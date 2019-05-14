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Стильные домики для кошки, которые украсят домашний интерьер: 15 примеров от ReRooms


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Создайте с помощью оригинального домика уютное место для вашей кошки и стильный элемент декора.

Содержание

У каждого домашнего питомца есть свои любимые места в квартире, и порой они бывают очень неожиданными: ящики, кастрюли, микроволновки... Знакомая ситуация?

Мы не будем рассказать вам о том, как отучить кота лазить куда не следует, а предложим очень интересные варианты, которые наверняка придутся по вкусу вашему любимцу. Домики, которые мы покажем, можно купить в специализированных магазинах или сделать самостоятельно.

Давайте вместе рассмотрим лучшие варианты.

1. Вигвам

Плюс такого варианта — универсальность, так как он подойдет для любого интерьера. В таком домике ваш любимец почувствует себя настоящим охотником-путешественником.

Обыграйте такую композицию, поставив рядом цветы — если, конечно, ваш питомец приучен не грызть растения, хотя искусственные цветы будут смотреться нисколько не хуже настоящих — и игрушечную «добычу». Фантазируйте!

Фото № 1: Стильные домики для кошки, которые украсят домашний интерьер: 15 примеров от ReRoomsФото: etsy.com

Фото № 2: Стильные домики для кошки, которые украсят домашний интерьер: 15 примеров от ReRooms
Вигвам для кошек и собак
3 500 руб.
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2. Тумба

Что делать, если свободного места нет совсем, а коту требуется свой уголок? У нас есть решение. Можно совместить домик, например, с прикроватной тумбочкой. Ее можно сделать на заказ, придумав свой оригинальный вариант, или переделать из уже существующей.

Можно задействовать и другие предметы мебели, например стеллаж. Просто выделите одну ячейку и вставьте в нее домик соответствующей геометрической формы. Очень красиво, оригинально и функционально.

Фото: blazepress.com

Фото № 3: Стильные домики для кошки, которые украсят домашний интерьер: 15 примеров от ReRooms
Homecat Многофункциональный комплекс для кошки с двумя мисками и выдвижным ящиком
4 141 руб.
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3. Старый телевизор

Чтобы сделать оригинальный домик для питомца, не обязательно тратить большие деньги. Все необходимое у вас под руками. На балконе или на даче завалялся старый телевизор или монитор от компьютера? Отлично. Мы нашли им применение. Коты обожают домики, где можно вытянуться и сладко поспать.

Для кота — уютный домик, а для интерьера — интересный и винтажный элемент.

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото: gigazine.net

4. Вязаная корзинка

Самый простой и минималистичный вариант. Поставить такой домик можно куда угодно, а сделать самостоятельно — проще простого (в Интернете есть много видеоуроков, по которым вы с легкостью сделаете корзинку). Объемная вязаная лежанка добавит интерьеру уюта. Просто выберите подходящий цвет и потратьте пару часов на ее изготовление.

Фото № 4: Стильные домики для кошки, которые украсят домашний интерьер: 15 примеров от ReRoomsФото: ebay.it

Фото № 5: Стильные домики для кошки, которые украсят домашний интерьер: 15 примеров от ReRooms
Лежанка для животных «Каскад»
5 515 руб.
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5. Дом

Попробуйте воспринять слова «кошкин дом» буквально и сделайте для любимца отдельные апартаменты. Это может быть минималистичный домик из фанеры, стилизованный под дачный домик, или шикарные хоромы — точная копия какого-нибудь замка. Огромный простор для фантазии! 

Плюс таких «апартаментов» — эстетичный внешний вид. Домик можно украсить различными элементами декора, например цветами в горшках. Помните: предметы, выбранные для дизайна, должны быть безопасны для питомца.

Фото: picclick.com

Фото № 6: Стильные домики для кошки, которые украсят домашний интерьер: 15 примеров от ReRooms
Домик «Зоогурман Ампир» для собак и кошек
1 550 руб.
Купить

6. Гамак

Не только люди любят нежиться в гамаках, но и братья наши меньшие. Только представьте, как приятно будет вашему котику поваляться на такой лежанке. Чтобы питомцу было максимально удобно, постелите сверху теплый плед.

Фото: blazepress.com

Фото № 7: Стильные домики для кошки, которые украсят домашний интерьер: 15 примеров от ReRooms
Гамак для кошки Лайт синий GK-3
1 490 руб.
Купить
Trixie Гамак на стену для кошек
2 740 руб.
Купить
V.I.Pet. Гамак на окно для кошек
1 060 руб.
Купить

7. Миниатюрная мебель

Любите делать мимимишные фотографии своих животных? Тогда вы по достоинству оцените этот вариант. Если ваши любимцы обожают по утрам прогуливаться по кровати, в частности по подушке, тогда котику не составит никакого труда привыкнуть к собственной маленькой кровати. Из миниатюрной мебели можно также выбрать диванчик. Чтобы сделать такую мебель интереснее, приобретите маленькое покрывало и милые подушки, которые по стилистике будут совпадать с вашим постельным бельем. У вас получится милая композиция в комнате.

