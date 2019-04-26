Стеклянный фартук для кухни: 23 идеи

Плитка на кухне вам надоела? Выбирайте для оформления стены стеклянный фартук — у нас есть просто поразительные варианты!
Конечно, плитка — очень практичный и красивый способ оформления кухонного фартука. Но массовое ее использование уже перестает удивлять. А хорошее настроение зависит в том числе и от эффектного вида того помещения, где вы ежедневно начинаете и заканчиваете свой день с чашечкой кофе или чая.
Возможно, ею станет такая кухня в морском стиле, что не помешает вам выбрать отличный стеклянный фартук для ее отделки. но, плитка — очень практичный и красивый способ оформления кухонного фартука. Но массовое ее использование уже перестает удивлять. А хорошее настроение зависит в том числе и от эффектного вида того помещения, где вы ежедневно начинаете и заканчиваете свой день с чашечкой кофе или чая.
Возможно, ею станет такая кухня в морском стиле, что не помешает вам выбрать отличный стеклянный фартук для ее отделки.
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По сравнению с настенной плиткой стеклянные панели более гигиеничны, их проще устанавливать, они долговечны, безопасны при эксплуатации. Вариантов декора тоже масса!
Гигиеничность обеспечивается отсутствием затирочных швов и различных неровностей, то есть мест, где так любит скапливаться грязь. Это очень серьезный аргумент в пользу сплошного стекла. Неограниченный выбор вариантов дизайна создается благодаря возможности нанести на панель любой рисунок. Можно просто окрасить стекло в один тон или оформить его с помощью 3d-изображения.
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Рисунок на стеклянной панели не тускнеет со временем. Он не стирается, не смывается, не выгорает. Например, черный цвет всегда останется черным, а не станет серым или пятнистым.
Такие панели изготавливают из стекла толщиной 6—8 миллиметров, которое предварительно проходит специальную обработку. Это важно, так как в рабочей зоне необходимо применять долговечные и надежные покрытия. Прочность такого стекла в пять раз выше, чем у обычного. Даже если вам удастся разбить его, панель просто рассыплется на мелкие фрагменты, не поранив вас.
Для фартука используется только закаленное стекло, которое не боится никаких температурных испытаний. Обычное стекло не так надежно, оргстекло же и вовсе неподходящий вариант для оформления рабочей зоны. Для создания живописного стеклянного фартука на кухне может потребоваться обесцвеченное стекло. От стандартного аналога оно отличается отсутствием ярко выраженного «бутылочного» оттенка. На цветных панно с пейзажами, натюрмортами, городскими мотивами зеленоватый фон будет почти незаметен, но если фартук будет оформлен в основном в белых тонах, дополнительная обработка необходима.
Прозрачные стеклянные фартуки используются для защиты настенного покрытия на кухне: обоев, краски, дерева, камня. Кроме того, вы можете украсить этот фартук самостоятельно, вставив старые семейные рецепты, красивые фотографии, газетные вырезки с любимыми блюдами и так далее.
Скинали — стеклянная панель для кухни с фотопечатью. Рассветы и закаты, пейзажи, морские темы, геометрические узоры — любое изображение может стать частью декора вашей кухни. Высокое качество изображения — еще одно преимущество такой панели.
Изобразить на таком стекле можно даже плитку в технике печворк — экономно и красиво!
Жизнерадостный цветочный рисунок на стеклянной панели фартука эффектно украсит кухонный гарнитур, выполненный в ярком цвете.
Стеклянный фартук на кухне в зеркальном исполнении необычен. Он стирает пространственные границы и создает иллюзию бесконечного пространства. Это решение понравится педантичным людям, которые любят все контролировать и за всем наблюдать.
В отделке рабочей зоны стеклянными панелями популярна имитация зеркальной мозаики или стеклянной плитки.
Кухонный фартук из гладкого стекла актуален для оформления небольших и тесных комнат.
Способность ненавязчиво отражать объекты и окружающее пространство позволяет создать иллюзию масштабности площадей. Глянцевая блестящая поверхность, отражающая и рассеивающая световые потоки, делает интерьер объемнее.
Писк моды — использование яркой светодиодной ленты по периметру стеклянного фартука. Ночью выглядит особенно эффектно!
Диагональная стеклянная плитка дробит отражение, но прекрасно выполняет свою декоративную функцию. А большего от него и не требуется.
Такая стеклянная плитка может имитировать и популярную керамическую плитку «кабанчик». Но ее долговечность явно будет больше в несколько раз.
Можно нанести на сплошную стеклянную панель узор, напоминающий золотые вензеля. Они не будут стираться даже при ежедневной уборке.
Интересная идея для тех, кто любит необычный декор, но без ярких оттенков. Объемный рисунок хаотично расположенной на стеклянной поверхности мозаики может быть выдержан в том же цвете, что и кухонный гарнитур.
Очень интересен визуально более дорогой вариант имитации стеклянной мозаики.
Керамическая мозаика с эффектом 3d!
Как вам такая милая стайка дельфинов? Они надолго приплыли на вашу кухню! И скучать точно не дадут.
Вы любите ехать в машине по пустой трассе в дождь, когда струйки воды стекают по стеклу, а вы сидите в тепле и думаете о чем-то приятном? Теперь вы можете делать это ежедневно на собственной кухне.
А в зимний холодный день вас согреет такой нарисованный огонь в камине. Только не пытайтесь найти за ним волшебную дверцу.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники