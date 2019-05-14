Стильные домики для кошки, которые украсят домашний интерьер: 15 примеров от ReRooms

Чтобы сделать оригинальный домик для питомца, не обязательно тратить большие деньги. Все необходимое у вас под руками. На балконе или на даче завалялся старый телевизор или монитор от компьютера? Отлично. Мы нашли им применение. Коты обожают домики, где можно вытянуться и сладко поспать.

Можно задействовать и другие предметы мебели, например стеллаж. Просто выделите одну ячейку и вставьте в нее домик соответствующей геометрической формы. Очень красиво, оригинально и функционально.

Что делать, если свободного места нет совсем, а коту требуется свой уголок? У нас есть решение. Можно совместить домик, например, с прикроватной тумбочкой . Ее можно сделать на заказ, придумав свой оригинальный вариант, или переделать из уже существующей.

Обыграйте такую композицию, поставив рядом цветы — если, конечно, ваш питомец приучен не грызть растения, хотя искусственные цветы будут смотреться нисколько не хуже настоящих — и игрушечную «добычу». Фантазируйте!

Плюс такого варианта — универсальность, так как он подойдет для любого интерьера. В таком домике ваш любимец почувствует себя настоящим охотником-путешественником.

Мы не будем рассказать вам о том, как отучить кота лазить куда не следует, а предложим очень интересные варианты, которые наверняка придутся по вкусу вашему любимцу. Домики, которые мы покажем, можно купить в специализированных магазинах или сделать самостоятельно.

У каждого домашнего питомца есть свои любимые места в квартире, и порой они бывают очень неожиданными: ящики, кастрюли, микроволновки... Знакомая ситуация?

Фото: gigazine.net



4. Вязаная корзинка

Самый простой и минималистичный вариант. Поставить такой домик можно куда угодно, а сделать самостоятельно — проще простого (в Интернете есть много видеоуроков, по которым вы с легкостью сделаете корзинку). Объемная вязаная лежанка добавит интерьеру уюта. Просто выберите подходящий цвет и потратьте пару часов на ее изготовление.

Фото: ebay.it



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5. Дом

Попробуйте воспринять слова «кошкин дом» буквально и сделайте для любимца отдельные апартаменты. Это может быть минималистичный домик из фанеры, стилизованный под дачный домик, или шикарные хоромы — точная копия какого-нибудь замка. Огромный простор для фантазии!

Плюс таких «апартаментов» — эстетичный внешний вид. Домик можно украсить различными элементами декора, например цветами в горшках. Помните: предметы, выбранные для дизайна, должны быть безопасны для питомца.

Фото: picclick.com



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6. Гамак

Не только люди любят нежиться в гамаках, но и братья наши меньшие. Только представьте, как приятно будет вашему котику поваляться на такой лежанке. Чтобы питомцу было максимально удобно, постелите сверху теплый плед.

Фото: blazepress.com

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7. Миниатюрная мебель

Любите делать мимимишные фотографии своих животных? Тогда вы по достоинству оцените этот вариант. Если ваши любимцы обожают по утрам прогуливаться по кровати, в частности по подушке, тогда котику не составит никакого труда привыкнуть к собственной маленькой кровати. Из миниатюрной мебели можно также выбрать диванчик. Чтобы сделать такую мебель интереснее, приобретите маленькое покрывало и милые подушки, которые по стилистике будут совпадать с вашим постельным бельем. У вас получится милая композиция в комнате.

Фото: etsy.com

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8. Картонный дом

Плюс такого домика — многообразие моделей. Вы обязательно найдете тот вариант, который вам понравится и подойдет к интерьеру вашей квартиры. Это может быть вигвам, избушка, скворечник или пещера. Вариантов настолько много, что все и не перечислить. Сделать самостоятельно такое убежище несложно — для этого достаточно использовать ненужные картонные коробки и собрать их по макету, который найти в Интернете проще простого. Чтобы котику было комфортнее и теплее, постелите внутри домика любимое одеяло вашего питомца.

Только учтите: если ваш любимец активный и очень игривый, такой домик вряд ли прослужит долгое время. В таком случае лучше приобрести в специальном магазине домик из многослойного картона — ваш четвероногий друг не сможет его повредить.

Фото: blazepress.com

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9. Игровые комплексы

Если у вас активный питомец, который любит носиться по квартире и переворачивать все вверх дном, присмотрите для него подходящий игровой комплекс. Кот сможет вдоволь насладиться физической активностью.

Такой комплекс очень облегчит жизнь хозяевам, потому что здесь сосредоточено все и сразу: спальное место, различные игрушки, когтеточка, гамак, лестница и многое другое. Вам не придется покупать по отдельности перечисленные аксессуары для любимца. Чтобы домик подошел не только коту, но и вписался в интерьер квартиры, изготовьте его на заказ, тогда будут учтены ваши пожелания по материалам, размерам и наполняемости.

Фото: robustrak.com



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10. Мягкая лежанка

Питомец любит спать на вашей подушке и других мягких предметах? Тогда мягкая лежанка точно придется ему по душе. Такие лежанки бывают разных цветов и форм, поэтому вы обязательно найдете вариант, который не только понравится питомцу, но и подойдет к интерьеру комнаты.

Фото: ebay.it

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11. Войлочный домик

Вам знакомо чувство, когда хочется завернуться одеяло с кружкой теплого чая и просидеть так целую вечность? Кошки в этом плане недалеко ушли от нас. Чай они, конечно, не пьют, но тепло, уют и комфорт очень ценят.

Плюс такого домика в том, что шерсть отлично сохраняет и отдает тепло, поэтому в нем будет комфортно в любое время года.

Фото: tuftandpaw.com



Домик для кошки из войлока «Кошкин дом» 2 188 руб. Купить

12. Клубок с нитками

Еще одна современная и универсальная форма домика для вашего пушистика. Эти непоседы так любят играть с нитками, что домик, стилизованный под клубок, станет любимым местом для отдыха.

Фото: tuftandpaw.com

Плетеный домик-лукошко для животных 3 000 руб. Купить

13. Геометрические формы

Надоели классические лежанки и домики, хочется чего-то оригинального? Присмотритесь к геометрическому домику. Такая модель станет не только любимым убежищем для питомца, но и модным аксессуаром для интерьера комнаты.

Позвольте котику почувствовать себя королем мира, ну или хотя бы квартиры.

Фото: tuftandpaw.com

Картонный домик с тремя отверстиями 790 руб. Купить Подушечка в домик — серые зигзаги 390 руб. Купить

14. Рыбный домик

Это тот случай, когда не котик съел на обед рыбку, а рыбка съела котика. Конечно, в переносном смысле. Вариант для хозяев, которые не боятся экспериментировать с внешним видом домика и при этом ценят комфорт своего любимца. Такую композицию можно обыграть, постелив внутрь домика лежак с морской тематикой. Так ваш котик превратится в капитана корабля.

Фото: tuftandpaw.com

Домик «Сова» 2 575 руб. Купить

15. Гамак на радиатор

Одно из любимых мест котов в квартире — батарея. Чтобы ваше чудо не лежало на голом железе, подарите ему комфортный плюшевый гамак. Он станет райским уголком для вашей кошки!

Фото: ebay.it