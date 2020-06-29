Современный светодизайн: как правильно выбрать светильники

Красота и атмосфера помещения во многом зависят от его правильного освещения. Подбор светильников и их расположение очень важная часть любого дизайн-проекта. Подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки интерьера, сделать его стильным, уютным и комфортным – вот основные задачи светового дизайна.
Вообще само понятие дизайн света достаточно сложное и многогранное. Оно включает в себя множество тонкостей и нюансов. Мы не смогли пройти мимо этой интересной темы и расспросили практикующего светодизайнера и амбассадора бренда Donolux Александра Масленникова о световом дизайне помещения, о видах освещения/светильников, узнали основные правила освещения, какие светильники подходят для того или иного помещения и на какие параметры стоит обращать внимание при покупке светильников.
Наше портфолио более 10 000 проектов
- Александр, как амбассадор компании Donolux, расскажите, пожалуйста, чем интересен этот бренд и чем он отличается от того, что на сегодняшний день есть на рынке?
Главная особенность Donolux заключается в том, что много внимания уделяется тонкостям и нюансам. Каждый светильник продуман до мелочей. Например, если брать магнитный трек, то его контакты защищены от коррозии. Такие тонкости - именно то, в чем проявляется основная изюминка бренда.
Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе
и бесплатно получите подробную смету на ремонтРассчитать
- Что такое свет и светодизайн?
Свет, светодизайн – это междисциплинарная наука, которая одной ногой стоит в технике, где правят Ватты, люмены, люксы, а второй – в эстетике и дизайне. Я глубоко убежден, что светом можно как преобразить помещение, так и его испортить. Если мы говорим о коммерческом пространстве, например, ресторане, то там очень важно сделать точечное локальное освещение. Например, установить акцентный свет над столами. Он создаст хорошую освещенность, позволит избежать дикого тенеобразования, добавит объема и выгодно подсветит еду. Однако, выстраивая локальное освещение, следует учитывать и тип поверхности, которую вы хотите осветить, и то, на какой высоте вешать светильники. Если она широкая, или вытянутая, например, барная стойка, то обычные круглые светильники не подойдут, в этом случае нужно повесить линейные модели, обеспечивающие навигационный свет. По высоте, нужно смотреть, чтобы они не были слишком низко или, наоборот, высоко.
- На какие параметры следует обращать внимание при выборе источников света?
Во-первых, выбирая источник света, следует обращать внимание на его качественные характеристики, а именно, насколько хорошо он отображает цветовые оттенки, на индекс цветопередачи. Чем выше он будет, тем правильнее будут исходные значения.
- А у какого источника самая лучшая цветопередача?
Идеальный искусственный источник света – лампа накаливания. У нее индекс цветопередачи – 100. Когда она появилась, это был настоящий прорыв. Но со временем технологии шагнули вперед и стали появляться люминесцентные лампы, а сегодня мы вообще говорим о светодиоде. Индекс цветопередачи светодиода бывает и 80, и 90, и 95. Такие значения позволяют комфортно ощущать себя в пространстве. Если в помещении с искусственным освещением вам некомфортно, то, скорее всего, у светильников пониженный показатель индекса цветопередачи.
Накладной
- Возвращаясь к параметрам, на что еще следует ориентироваться при выборе освещения?
Следующий качественный параметр - это пульсация. На физическом уровне его очень сложно отследить. Сейчас попробую объяснить. Если мы длительное время присутствуем в помещении с пульсирующим источником света, то это может негативно сказаться на нашем здоровье. У людей, находящихся более 4-х часов в пространстве с высоким процентом пульсации могут возникать мигрени или синдром «сухого глаза», что в дальнейшем может привести к очень неприятным последствиям. Пульсация регламентируется СНИПами.
Индекс цветопередачи и пульсация – это то, что нужно знать про качественный свет.
- Из чего складывается светодизайн. Каковы основные слои?
Хороший современный светодизайн – это несколько уровней света. Если брать жилое помещение, то мы с вами привыкли, что по центру помещения должна обязательно быть люстра. И в каких-то случаях – это идеальное решение. Например, в классическом интерьере, люстра воспринимается как настоящий арт-объект и продолжение интерьера. Какая же классика без люстры? Если же мы говорим про минимализм, то, скорее всего, про люстру мы забываем. В данном случае речь будет идти о минималистичных интегрированных светильниках, которые убирают за потолок, с минимальным UGR. Это еще один важный параметр, который определяет индекс блескости (GR). В интерьере очень важно избежать блескости, ярких источников света, которые будут слепить глаза. Вообще грамотный светодизайн строится на использовании нескольких приемов освещения. И ограничиться в интерьере одной трековой системой, светодиодами или подвесным светильником не самый лучший вариант.
