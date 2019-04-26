Стеклянный фартук для кухни: 23 идеи

Возможно, ею станет такая кухня в морском стиле , что не помешает вам выбрать отличный стеклянный фартук для ее отделки.

Возможно, ею станет такая кухня в морском стиле , что не помешает вам выбрать отличный стеклянный фартук для ее отделки. но, плитка — очень практичный и красивый способ оформления кухонного фартука. Но массовое ее использование уже перестает удивлять. А хорошее настроение зависит в том числе и от эффектного вида того помещения, где вы ежедневно начинаете и заканчиваете свой день с чашечкой кофе или чая.

Конечно, плитка — очень практичный и красивый способ оформления кухонного фартука. Но массовое ее использование уже перестает удивлять. А хорошее настроение зависит в том числе и от эффектного вида того помещения, где вы ежедневно начинаете и заканчиваете свой день с чашечкой кофе или чая.

По сравнению с настенной плиткой стеклянные панели более гигиеничны, их проще устанавливать, они долговечны, безопасны при эксплуатации. Вариантов декора тоже масса!

Фото: episcopalassembly.org



Гигиеничность обеспечивается отсутствием затирочных швов и различных неровностей, то есть мест, где так любит скапливаться грязь. Это очень серьезный аргумент в пользу сплошного стекла. Неограниченный выбор вариантов дизайна создается благодаря возможности нанести на панель любой рисунок. Можно просто окрасить стекло в один тон или оформить его с помощью 3d-изображения.

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Фото: episcopalassembly.org



Рисунок на стеклянной панели не тускнеет со временем. Он не стирается, не смывается, не выгорает. Например, черный цвет всегда останется черным, а не станет серым или пятнистым.

Фото: albertolamaphotography.com



Такие панели изготавливают из стекла толщиной 6—8 миллиметров, которое предварительно проходит специальную обработку. Это важно, так как в рабочей зоне необходимо применять долговечные и надежные покрытия. Прочность такого стекла в пять раз выше, чем у обычного. Даже если вам удастся разбить его, панель просто рассыплется на мелкие фрагменты, не поранив вас.

Фото: albertolamaphotography.com



Для фартука используется только закаленное стекло, которое не боится никаких температурных испытаний. Обычное стекло не так надежно, оргстекло же и вовсе неподходящий вариант для оформления рабочей зоны. Для создания живописного стеклянного фартука на кухне может потребоваться обесцвеченное стекло. От стандартного аналога оно отличается отсутствием ярко выраженного «бутылочного» оттенка. На цветных панно с пейзажами, натюрмортами, городскими мотивами зеленоватый фон будет почти незаметен, но если фартук будет оформлен в основном в белых тонах, дополнительная обработка необходима.

Фото: albertolamaphotography.com



Прозрачные стеклянные фартуки используются для защиты настенного покрытия на кухне: обоев, краски, дерева, камня. Кроме того, вы можете украсить этот фартук самостоятельно, вставив старые семейные рецепты, красивые фотографии, газетные вырезки с любимыми блюдами и так далее.

Фото: albertolamaphotography.com



Скинали — стеклянная панель для кухни с фотопечатью. Рассветы и закаты, пейзажи, морские темы, геометрические узоры — любое изображение может стать частью декора вашей кухни. Высокое качество изображения — еще одно преимущество такой панели.

Фото: obkom.odessa.ua



Изобразить на таком стекле можно даже плитку в технике печворк — экономно и красиво!

Фото: tiger-ltd.kiev.ua



Жизнерадостный цветочный рисунок на стеклянной панели фартука эффектно украсит кухонный гарнитур, выполненный в ярком цвете.

Фото: obkom.odessa.ua



Стеклянный фартук на кухне в зеркальном исполнении необычен. Он стирает пространственные границы и создает иллюзию бесконечного пространства. Это решение понравится педантичным людям, которые любят все контролировать и за всем наблюдать.

Фото: stemcellglobal.org



В отделке рабочей зоны стеклянными панелями популярна имитация зеркальной мозаики или стеклянной плитки.

Фото: stemcellglobal.org



Кухонный фартук из гладкого стекла актуален для оформления небольших и тесных комнат.

Фото: stemcellglobal.org



Способность ненавязчиво отражать объекты и окружающее пространство позволяет создать иллюзию масштабности площадей. Глянцевая блестящая поверхность, отражающая и рассеивающая световые потоки, делает интерьер объемнее.

Фото: stemcellglobal.org



Писк моды — использование яркой светодиодной ленты по периметру стеклянного фартука. Ночью выглядит особенно эффектно!

Фото: i.simpalsmedia.com



Диагональная стеклянная плитка дробит отражение, но прекрасно выполняет свою декоративную функцию. А большего от него и не требуется.

Фото: stemcellglobal.org



Такая стеклянная плитка может имитировать и популярную керамическую плитку «кабанчик». Но ее долговечность явно будет больше в несколько раз.

Фото: stemcellglobal.org



Можно нанести на сплошную стеклянную панель узор, напоминающий золотые вензеля. Они не будут стираться даже при ежедневной уборке.

Фото: stemcellglobal.org



Интересная идея для тех, кто любит необычный декор, но без ярких оттенков. Объемный рисунок хаотично расположенной на стеклянной поверхности мозаики может быть выдержан в том же цвете, что и кухонный гарнитур.

Фото: tiger-ltd.kiev.ua



Очень интересен визуально более дорогой вариант имитации стеклянной мозаики.

Фото: stemcellglobal.org



Керамическая мозаика с эффектом 3d!

Фото: besplatka.ua



Как вам такая милая стайка дельфинов? Они надолго приплыли на вашу кухню! И скучать точно не дадут.

Фото: episcopalassembly.org



Вы любите ехать в машине по пустой трассе в дождь, когда струйки воды стекают по стеклу, а вы сидите в тепле и думаете о чем-то приятном? Теперь вы можете делать это ежедневно на собственной кухне.

Фото: besttabletsforkids.org



А в зимний холодный день вас согреет такой нарисованный огонь в камине. Только не пытайтесь найти за ним волшебную дверцу.

Фото: azh.kz