Фото: etsy.com

Фото № 8: Стильные домики для кошки, которые украсят домашний интерьер: 15 примеров от ReRooms
Кроватка для собак/кошек Дарэлл «Домино»
694 руб.
Купить

8. Картонный дом

Плюс такого домика — многообразие моделей. Вы обязательно найдете тот вариант, который вам понравится и подойдет к интерьеру вашей квартиры. Это может быть вигвам, избушка, скворечник или пещера. Вариантов настолько много, что все и не перечислить. Сделать самостоятельно такое убежище несложно — для этого достаточно использовать ненужные картонные коробки и собрать их по макету, который найти в Интернете проще простого. Чтобы котику было комфортнее и теплее, постелите внутри домика любимое одеяло вашего питомца.

Только учтите: если ваш любимец активный и очень игривый, такой домик вряд ли прослужит долгое время. В таком случае лучше приобрести в специальном магазине домик из многослойного картона — ваш четвероногий друг не сможет его повредить.

Фото: blazepress.com

Фото № 9: Стильные домики для кошки, которые украсят домашний интерьер: 15 примеров от ReRooms
Домик для кошек картонный Лесное приключение
229 руб.
Купить

9. Игровые комплексы

Если у вас активный питомец, который любит носиться по квартире и переворачивать все вверх дном, присмотрите для него подходящий игровой комплекс. Кот сможет вдоволь насладиться физической активностью.

Такой комплекс очень облегчит жизнь хозяевам, потому что здесь сосредоточено все и сразу: спальное место, различные игрушки, когтеточка, гамак, лестница и многое другое. Вам не придется покупать по отдельности перечисленные аксессуары для любимца. Чтобы домик подошел не только коту, но и вписался в интерьер квартиры, изготовьте его на заказ, тогда будут учтены ваши пожелания по материалам, размерам и наполняемости.

Фото: robustrak.com

Фото № 10: Стильные домики для кошки, которые украсят домашний интерьер: 15 примеров от ReRooms
Дерево для кошки 4 уровня «Paradise» Ствол из акации (с корой)
26 684 руб.
Купить
Домик-когтеточка для кошек Trixie Maria Scratching Post
9 270 руб.
Купить
Спально-игровой комплекс Ferplast NAPOLEON для кошек
17 430 руб.
Купить

10. Мягкая лежанка

Питомец любит спать на вашей подушке и других мягких предметах? Тогда мягкая лежанка точно придется ему по душе. Такие лежанки бывают разных цветов и форм, поэтому вы обязательно найдете вариант, который не только понравится питомцу, но и подойдет к интерьеру комнаты.

Фото: ebay.it

Фото № 11: Стильные домики для кошки, которые украсят домашний интерьер: 15 примеров от ReRooms
Curver Лежак для животных с подушкой «Вязанный комфорт»
7 994 руб.
Купить

11. Войлочный домик

Вам знакомо чувство, когда хочется завернуться одеяло с кружкой теплого чая и просидеть так целую вечность? Кошки в этом плане недалеко ушли от нас. Чай они, конечно, не пьют, но тепло, уют и комфорт очень ценят.

Плюс такого домика в том, что шерсть отлично сохраняет и отдает тепло, поэтому в нем будет комфортно в любое время года.

Фото: tuftandpaw.com

Фото № 12: Стильные домики для кошки, которые украсят домашний интерьер: 15 примеров от ReRooms
Домик для кошки из войлока «Кошкин дом»
2 188 руб.
Купить

12. Клубок с нитками

Еще одна современная и универсальная форма домика для вашего пушистика. Эти непоседы так любят играть с нитками, что домик, стилизованный под клубок, станет любимым местом для отдыха.

Фото: tuftandpaw.com

Фото № 13: Стильные домики для кошки, которые украсят домашний интерьер: 15 примеров от ReRooms
Плетеный домик-лукошко для животных
3 000 руб.
Купить

13. Геометрические формы

Надоели классические лежанки и домики, хочется чего-то оригинального? Присмотритесь к геометрическому домику. Такая модель станет не только любимым убежищем для питомца, но и модным аксессуаром для интерьера комнаты.

Позвольте котику почувствовать себя королем мира, ну или хотя бы квартиры.

Фото: tuftandpaw.com

Фото № 14: Стильные домики для кошки, которые украсят домашний интерьер: 15 примеров от ReRooms
Картонный домик с тремя отверстиями
790 руб.
Купить
Подушечка в домик — серые зигзаги
390 руб.
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14. Рыбный домик

Это тот случай, когда не котик съел на обед рыбку, а рыбка съела котика. Конечно, в переносном смысле. Вариант для хозяев, которые не боятся экспериментировать с внешним видом домика и при этом ценят комфорт своего любимца. Такую композицию можно обыграть, постелив внутрь домика лежак с морской тематикой. Так ваш котик превратится в капитана корабля.

Фото: tuftandpaw.com

Фото № 15: Стильные домики для кошки, которые украсят домашний интерьер: 15 примеров от ReRooms
Домик «Сова»
2 575 руб.
Купить

15. Гамак на радиатор

Одно из любимых мест котов в квартире — батарея. Чтобы ваше чудо не лежало на голом железе, подарите ему комфортный плюшевый гамак. Он станет райским уголком для вашей кошки!

Фото: ebay.it

Trixie Гамак подвесной на радиатор
5 307 руб.
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Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
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