- Приемы освещения или слои света, что это за понятия?
В понятие слои света входят:
- общее освещение (источник, обеспечивающий общую насыщенность пространства светом);
- фоновое освещение (как правило, мягкое освещение по периметру, чаще всего карнизное);
- местное освещение (локальное освещение, например, настенный светильник или торшер);
- декоративное освещение (та самая люстра – артобъект, который должен быть скорее частью декора, чем источником света);
- навигационный свет (источник, позволяющий подсветить определенное пространство, по типу самолетных дорожек. Такой свет делает передвижение по темному помещению в ночное время более комфортным. Навигационная подсветка включается либо по таймеру, либо по датчику движения. Ее можно разместить там, где это требуется, и адаптировать под себя. Также навигационным светом можно зонировать пространство квартиры);
- акцентный свет (свет, который создает контрасты);
- графический свет (прожектора, которые создают определенные орнаменты).
- Расскажите, пожалуйста, об интересных нюансах светильников Donolux на каком-нибудь примере?
Да, конечно. Возьмем, например, светодиод с алюминиевым корпусом для общего освещения. Есть разные варианты - 90 на 90 мм, 100 на 100 мм. По своей природе светодиод любит холод. Он спокойно будет работать при -20,-30 градусах. Зато когда тепло, его качественные характеристики начнут «ползти». Вот здесь и понадобится алюминиевый корпус, который будет служить дополнительным теплоотводом. То же самое когда мы используем светодиодную ленту. К ней обязательно нужно устанавливать дополнительные профили. Например, алюминиевые планки, которые помогут продлить ей срок жизни.
К каждому такому светильнику идет отдельный драйвер или блок питания. Он отвечает за то, чтобы диод питался постоянным током. Если у вас один общий драйвер на четыре светильника, то в случае, если один светильник выйдет из строя, остальные три тоже погаснут. Отдельный драйвер к каждому светильнику поможет избежать такой ситуации. У нас есть разные модификации этих диодов – 10 Ватт (их можно купить в Donolux за 20 долларов), 15 Ватт (стоимость составляет 21 доллар).
- Как выбирать мощность и световой поток?
Лучше всего воспользоваться программой Dialux, в которой можно рассчитать освещения под конкретное пространство. В этой программе вы забиваете длину, ширину, высоту помещения и материалы отделки, т.к. от них тоже зависит визуальное восприятие. Если в одном случае потолок будет белым, а в другом – темным, то свет будет восприниматься по-разному. Светлый потолок работает как переотражатель. Он отражает свет и делает пространство более светлым.
По световому потоку, если диод 10 Ватт – выходной поток будет 900 люмен, минуя рассеиватель. Вообще для измерения светового потока лучше использовать КСС (кривая силы света), которая покажет, что получится в реальной жизни. Если на товаре указан параметр КСС, это значит, что завод-производитель позаботился о том, чтобы предоставить достоверные данные по светильнику.
- Есть какие-то особенности по светильникам для ванных комнат?
Да, бывают ситуации, когда необходимы светильники с IP (степенью пыле - и влагозащищенности). Для этих моделей есть свои определенные критерии. Для ванной комнаты подходят точечные светильники с IP 44 (цена Donolux - 14 долларов) или погружные с IP 66 (цена Donolux - 39 долларов), толщиной 1,5 см. Последним вообще не страшен никакой потоп.
- Какие параметры влияют на цену, в чем разница между качественным и некачественным светом?
Конечно, на цену влияет качество товара. И иногда лучше выбрать более дорогой светильник, который прослужит вам гораздо дольше, чем его дешевый аналог. Например, возвращаясь к светодиодам, как уже говорилось лучше, чтобы был алюминиевый корпус, отдельный драйвер и защита от коротких замыканий. В помещениях, где бывают скачки напряжения, технике тяжело. И если нет защиты от перегрузки и перегрева, она может очень быстро выйти из строя, особенно светодиоды. Все дело в деталях. Лучше немного переплатить, но приобрести качественный товар, особенно сегодня, когда мы по чуть-чуть движемся к осознанному потреблению.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники