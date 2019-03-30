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Кухня в морском настроении со звездным небом на потолке


2787
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Создайте на своей кухне атмосферу океанского побережья несколькими простыми приемами.

Содержание

Один из первых вопросов, которые возникают перед началом ремонта, звучит так: в каком стиле делать интерьер? Очень часто заказчик приходит к дизайнеру, не зная сам, каким хочет видеть свой дом. И запросы у всех разные: кто-то мечтает отдыхать здесь после долгого дня, кто-то проводит время с пользой, кто-то принимает гостей, а кто-то ценит уединение. Чаще всего сейчас выбирают современный минимализм или классику. А еще иногда поступают запросы на оформление отдельных комнат, как в этом случае.

Дизайнеры ReRooms взялись за дизайн кухни площадью около одиннадцати метров. И с оформлением все было на удивление просто, но неожиданное: нужно было создать атмосферу морского побережья и бара под открытым небом. Как сделать это в обычной подмосковной квартире на ограниченной площади? Профессионалы взялись за новый проект, и вот что у них получилось.

1. Планировка

Кухня имеет удобную прямоугольную форму и достаточно большую площадь, чтобы дать простор для фантазии. Но очень важно было обыграть окно, которое находится прямо посередине стены. К нему нужно было оставить свободный подход, расставить мебель в соответствии с этими пожеланиями. Поэтому дизайнеры условно разделили кухню на две части — техническую и обеденную. Справа от окна находится сама кухня, а слева — обеденная группа и зона отдыха.

Для того чтобы еще раз зонировать помещение и выполнить условие по созданию бара на побережье, решено было установить барную стойку. Она служит перегородкой, дополнительной рабочей поверхностью, около нее можно сесть, если в доме, например, устроена вечеринка.

Фото № 1: Кухня в морском настроении со звездным небом на потолке

2. Цвета и отделка

Морской интерьер означает, что нужно выбирать те цвета, которые вы можете увидеть на пристани или на пляже. Это все природные натуральные оттенки и синяя морская гамма. Теплые древесные цвета в этой кухне символизируют песок и настоящие деревья на берегу. Тем более что именно из древесины натуральных оттенков делают лодки, причалы и здания у моря.

Синих акцентов тоже достаточно. Главный и самый заметный из них — это потрясающее ночное звездное небо. Конечно, оно не настоящее, на фото вы видите необычный натяжной потолок. Теперь каждый, кто заходит на кухню, чувствует себя словно на побережье. Не хватает только ветра, шума соленых волн и теплого песка под ногами. Стены частично выкрасили в нежный бирюзовый оттенок морской воды и добавили синего текстиля, чтобы окончательно создать впечатления курортного интерьера.

Фото № 2: Кухня в морском настроении со звездным небом на потолке

3. Мебель

На море вы не увидите ни мраморных поверхностей, ни роскоши, ни массивной мебели. Здесь царит простая деревенская атмосфера, где любят вкусно поесть, отдохнуть компанией и посидеть вечером, тесно прижавшись друг к другу и слушая шум воды. Дизайнеры ReRooms решили сделать все, чтобы на кухне появилась нужная обстановка. Начали с натурального дерева, его естественных фактур. На кухне — деревянный пол, деревянная кухня, стены обшиты деревянной вагонкой и даже под потолком есть деревянные балки. Теперь вам точно покажется, что вы оказались в каюте корабля или в маленьком портовом ресторанчике. Все древесные элементы одного цвета, чтобы образ получился цельным, простым и понятным.

Но для того чтобы отделить обеденную зону от кухонной, обеденную группу все-таки решили сделать белой. Подобные столики и скамьи часто можно увидеть в ресторанных заведениях на морском берегу. У них простой дизайн, они удобны и неприметны. Что касается украшений и резьбы, они целиком достались кухонному гарнитуру. Классические элементы и решетки будто только что прибыли с затонувшего два века назад корабля. Кто знает, может, так оно и есть...

Фото № 3: Кухня в морском настроении со звездным небом на потолке

4. Декор

Что за морской интерьер без декора? Специалисты ReRooms добавили много симпатичных мелочей, без которых эта кухня имела бы незавершенный вид. Здесь есть корабельный штурвал — как часть люстры и в виде настенного декора, картины с изображением морских пейзажей, колокольчик, который называется «рында» и отбивает склянки.

И главное — в нишу в стене встроили аквариум. Настоящая вода, рыбы, кораллы и водоросли появились в интерьере, и теперь нет сомнений: перед нами истинно морская кухня. Осталось только приготовить здесь рыбу, морепродукты и запастись ромом и сундуком с сокровищами.

В проекте использованы:

Кресло Papasan
9 950 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плитка "Аккорд белый грань", Керама Марацци
1 127 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стол обеденный ИНГУ, ИКЕА
2 599 руб.*
Купить
*Цена может измениться


ltr">Один из первых вопросов, которые возникают перед началом ремонта, звучит так: в каком стиле делать интерьер? Очень часто заказчик приходит к дизайнеру, не зная сам, каким хочет видеть свой дом. И запросы у всех разные: кто-то мечтает отдыхать здесь после долгого дня, кто-то проводит время с пользой, кто-то принимает гостей, а кто-то ценит уединение. Чаще всего сейчас выбирают современный минимализм или классику. А еще иногда поступают запросы на оформление отдельных комнат, как в этом случае.

Дизайнеры ReRooms взялись за дизайн кухни площадью около одиннадцати метров. И с оформлением все было на удивление просто, но неожиданное: нужно было создать атмосферу морского побережья и бара под открытым небом. Как сделать это в обычной подмосковной квартире на ограниченной площади? Профессионалы взялись за новый проект, и вот что у них получилось.

1. Планировка

Кухня имеет удобную прямоугольную форму и достаточно большую площадь, чтобы дать простор для фантазии. Но очень важно было обыграть окно, которое находится прямо посередине стены. К нему нужно было оставить свободный подход, расставить мебель в соответствии с этими пожеланиями. Поэтому дизайнеры условно разделили кухню на две части — техническую и обеденную. Справа от окна находится сама кухня, а слева — обеденная группа и зона отдыха.

Для того чтобы еще раз зонировать помещение и выполнить условие по созданию бара на побережье, решено было установить барную стойку. Она служит перегородкой, дополнительной рабочей поверхностью, около нее можно сесть, если в доме, например, устроена вечеринка.

Фото № 1: Кухня в морском настроении со звездным небом на потолке

2. Цвета и отделка

Морской интерьер означает, что нужно выбирать те цвета, которые вы можете увидеть на пристани или на пляже. Это все природные натуральные оттенки и синяя морская гамма. Теплые древесные цвета в этой кухне символизируют песок и настоящие деревья на берегу. Тем более что именно из древесины натуральных оттенков делают лодки, причалы и здания у моря.

Синих акцентов тоже достаточно. Главный и самый заметный из них — это потрясающее ночное звездное небо. Конечно, оно не настоящее, на фото вы видите необычный натяжной потолок. Теперь каждый, кто заходит на кухню, чувствует себя словно на побережье. Не хватает только ветра, шума соленых волн и теплого песка под ногами. Стены частично выкрасили в нежный бирюзовый оттенок морской воды и добавили синего текстиля, чтобы окончательно создать впечатления курортного интерьера.

Фото № 2: Кухня в морском настроении со звездным небом на потолке

3. Мебель

На море вы не увидите ни мраморных поверхностей, ни роскоши, ни массивной мебели. Здесь царит простая деревенская атмосфера, где любят вкусно поесть, отдохнуть компанией и посидеть вечером, тесно прижавшись друг к другу и слушая шум воды. Дизайнеры ReRooms решили сделать все, чтобы на кухне появилась нужная обстановка. Начали с натурального дерева, его естественных фактур. На кухне — деревянный пол, деревянная кухня, стены обшиты деревянной вагонкой и даже под потолком есть деревянные балки. Теперь вам точно покажется, что вы оказались в каюте корабля или в маленьком портовом ресторанчике. Все древесные элементы одного цвета, чтобы образ получился цельным, простым и понятным.

Но для того чтобы отделить обеденную зону от кухонной, обеденную группу все-таки решили сделать белой. Подобные столики и скамьи часто можно увидеть в ресторанных заведениях на морском берегу. У них простой дизайн, они удобны и неприметны. Что касается украшений и резьбы, они целиком достались кухонному гарнитуру. Классические элементы и решетки будто только что прибыли с затонувшего два века назад корабля. Кто знает, может, так оно и есть...

Фото № 3: Кухня в морском настроении со звездным небом на потолке

4. Декор

Что за морской интерьер без декора? Специалисты ReRooms добавили много симпатичных мелочей, без которых эта кухня имела бы незавершенный вид. Здесь есть корабельный штурвал — как часть люстры и в виде настенного декора, картины с изображением морских пейзажей, колокольчик, который называется «рында» и отбивает склянки.

И главное — в нишу в стене встроили аквариум. Настоящая вода, рыбы, кораллы и водоросли появились в интерьере, и теперь нет сомнений: перед нами истинно морская кухня. Осталось только приготовить здесь рыбу, морепродукты и запастись ромом и сундуком с сокровищами.

В проекте использованы:

Кресло Papasan
9 950 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плитка "Аккорд белый грань", Керама Марацци
1 127 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стол обеденный ИНГУ, ИКЕА
2 599 руб.*
Купить
*Цена может измениться


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#дизайн#Интерьер#Кухня
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* — чертежи не входят в дизайн помещения

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Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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