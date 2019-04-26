Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Стеклянный фартук для кухни: 23 идеи


5067
Получить образец дизайн-проекта

Плитка на кухне вам надоела? Выбирайте для оформления стены стеклянный фартук — у нас есть просто поразительные варианты!

Конечно, плитка — очень практичный и красивый способ оформления кухонного фартука. Но массовое ее использование уже перестает удивлять. А хорошее настроение зависит в том числе и от эффектного вида того помещения, где вы ежедневно начинаете и заканчиваете свой день с чашечкой кофе или чая. 

Возможно, ею станет такая кухня в морском стиле, что не помешает вам выбрать отличный стеклянный фартук для ее отделки.  но, плитка — очень практичный и красивый способ оформления кухонного фартука. Но массовое ее использование уже перестает удивлять. А хорошее настроение зависит в том числе и от эффектного вида того помещения, где вы ежедневно начинаете и заканчиваете свой день с чашечкой кофе или чая. 

Возможно, ею станет такая кухня в морском стиле, что не помешает вам выбрать отличный стеклянный фартук для ее отделки.  

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

По сравнению с настенной плиткой стеклянные панели более гигиеничны, их проще устанавливать, они долговечны, безопасны при эксплуатации. Вариантов декора тоже масса!

Фото № 1: Стеклянный фартук для кухни: 23 идеиФото: episcopalassembly.org

Гигиеничность обеспечивается отсутствием затирочных швов и различных неровностей, то есть мест, где так любит скапливаться грязь. Это очень серьезный аргумент в пользу сплошного стекла. Неограниченный выбор вариантов дизайна создается благодаря возможности нанести на панель любой рисунок. Можно просто окрасить стекло в один тон или оформить его с помощью 3d-изображения.

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Фото № 2: Стеклянный фартук для кухни: 23 идеиФото: episcopalassembly.org

Рисунок на стеклянной панели не тускнеет со временем. Он не стирается, не смывается, не выгорает. Например, черный цвет всегда останется черным, а не станет серым или пятнистым.

Фото № 3: Стеклянный фартук для кухни: 23 идеиФото: albertolamaphotography.com

Такие панели изготавливают из стекла толщиной 6—8 миллиметров, которое предварительно проходит специальную обработку. Это важно, так как в рабочей зоне необходимо применять долговечные и надежные покрытия. Прочность такого стекла в пять раз выше, чем у обычного. Даже если вам удастся разбить его, панель просто рассыплется на мелкие фрагменты, не поранив вас.

Фото № 4: Стеклянный фартук для кухни: 23 идеиФото: albertolamaphotography.com

Для фартука используется только закаленное стекло, которое не боится никаких температурных испытаний. Обычное стекло не так надежно, оргстекло же и вовсе неподходящий вариант для оформления рабочей зоны. Для создания живописного стеклянного фартука на кухне может потребоваться обесцвеченное стекло. От стандартного аналога оно отличается отсутствием ярко выраженного «бутылочного» оттенка. На цветных панно с пейзажами, натюрмортами, городскими мотивами зеленоватый фон будет почти незаметен, но если фартук будет оформлен в основном в белых тонах, дополнительная обработка необходима.

Фото № 5: Стеклянный фартук для кухни: 23 идеиФото: albertolamaphotography.com

Прозрачные стеклянные фартуки используются для защиты настенного покрытия на кухне: обоев, краски, дерева, камня. Кроме того, вы можете украсить этот фартук самостоятельно, вставив старые семейные рецепты, красивые фотографии, газетные вырезки с любимыми блюдами и так далее.

Фото № 6: Стеклянный фартук для кухни: 23 идеиФото: albertolamaphotography.com

Скинали — стеклянная панель для кухни с фотопечатью. Рассветы и закаты, пейзажи, морские темы, геометрические узоры — любое изображение может стать частью декора вашей кухни. Высокое качество изображения — еще одно преимущество такой панели.

Фото № 7: Стеклянный фартук для кухни: 23 идеиФото: obkom.odessa.ua

Изобразить на таком стекле можно даже плитку в технике печворк — экономно и красиво!

Фото № 8: Стеклянный фартук для кухни: 23 идеиФото: tiger-ltd.kiev.ua

Жизнерадостный цветочный рисунок на стеклянной панели фартука эффектно украсит кухонный гарнитур, выполненный в ярком цвете. 

Фото № 9: Стеклянный фартук для кухни: 23 идеиФото: obkom.odessa.ua

Стеклянный фартук на кухне в зеркальном исполнении необычен. Он стирает пространственные границы и создает иллюзию бесконечного пространства. Это решение понравится педантичным людям, которые любят все контролировать и за всем наблюдать.

Фото № 10: Стеклянный фартук для кухни: 23 идеиФото: stemcellglobal.org

В отделке рабочей зоны стеклянными панелями популярна имитация зеркальной мозаики или стеклянной плитки.

Фото № 11: Стеклянный фартук для кухни: 23 идеиФото: stemcellglobal.org

Кухонный фартук из гладкого стекла актуален для оформления небольших и тесных комнат.

Фото № 12: Стеклянный фартук для кухни: 23 идеиФото: stemcellglobal.org

Способность ненавязчиво отражать объекты и окружающее пространство позволяет создать иллюзию масштабности площадей. Глянцевая блестящая поверхность, отражающая и рассеивающая световые потоки, делает интерьер объемнее.

Фото № 13: Стеклянный фартук для кухни: 23 идеиФото: stemcellglobal.org

Писк моды — использование яркой светодиодной ленты по периметру стеклянного фартука. Ночью выглядит особенно эффектно!

Фото № 14: Стеклянный фартук для кухни: 23 идеиФото: i.simpalsmedia.com

Диагональная стеклянная плитка дробит отражение, но прекрасно выполняет свою декоративную функцию. А большего от него и не требуется.

Фото № 15: Стеклянный фартук для кухни: 23 идеиФото: stemcellglobal.org

Такая стеклянная плитка может имитировать и популярную керамическую плитку «кабанчик». Но ее долговечность явно будет больше в несколько раз.

Фото № 16: Стеклянный фартук для кухни: 23 идеиФото: stemcellglobal.org

Можно нанести на сплошную стеклянную панель узор, напоминающий золотые вензеля. Они не будут стираться даже при ежедневной уборке. 

Фото № 17: Стеклянный фартук для кухни: 23 идеиФото: stemcellglobal.org

Интересная идея для тех, кто любит необычный декор, но без ярких оттенков. Объемный рисунок хаотично расположенной на стеклянной поверхности мозаики может быть выдержан в том же цвете, что и кухонный гарнитур. 

Фото № 18: Стеклянный фартук для кухни: 23 идеиФото: tiger-ltd.kiev.ua

Очень интересен визуально более дорогой вариант имитации стеклянной мозаики. 

Фото № 19: Стеклянный фартук для кухни: 23 идеиФото: stemcellglobal.org

Керамическая мозаика с эффектом 3d! 

Фото № 20: Стеклянный фартук для кухни: 23 идеиФото: besplatka.ua

Как вам такая милая стайка дельфинов? Они надолго приплыли на вашу кухню! И скучать точно не дадут.

Фото № 21: Стеклянный фартук для кухни: 23 идеиФото: episcopalassembly.org

Вы любите ехать в машине по пустой трассе в дождь, когда струйки воды стекают по стеклу, а вы сидите в тепле и думаете о чем-то приятном? Теперь вы можете делать это ежедневно на собственной кухне.

Фото № 22: Стеклянный фартук для кухни: 23 идеиФото: besttabletsforkids.org

А в зимний холодный день вас согреет такой нарисованный огонь в камине. Только не пытайтесь найти за ним волшебную дверцу.

Фото № 23: Стеклянный фартук для кухни: 23 идеиФото: azh.kz

Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия