качество товара. И иногда лучше выбрать более дорогой светильник, который прослужит вам гораздо дольше, чем его дешевый аналог. Например, возвращаясь к светодиодам, как уже говорилось лучше, чтобы был алюминиевый корпус, отдельный драйвер и защита от коротких замыканий. В помещениях, где бывают скачки напряжения, технике тяжело. И если нет защиты от перегрузки и перегрева, она может очень быстро выйти из строя, особенно светодиоды. Все дело в деталях. Лучше немного переплатить, но приобрести качественный товар, особенно сегодня, когда мы по чуть-чуть движемся к осознанному потреблению.