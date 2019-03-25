Организация гардероба в маленькой квартире: 12 советов от ReRooms

Если вам уже некуда складывать одежду и вы тратите часы на поиск нужной пары обуви, эта статья для вас.

Хорошо тем, у кого большая квартира и есть отдельная гардеробная! Для каждой вещи — своя вешалка, много полок и ящиков, ничего не потеряется, можно иметь кучу одежды. Конечно, в маленьком шкафу организовать хранение гораздо сложнее, чем в большом, но на самом деле везде действуют одни и те же принципы. Если следовать простым правилам, потратить немного времени, сил и фантазии, не будет иметь значения, большая у вас гардеробная или один шкафчик.

Мы действительно начинали эту статью как инструкцию для владельцев маленьких квартир. Но убедились на собственном опыте, что наша информация будет полезна всем. Перед вами список из двенадцати полезных советов, но мы уверены: достаточно принять к сведению хотя бы половину из них, чтобы больше никогда не думать о хранении одежды и не тратить кучу времени на поиски. Тем более на дворе весна, и сейчас самое время обновить интерьер и навести в нем порядок. Приступим вместе!

1. Избавьтесь от лишнего

Проверено: многим очень жалко расставаться с одеждой и обувью, даже если мы ее не носим. Такие вещи годами ждут своего часа, выходят из моды, становятся нам малы, но мы зачем-то бережем их и даже забываем об их существовании. Проведите ревизию в шкафу и трезво взгляните на каждую вещь. Большую часть можно отнести в пункт приема поношенной одежды, часть подарить, а часть вообще выбросить. Вы увидите, насколько больше станет места в гардеробе!

Фото: themasterhome.club

2. Сделайте сортировку

Но просто избавиться от лишних вещей недостаточно. Если вы тот еще модник, оставшуюся одежду нужно как-то рассортировать. Ведь в маленьком шкафу большое количество вещей рано или поздно перепутается, а избавляться от них будет грустно. Решение простое: храните все по цветам, по размеру или по фасону. Старайтесь хотя бы раз в неделю проверять, все ли в порядке, и сортировать одежду. Так будет гораздо проще найти нужную вещь, когда вы опаздываете на работу с утра.

Фото: cefixime.us

3. Выберите вешалки

Порядок важнее всего! И вешалки помогут в этом. Во-первых, нужно выбирать лучшие, желательно деревянные. Они долговечны, не гнутся, хорошо держат форму и помогают ее держать одежде. Важно, чтобы все вешалки были одинаковыми, это облегчит вам этапы уборки и поиска, и это просто выглядит красиво. Есть еще один нюанс: по количеству вешалок и их плотности легко определить, пора ли вам проводить ревизию.

Фото: banggood.com

4. Обратите внимание на дверь

Если у вас есть гардеробная, но она совсем маленькая, нужно использовать любую свободную плоскость, например дверь. На нее прекрасно крепятся крючки, ручки и решетки, где можно хранить сумки, шарфы, галстуки. В общем, все то, чем можно не занимать полезную площадь полок и ящиков.

Фото: wellesleyandking.com

5. Приобретите тумбу для обуви

Обувь лучше хранить закрытой, но не всегда в шкафу достаточно ящиков и отделений, чтобы вместить каждую пару туфель. Тумба для обуви может стоять в гардеробной или в прихожей, она эстетично выглядит и занимает немного места. Но в наших широтах таким образом лучше хранить летнюю обувь, туфли, сандалии, легкие ботинки, которые не очень сильно пачкаются, не мнутся и не требуют особого ухода.

Фото: decoratorist.com

6. Пользуйтесь саше и кофрами

Как здорово, что в наше время появилось множество навесных текстильных ящиков, разделителей, саше и чехлов. Их легко снять, поменять местами, компактно хранить, они защищают от пыли, в них никогда не потеряется ни одна мелочь. Гораздо удобнее сложить носки и белье в крохотные кармашки саше, чем свалить их в кучу и занять половину комода.

Фото: pbteen.com

7. Придумайте систему

Приучите себя всегда класть вещи на одно и то же место и складывать их одним и тем же способом. Аккуратная стопочка свитеров на полке, футболки в ящике и рубашки на вешалках — это очень простая и понятная система. Гораздо лучше, чем когда все лежит где придется и каждый предмет сложен по-своему. Да, такой порядок сначала поддерживать непросто, но во имя свободного места еще и не к такому можно привыкнуть!

Фото: jutarnji.hr

8. Используйте приспособления для хранения

Существует множество приспособлений, которые помогут использовать каждый сантиметр шкафа или гардеробной. Например большие прищепки для брюк и джинсов, выдвижные вешалки, вешалка с кольцами для шарфов и платков, крючки для головных уборов и сумок. У компаний, которые занимаются производством гардеробных систем, обычно есть множество хитростей, облегчающих жизнь. Но многие из этих хитростей можно освоить самостоятельно, если очень захотеть.

Фото: img-3.journaldesfemmes.fr

9. Отдайте предпочтение ящикам

Как правило, мы выбираем шкафы с полками. Это просто, дешево и понятно. В итоге на полке образуется куча-мала из одежды или мы просто не можем добраться до самого дальнего угла, чтобы найти там футболку пятилетней давности. С ящиками такой проблемы никогда не будет: вся одежда на виду, нет многоэтажной пирамиды, гораздо легче работать с разделителями и кофрами. Этот вариант дороже полок, но значительно практичнее.

Фото: amazinghouse.org

10. Запаситесь прозрачными коробками

Этот совет касается в первую очередь обуви и предметов гардероба, которыми вы пользуетесь редко. Одинаковые прозрачные коробки выглядят очень аккуратно, и вы уже издали будете видеть, где лежит именно то, что вы ищете. И тогда можно спрятать коробки на самые дальние полки и не устраивать погром каждый раз в поисках необходимого.

Фото: theiqcollective.com

11. Проведите освещение

Большой темный шкаф, глубокие полки, много вещей — и вот вы не можете разобраться, что к чему. Освещение по периметру шкафа, точечные светильники или навесные помогут сразу увидеть то, что нужно. Можно провести светодиодную подсветку на каждой полке и в каждом ящике и сделать зеркальное покрытие задних стенок, чтобы было больше пространства и света.

Фото: mobykan.com

12. Откажитесь от створок

Хотите, чтобы места и света было как можно больше, но не желаете тратиться на оборудование и дополнительные материалы? Выбирайте системы открытого хранения. В этом случае можно просто повесить штангу между двух стен или выбрать вешалку на колесиках. Одежда таким образом может храниться прямо в спальне или в гардеробной, а отгородить ее от жилой зоны можно с помощью шторы, сдвижной перегородки или вообще оставить как есть.